Angespanntes Trump-Netanjahu-Telefonat: Washington drängt auf Iran-Deal – Israel fordert freie Hand für Militärschläge und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Axios: „Trump betont weiterhin, dass er glaubt, eine Einigung sei möglich, aber dass er bereit sei, den Krieg wieder aufzunehmen, falls dies nicht gelinge .“

.“ US-Marines entern einen unter iranischer Flagge fahrenden Tanker im Golf von Oman, da diesem vorgeworfen wurde, versucht zu haben, die US-Seeblockade zu durchbrechen.

im Golf von Oman, da diesem vorgeworfen wurde, versucht zu haben, die US-Seeblockade zu durchbrechen. Der iranische Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf sagt, Teheran sehe Anzeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten versuchen, den Krieg wieder aufzunehmen

Der Ölpreis bricht ein, nachdem Pakistan erneut einen baldigen Entwurf für ein endgültiges Abkommen ankündigt, woraufhin Trump behauptet, die USA befänden sich in der „Endphase“ der Friedensgespräche mit dem Iran, obwohl Teheran in der Atomfrage nicht nachgegeben hat.

Die Marine der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) gibt an, dass 26 Schiffe, darunter Öltanker, Containerschiffe und andere Handelsschiffe, in den vergangenen 24 Stunden „in Abstimmung“ mit den iranischen Behördendie Gewässer durchquert haben.

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Iran veröffentlicht sein Protokoll zur Durchfahrt durch die Meerenge

Folgende Mitteilung wurde vom offiziellen Konto der Behörde für die Meerenge am Persischen Golf veröffentlicht:

Die Islamische Republik Iran hat die Grenzen des Kontrollgebiets der Meerenge von Hormuz wie folgt festgelegt: „Die Linie, die Kuh Mobarak im Iran und den Süden von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Osten der Meerenge verbindet, bis zur Linie, die das Ende der Insel Qeshm im Iran und Umm al-Qaiwain in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Westen der Meerenge verbindet.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz in diesem Bereich erfordert die Abstimmung mit der Verwaltung der Wasserstraßen des Persischen Golfs und eine Genehmigung dieser Behörde.“

Trump: „Unterzeichne das Dokument“, um den Krieg wieder aufzunehmen

Trump und Netanjahu führten Berichten zufolge ein angespanntes Telefongespräch über die laufenden Iran-Gespräche und einen auf dem Tisch liegenden Friedensvorschlag. Netanjahu soll um grünes Licht für erneute Militäraktionen gegen Teheran bitten, da die Iraner in der Atomfrage keine Kompromisse eingegangen sind.

Laut aktuellen Berichten von Axios: „Trump sagt weiterhin, er glaube, dass eine Einigung erzielt werden könne, sei aber bereit, den Krieg wieder aufzunehmen, falls dies nicht gelinge“:

„Die einzige Frage ist, ob wir hingehen und die Sache zu Ende bringen oder ob sie ein Dokument unterzeichnen werden. Mal sehen, was passiert“, sagte er am Mittwoch an der Küstenwache-Akademie.

Trump sagte außerdem, Netanjahu werde in Bezug auf den Iran „alles tun, was ich von ihm verlange“, fügte jedoch hinzu, dass sie ein gutes Verhältnis zueinander hätten. Die beiden Staatschefs hatten zuvor vorübergehende Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf den Iran, haben sich aber während des gesamten Krieges eng abgestimmt.

Der Iran hat bestätigt, dass er einen aktualisierten Vorschlag prüft, hat jedoch noch keine Anzeichen von Flexibilität gezeigt.

Derselbe Bericht sagt über Israels Haltung: „Netanjahu steht den Verhandlungen äußerst skeptisch gegenüber und möchte den Krieg wieder aufnehmen, um die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter zu schwächen und das Regime durch die Zerstörung seiner kritischen Infrastruktur zu schwächen.“

US-Marines entern Tanker unter iranischer Flagge

Das Pentagon hat bekannt gegeben, dass US-Marines einen weiteren Tanker unter iranischer Flagge geentert haben, diesmal im Golf von Oman. Dem Schiff war vorgeworfen worden, versucht zu haben, die US-Seeblockade zu durchbrechen, woraufhin es geentert wurde.

