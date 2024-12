E-Mails enthüllen: Australische Behörde wusste von möglicher Genom-Integration durch mRNA-Impfstoffe

E-Mails zeigen, dass der australische Drogenregulierer trotz offizieller Dementis wusste, dass mRNA-Impfstoffe in den Zellkern eindringen und sich in das Genom integrieren können

Von Rebekah Barnett

Interne E-Mails der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) zeigen, dass die Regulierungsbehörde der Öffentlichkeit das Wissen über die Risiken einer DNA-Kontamination im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen vorenthalten und ein Bild der Sicherheit vermittelt hat, das nicht der Realität entspricht.

Der im Rahmen der Informationsfreiheit (FOI) veröffentlichte Cache von E-Mails zeigt, dass hochrangige Mitarbeiter der TGA wussten, dass Bestandteile der mRNA-Impfstoffe in den Zellkern gelangen und sich in das Genom integrieren können, obwohl die offizielle Linie der Behörde lautete, dass solche Ereignisse nicht möglich sind.

Die Mitarbeiter der TGA scheinen jedoch mehr damit beschäftigt zu sein, „Ängste in der Öffentlichkeit zu zerstreuen“, als die potenziellen Risiken zu untersuchen.

Höhepunkte:

TGA-Mitarbeiter geben zu, dass eine DNA-Integration in das Genom möglich ist

Die TGA weiß, dass der SV40-Enhancer/Promotor im Pfizer-Impfstoff DNA in den Zellkern schleusen kann

Pfizer hat die SV40-Sequenz nicht an die Regulierungsbehörde weitergegeben

TGA-Mitarbeiter sind sich keiner Tests zur mRNA/DNA-Integration in das menschliche Genom bewusst

Am 18. Oktober veröffentlichte die TGA eine Erklärung mit dem Titel „Bekämpfung von Fehlinformationen über übermäßige DNA in mRNA-Impfstoffen“.

Die Erklärung folgte auf die Veröffentlichung eines Berichts des kanadischen Virologen Dr. David Speicher, in dem behauptet wurde, dass in australischen Ampullen mit modifizierten mRNA-Covid-Impfstoffen synthetische Plasmid-DNA-Fragmente in einer Konzentration von bis zum 145-fachen des gesetzlichen Grenzwerts vorhanden seien.

Das Thema erregte die Aufmerksamkeit der nationalen Medien, nachdem der Stadtrat der Bergbaustadt Port Hedland am 11. Oktober in einer Abstimmung die sofortige Aussetzung der Impfstoffe gefordert hatte, bis eine Untersuchung der DNA-Kontamination abgeschlossen ist, da potenzielle Risiken der genomischen Integration, Krebserkrankungen und andere langfristige gesundheitliche Auswirkungen bestehen.

Die Erklärung der TGA war gespickt mit falschen und irreführenden Behauptungen, die hier ausführlich behandelt wurden. Nun zeigen E-Mails, die im Rahmen des FOI veröffentlicht wurden, dass die TGA der Öffentlichkeit wissentlich Informationen über die Risiken einer DNA-Kontamination vorenthalten hat.

An diesen Mitteilungen waren Mitarbeiter der TGA-Abteilung für wissenschaftliche Bewertung (Abteilungen für Toxikologie und Biowissenschaften), der Abteilung für Pharmakovigilanz, des Kommunikationsteams und sogar der TGA-Chef Professor Tony Lawler beteiligt, was zeigt, dass sich die Mitarbeiter auf höchster Ebene der potenziellen Risiken im Zusammenhang mit synthetischer Plasmid-DNA in den modRNA-Aufnahmen bewusst sind.

Mit Dank an Dr. Melissa McCann, deren Anfrage nach sämtlicher TGA-Korrespondenz im Zusammenhang mit der Erstellung der Webseite und den damit verbundenen Social-Media-Beiträgen zu den Vorwürfen der DNA-Kontamination in mRNA-Impfstoffen die Doppelzüngigkeit der Regulierungsbehörde in dieser Angelegenheit weiter aufgedeckt hat.

