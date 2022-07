Anatomie eines Philanthropaten: Träume von Demozid und Diktatur, Teil 2 – Herunterladbare digitale Diktaturen

Teil 2: Herunterladbare digitale Diktaturen

Dies ist Teil 2 von „Anatomie eines Philanthropaten“. Lesen Sie Teil 1: „Eine größtenteils friedliche Entvölkerung“ für ein besseres Gesamtverständnis.

Der Regulierungswahn, wie er sich in der staatlichen Bürokratie manifestiert, versucht, soziale Interaktionen rational und logisch zu gestalten, indem er sie in vorgefertigte Schablonen presst. In dieser Hinsicht ist der ideale Bürokrat identisch mit einem Computer. Er hält sich strikt an die Logik seines Systems, ohne sich von der Individualität der Menschen, denen er „hilft“, „ablenken“ zu lassen. Aus diesem Grund erzeugt ein bürokratisches System genau die gleiche Frustration wie ein Computer. Wir sind mit einem mechanischen Anderen konfrontiert, der in keiner Weise für unsere Individualität als menschliche Wesen empfänglich ist. Ein Computer ist nicht so sehr ein unfairer oder ungerechter Anderer; er ist ein Anderer, der eine unerbittliche Logik auferlegt … In dieser Hinsicht ähnelt der Computer dem idealen totalitären Führer: Er zwingt der Bevölkerung streng und rücksichtslos seine Logik auf. – Mattias Desmet, The Psychology of Totalitarianism (Kindle, Hardcover, Audiobook, Audio CD)

Die Fantasien des ehemaligen „Club of Rome“-Direktors Dennis Lynn Meadows von einer intelligenten Diktatur werden nun dank der Wunder der Bioüberwachungstechnologie verwirklicht, und der Berater des Nazi-verbundenen Klaus Schwab und Programmierer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Yuval Noah Harari, kann es kaum erwarten, Ihnen davon zu erzählen:

Die Überwachungstechnologie gab uns die Mittel an die Hand, um Millionen von Menschen gegen ihren Willen auf viel effektivere Weise zu kontrollieren. Und diese Werkzeuge wiederum werden nun in die ganze Welt exportiert. Dies ist also nur ein Beispiel dafür, wie die neue Technologie das geopolitische Gleichgewicht der Macht verändert, sei es auf regionaler oder globaler Ebene.

Und wenn man sich die Welt anschaut, dann sieht man, dass man jetzt wirklich ein Paket kaufen kann, mit dem man eine digitale Diktatur errichten kann, einfach von der Stange. Es gibt viele Länder auf der Welt, die diese Technologien vor Ort nicht entwickeln können oder nicht haben, aber sie können einfach alle notwendigen Werkzeuge und das Know-how und sogar die Leute, die das System betreiben, von anderswo kaufen.“ (Hervorhebungen hier und in den folgenden Zitaten durch die Autorin des Artikels)

Das erinnert mich an die ominöse „Honig“-Präsentation in „O Lucky Man!“ (springen Sie hier zu 1:54:23 oder, um den Kontext zu erweitern, beginnen Sie bei 1:47:59, 1:50:25 oder 1:52:14; Warnung: enthält grafische Kriegsdarstellungen):

Sir James Burgess: Können Sie uns in Anbetracht Ihrer unbestrittenen Überlegenheit, Oberst Steiger, sagen, warum dieser Aufstand immer noch andauert?

Colonel Steiger: Das Terrain ist ungünstig, Sir. Dschungel und Sumpf begünstigen die Eingeborenen. Deshalb brauchen wir „Honig“.

Sir James Burgess: Honig.

Oberst Steiger: Ganz genau. Ihr britischer Honig. Die Substanz, die als PL-45 bekannt ist, oder in der Terminologie meines Berufsstandes „Honig“. Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele zeigen. Dia, bitte. Dies ist ein Mann, der leicht mit dieser unschätzbaren Waffe in Berührung gekommen ist … Und wieder … Und wieder … Und wieder ….Und wieder. Ein Bierkrug voll Honig kann eine tödliche Zone für alle Arten von Landleben in einem Gebiet von fünfzehn Hektar schaffen. Tief fliegende Flugzeuge, die PL-45 versprühen, können in zwei Stunden 100 Quadratmeilen abdecken. Ich danke Ihnen. Das ist alles, was ich brauche, um den Job zu beenden.