Doch wie CENTCOM mitteilt, „haben die amerikanischen Streitkräfte das Schiff nach einer Durchsuchung freigegeben und die Besatzung angewiesen, den Kurs zu ändern.“ Dies, während die iranische IRGC-Marine angibt, dass 26 Schiffe, darunter Öltanker, Containerschiffe und andere Handelsschiffe, in den vergangenen 24 Stunden „in Abstimmung“ mit den iranischen Behörden (laut staatlichen Nachrichten) das Gebiet durchquert hätten.

Earlier today in the Gulf of Oman, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/T Celestial Sea, an Iranian-flagged commercial oil tanker suspected of attempting to violate the U.S. blockade by transiting toward an Iranian port. American forces released the… pic.twitter.com/1AVT0MudKY — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 20, 2026

Übersetzung von „X“: Heute früh im Golf von Oman sind US-Marines der 31st Marine Expeditionary Unit auf die M/T Celestial Sea, einen unter iranischer Flagge fahrenden kommerziellen Öltanker, der verdächtigt wird, versucht zu haben, die US-Blockade zu durchbrechen, indem er in Richtung eines iranischen Hafens unterwegs war, an Bord gegangen. Die amerikanischen Streitkräfte haben das Schiff nach einer Durchsuchung und der Anweisung an die Schiffsbesatzung, den Kurs zu ändern, freigegeben. US-Streitkräfte setzen die Blockade weiterhin vollständig durch und haben nun 91 Handelsschiffe umgeleitet, um die Einhaltung sicherzustellen.

Iran bestätigt laufenden Austausch von Botschaften mit den USA

Aktuelle Meldungen vom Sprecher des iranischen Außenministeriums: „Der Austausch von Botschaften zwischen der iranischen und der amerikanischen Seite wird auf der Grundlage des Wortlauts der 14-Punkte-Resolution des Iran fortgesetzt.“ Und weiter:

Der Fokus des Iran liegt auf der Beendigung des Krieges und der Erfüllung der klaren Forderungen des Iran

Die Anwesenheit des pakistanischen Innenministers soll den Austausch von Botschaften erleichtern.

Baqaei: Wir tauschen Botschaften mit Misstrauen und guten Absichten aus

Von Ultimaten und Fristen in Bezug auf den Iran zu sprechen, ist lächerlich.

Der Iran sagt außerdem, die USA müssten ihren guten Willen beweisen und die „Piraterie“ gegen iranische Schiffe einstellen

Ghalibaf: USA wollen „einen neuen Krieg beginnen“

Der iranische Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf sagt, Teheran sehe Anzeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten versuchen, den Krieg wieder aufzunehmen, und hoffe weiterhin, dass die Islamische Republik kapitulieren werde:

„Die offenen wie auch geheimen Aktivitäten des Feindes zeigen, dass er trotz wirtschaftlichen und politischen Drucks seine militärischen Ziele nicht aufgegeben hat und einen neuen Krieg anzetteln will“, sagte Ghalibaf in einer Audiobotschaft, die von iranischen Medien verbreitet wurde.

„Eine genaue Beobachtung der Lage in den Vereinigten Staaten bestärkt die Vermutung, dass sie immer noch auf die Kapitulation der iranischen Nation hoffen“, fügt er hinzu.

Trump hat dem Iran „Tage“ – oder auch bis Anfang nächster Woche – Zeit gegeben, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren; am Mittwoch verkündet er jedoch, dass ein „endgültiger“ Vertragsentwurf kurz bevorstehe, obwohl der Iran in der Atomfrage nach wie vor nicht nachgibt.

Ölpreis stürzt nach Trumps Äußerung weiter ab

Wieder einmal handelt es sich möglicherweise nur um leere Worte, doch der Ölpreisverfall am Mittwochmorgen verschärfte sich, als Trump von der „Endphase“ der Gespräche mit dem Iran sprach… all dies wirkt wie üblich sehr verfrüht…

TRUMP SAGT, DIE USA BEFINDEN SICH IN DER „ENDPHASE“ DER VERHANDLUNGEN MIT DEM IRAN: POOL-BERICHT

TRUMP SAGT, „WIR WERDEN SEHEN, WAS PASSIERT“ MIT DEM IRAN: POOL-BERICHT

TRUMP: WERDEN WIR DIE VERHANDLUNGEN MIT DEM IRAN ABWICKELN ODER WERDEN SIE UNTERZEICHNEN? WIR WERDEN SEHEN

TRUMP: MAN MERKT IM IRAN, DASS DIE USA RESPEKTIERT WERDEN

Eine weitere wahrscheinlich verfrühte Schlagzeile über einen „endgültigen“ Friedensentwurf – Ölpreis bricht ein