Ja, fremde DNA kann sich in die chromosomale DNA integrieren

Die TGA hat wiederholt erklärt, dass mRNA-Impfstoffelemente weder in den Zellkern gelangen noch sich in das Genom integrieren können.

Interne E-Mails zeigen, dass leitende Mitarbeiter der Behörde wissen, dass dies nicht wahr ist.

Am 14. Oktober fragt ein TGA-Mitarbeiter:

Ist es überhaupt biologisch möglich, dass Rest-DNA bei einem Grenzwert von nicht mehr als 10 ng/Dosis von der Verabreichung bis zum Eintritt in eine Zelle genügend Integrität bewahrt und ausreicht, um in ein Genom eingebaut zu werden, damit sie die Effekte auslöst, über die spekuliert wird?

TGA FOI 25-0058 p.172

„Ja, aber unwahrscheinlich“, lautet die kollektive Schlussfolgerung.

Ich kann nicht genug betonen, wie sehr dies im Widerspruch zu den offiziellen Mitteilungen der TGA und des Gesundheitsministeriums steht, die vehement bestritten haben, dass eine genomische Integration von mRNA-Impfstoffelementen überhaupt möglich ist.

Quelle: Gesundheitsministerium

Quelle: Umbrella News

Zunächst bringt ein Mitarbeiter der TGA das Argument vor, das vom US-Impfstoffexperten Dr. Paul Offit propagiert und von Faktenprüfern, darunter Scientific American, wiederholt zitiert wird, dass sich fremde DNA in den mRNA-Impfstoffen nicht in die menschliche DNA integrieren kann, ohne dass ein Enzym namens Integrase vorhanden ist. Da Integrase in Säugetierzellen nicht vorhanden ist, so das Argument, besteht kein Integrationsrisiko.

TGA FOI 25-0058 p.157

Die TGA-Kollegen widerlegten diese Behauptung jedoch schnell, und sie wurde aus dem Entwurf des Memos gestrichen:

Fremde DNA kann sich in die chromosomale DNA integrieren, wenn in Säugetierzellen keine Integrase vorhanden ist. Dies stammt aus der Literatur über DNA-Schäden/-Reparatur, in der DNA-Brüche durch Prozesse repariert werden, die als nicht-homologes Endjoining oder homologe Rekombination bezeichnet werden. Exogene DNA kann möglicherweise mithilfe dieser Prozesse integriert werden.

TGA FOI 25-0058 p.201

Von der Abteilung für Biowissenschaften (BSS) heißt es: „Obwohl es unwahrscheinlich ist, gibt es alternative Mechanismen für die DNA-Integration.“

TGA FOI 25-0058 p.193

Und von einem leitenden Toxikologen:

Wir stimmen den Anmerkungen von BSS zu, dass der ursprüngliche Punkt zur Rolle der Integrasen gestrichen werden sollte. Es gibt Veröffentlichungen, die darauf hindeuten, dass andere Enzyme/Mechanismen an der Integration von SARS-CoV-2-Sequenzen in die DNA menschlicher Zellen beteiligt sind (siehe Zhang et al. 2021).

Schließlich wird die Behauptung, dass eine DNA-Integration nicht möglich ist, aus dem Memo gestrichen und durch eine nebulösere Aussage über fehlende Beweise ersetzt:

Es gibt keine Belege dafür, dass mRNA-Impfstoffe oder biologische Arzneimittel zur Integration von Rest-DNA in das menschliche DNA-Genom führen oder Krebs verursachen.

Ein Mitarbeiter gibt jedoch zu, dass er keine wissenschaftliche Grundlage für diese Aussage kennt (Hervorhebung hinzugefügt, hier und im Folgenden):

Was den Kommentar über den Eintritt von Plasmid-DNA in das menschliche Genom angeht, wäre mir das unangenehm, da mir keine Studien bekannt sind, die dies untersucht haben, und ich persönlich keine Erfahrung in dieser Angelegenheit habe.

