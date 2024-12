Angela Merkel: Mutter des deutschen Niedergangs. Sie lag mit allem falsch – außer mit Russland

Von Thomas Fazi

„Merkel-Nostalgie“ hat ein Deutschland erfasst, das mit Krieg, einer schwächelnden Wirtschaft und einer kollabierten Regierung zu kämpfen hat. Die Autobiografie der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin verkaufte sich am Tag der Veröffentlichung 35.000 Mal, und die Berliner standen stundenlang Schlange, um sich ihr Exemplar von ihr signieren zu lassen. Wie Angela Merkel selbst sagte: Man weiß nicht, was man hat, bis es weg ist. Vor allem, wenn Ihr Nachfolger Olaf Scholz heißt – einer der schwächsten und unbeliebtesten Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik, der den dramatischen Niedergang Deutschlands in wirtschaftlicher und internationaler Hinsicht zu verantworten hat. Daher ist es vielleicht nicht überraschend, dass sich Deutschland unerwartet nach der Stabilität und Führung sehnt, die während ihrer 16-jährigen Amtszeit symbolisiert wurden, und die Wähler wieder zu ihrer alten Partei, der Mitte-Rechts-Partei CDU, zurückkehren. Aber ist diese Nostalgie wirklich gerechtfertigt?

Tatsächlich hat Merkel in vielerlei Hinsicht den Weg für die heutige Krise geebnet. Ihr Eintreten für strenge Sparmaßnahmen, die nach der Finanzkrise von 2008 sowohl in ganz Europa als auch in Deutschland umgesetzt wurden, leitete über ein Jahrzehnt der Stagnation und Unterinvestition ein. Ihre Politik führte dazu, dass die Infrastruktur Deutschlands – Brücken, Straßen und Schienen – verfiel; ihr Festhalten am neomerkantilistischen, exportorientierten Wirtschaftsmodell Deutschlands, insbesondere während der Eurokrise, drosselte die Binnennachfrage, indem sie die Löhne drückte und prekäre Beschäftigungsverhältnisse förderte, während die Wirtschaft übermäßig vom Export abhängig blieb.

Durch die Verfolgung einer Industriepolitik, die den Schwerpunkt auf traditionelle Fertigungssektoren – Automobilindustrie, Schwerindustrie und mechanische Teile – legte, ließ sie Deutschland in der High-Tech-Revolution zurückfallen. Durch den Ausstieg aus der Kernenergie beraubte sie das Land einer sauberen und kostengünstigen Energiequelle. Durch die Aufnahme von über einer Million Asylsuchenden schuf sie ernsthafte Herausforderungen für den sozialen Zusammenhalt und die öffentliche Sicherheit. Durch die Übernahme eines paternalistischen und TINA-getriebenen Politikansatzes, der sich in ihrem Konzept der „marktkonformen Demokratie“ widerspiegelte, ließ sie den demokratischen Diskurs in Deutschland verkümmern.

Trotz dieser Unzulänglichkeiten blieb Merkel auch nach ihrem Rücktritt im Jahr 2021 eine der beliebtesten Politikerinnen der Welt – sowohl im Inland als auch im Ausland. Nach der Wahl von Donald Trump im Jahr 2016 wurde Merkel vom westlichen liberalen Establishment oft als Fackelträgerin der globalen liberalen Ordnung und sogar als „Führerin der freien Welt“ gefeiert.

Dann kam 2022 die Invasion der Ukraine durch Russland. Seitdem wird Merkels Vermächtnis immer genauer unter die Lupe genommen. Sie wurde heftig dafür kritisiert, dass sie gute Beziehungen zu Russland unterhielt und angeblich „eine unverantwortliche Abhängigkeit von russischem Gas“ förderte. „Kein Deutscher ist mehr für die Krise in der Ukraine verantwortlich als Merkel“, erklärte Politico unverblümt.