Die Rohölpreise brachen ein, nachdem eine Schlagzeile des regionalen Senders Al Hadath darauf hindeutete, dass ein „endgültiger Entwurf“ des neuesten iranischen Friedensvorschlags vorliege, obwohl die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass dies angesichts der anhaltenden, offenbar auf Nullsummenspiele ausgerichteten Forderungen beider Konfliktparteien gegenüber Washington wahrscheinlich wenig bewirken wird.

Der pakistanische Armeechef könnte morgen den Iran besuchen, um die Fertigstellung des endgültigen Entwurfs des Abkommenstextes bekannt zu geben. Die nächste Verhandlungsrunde wird nach der Hadsch-Saison in Islamabad stattfinden: Al Hadath

Quellen: Sollte der pakistanische Armeechef nicht in den Iran reisen, könnte die Fertigstellung der endgültigen Abkommensformel innerhalb weniger Stunden bekannt gegeben werden

Mehr laut Newsquawk…

[MARKT-UPDATE] Brent fällt um mehr als 3 USD/Barrel, WTI rutscht unter 100 USD/Barrel, Aktienkurse steigen und der US-Dollar gerät unter Druck aufgrund von Berichten, wonach der pakistanische Armeechef morgen den Iran besuchen könnte, um die Fertigstellung des endgültigen Entwurfs des Abkommenstextes bekanntzugeben

Der pakistanische Armeechef könnte morgen den Iran besuchen, um die Fertigstellung des endgültigen Entwurfs des Abkommenstextes bekanntzugeben; Die nächste Verhandlungsrunde wird nach der Hadsch-Saison (25. bis 30. Mai) in Islamabad stattfinden, berichtet Al Hadath

Quellen sagen, sollte der pakistanische Armeechef nicht in den Iran reisen, könnte die Einigung auf den endgültigen Vertragstext innerhalb weniger Stunden bekannt gegeben werden.

Es wird intensiv daran gearbeitet, den letzten Schliff am Vertragstext zwischen Washington und Teheran vorzunehmen.

ABER…

Al Arabiya sources: The US has informed Pakistan that it will not offer concessions to Iran on the nuclear demands and the Strait of Hormuz https://t.co/Av0QIGjyvL — Faytuks News (@Faytuks) May 20, 2026

Übersetzungen von „X“: Al-Arabiya-Quellen: Die USA haben Pakistan mitgeteilt, dass sie Iran hinsichtlich der Nuklearforderungen und der Straße von Hormus keine Zugeständnisse machen werden.

Arabische Quellen: Die USA haben Pakistan mitgeteilt, dass sie keine Zugeständnisse in den nuklearen Forderungen machen werden und der Straße von Hormus

IRGC warnt: Die nächste Konfliktrunde könnte einen „Krieg über die Region hinaus“ auslösen

Ali Vaez, Leiter des Iran-Projekts bei der International Crisis Group, hat die aktuelle Lage wie folgt zusammengefasst: „Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands scheinen sowohl Washington als auch Teheran der Illusion zu unterliegen, dass die Zeit auf ihrer Seite ist“, sagte er. „Beide Seiten scheinen zu glauben, dass die Blockade und die Gegenblockade in der Straße von Hormus dem jeweils anderen höhere Kosten verursachen, während sie gleichzeitig eine Atempause bieten, um sich für eine mögliche Wiederaufnahme der Feindseligkeiten neu zu formieren“, erklärte Vaez gegenüber Al Jazeera.

Am Mittwoch gab die iranische Revolutionsgarde inmitten dieser anhaltenden Pattsituation eine neue Warnung heraus und mahnte, dass sich der Krieg im Nahen Osten über die Region hinaus ausweiten werde, sollten die Vereinigten Staaten und Israel ihre Angriffe wieder aufnehmen.

Via Shutterstock

„Sollte sich die Aggression gegen den Iran wiederholen, wird sich der angekündigte regionale Krieg diesmal weit über die Region hinaus ausbreiten, und unsere vernichtenden Schläge werden euch vernichten“, heißt es in der Erklärung des IRGC, die auf dessen Website „Sepah News“ veröffentlicht wurde.