Sir James Burgess: Mmm-hmm. Beeindruckend. Verstehe ich das richtig, Colonel Steiger, dass Sie bereit sind, die innere Stabilität Ihres Territoriums zu garantieren, wenn Sie ausreichende Mengen von „Honig“ erhalten?

Colonel Steiger: Sie haben mein Wort.

Der Transhumanist Harari ist vielleicht am bekanntesten für seine häufige Beschreibung des Menschen als „hackbares Tier“:

In der Vergangenheit wollten viele Tyrannen und Regierungen dies tun, aber niemand verstand die Virologie gut genug, und niemand hatte genug Rechenleistung und Daten, um Millionen von Menschen zu hacken. Weder die Gestapo noch der KGB konnten das tun.

Aber bald werden zumindest einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, systematisch alle Menschen zu hacken. Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind. Wir sind jetzt hackbare Tiere.

Auf dem „Athens Democracy Forum“ 2021 während des Dialogs „The Geopolitics of Technology“ beschrieb Harari1 die aufkommende Fähigkeit, die Privatsphäre zu beseitigen (ca. bei min 24:05):

Aber jetzt gibt es etwas Neues. Zum ersten Mal in der Geschichte ist es möglich, die Privatsphäre vollständig zu eliminieren. Das war vorher einfach nicht möglich, und jetzt ist es möglich. Etwas Grundlegendes hat sich geändert.

Diktatoren haben schon immer davon geträumt, die Privatsphäre vollständig zu beseitigen, jeden ständig zu überwachen und alles zu wissen, was man tut, und nicht nur alles, was man tut, sondern auch alles, was man denkt und fühlt. Ob es sich um einen Tyrannen im alten Griechenland oder um Stalin handelt, sie haben immer davon geträumt, konnten es aber nie tun, weil es technisch unmöglich war. Jetzt ist es möglich.

Dadurch wirkt Winston Smiths Nische außerhalb des Blickfelds des Bildschirms wie eine abgelegene Hütte in den Wäldern von Massachusetts:

Der Telescreen empfing und sendete gleichzeitig. Jedes Geräusch, das Winston von sich gab, das über den Pegel eines sehr leisen Flüsterns hinausging, wurde von ihm aufgefangen, und solange er innerhalb des Sichtfeldes blieb, das die Metallplatte beherrschte, konnte er sowohl gesehen als auch gehört werden … Man musste leben – lebte aus Gewohnheit, die zum Instinkt wurde – in der Annahme, dass jedes Geräusch, das man von sich gab, belauscht wurde, und dass, außer in der Dunkelheit, jede Bewegung genauestens beobachtet wurde …

Indem er in der Nische saß und sich weit zurückhielt, konnte Winston, was die Sicht anging, außerhalb der Reichweite des Telescreens bleiben. Natürlich konnte er gehört werden, aber solange er in seiner Position blieb, konnte er nicht gesehen werden. Es war zum Teil die ungewöhnliche Geographie des Raumes, die ihn auf das hinwies, was er jetzt tun wollte …

Er legte das Tagebuch in die Schublade. Es war völlig sinnlos, es zu verstecken, aber er konnte sich wenigstens vergewissern, ob seine Existenz entdeckt worden war oder nicht. Ein Haar, das über die Seitenenden gelegt wurde, war zu offensichtlich. Mit der Fingerspitze hob er ein erkennbares weißliches Staubkorn auf und deponierte es an der Ecke des Einbands, wo es zwangsläufig abgeschüttelt werden würde, wenn das Buch bewegt würde.

Während der Podiumsdiskussion über Technologie und die Zukunft der Demokratie auf der gleichen Veranstaltung in Athen (ca. ab min 30:13) enthüllte Harari, dass COVID der entscheidende Wendepunkt ist, der genutzt wurde, um die Menschen davon zu überzeugen, sich der Bioüberwachung zu unterwerfen:

Wenn die Menschen in ein paar Jahrzehnten auf die COVID-Krise zurückblicken, werden sie sich vielleicht daran erinnern, dass dies der Moment war, in dem alles digital wurde, der Moment, in dem alles überwacht wurde, der Moment, in dem wir uns damit einverstanden erklärten, ständig überwacht zu werden, nicht nur in autoritären Regimen, sondern auch in Demokratien, und vielleicht am wichtigsten von allen, der Moment, in dem die Überwachung begann, unter die Haut zu gehen.

Denn eigentlich haben wir noch gar nichts gesehen. Ich denke, der große Prozess, der sich derzeit in der Welt abspielt, ist das Hacken von Menschen, die Fähigkeit, Menschen zu hacken, um tief zu verstehen, was in einem vorgeht, was einen antreibt. Und dafür sind die wichtigsten Daten nicht das, was man liest, wen man trifft und was man kauft, sondern das, was im Körper passiert.