Ihr Mammutwerk „Freiheit“ ist ein Versuch, diesen Ruf zu retten. Der Titel spiegelt ihre Meinung über sich selbst als Verteidigerin der liberalen Weltordnung wider. Merkel nutzt die 720 Seiten, um ihre Bilanz in Fragen wie Sparmaßnahmen, Kernenergie, Migration und Russland standhaft zu verteidigen. Bei den meisten Themen setzt sie jedoch moralische und psychologische Argumente ein, sodass der Leser sich eine tiefere Analyse der umfassenderen wirtschaftlichen und strukturellen Dynamiken wünscht. So zielte ihr Umgang mit der Eurokrise ausschließlich darauf ab, das gesegnete europäische Projekt zu retten, ohne zu erwähnen, inwiefern deutsche Banken davon profitierten. Ebenso wird ihre Einwanderungspolitik der offenen Tür mit humanitären Gründen gerechtfertigt, ohne zu erwähnen, wie sie den Pool an Niedriglohnarbeitern in Deutschland zum Vorteil des inländischen Kapitals vergrößert hat.

Merkels Darstellung der Ukraine-Krise ist jedoch die Ausnahme – wahrscheinlich, weil Merkel selbst zugibt, dass ihr Ansatz in dieser Frage wenig mit Moral und Idealismus zu tun hatte, sondern eher von nüchternem Realismus oder Realpolitik geleitet war, wie sie es ausdrückt.

Schon vor mehr als einem Jahrzehnt war Merkel klar, dass sich das globale Machtgleichgewicht vom Westen in Richtung des damals aufstrebenden Brics-Blocks verlagerte und dass die Vereinigten Staaten „mit dem Machtverlust zu kämpfen hatten“ und Forderungen nach einer Reform internationaler Institutionen wie des IWF und der WTO blockierten. Merkel bevorzugte einen pragmatischeren Ansatz und setzte sich für eine Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitiger Interessen ein, auch wenn sie die tiefgreifenden ideologischen Unterschiede zwischen Deutschland und nichtwestlichen Ländern wie China anerkannte.

Dieselbe Logik galt für Russland. Merkel erinnert sich, dass viele Mittel- und Osteuropäer „sich anscheinend wünschten, ihr riesiger Nachbar würde von der Landkarte verschwinden, einfach aufhören zu existieren“. Sie verstand dieses Gefühl, erkannte aber auch eine grundlegende geopolitische Realität: „Russland existierte und war bis an die Zähne mit Atomwaffen bewaffnet. Geopolitisch konnte man es nicht wegwünschen, und das ist immer noch so.“ Man mochte Putin vielleicht nicht, aber „das hat Russland nicht von der Landkarte verschwinden lassen“.

Merkel erinnert sich an ihre Eröffnungsrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, die sie weniger als zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt als Bundeskanzlerin hielt und in der sie betonte, dass man „trotz unserer vielen Meinungsverschiedenheiten den Dialog mit Russland suchen“ müsse. Im Anschluss an ihre Ausführungen hielt Putin seine inzwischen berühmte Rede, in der er die Ungerechtigkeiten der von den USA geführten unipolaren Ordnung vehement kritisierte. In Anspielung auf den Irakkrieg sprach er von „einem fast uneingeschränkten, übermäßigen Einsatz von Macht“; er verurteilte auch vehement das Raketenabwehrsystem, das die USA in Europa installieren wollten. Es überrascht nicht, dass er auch die Osterweiterung der NATO kritisierte.

Obwohl Merkel einräumt, dass Putins Rede eigennützig war, gibt sie zu, dass es Punkte gab, die nicht „völlig absurd“ waren: Amerikas Invasion im Irak zum Beispiel und das Scheitern einer Einigung über die Aktualisierung des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa. Ihr Verständnis für die Risiken, die mit der Missachtung der Sicherheitsbedenken Russlands verbunden sind, wurde zu einem entscheidenden Faktor bei ihrer Entscheidung, George W. Bushs Vorschlag, der Ukraine und Georgien auf dem Bukarester Gipfel 2008 einen formellen Weg in die NATO zu bieten, zu blockieren. Sie verstand, dass Russland die NATO-Mitgliedschaft insbesondere für die Ukraine als absolute rote Linie ansah – auch aufgrund der Präsenz der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim – und dass Putin auf einen solchen Schritt aggressiv reagiert hätte. Tatsächlich argumentiert sie in dem Buch, dass, wenn der Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft angeboten worden wäre, der Krieg noch früher ausgebrochen wäre, mit einem größeren militärischen Nachteil für die Ukraine. Angesichts der nachfolgenden Ereignisse ist dies schwer zu bestreiten.