TGA FOI 25-0058 p.189

Der leitende Toxikologe ist der Meinung, dass die Aussage zu spekulativ ist und vielleicht gestrichen werden sollte:

Für den Fall, dass einige Aspekte der Erklärung zu spekulativ sind, können wir auch den folgenden Satz weglassen: „Es gibt keine Belege dafür, dass mRNA-Impfstoffe oder biologische Arzneimittel zur Integration von Rest-DNA in das menschliche DNA-Genom führen oder Krebs verursachen.“

TGA FOI 25-0058 p.73

Auf Anfrage nach dem FOI konnte die TGA nicht nachweisen, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse im Zusammenhang mit Tests auf Veränderungen des menschlichen Genoms nach einer modRNA-Impfung untersucht hat.

„SV40-Enhancer-Region kann den Kerntransport von DNA fördern“

Wie in diesem Substack ausführlich behandelt, sagen Wissenschaftler, dass die SV40-Enhancer-/Promotorsequenz, die im Pfizer-modRNA-Covid-Impfstoff vorhanden ist, ein einzigartiges Risiko für die genomische Integration und Krebs darstellt, da sie besonders effektiv darin ist, Material in den Zellkern zu schleusen.

Die offizielle Position des Gesundheitsministers Mark Butler zum SV40-Enhancer/Promotor lautet:

Die TGA und das Ministerium betrachten das Vorhandensein des SV40-Promotors nicht als Sicherheitsbedenken. Die SV40-Promotorsequenz gilt als sicher und ist eine gängige Sequenz, die in biotechnologisch hergestellten Medikamenten verwendet wird.

Aber privat sagen TGA-Mitarbeiter etwas anderes.

„Die SV40-Enhancer-Region kann den Kerntransport von DNA fördern“, schreibt ein Mitarbeiter in einer umfassenden Einführung zu den Risiken von Rest-DNA. Dies ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft bekannt, aber es ist der erste Beweis für die Anerkennung innerhalb der TGA.

TGA FOI 25-0058 p.155

Es folgt die Qualifikation: „Das Risiko, dass dies geschieht, ist aufgrund des geringen DNA-Gehalts gering. Das Risiko, falls es geschieht, ist gering, da Integrationsereignisse eine geringe Wahrscheinlichkeit haben.“ Beachten Sie, dass „geringe Wahrscheinlichkeit“ etwas anderes ist als „nicht möglich“.

Es gibt keine weitere Diskussion unter den TGA-Mitarbeitern über die Auswirkungen des SV40-Enhancers/Promotors, der Impfstoffelemente in den Zellkern der Impfstoffempfänger schleppt, was, wie oben gezeigt, nach offizieller Aussage nicht passieren kann.

SV40-Enhancer/Promoter wurde TGA von Pfizer nicht offengelegt

Wir wissen bereits, dass Pfizer den SV40-Enhancer/Promoter nicht auf seiner DNA-Plasmidkarte vermerkt hat, die den Aufsichtsbehörden vorgelegt wurde. In Health Canada E-Mails, die im Rahmen eines Antrags auf Zugang zu Informationen und Datenschutz (ATIP) veröffentlicht wurden, gab ein Beamter zu:

Pfizer hat uns kürzlich mitgeteilt, dass sie sich offenbar dafür entschieden haben, diese Informationen zum Zeitpunkt ihrer ersten oder nachfolgenden Einreichungen nicht gegenüber der EMA, der FDA oder der HC zu erwähnen.

Jetzt haben wir die Bestätigung, dass Pfizer diese Gentherapie-Sequenz auch gegenüber der TGA nicht erwähnt hat.

Aus den E-Mails:

Das Plasmid für die Expression der Pfizer-mRNA basierte auf einem pCMV-TAG-Vektor (ich habe eine BLAST-Analyse der Sequenz von Mod3 verwendet, da nicht alle Informationen in der vom Sponsor bereitgestellten Plasmidkarte enthalten waren).

und,

Das Plasmid enthält auch einen SV40-Promotor und eine f1 ori Region (nicht in der Plasmidkarte des Sponsors aufgeführt, aber in BLAST gefunden und in den Arbeiten von Speicher & McKernan erwähnt).