Wir haben diese zwei Revolutionen: die Informatikrevolution oder die Infotech-Revolution und die Revolution in den Biowissenschaften. Noch sind sie getrennt, aber sie sind dabei zu verschmelzen. Sie verschmelzen um … den biometrischen Sensor. Das ist das Ding, das Gerät, die Technologie, die biologische Daten in digitale Daten umwandelt, die von Computern analysiert werden können. Und die Möglichkeit, Menschen wirklich unter die Haut zu schauen, ist die größte Veränderung von allen, denn das ist der Schlüssel, um Menschen besser kennenzulernen, als sie sich selbst kennen …

COVID ist von entscheidender Bedeutung, weil es die Menschen davon überzeugt, die totale biometrische Überwachung zu akzeptieren und zu legitimieren. Wenn wir diese Epidemie stoppen wollen, müssen wir nicht nur die Menschen überwachen, sondern auch das, was unter ihrer Haut passiert, ihre Körpertemperatur …

Ich bin nicht gegen die Überwachung, sie ist ein wichtiges Instrument, vor allem zur Bekämpfung von Epidemien. Die Frage ist nur, wer sie durchführt und wie. Wenn man das einem Sicherheitsdienst überlässt, ist das extrem gefährlich.

Ja, jetzt wird damit festgestellt, ob man das Coronavirus hat, aber genau dieselbe Technologie kann auch feststellen, was man über die Regierung denkt. Wissen Sie, Wut ist ein biologisches Phänomen, genau wie eine Krankheit. Es ist nicht irgendeine spirituelle Sache da draußen, sondern ein biologisches Muster in Ihrem Körper. Mit dieser Art von Überwachung, ich meine, wenn Sie den großen Präsidenten oder einen großen Führer im Fernsehen eine Rede halten, könnte das Fernsehen Sie überwachen und wissen, ob Sie wütend sind oder nicht, indem es einfach die biologischen Signale Ihres Körpers analysiert.

Die Leute beobachten uns jetzt online, überall auf der Welt, diese Konversation, jetzt, vielleicht sogar gerade jetzt, werden die Leute, die uns beobachten, beobachtet und analysiert …

Wir wissen, dass Sie das sehen, und wir wissen auch, wie Sie sich fühlen. Sind Sie wütend über das, was Sie hören? Sind Sie verängstigt? Sind Sie gelangweilt?

Das ist die Art von Macht, die Stalin nicht hatte. Wenn Stalin eine Rede hielt, klatschten natürlich alle in die Hände und lächelten. Woher wissen Sie nun, was sie wirklich über Stalin denken? Das ist sehr schwierig. Man kann nicht einen KGB-Agenten haben, der jeden die ganze Zeit verfolgt. Und selbst wenn Sie es tun, beobachtet er nur Ihr äußeres Verhalten. Er weiß nicht wirklich, was in deinem Kopf vorgeht. Aber in zehn Jahren könnten die zukünftigen Stalins des einundzwanzigsten Jahrhunderts die Gedanken, die Gehirne der gesamten Bevölkerung die ganze Zeit beobachten, und sie werden auch die Rechenleistung haben, um alles zu analysieren. …

Jetzt braucht man keine menschlichen Agenten, keine menschlichen Analysten. Man hat einfach eine Menge Sensoren und eine KI, die das alles analysiert, und schon hat man das schlimmste totalitäre Regime der Geschichte. Und COVID ist wichtig, weil COVID einige der entscheidenden Schritte auch in demokratischen Ländern legitimiert.

Anthony Fremont wäre neidisch auf solche Kräfte.

Pfizer-CEO, Davos-Wiederholungsgast und Tierarzt Albert Bourla schwärmte bereits auf dem Weltwirtschaftsforum 2018 von der Technologie für biometrischen Gehorsam:

Die FDA hat die erste „elektronische Pille“ zugelassen, wenn ich das so nennen darf. Es handelt sich im Grunde um einen biologischen Chip in der Tablette, der, sobald man die Tablette einnimmt und sie sich im Magen auflöst, ein Signal sendet, dass man die Tablette genommen hat.

Stellen Sie sich also die Anwendungen vor, die Einhaltung der Vorschriften. Die Versicherungsgesellschaften wüssten, dass die Patienten die Medikamente, die sie einnehmen sollten, auch tatsächlich einnehmen. Es ist faszinierend, was in diesem Bereich passiert.

