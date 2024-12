Anarchie in der Levante: Ihr Zukunftstraum ist ein Chaosplan – Der Krieg gegen die BRICS hat gerade erst begonnen

Pepe Escobar

Teheran und Moskau geben sich keinen Illusionen hin – und bereiten sich entsprechend vor. Der Krieg gegen die BRICS hat gerade erst begonnen.

Syrien, wie wir es kannten, wird in Echtzeit ausgeweidet – in geografischer, kultureller, wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht – durch ein erschreckendes Zusammentreffen von söldnerischen Rent-a-Jihadi-Mobs und psychopathologischen Völkermördern, die vor dem Altar von Eretz Israel beten.

All dies wird von tollwütigen NATO-Hyänen unterstützt, die Meister der Erzählkontrolle sind, und ist eng mit der Auslöschung Palästinas verknüpft.

In der erklärtermaßen niedergeschlagenen globalen Mehrheit herrscht das Gefühl vor, dass die momentan erschöpfte Achse des Widerstands einen Turbo-Sisyphus-Einsatz durchführen muss, um die Verteidigung Palästinas neu zu organisieren, neu zu versorgen und neu zu kalibrieren.

Wie nicht anders zu erwarten, wird in der NATO-Sphäre kein Wort über die wilden, wahllosen Bombenangriffe Tel Avivs auf souveränes syrisches Gebiet verloren. Das ist ein eklatantes Beispiel für die „regelbasierte internationale Ordnung“ in Aktion.

Das kollektive westliche Think Tankland ist im Freudentaumel. Chatham House predigt einen syrischen Wiederaufbau in diesem „Wendepunkt“, angeführt von den USA, der EU, Katar, Saudi-Arabien und der Türkei, der in der Lage ist, „einen Konsens um Syrien herum zu schmieden“, der „als Grundlage für eine neue regionale Ordnung dienen könnte“.

Das radikale Anti-BRICS Center for a New American Security (CNAS) fordert, „Russlands militärische Präsenz“ aus Syrien zu vertreiben und „das Land als Einfallstor für Irans Machtprojektion zu schließen“.

Die Achse des Widerstands wird von allen Seiten betrauert. Nicht so schnell. Die tiefere Bedeutung des „Waffenstillstands“ zwischen Israel und der Hisbollah besteht darin, dass die Psychopathen praktisch besiegt wurden, auch wenn sie im Südlibanon und in den Vororten von Beirut schreckliche Verwüstungen angerichtet haben.

Der Wechsel der Erzählung – und des Schwerpunkts – auf die Groß-Idlibistan-Offensive ermöglichte einen erklärtermaßen massiven taktischen Sieg nicht nur für die israelischen Schläger, sondern auch für die versammelte NATO-Stan/Türkei-Combo. Doch die eigentliche Arbeit beginnt jetzt, während die Teilung Syriens bereits in Kraft ist.

Die Rent-a-Jihadi-Mafia, die theoretisch unter der Kontrolle des aufstrebenden Kalifen von Al-Sham, dem Saudi al-Jolani, der mit richtigem Namen Ahmad Ibrahim al-Sha’a heißt, steht, könnte sich früher oder später gegen das Projekt Eretz Israel wenden, da sie gute Beziehungen zur Hamas in Gaza unterhält.

Zumindest im Moment sieht es gut aus für den Plan von Oded Yinon und/oder Bernard Lewis, Westasien mit dem bewährten Prinzip „Teile und herrsche“ zu unterwerfen. Dieser Plan geht nicht nur auf Sykes-Picot im Jahr 1917 zurück, sondern sogar noch früher, nämlich auf das Jahr 1906, als der britische Premierminister Henry Campbell-Bannerman behauptete, dass,

„Es gibt Leute [Araber], die weitläufige Gebiete kontrollieren, in denen es von offensichtlichen und verborgenen Ressourcen wimmelt. Sie beherrschen die Kreuzungspunkte der Weltstraßen. Ihre Länder waren die Wiegen der menschlichen Zivilisationen und Religionen.“

Wenn diese „Völker“ sich also vereinigten, würden sie „das Schicksal der Welt in ihre Hände nehmen und Europa vom Rest der Welt trennen“.

Ergo, die Notwendigkeit „eines fremden Körpers“ [später als Israel konstituiert], der „in das Herz dieser Nation gepflanzt wird, um zu verhindern, dass seine Flügel so zusammenlaufen, dass es seine Kräfte in endlosen Kriegen erschöpfen könnte. Es könnte auch als Sprungbrett für den Westen dienen, um seine begehrten Objekte zu erlangen.“

Piraten der Levante

Die Eretz-Israel-Halluzination passt nicht gerade zu Sultan Erdogans neo-osmanischem Traum, auch wenn sie in dem allgemeinen Drang, die Landkarte des östlichen Mittelmeerraums und Westasiens neu zu zeichnen, übereinstimmen.

Die Exzeptionalisten können ihr Glück kaum fassen. Mit einem Schlag haben sie sich den wichtigsten strategischen Knotenpunkt einer inzwischen begrabenen Idee unter den Nagel gerissen: Arabismus oder Antiimperialismus in der Levante.