Aber Merkel weist auch auf einen weiteren wichtigen Punkt hin: Die NATO sollte sich auch um ihre eigenen Sicherheitsrisiken kümmern, wenn sie Länder in das Bündnis aufnimmt – sei es formell oder de facto. Auch in diesem Punkt hat das Risiko eines Atomkriegs, das heute über dem Kontinent schwebt, Merkel Recht gegeben. Letztendlich blockierte sie den offiziellen Weg, sah sich aber mit der wenig alternativen Möglichkeit konfrontiert, dem Abschlusskommuniqué zuzustimmen, in dem es hieß: „Diese Länder werden Mitglieder der NATO werden“. Sie betrachtete dies als notwendigen Kompromiss, erkannte aber auch, dass der Schaden bereits angerichtet war. Allein durch die Möglichkeit, die Tür zu öffnen, hatte das Bündnis die militärstrategische Kalkulation Russlands grundlegend verändert. Dies forderte Putin praktisch dazu auf, Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern, was er nun als unvermeidliches Ergebnis ansah. Er warnte Merkel: „Sie werden nicht ewig Kanzlerin sein, und dann werden [die Ukraine und Georgien] NATO-Mitglieder werden. Und das werde ich verhindern.“

Einige Monate nach dem Gipfel marschierten russische Truppen in georgisches Gebiet ein. Vorausgegangen war ein Angriff des georgischen Militärs – finanziert, bewaffnet und ausgebildet von den Vereinigten Staaten – auf Südossetien, das an Russland grenzt. Obwohl sich die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland von diesem Zeitpunkt an zunehmend verschlechterten, vertiefte Deutschland seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Moskau weiter. Im Jahr 2011 wurde die 1.200 Kilometer lange Gaspipeline Nord Stream 1 eingeweiht, die die russische Küste in der Nähe von Sankt Petersburg mit Nordostdeutschland verbindet. Das Abkommen war 2005 von Putin und dem damaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder kurz vor den Wahlen unterzeichnet worden, die Merkel an die Macht brachten.

Merkel verteidigt das Abkommen mit dem Argument der reinen Wirtschaftlichkeit: Gas, das über Pipelines transportiert wird, sei deutlich günstiger als Flüssigerdgas (LNG). Darüber hinaus fallen durch die Route zusätzliche Transitgebühren weg, die bei Pipelines anfallen, die durch Länder wie die Ukraine und Polen verlaufen. Sie hebt außerdem hervor, dass sowohl die Europäische Kommission als auch das Europäische Parlament das Projekt bereits 2006 offiziell als „Projekt von europäischem Interesse“ eingestuft hatten, und betont dessen Rolle bei der Förderung der Nachhaltigkeit und Sicherheit der europäischen Energieversorgung.

Aus Merkels Sicht war die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch eine geopolitische Notwendigkeit, da Europa ein ureigenes Interesse daran hatte, das Konfliktrisiko zu minimieren. In diesem Zusammenhang wurde die wirtschaftliche Interdependenz als eine Form der Friedensdiplomatie angesehen. Ein solcher Ansatz erforderte jedoch, dass auch andere europäische Länder – und vor allem die Vereinigten Staaten – auf die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands eingingen. Wie die Ereignisse in der Ukraine später zeigen sollten, hatten die USA jedoch andere Pläne.

Interessanterweise äußert sich Merkel kaum zu der kritischen Phase zwischen dem Bukarester Gipfel 2008 und dem vom Westen unterstützten Putsch in der Ukraine 2014 – oder gar zu dem Putsch selbst. Deutschland, so betont sie, habe zusammen mit anderen Ländern an einem Plan gearbeitet, um die zunehmend gewalttätigen Proteste zu entschärfen. Die Demonstranten lehnten jedoch die vorgeschlagene Vereinbarung ab und zwangen den demokratisch gewählten Präsidenten schließlich zur Flucht aus dem Land. Merkel denkt über die Wendung der Ereignisse nach und gibt zu: „Ich hatte Mühe zu verstehen, was in den letzten achtzehn Monaten passiert war“.