Diese Technologie wäre der perfekte Liefermechanismus für das „Brave New Soma„, das Harari als Teil der Lösung für das Problem „all dieser nutzlosen Menschen“ vorschwebt:

Auch hier denke ich, dass die größte Frage in Wirtschaft und Politik der kommenden Jahrzehnte sein wird, was man mit all diesen nutzlosen Menschen macht.

Das Problem ist eher die Langeweile und die Frage, was man mit ihnen machen soll und wie sie einen Sinn im Leben finden können, wenn sie im Grunde bedeutungslos und wertlos sind.

Ich denke, am besten wäre zur Zeit eine Kombination aus Drogen und Computerspielen als Lösung für [die meisten]. Es ist bereits passiert …

Ich denke, wenn man überflüssig ist, hat man keine Kraft mehr …

Ich glaube nicht, dass die Massen, selbst wenn sie sich irgendwie organisieren, eine große Chance haben …

Das, worüber wir jetzt sprechen, ist wie eine zweite industrielle Revolution, aber das Produkt wird diesmal nicht aus Textilien, Maschinen, Fahrzeugen oder sogar Waffen bestehen. Das Produkt wird diesmal der Mensch selbst sein …

Aber stellen Sie sich die Welt vor, sagen wir in 50 oder 100 Jahren, in der die armen Leute weiterhin sterben, aber die reichen Leute, zusätzlich zu all den anderen Dingen, die sie bekommen, auch vom Tod befreit werden …

Man braucht keine Kinder, man kann einen Pensionsfonds haben. Du brauchst niemanden, der sich um dich kümmert. Du brauchst keine Nachbarn und Schwestern oder Brüder, die sich um dich kümmern, wenn du krank bist; der Staat kümmert sich um dich, die Staaten versorgen dich mit Polizei, mit Bildung, mit Hilfe bei allem, in Bezug auf Ideen, in Bezug auf Religionen.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das WEF Artikel wie „Psychologists Say a Good Life Doesn’t Have to Be Happy, or Even Meaningful“ [Psychologen sagen, dass ein gutes Leben nicht glücklich oder sogar bedeutungsvoll sein muss, Anm. d. Übersetzers] veröffentlicht und der Philanthropath und „Master Cylinder“ Mark Zuckerberg, der absolut kein Cyborg ist, nein wirklich, das „Metaverse“ finanziert:

Harari geht in diesem Interview näher auf die „nutzlose Klasse“ ein:

Nach Tausenden von Jahren, in denen Menschen die Herrscher der Welt waren, werden sich Autorität und Macht von den Menschen auf Computer verlagern, und die meisten Menschen werden wirtschaftlich nutzlos und politisch machtlos sein. Schon heute zeichnet sich die Entstehung einer neuen Klasse von Menschen ab, der Klasse der Nutzlosen. So wie die Industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts die neue Arbeiterklasse, das Proletariat, geschaffen hat, so beginnt nun die Revolution der künstlichen Intelligenz, die Klasse der Nutzlosen zu schaffen.

Vielleicht, so postuliert Harari, ist es das Schicksal der Menschheit, einfach nur Konsumenten zu sein (ca. bei min 8:40):

Vielleicht ist die ultimative Bestimmung des Homo sapiens, einfach nur Konsument zu sein. Man braucht den Menschen für nichts, außer als Verbraucher …

Es gibt viele Gelegenheiten in der Geschichte, bei denen die Menschen andere Menschen als Konsumenten nicht sehr geschätzt haben. Wenn man an die Sklavenwirtschaft denkt, dann hat man nicht gedacht: „Oh, wir sollten alle Sklaven befreien und ihre Bedingungen verbessern, damit sie unsere Produkte kaufen.“ …

Und es ist unwahrscheinlich, dass die Sklaverei in Zukunft zurückkehren wird. Wenn man weniger Menschen braucht, braucht man definitiv keine Sklaven. Aber man könnte zum Beispiel auf eine Situation stoßen, in der Maschinen auch die Konsumenten sind. Man braucht Konsumenten, aber auch im Konsum macht jemand einen besseren Job als der Mensch …

Man könnte eine ganze Wirtschaft haben, die ohne Menschen floriert. Man kann ein Unternehmen haben, das Erz abbaut und Stahl herstellt und es an ein zweites Unternehmen verkauft, das Roboter herstellt, die wiederum an das Bergbauunternehmen verkauft werden … und diese beiden Unternehmen können ein ganzes wirtschaftliches Ökosystem bilden, das sich von der Erde auf andere Planeten und in der ganzen Galaxie ausbreiten kann, indem sie einfach neue Planeten und Asteroiden kolonisieren, um Dinge abzubauen, und man braucht einfach keine Menschen im Kreislauf.