TGA FOI 25-0058 p.155

Diskussion der Risiken

Auffälligerweise fehlt in der internen TGA-Diskussion über die Risiken von Plasmid-DNA der Unterschied zwischen nackter DNA und DNA, die in Lipidnanopartikeln (LNPs) eingeschlossen ist.

Wie in meinem kürzlich erschienenen Substack-Artikel „No evidence for TGA’s mRNA safety claim“ (Keine Beweise für die Sicherheitsbehauptung der TGA in Bezug auf mRNA) dargelegt, ist bei herkömmlichen Impfstoffen die restliche DNA „nackt“ und es ist davon auszugehen, dass sie größtenteils recht schnell eliminiert wird.

In modifizierten mRNA-Impfstoffen gelangen LNPs jedoch zu jedem wichtigen Organsystem im Körper, wo sie ihren Inhalt in die Zellen abgeben. Daher wird die DNA nicht zerstört, bevor sie in die Zellen gelangt.

Im Fall des Pfizer-Impfstoffs erhöht das Vorhandensein des SV40-Enhancers/Promotors das Risiko, dass diese DNA, sobald sie in der Zelle ist, in den Zellkern gezogen wird.

Die LNPs und der SV40-Enhancer/Promotor verändern offensichtlich die Risikoberechnung für Rest-DNA in mRNA-Impfstoffen.

Obwohl die Mitarbeiter der TGA darauf hinweisen, dass „Fehlinformationen“ angesprochen werden müssen, darunter die Behauptung, dass „die mRNA sich von rekombinanten Proteinen unterscheidet, weil die DNA in den LNPs eingekapselt ist“, bringt zu keinem Zeitpunkt jemand in der Kommunikationskette ein wissenschaftliches Argument vor, um diese angeblichen Fehlinformationen zu widerlegen.

TGA FOI 25-0058 p.178

Tatsächlich wird die Angelegenheit auf über 200 Seiten Dokumentation nur in einem einzigen Absatz direkt angesprochen:

Die TGA hat keine Beweise dafür, dass die Rest-DNA in Lipidnanopartikeln eingeschlossen ist. Sollte dies jedoch der Fall sein, gibt es bei den vorhandenen Mengen nur geringe Sicherheitsbedenken, da es eine ausreichende Sicherheitsmarge gibt.

TGA FOI 25-0058 p.155

Zuvor hatte die TGA in einer E-Mail-Kommunikation mit mir darauf hingewiesen, dass „es keine Bedeutung hat, wenn winzige Mengen an Rest-DNA in die LNPs eingeschlossen werden“.

Es scheint, dass die TGA davon ausgeht, dass die Rest-DNA, die vor dem Verpacken in LNPs nicht erfolgreich aus der mRNA-Komponente herausgefiltert wurde, während des Verpackungsprozesses irgendwie vollständig von der mRNA getrennt wurde, sodass nur die mRNA in die LNPs eingeschlossen wurde, während die Rest-DNA nackt im Rest der Impfstoffmischung herumschwimmt.

Wie die TGA zu einer solch fantastischen Schlussfolgerung kommen konnte, ist unklar, da sie keine Beweise für ihre Haltung zur Bedeutungslosigkeit der LNPs vorlegen konnte, als sie im Rahmen des FOI dazu aufgefordert wurde.

An anderer Stelle deutet ein Mitarbeiter der TGA jedoch auf die Möglichkeit hin, dass LNPs Rest-DNA enthalten.