Das ist sicherlich unaufrichtig. Es ist zwar plausibel, dass sie nicht direkt am Regimewechsel beteiligt war, aber sie räumt offen ein, dass sie dazu beigetragen hat, die Ukraine näher an die Europäische Union heranzuführen. Dies erwies sich jedoch für die Ukraine als ebenso destabilisierend, da es das Land dazu zwang, eine geopolitische – und sogar ‚zivilisatorische‘ – Nullsummenwahl zwischen dem Westen und Russland zu treffen. Dies verschärfte die politischen Spaltungen im Land, was schließlich zu den Ereignissen des Euromaidan führte, nachdem Präsident Janukowitsch beschlossen hatte, das vorgeschlagene Abkommen zwischen der EU und der Ukraine abzulehnen und stattdessen Russland als wichtigsten Partner seines Landes zu wählen.

Die acht Jahre zwischen dem Regimewechsel in Kiew im Jahr 2014 und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 geben nach wie vor Anlass zu heftigen Spekulationen. Es ist allgemein bekannt, dass Deutschland und Frankreich bei der Aushandlung der Minsker Abkommen in den Jahren 2014–2015, die den Bürgerkrieg in der Ostukraine beenden sollten, eine entscheidende Rolle spielten. Unter anderem schlugen sie Verfassungsreformen in der Ukraine vor, die unter anderem eine größere Selbstverwaltung in bestimmten Gebieten der Region Donbas vorsahen.

Die Minsker Vereinbarungen wurden jedoch nie vollständig umgesetzt, und dieses Versäumnis trug letztlich zur Eskalation der Spannungen bei, die im Februar 2022 in der Invasion der Ukraine durch Russland gipfelten. Während des gesamten Konflikts hat jede Seite der anderen die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen gegeben. Russland hat immer wieder argumentiert, dass die Ukraine nie wirklich gewillt war, die Bedingungen der Vereinbarungen umzusetzen. Aber was ist mit den westlichen Mächten, insbesondere Frankreich und Deutschland, die als Vermittler fungierten?

Im Jahr 2022 gab Merkel ein Interview, das der russischen Interpretation der Ereignisse eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen schien. In einem Gespräch mit Die Zeit erklärte sie, die Minsker Abkommen seien „ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben“, und die Ukraine habe „diese Zeit genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sehen kann“. Viele interpretierten dies als Eingeständnis, dass die an den Verhandlungen beteiligten westlichen Parteien – einschließlich Merkel selbst – nie wirklich an einer friedlichen Lösung interessiert waren. Stattdessen betrachteten sie die Vereinbarungen als einen Trick, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, sich auf eine militärische Lösung des Konflikts vorzubereiten. Ich bin nicht überzeugt.

Ich habe Merkels Äußerungen immer als Versuch verstanden, rückwirkend zu rechtfertigen, was Kritiker als ihre unverantwortliche Beschwichtigung Russlands empfinden. Die USA könnten ein persönliches Interesse daran gehabt haben, die Situation in der Ukraine zu eskalieren – zum Teil genau als Mittel, um einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben, ein seit langem bestehendes geostrategisches Gebot der USA. Aber welches Interesse hätte Merkel daran haben können, einen umfassenden Konflikt zwischen der Ukraine und Russland passiv zu ermöglichen, insbesondere wenn ein solches Ergebnis unweigerlich zum Abbau der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen führen würde, die sie über ein Jahrzehnt lang gepflegt hatte?

Es war daher keine Überraschung, dass Merkel in ihrem Buch ihre Bemühungen um die Sicherung des Friedens – oder zumindest eines Waffenstillstands – in der Ukraine nachdrücklich verteidigt. Ihr Ansatz beruhte auf der Überzeugung, dass „eine militärische Lösung des Konflikts, d. h. ein militärischer Sieg der Ukraine über die russischen Truppen, eine Illusion war“. Sie riet der neuen Regierung der Ukraine, dass eine Lösung ohne Dialog und Diplomatie nicht möglich sei. Dies bedeute nicht, betonte sie, „dass die Ukraine sich nicht verteidigen darf, wenn ihr Territorium angegriffen wird, aber letztlich – und das ist übrigens nicht der einzige Teil der Welt, in dem dies gilt – müssen diplomatische Lösungen gefunden werden … Ich könnte sogar so weit gehen zu sagen: Es wird keine militärische Lösung geben.“