Harari sieht in COVID-19 einen globalen Solidaritätstest: „Wir brauchen eine Art globale Loyalität und eine globale Identität“:

Wenn man die globale Solidarität testen will, was ist dann einfacher als eine globale Pandemie, die uns alle bedroht. Es ist offensichtlich, dass die Pandemie, solange sie sich in einem Land ausbreitet, eine Bedrohung für alle anderen Länder darstellt, wegen der Mutationen und so weiter. Es ist kein menschlicher Feind, also müssen wir alle, alle Menschen, uns gegen dieses schreckliche Virus zusammenschließen.

Er scheint sich über das Ausmaß der Kontrolle zu freuen, die die Regierungen im Namen des Schutzes der Öffentlichkeit vor COVID ergriffen haben:

Es ist kein extrem tödlicher Virus, es ist nicht der Schwarze Tod, und sieh dir an, was er in der Welt anrichtet. Versuchen Sie also einmal zu überlegen, welche Auswirkungen ein viel größeres Problem wie der Klimawandel haben wird.

Auch konzeptionell zeigt es, dass … man Dinge in großem Umfang ändern kann. Nochmals, man kann alle Flüge stoppen. Man kann ganze Länder abriegeln. Das kann man tatsächlich tun, und das Leben geht in gewisser Weise weiter.

Und das macht uns vielleicht offener für radikale Ideen, wie wir auch mit dem Klimawandel umgehen können.

Später im Video greift er die Floskel von Rahm Emanuel auf, dass man eine ernste Krise niemals ungenutzt verstreichen lassen dürfe:

Harari:

In dieser Zeit der Krise muss man der Wissenschaft folgen. Es wird oft gesagt, dass man eine gute Krise niemals ungenutzt lassen sollte, weil eine Krise eine Gelegenheit ist, auch gute Reformen durchzuführen, denen die Menschen in normalen Zeiten niemals zustimmen würden.

Auch Henry Kissinger genießt die Gelegenheit, die COVID bietet, um eine „universelle Weltordnung“ durchzusetzen:

… die Pandemie zwingt uns eine universelle Weltordnung auf. Es ist noch nie vorgekommen, dass alle Teile der Welt gleichzeitig von Ereignissen betroffen waren, die sich ihrer direkten Kontrolle entzogen. Und auch, dass die Führer der Länder und die Völker der Länder sich mit Fragen der Selbsterhaltung beschäftigen müssen, aber gleichzeitig können sie sich in diesem Bereich nicht selbst erhalten, ohne eine Lösung, die alle betrifft. Das ist ein absolut einzigartiges Problem. Aber es wird jetzt auf einer rein nationalen Basis behandelt. Aber wir werden durch die interne Dynamik gezwungen sein, es in einem größeren Zusammenhang zu sehen.

Es scheint, dass Klaus Schwab sich den Rat seiner Mentoren zu Herzen genommen hat:

Die Pandemie stellt eine seltene, aber enge Gelegenheit dar, über unsere Welt nachzudenken, sie neu zu denken und neu zu gestalten. Klaus Schwab

Mit anderen Worten: Es geht um diese „Verschwörungstheorie“, die als „Great Reset“ bekannt ist. Vielleicht sollte jemand Schwab sagen, dass sie geheim sein soll, denn er redet gerne und viel darüber. Er hat ein ganzes Buch mit diesem Titel geschrieben und das WEF-Jahrestreffen 2020 danach benannt und so weiter!

Aber halt, wir sind noch nicht fertig mit Harari. Ich weiß, ich habe auch langsam genug von ihm. Ich muss Ihnen etwas sagen, das Sie vielleicht nicht wissen, wenn Sie nicht wie ich Dutzende von ungekürzten Interviews und Diskussionen mit Harari durchlitten haben.

In Teil 3: „Yuval Noah Harari: Nicht der Mann, für den wir ihn halten?“ untersuche ich Material, das auf dem Boden des Schneideraums zurückgelassen wurde, um die Psychologie dieses philanthropathischen Ermöglichers besser zu verstehen und um herauszufinden, wie sich seine transhumanistische Philosophie auf seinen Berater Klaus Schwab ausgewirkt hat.