Seit Barack Obama Anfang der 2010er Jahre auf Befehl von Tel Aviv Syrien den Krieg erklärte, hat das Imperium des Chaos mindestens 13 Jahre lang alles und jedes gegen Damaskus eingesetzt: die längste und teuerste Regimewechsel-Kampagne in der Geschichte der USA, komplett mit giftigen, zwangsverhungerten Sanktionen – bis ihnen plötzlich der große Preis in den Schoß fiel.

Der Preis besteht – theoretisch – darin, einen Verbündeten der drei führenden BRICS-Staaten Russland, Iran und China zu zerschlagen, mit dem zusätzlichen Bonus, das Land in ein geoökonomisches schwarzes Loch zu verwandeln und gleichzeitig die Geschichte zu manipulieren, um der globalen Mehrheit das Ende des Diktators“ als Voraussetzung für den Aufstieg eines neuen Dubai zu verkaufen.

Wir wissen bisher nicht, wie das Rumpfsyrien aussehen wird – und auch nicht, wie lange es von einem Haufen neoliberaler Salafi-Dschihadisten mit gestutzten Bärten und billigen neuen Anzügen von der Stange regiert werden wird.

Tatsache ist, dass der Hegemon bereits seit mindestens einem Jahrzehnt mindestens ein Drittel des syrischen Territoriums kontrolliert – und weiterhin ungestraft syrisches Öl und Weizen stehlen wird: Die Piraten der Levante in vollem Ornat.

Der britische MI6 wird weiterhin die Rolle des Handlangers spielen und der leichtgläubigen, bunt zusammengewürfelten Truppe von Söldnern der Salafisten-Dschihadisten hervorragende PR-Aktivitäten, Lobbyarbeit und Waffengeschäfte ermöglichen.

Was Tel Aviv betrifft, so zerstören sie Eretz Israels größte verbliebene arabische militärische Opposition, stehlen ununterbrochen Land und träumen von der totalen Vorherrschaft, aus der Luft und zur See, für den Fall, dass Russland seine Stützpunkte in Tartus und Hmeimim verliert (das ist ein großes „wenn“). Ganz zu schweigen davon, dass sie indirekt den neuen Kalifen kontrollieren, der sie sanftmütig gebeten hat, bitte nicht zu viel syrisches Land zu erobern.

Die Teilung wird entlang dreier anderer wichtiger Vektoren verlaufen.

1. von Hegemonen kontrolliertes Land und Militärbasen, die für einen Angriff auf den Irak genutzt werden könnten. Vergessen Sie ein scheinbar souveränes Syrien, das seine Ölfelder zurückerhält.

Von der Türkei annektiertes Land, das unweigerlich zur vollständigen Übernahme von Aleppo führen wird (vom Sultan bereits offiziell verkündet). Damaskus wird von einem ISIS-Ableger geführt, der direkt vom türkischen Geheimdienst manipuliert wird.

All dies könnte bereits im ersten Quartal 2025 zu einer Art salafistisch-dschihadistischer Zionisierung führen, die nur ein Ziel hat: die Sanktionen der USA und der EU zu lockern.

Was al-Jolani, der mit richtigem Namen Ahmad Ibrahim al-Sha’a heißt, betrifft, so war er trotz seiner witzigen Umbenennung Al-Zarkawis Leutnant und Emir von Ninive während des Amoklaufs von Al-Qaida im Irak (AQI, später umbenannt in ISIS) im Zweistromland. Bagdad wird auf keinen Fall politische Beziehungen zu einem salafistischen Dschihadisten unterhalten, der auf der irakischen Liste der Meistgesuchten steht.

Zusätzliches Kopfzerbrechen bereiten die Bedingungen der EU für eine Normalisierung der Lage in Syrien, wie sie der nicht gewählte, durchgeknallte Este, der für die Außenpolitik der EU verantwortlich ist (und fast 500 Millionen europäische Bürger vertritt), formuliert hat: Brüssel wird die Sanktionen nur aufheben, wenn es keine russischen Stützpunkte und keinen „russischen Einfluss“ mehr im Kalifat von al-Scham gibt.

In der Zwischenzeit wird das Imperium des Chaos seine Plünderungen fortsetzen – in Zusammenarbeit mit Israel. Das von den Amerikanern gestohlene syrische Öl wird von den Kurden in Erbil mit einem riesigen Rabatt an Israel verkauft. Schließlich ist dieses Öl „frei“ – wie gestohlen. Mindestens 40 % des israelischen Öls stammt aus dem Erbil-Geschäft.

Und es kommt noch schlimmer.

Israel hat den Al-Wahda-Damm im Einzugsgebiet des Yarmouk-Flusses in der Nähe der Stadt Al-Qusayr im Gouvernement Dara’a und nahe der jordanischen Grenze annektiert. Dieser Damm liefert mindestens 30 % der syrischen und 40 % der jordanischen Wasserversorgung.

Es ist alles so vorhersehbar: Was die NATO-Staat/Israel-Kombination wirklich will, ist ein amputiertes, zersplittertes, verletzliches Syrien.

