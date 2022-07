Im Internet ist ein 51-seitiges pdf-Dokument aufgetaucht, aus dem hervorgeht, dass die Niederlande bei der globalen WEF-Agenda führend sind. Spielen die Niederlande eine Schlüsselrolle beim Great Reset?

So schreibt das Weltwirtschaftsforum in einem Brief an die D66-Vorsitzende Sigrid Kaag, dass „die Welt Anfang 2022 die Pandemie überwunden haben wird“ und dass sich die Diskussion nun auf die Gestaltung der Politik in der „Post-Coronation-Ära“ unter dem Motto „Great Reset“ konzentrieren wird.

18/6/19 – Nederland sleutelrol in great reset? Volgens gelekte documenten voert Nederland de globale @wef agenda aan, pagina 1 https://t.co/qRMKgqNWyz pic.twitter.com/ctOUZt1ph1 — Denachtzuster(s) (@Denachtzuster1) July 14, 2022

In Anbetracht der Schlüsselrolle der Niederlande in Europa, insbesondere in den Bereichen Handel und grüner Wandel, sowie der globalen diplomatischen Bemühungen Ihres Landes wird Ihre Perspektive von entscheidender Bedeutung sein, schreibt der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Borge Brende, in einem Brief an Kaag.

Der ehemalige norwegische Außenminister schreibt auch, dass es wichtig ist, nach der Covid-Krise eine integrativere, nachhaltige Zukunft aufzubauen. „Ich hoffe, dass Sie dazu beitragen werden, die Führung in diesem wichtigen Dialog zu übernehmen“, schrieb sie.

2019 unterzeichneten das WEF und die UNO ein Kooperationsabkommen, um die Umsetzung der Agenda 2030 zu beschleunigen. Beide Parteien arbeiten in sechs Bereichen eng zusammen: Finanzierung der Agenda 2030, Klimawandel, Digitalisierung, Gleichstellung der Geschlechter, Bildung und Steigerung ihrer Wirkung.

Klaus Schwab, der Gründer des WEF, sagte, wir stünden an einem Scheideweg. Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder wir entscheiden uns für eine „bessere Welt“, dann brauchen wir eine große Schaufel, oder wir entscheiden uns für die alte Welt, dann erwartet uns eine „Katastrophe“.