Es wurde jedoch schnell klar, dass die USA eine andere Agenda verfolgten. Als Präsident Obama sie über Pläne informierte, die Ukraine zumindest mit Verteidigungswaffen zu beliefern, äußerte Merkel ihre „Besorgnis darüber, dass jede Waffenlieferung die Kräfte innerhalb der ukrainischen Regierung stärken würde, die nur auf eine militärische Lösung hofften, auch wenn diese keine Aussicht auf Erfolg bot“. Ihrer Ansicht nach bestand die Gefahr, dass solche Aktionen extremistische und ultranationalistische Fraktionen innerhalb der Ukraine ermutigen würden – eine Entwicklung, die wohl mit den strategischen Interessen der USA in Einklang stand.

Aus ihrem Bericht geht auch hervor, dass Putin fest entschlossen war, eine diplomatische Lösung zu erreichen. Es wurde jedoch immer deutlicher, dass „das Minsker Abkommen das Papier nicht wert war, auf dem es geschrieben stand“. Mächtige Kräfte – in der Ukraine, den USA und sogar in Europa, insbesondere in kriegstreiberischen Nationen wie Polen – sprachen sich für eine militärische Lösung des Konflikts aus. Mit der Zeit wurden diese Stimmen immer lauter.

Merkel schwamm jedoch weiterhin gegen den Strom, indem sie die Beziehungen Deutschlands zu Russland durch den Bau einer zweiten Gaspipeline, Nord Stream 2, weiter vertiefte. Trotz wiederholter Bemühungen der Trump-Regierung, das Projekt zu stoppen, blieb Merkel standhaft. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sieht sie sich unerbittlicher Kritik ausgesetzt, weil sie angeblich „eine unverantwortliche Abhängigkeit von russischem Gas“ geschaffen habe. In ihrem Buch behauptet sie jedoch, dass der Widerstand der USA gegen Nord Stream 2 nicht von der Sorge um die Sicherheitsinteressen Deutschlands getrieben wurde, sondern vielmehr von amerikanischen Wirtschaftsambitionen.

„In Wahrheit hatte ich den Eindruck, dass die Vereinigten Staaten ihre gewaltigen wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen mobilisierten, um die Geschäftsvorhaben anderer Länder, sogar ihrer Verbündeten, zu verhindern“, schreibt sie. “Die Vereinigten Staaten waren hauptsächlich an ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen interessiert, da sie durch Fracking gewonnenes Flüssigerdgas nach Europa exportieren wollten.“ Dies wirft ein weiteres Licht auf die möglichen Beweggründe der Amerikaner für die Eskalation der Spannungen in der Ukraine: Sahen sie darin eine Möglichkeit, das Pipeline-Projekt zu beenden?

Im Jahr 2019 wurde Selenskyj mit dem Versprechen gewählt, der Ukraine Frieden zu bringen, vor allem durch die Umsetzung der Minsker Abkommen. Und aus Merkels Bericht geht hervor, dass sie glaubt, Selenskyj habe sein Mandat ernst genommen, zumindest anfangs. Allerdings geriet er bald unter starken Druck von Ultranationalisten in der Ukraine, das, was als „Kapitulation“ galt, nicht umzusetzen. Auf dem Pariser Gipfel im selben Jahr verpflichteten sich Macron, Selenskyj, Putin und Merkel gemeinsam schriftlich zur vollständigen Umsetzung der Minsker Vereinbarungen – doch am Ende weigerte sich Selenskyj, den vereinbarten Text zu akzeptieren.

Die Pandemie, schreibt sie, war „der letzte Nagel im Sarg des Minsker Abkommens“. Das Fehlen persönlicher Treffen machte es praktisch unmöglich, die anhaltenden Differenzen beizulegen. Und 2021 waren die Vereinbarungen tot. Dennoch unternahm Merkel kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt einen letzten Versuch, Frieden zu stiften, indem sie ein Gipfeltreffen zwischen dem Europäischen Rat und Putin vorschlug. Während Macron die Initiative unterstützte, lehnten Polen, Estland und Litauen sie ab, und das Treffen kam nie zustande. Merkel stattete Moskau im August 2021, nur wenige Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit, einen letzten Abschiedsbesuch ab.