Diese Person vergleicht die mRNA-Impfstoffe aufgrund ihrer Verwendung großer Mengen an DNA-Ausgangsmaterial mit „viralen Gentherapien“ und merkt an, dass „sie auch das Potenzial haben, Nicht-Zielsequenzen zu verpacken und Patienten verabreicht zu werden.“

TGA FOI 25-0058 p.75

In der Risikobewertung der von TGA-Mitarbeitern bereitgestellten restlichen Plasmid-DNA werden Krebs- und Genomrisiken zwar anerkannt, aber als höchst unwahrscheinlich eingestuft. Dies steht im Widerspruch zu offiziellen Verlautbarungen, die das Bild eines „überhaupt kein Risiko“ vermitteln.

Vom leitenden Toxikologen:

Es gibt mehrere veröffentlichte Artikel, die das unwahrscheinliche Risiko einer Onkogenität durch die Integration von Wirtszell-DNA aus biologischen Produkten beschreiben, aber sie sind schon ziemlich alt (z. B. Krause & Lewis, 1998; Yang et al., 2010).

TGA FOI 25-0058 p.73

Tatsächlich sind beide Referenzen zu alt, um die Risiken einer modifizierten mRNA-Impfstoff-Plasmid-DNA, einschließlich eines nuklear-zielenden SV40-Enhancers/Promotors, der direkt in Zellen in ihrer LNP-Verpackung deponiert wird, zu bewerten.

Ein anderer Mitarbeiter der TGA räumte in der ausführlichsten E-Mail zu den Risiken von Plasmid-DNA ein, dass DNA-Reste zur Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen führen können (was zur Krebsentstehung führt), jedoch nur in hohen Mengen.

Darüber hinaus behauptet dieser Mitarbeiter, dass das Risiko umso geringer ist, je kleiner die DNA-Fragmente sind.

TGA FOI 25-0058 p.155

Wieder einmal scheinen die Mitarbeiter der TGA vergessen zu haben, dass sich die wissenschaftlichen Referenzen, auf die sie sich beziehen, auf nackte DNA beziehen, nicht auf DNA, die in LNPs verpackt ist und direkt in die Zellen im ganzen Körper abgegeben wird.

Beachten Sie auch die Verwendung des Wortes „Kontaminant“ oben, um sich auf die restliche DNA zu beziehen, gemäß der Nomenklatur des verlinkten WHO Technical Report. Dies deutet darauf hin, dass die Regulierungsbehörde, wenn die TGA sagt, dass die Covid-mRNA-Impfstoffe „nicht kontaminiert“ sind, entweder Wortklauberei betreibt oder nicht ausreichend mit der Literatur zu diesem Thema vertraut ist.

Die Zusammenfassung der Risikobewertung lautet wie folgt:

Das Risiko der Genexpression durch DNA-Reste ist aufgrund der fragmentierten Natur der DNA gering

Das Risiko der Expression von Onkogenen [Krebsrisiko] ist vernachlässigbar

Das Risiko der DNA-Replikation ist aufgrund der fragmentierten DNA (kein intaktes Plasmid) und der fehlenden Erkennung der ori vernachlässigbar

Das Risiko der Insertion ist aufgrund der in den von der WHO, Yang usw. veröffentlichten Daten angegebenen Werte und Wahrscheinlichkeiten äußerst gering (es fehlen noch Informationen zur direkten Injektion in Zellen)

TGA FOI 25-0058, p.155

In der oben genannten E-Mail heißt es zum Thema DNA-Replikation, dass das Plasmid „bakteriellen Ursprungs“ sei und dieses „ori“ daher in menschlichen Zellen nicht erkannt würde und somit kein Problem darstelle.

Ein anderer Mitarbeiter ist sich jedoch nicht so sicher:

Ich bin mir nicht sicher, ob f1 ori nicht erkannt wird. Möglicherweise für die Replikation in Säugetierzellen erforderlich (Vektor scheint ein Dual-Expression-Vektor zu sein). Benötigt er andere Komponenten? (nur Gedanken)

Unabhängig davon sagt diese Person: „Die DNA ist fragmentiert und das wäre belanglos.“

TGA FOI 25-0058 p.153

Wissenschaftler reagieren

„Das ist nur ein offensichtlicher Rauchvorhang“, sagt Kevin McKernan, der Genomiker, der die DNA-Kontamination in den Covid-mRNA-Impfstoffen entdeckt hat.