Das Imperium des Chaos wird zur totalen Anarchie

Doch die ganze giftige Gleichung ist noch lange nicht zu Ende. Der aufstrebende Kalif Jolani könnte versucht sein, Russland zu erlauben, seine Stützpunkte zu behalten – und seine Waffensysteme unversehrt aus dem Land zu transportieren. Er steht in engem Kontakt mit Moskau, und die HTS schützt de facto russische Vermögenswerte.

Parallel dazu hat die Hisbollah ihre Bereitschaft zur „Zusammenarbeit“ mit der HTS signalisiert, die übrigens auch die iranische Botschaft in Damaskus schützt.

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass die Invasion in Groß-Idlibistan ein Trojanisches Pferd war, das im Rahmen des – toten – „Astana-Prozesses“ noch vor dem verhängnisvollen Treffen in Doha am Samstag, dem 7. Januar, am Verhandlungstisch vereinbart wurde.

Sicher ist, dass die Analyse in Moskau und Peking das große Ganze in den Vordergrund stellt. Die Chinesen sind in Bezug auf das ganze Syrien-Drama bislang äußerst zurückhaltend, abgesehen von der Erklärung, sie seien „bereit, eine konstruktive Rolle zu spielen“. Peking und Moskau sehen Syrien als einen vorübergehenden Rückschlag für die BRICS, der von einem Imperium in der Verzweiflungsspirale verursacht wird, zusammen mit seinem ebenso verzweifelten Verbündeten in Eretz Israel und einem Sultan, der mehr beißt, als er kauen kann.

Die lahme Ente Biden Combo ist absolut ahnungslos, was das Entstehen eines – möglichen – israelisch-türkischen Hegemonialvektors in einem Schlüsselknotenpunkt Westasiens angeht. Das Einzige, was für die Strauss’schen Neokonservativen und ihre psycho-apokalyptischen Freunde in Tel Aviv zählt, wenn es um den Zerfall Syriens geht, ist die Gelegenheit, die sich für Israel bietet, den Iran anzugreifen.

Die Times of Israel schwärmt: Während die „IAF früher nicht direkt über Damaskus fliegen konnte, wenn sie Ziele in der Hauptstadt angriff, die mit dem Iran in Verbindung standen, kann sie es jetzt.“

Der Schlüssel zur Lösung des ganzen Rätsels könnte wieder einmal bei Jolani liegen. In Westasien ist alles in ständiger Bewegung. Nur wenige Tage nach dem Fall von Damaskus haben sich Sultan Erdogan und die NATO geweigert, Jolani gegen den israelischen Angriff in Syrien zu unterstützen.

Wir sprechen über die „Souveränität“ des aufstrebenden Kalifats.

An wen könnte sich Jolani also auf der Suche nach möglichen Verbündeten wenden? Und auf wen kann er sich verlassen, wenn es darum geht, in dem völlig zersplitterten Syrien eine gewisse Ordnung zu schaffen – einschließlich Luftstreitkräften zur Bekämpfung von ISIS-Nestern in der Wüste?

Hier kommen Teheran und Moskau ins Spiel. Ergo, die Rückkanäle laufen auf Hochtouren. Sie würden nicht mit der Wimper zucken, wenn es darum geht, mit dem jungen Kalifat zu „kooperieren“ – solange ihre nationalen Interessen nicht bedroht sind.

Das Imperium des Chaos wird unübertroffen bleiben, was die Kontrolle über die Geschichte, die PR-Stunts, die Monopolisierung der sozialen Medien und den pausenlosen Psychokrieg angeht. Alles hybride Fronten. Aber das war’s auch schon.

Das Imperium wurde sowohl in Afghanistan als auch im Irak jämmerlich besiegt. Und es wird weiterhin von den Houthis im Roten Meer gedemütigt. Washington hat im militärischen Bereich weniger als null Vorteil gegenüber Russland – außer bei der elektronischen Kriegsführung, zumindest auf dem westasiatischen Schauplatz, und bei der ISR (Russland holt auf), was sich sofort in immer mehr Terror niederschlägt.

Was den Iran betrifft, so ist er heute keineswegs schwächer als vor dem Fall von Damaskus. Das ist ein imperiales Narrativ, das in den selbstgefälligen Mechanismus des Exzeptionalismus eingebaut ist. Ayatollah Khamenei, ein guter Stratege, verschwendet keine Worte. Teheran wird schließlich eine alternative Lieferkette zur Hisbollah und dem Westjordanland entwickeln.

Außerdem sollte man dem Geld folgen. Das iranische Außenministerium hat bereits festgestellt, dass „die neue syrische Regierung alle finanziellen Verpflichtungen Syriens gegenüber dem Iran übernehmen wird.“ Das ist eine Menge Geld – das Jolani nicht hat.

Michael Hudson ist unnachgiebig: „Der Plan der USA ist die Anarchie. Da wir uns in Westasien befinden, wo Hinterhältigkeit eine Kunst ist, wird es zu Rückschlägen kommen. Teheran und Moskau geben sich keinen Illusionen hin – und bereiten sich entsprechend vor. Der Krieg gegen die BRICS hat gerade erst begonnen.