Zwei Jahrzehnte gegenseitiger Begegnungen lagen hinter ihnen – „eine Ära, in der Putin und mit ihm Russland von einer anfänglich offenen Haltung gegenüber dem Westen zu einer Entfremdung von uns übergegangen waren“. Und obwohl Merkel dies nicht ausdrücklich sagt, macht sie offenbar zumindest einen Teil der Verantwortung für den Verlauf der Ereignisse an der Haltung der NATO-Staaten, insbesondere der Vereinigten Staaten, fest. Aus ihrem Bericht geht ebenso klar hervor, dass sie sich unerschütterlich für die Vermeidung eines Krieges einsetzte – und offen gesagt gibt es wenig Grund, an ihrer Aufrichtigkeit zu zweifeln.

Diese Haltung entspricht nicht nur den wirtschaftlichen und strategischen Interessen Deutschlands, wie ihre Bemühungen um die Förderung von Nord Stream 2 zeigen, sondern auch ihrem Verständnis für die katastrophalen Folgen eines militärischen Konflikts zwischen der Nato und Russland – „einer der beiden führenden Atommächte der Welt neben den Vereinigten Staaten und ein geografischer Nachbar der Europäischen Union“. Ein solches Szenario sollte um jeden Preis vermieden werden, schreibt sie. Für sie und die ältere Generation europäischer Politiker war dies nicht nur eine Frage des strategischen Kalküls, sondern auch des gesunden Menschenverstands – zwei Dinge, die in der Ära nach Merkel weitgehend zu fehlen scheinen.

Ein eindrucksvolles Beispiel für diesen Wandel ist ihr Nachfolger. Nach dem Einmarsch in die Ukraine machte Olaf Scholz Merkels Russlandpolitik eine drastische Kehrtwende und kündigte Pläne an, Deutschland vollständig vom russischen Gas zu entwöhnen. Scholz stoppte nicht nur sofort den Start von Nord Stream 2; seine Regierung war angeblich auch über einen ukrainischen Plan zur Sprengung der Pipeline informiert und entschied sich, zu schweigen. Die dramatischen wirtschaftlichen Folgen dieser Abkopplung sind derzeit schmerzhaft spürbar. Dieser Ansatz wäre logischer gewesen, wenn er zumindest von diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation der Spannungen in der Ukraine begleitet worden wäre. Dies war jedoch nicht der Fall; tatsächlich wartete Scholz über ein Jahr – mehrere Monate nach Ausbruch des Krieges – bevor er eine direkte Kommunikation mit Putin aufnahm.

Hätten sich die Ereignisse anders entwickelt, wenn Merkel an der Macht geblieben wäre? Wahrscheinlich nicht; die Kräfte, gegen die sie ankämpfte, waren gewaltig und fest verwurzelt. Aber es ist schwer vorstellbar, dass sie zugelassen hätte, dass die Interessen Deutschlands so eklatant mit Füßen getreten werden, insbesondere von ihrem vermeintlichen amerikanischen Verbündeten. Tatsächlich scheint ihre gesamte Amtszeit von dem anhaltenden Bestreben geprägt gewesen zu sein, die strategischen Interessen Deutschlands mit seinen transatlantischen Beziehungen in Einklang zu bringen. Wenn überhaupt, dann war ihr größter Fehler, nicht zu erkennen, dass diese Ziele inzwischen grundsätzlich unvereinbar geworden waren. Es ist jedoch bezeichnend für die paradoxen Zeiten, in denen wir leben, dass trotz der vielen fragwürdigen Entscheidungen, die Merkel während ihrer Kanzlerschaft getroffen hat, der eine Aspekt ihres Erbes, der im offiziellen westlichen Diskurs am meisten kritisiert wird, genau der ist, bei dem sie zweifellos Recht hatte: der Versuch, einen Krieg mit Russland zu vermeiden.