McKernan, der CSO und Gründer von Medicinal Genomics ist und zuvor die Forschung und Entwicklung für das Humangenomprojekt am Whitehead Institute/MIT leitete, stellte in einer kurzen E-Mail einige Dinge klar.

Erstens verstehe die TGA „immer noch nicht das Risiko von LNPs und wie diese den Grenzwert von 10 ng [regulatorischer Grenzwert] irrelevant machen. Alle ihre Zitate beziehen sich auf nackte DNA.“

Zweitens sei die TGA nicht auf dem neuesten Stand, was die von Experten begutachtete Wissenschaft betreffe, die eine DNA-Kontamination in den mRNA-Impfstoffen über dem regulatorischen Grenzwert nachweist (König & Kirchner 2024 und Kämmerer et al. 2024).

Drittens betonte McKernan in Bezug auf die Behauptung, dass kleinere DNA-Fragmente ein geringeres Risiko darstellen, erneut, dass dies für nackte DNA angenommen wird, nicht jedoch für DNA, die in LNPs verpackt ist.

„Bei nackter DNA wird das kleinere Material schneller abgebaut. Sie ist nicht nackt“, erklärte er. Tatsächlich steigt das Risiko, wenn die DNA-Fragmente kleiner, aber zahlreicher sind.

„Je kleiner die DNA wird, desto niedriger muss die [Sicherheits-]Grenze sein, wenn die Kopienzahl steigt“, sagte McKernan und verwies auf einen von Experten begutachteten Artikel von Sheng-Fowler et al. (2009) für die Food and Drug Administration (FDA), in dem genau dies erklärt wird.

Quelle: Sheng-Fowler et al., 2009

Viertens ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den LNPs keine Rest-DNA vorhanden ist, gleich Null. „Die DNA ist negativ geladen und wird aus demselben Grund wie die RNA in LNPs verpackt. Die kationischen Lipide wickeln sich um negativ geladene Polymere“, so McKernan.

„Kämmerer et al. zeigen, dass die DNA in den LNPs vorhanden ist, da sie sie nach der Transfektion in den Zellen finden“, fügte McKernan hinzu.

Die Persistenz der Rest-DNA in menschlichen Zellen wurde auch informell von McKernan und vom Genomiker Dr. Phillip Buckhaults dokumentiert. Und erst kürzlich wurde Plasmid-DNA aus den Covid-Impfstoffen in Blutproben einer südaustralischen Studie nachgewiesen – dies wäre nicht möglich, wenn die Rest-DNA zerstört worden wäre, bevor sie in die Zellen der Empfänger gelangt.

Fünftens ist das Plasmid nicht nur bakteriellen Ursprungs, wie in den TGA-E-Mails behauptet wird, sondern weist auch „Replikationsursprünge bei Säugetieren und virale Elemente“ auf, wie McKernan klarstellte. Dies widerlegt die Behauptung, dass sich das Plasmid aufgrund seines offensichtlichen bakteriellen Ursprungs nicht replizieren kann.

„Das SV40-Ori ist in Säugetierzellen aktiv, wenn es mit einem F1-Ori und ColE1 gekoppelt ist. Beide sind in der Pfizer-Sequenz vorhanden.“ Das ist Wissenschaftssprache für ‚Ja, dieses Plasmid stellt ein Replikationsrisiko in menschlichen Zellen dar‘.

Die Vorschriften von 10 ng Rest-DNA pro Impfstoffdosis „sind jetzt irrelevant, da man mit LNPs, die DNA mit aktiven Säugetier-Replikationsursprüngen enthalten, gegen diese Vorschrift verstoßen kann“, sagte McKernan in einem Substack-Beitrag, in dem er sich eingehender mit dem Ori-Problem befasst.

Dr. David Speicher, der Virologe, der sowohl in australischen als auch in kanadischen Fläschchen mit mRNA-Impfstoffen übermäßige DNA-Kontaminationen feststellte, teilt die Bedenken von McKernan.