Die Kriegsparteien sind einer Rückkehr an den Verhandlungstisch nicht näher gekommen, nachdem Präsident Trump nur noch wenige „Tage“ Zeit gegeben hat, um in der Atomfrage nachzugeben, bei der Teheran bislang nicht nachgegeben hat.

Unterdessen hält der Iran die amerikanischen Garantien hinsichtlich eines erneuten Krieges jedoch weiterhin für „unzureichend“, berichtet Al Arabiya am Mittwoch. Der Oberste Führer, der sich nach wie vor versteckt hält und sich vermutlich von schweren Verletzungen erholt, die er bei früheren Luftangriffen erlitten hat, hat eine neue schriftliche Botschaft an die Öffentlichkeit gerichtet:

Mojtaba Khamenei hat des zweiten Jahrestags des Todes des ehemaligen Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz gedacht und erklärt, das Land leiste einen „einzigartigen historischen Widerstand gegen zwei globale Terrorarmeen“ in Israel und den USA, berichtet die Nachrichtenagentur Fars.

In einer weiteren schriftlichen Erklärung sagte Khamenei, der Krieg mache die Last für die Beamten „schwerer als zuvor“, und fügte hinzu, er sei dankbar für die „Einheit der Nation“.

Iran: 26 Schiffe passierten die Meerenge in den letzten 24 Stunden gemäß dem Protokoll

In der Straße von Hormus gibt es einen anhaltenden Strom von Tankern, die die Meerenge passieren, Berichten zufolge nachdem Peking darum gebeten hatte:

Zwei mit Öl beladene chinesische Tanker verließen am Mittwoch die Straße von Hormus, wie Schifffahrtsdaten zeigten, was die Hoffnung nährt, dass der US-israelische Konflikt mit dem Iran bald beigelegt werden könnte, nachdem der US-Präsident und sein Stellvertreter positive Äußerungen gemacht hatten.

Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, der Krieg werde „sehr schnell“ vorbei sein, während Vizepräsident JD Vance von Fortschritten bei den Gesprächen mit Teheran über ein Abkommen zur Beendigung der Feindseligkeiten sprach.

Dies, während die iranische IRGC-Marine angibt, dass 26 Schiffe, darunter Öltanker, Containerschiffe und andere Handelsschiffe, in den vergangenen 24 Stunden „in Abstimmung“ mit den iranischen Behörden die Meerenge passiert haben (laut SNN).

🚨 Two Chinese VLCCs carrying 4 mb of Iraqi oil have crossed the Strait of Hormuz and are now heading straight for the US blockade. If they’re allowed to pass, it means Trump and Xi have quietly agreed to let it happen.



Meanwhile, 4 LNG carriers are on their way to China to… pic.twitter.com/FA2KFEniuZ — Anas Alhajji (@anasalhajji) May 20, 2026

Übersetzung von „X“: Zwei chinesische VLCCs, die 4 mb irakisches Öl transportieren, haben die Straße von Hormuz passiert und steuern nun direkt auf die US-Blockade zu. Wenn sie durchgelassen werden, bedeutet das, dass Trump und Xi stillschweigend zugestimmt haben, es geschehen zu lassen. In der Zwischenzeit sind 4 LNG-Träger auf dem Weg nach China, um US-LNG zu liefern … also haben sie einen Deal!

Und Berichte über einen südkoreanischen Tanker, der an dieser Stelle sicher die Meerenge durchquert:

Ein südkoreanischer Öltanker durchquert derzeit die Straße von Hormus, teilte der oberste Diplomat des Landes am Mittwoch laut einem Bericht der AFP mit.

„In diesem Moment durchquert unser Öltanker die Straße von Hormus“, sagte Außenminister Cho Hyun vor Abgeordneten der Nationalversammlung in Seoul.

Die Schiffsverfolgungsseite MarineTraffic zeigte den unter südkoreanischer Flagge fahrenden Tanker „Universal Winner“ auf der östlichen Seite der Straße von Hormus nahe der Einfahrt zum Golf von Oman, auf dem Weg in die südöstliche südkoreanische Stadt Ulsan, nachdem er den Hafen Mina Al-Ahmadi in Kuwait verlassen hatte.

Vorbereitungen für einen „großen Schlag“ im Gange?