„Sie geben zu, dass eine Integration [von synthetischer Plasmid-DNA] theoretisch möglich ist„, sagte Dr. Speicher, nachdem er die E-Mails gelesen hatte, und wies auf den Kommentar eines TGA-Mitarbeiters hin, dass die LNPs ‚das Potenzial haben, Nicht-Zielsequenzen zu verpacken und an Patienten verabreicht zu werden‘.

Dennoch ‚wenden sie immer noch die Regeln für nackte DNA an. Das Plasmid mag zwar keine Integrase haben, aber sie weisen zu Recht darauf hin, dass ‘andere Mechanismen der DNA-Integration möglich sind““.

Dr. Speicher äußerte sich besorgt darüber, dass diese TGA-E-Mails vom Oktober 2024 grundlegende Fragen aufwerfen, z. B. ob die Mengen an Rest-DNA die Mengen- und Größenbeschränkungen erfüllen, ob es Daten darüber gibt, ob Rest-DNA in LNPs eingekapselt ist (oder nicht), und ob sie bestätigen wollen, welche SV40-Sequenzen im Pfizer-Plasmidvektor enthalten sind.

„Diese Antworten hätten sie haben müssen, als Pfizer den Zulassungsantrag stellte“, sagte Dr. Speicher und betonte, dass allein die australischen Daten diese Fragen beantworteten und Folgendes zeigten:

Die Rest-DNA-Werte in den Covid-mRNA-Impfstoffen sind sowohl bei qPCR- als auch bei fluorometrischen Testmethoden höher,

die Rest-DNA ist in den LNPs eingekapselt und

das Vorhandensein des SV40-Enhancers/Promotors.

„Was mir auffällt, ist, dass ihre Botschaft starkes Gaslighting ist und sie sich mehr darum kümmern, das Mantra „sicher und wirksam“ aufrechtzuerhalten“, sagte Dr. Speicher.

Tatsächlich sagte Dr. Lisa Kerr, stellvertretende Sekretärin der Laborabteilung, die die interne Kommunikation zur Entwicklung der TGA-Erklärung zu „Fehlinformationen“ über DNA-Kontamination koordinierte, dasselbe.

„Mir geht es in erster Linie darum, die Ängste in der Öffentlichkeit zu zerstreuen, dass dies tatsächlich etwas ist, worüber man sich Sorgen machen muss, wenn es das nicht ist“, schrieb Dr. Kerr (sie/ihr) in dem Thread, in dem es um theoretische Risiken ging, die nicht klinisch untersucht wurden.

TGA FOI 25-0058 p.72

Dr. Mel McCann, deren Antrag auf Informationsfreiheit diese E-Mails ans Licht brachte, zeigte sich bestürzt über das, was sie über die internen Prioritäten der TGA offenbaren.

„Anstatt über die katastrophalen Folgen der DNA-Integration in das menschliche Genom oder die Onkogenität nachzudenken, konzentrieren sich die E-Mail-Verläufe darauf, die öffentliche Erklärung zu beschönigen“, sagte sie.

Dr. McCann sagte, sie sei nicht überrascht, aber sie sei der Meinung, dass die E-Mails ‚eine schändliche Missachtung des Risikos für die Öffentlichkeit‘ zeigten.

Natürlich sollte Dr. McCann nicht überrascht sein, da Anwälte, die die TGA vertreten, kürzlich für die Abweisung der von ihr geleiteten Sammelklage wegen Covid-Impfschäden plädierten, mit der Begründung, dass TGA-Beamte (unter anderem) keine Sorgfaltspflicht gegenüber australischen Bürgern hatten, die durch die von ihnen zugelassenen und beworbenen medizinischen Produkte verletzt wurden.

Erfahren Sie mehr über die Sammelklage wegen Covid-Impfschäden, die über 2.000 geschädigte Australier vertritt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie eine Spende in Erwägung ziehen.