In Anlehnung an frühere Drohungen Trumps in dieser Woche und den typischerweise vagen Zeitplan erneuerte der Präsident am Dienstag seine Warnungen, er könne die Bombardierung des Iran jederzeit wieder aufnehmen, und erklärte, das Land werde einen „schweren Schlag“ erleiden, sollte es sich weigern, die Forderungen der USA nach einer Einigung innerhalb weniger Tage zu akzeptieren.

Netanyahu and Trump held what Israel’s N12 News described as a “lengthy and dramatic” phone call overnight, amid growing speculation over a possible new strike on Iran.

Netanyahu will skip both the opening of the Knesset session and a key vote on dissolving parliament today — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) May 20, 2026

Übersetzung von „X“: Netanyahu und Trump führten über Nacht ein Telefonat, das Israels N12 News als „langes und dramatisches“ beschrieb, inmitten wachsender Spekulationen über einen möglichen neuen Schlag gegen den Iran. Netanyahu wird heute sowohl die Eröffnung der Knesset-Sitzung als auch eine Schlüsselabstimmung über die Auflösung des Parlaments auslassen.

„Nun, ich meine, ich spreche von zwei oder drei Tagen, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag oder so, vielleicht Anfang nächster Woche – ein begrenzter Zeitraum –, denn wir können nicht zulassen, dass sie eine neue Atomwaffe bekommen“, sagte Trump gegenüber Reportern. Trump hatte am Vortag erklärt, er würde einen Angriff auf den Iran auf Drängen der arabischen Golfstaaten „zurückhalten“. Anschließend behauptete er, der Angriff stehe kurz vor der Durchführung. „Wir waren startklar… Es wäre gerade jetzt passiert.“

Weitere aktuelle Meldungen

Weitere aktuelle Entwicklungen via Newsquawk:

Eine Einschätzung des US-Geheimdienstes ergab kürzlich, dass US-Streitkräfte mindestens 10 Minen in der Straße von Hormus identifiziert haben, wie CBS unter Berufung auf US-Beamte berichtete.

Der US-Senat stimmte mit 50 zu 47 Stimmen für eine Resolution zur Kriegsmacht, die US-Angriffe auf den Iran beenden würde, sofern sie nicht vom Kongress genehmigt werden.

Die iranische IRGC erklärte, sollte es erneut zu einem Angriff auf den Iran kommen, werde sich der Krieg über die Region hinaus ausweiten, berichtete Fars News.

Der stellvertretende iranische Präsident Banah sagte, Teheran sei offen für Verhandlungen im Rahmen der nationalen Interessen, berichtete Al Mayadeen.

Der iranische Außenminister Araghchi sagte, Monate nach Beginn des Krieges gegen den Iran habe der US-Kongress den Verlust von Dutzenden Flugzeugen im Wert von Milliarden eingeräumt, und es sei bestätigt, dass die mächtigen iranischen Streitkräfte als Erste eine viel gepriesene F-35 abgeschossen hätten; er fügte hinzu, dass eine Rückkehr zum Krieg angesichts der gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen viele weitere Überraschungen bereithalten werde.

Die Zusammenarbeit zwischen Iran und Pakistan habe in den letzten zwei Wochen nachgelassen bzw. aufgehört, berichteten Al Arabiya und Al Hadath unter Berufung auf eine hochrangige diplomatische Quelle. Eine diplomatische Quelle sagt, Iran und Pakistan hätten widersprüchliche Positionen zu den Verhandlungskanälen und dem Ort der Gespräche vertreten, und Misstrauen beeinträchtige die Koordination zwischen Iran und Pakistan.

Pakistans Innenminister Naqvi ist laut dem Journalisten Mallick auf dem Weg nach Teheran.

„Kurz vor einer Entscheidung: Trump und Netanjahu führten gestern Abend ein Telefongespräch, das laut dem Journalisten Segal als „langwierig und dramatisch“ beschrieben wurde.

Zwei chinesische Supertanker mit einer Ladung von 4 Millionen Barrel Öl verließen am Mittwoch die Straße von Hormus, wie aus Tracking-Daten hervorgeht. Später wurde berichtet, dass Indien sich darauf vorbereitete, Öltanker durch die Straße von Hormus zu schicken, nachdem zuvor Berichte über die chinesischen Tanker erschienen waren.

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