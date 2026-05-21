The Great Reset: 2028 wird FURCHTERREGEND sein… | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Tom Renz warnt eindringlich: Der „Great Reset“ wird gerade von jenen vorangetrieben, von denen viele von uns erwartet hatten, dass sie ihn stoppen würden.

Im Juli 2020, auf dem Höhepunkt der COVID-Lockdowns und der weltweiten Panik, veröffentlichte Klaus Schwab ein Buch mit dem Titel COVID-19: The Great Reset.

Damals taten viele die Bedenken bezüglich des „Great Reset“ als „Verschwörungstheorie“ ab.

Doch diejenigen, die das Buch tatsächlich lasen, stellten fest, dass darin offen eine Zukunft beschrieben wurde, in der unsere gottgegebenen Freiheiten unter dem Deckmantel der Sicherheit zu „Privilegien“ verkommen würden.

Impfpässe waren nur der Anfang der albtraumhaften Dystopie, die für die Menschheit geplant war.

Dann geschah etwas Bemerkenswertes.

Millionen Menschen auf der ganzen Welt begannen, sich zu wehren.

Nach Jahren von Lockdowns, Verordnungen, Zensur, Inflation und wachsendem Misstrauen gegenüber globalen Institutionen begannen die Menschen, die Vorstellung abzulehnen, dass nicht gewählte Organisationen, Konzerne und Regierungen immer mehr Kontrolle über das tägliche Leben haben sollten.

Bis 2024 glaubten viele Konservative, dass sich das Blatt endlich gewendet habe. Donald Trumps Sieg wurde von seinen Anhängern als direkte Ablehnung des Globalismus mit offenen Grenzen und der Weltanschauung von WHO und WEF angesehen.

Für einen Moment fühlte es sich so an, als sei der Great Reset gestoppt worden.

Doch während sich ein Großteil der Öffentlichkeit entspannte und davon ausging, der Kampf sei vorbei, hörten die zugrunde liegenden Systeme nie wirklich auf, sich auszubreiten.

Und genau das macht das Gespräch mit Tom Renz so beunruhigend.

Denn er hat genau hingeschaut und sagt, der Great Reset sei eigentlich nicht gescheitert.

Es sei vielmehr so, dass die Menschen nicht mehr bemerkt hätten, dass der Plan immer noch voranschreite.

Er ist jetzt bei uns.

In July of 2020, at the height of COVID lockdowns and global panic, Klaus Schwab released a book called COVID-19: The Great Reset.



At the time, many dismissed concerns about the “Great Reset” as “conspiracy theory.”



But the people who actually read the book noticed it openly… pic.twitter.com/tdebtsxX0s — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 17, 2026

Wenn die Freiheit schwindet, sieht das selten so aus, wie man es sich vorstellt.

Das ist ein Grund, warum dieses Gespräch so schwer wiegt. Nichts davon fühlt sich mehr theoretisch an.

Man kann bereits überall sehen, wie die Infrastruktur Gestalt annimmt. Riesige Rechenzentren. Sich ausweitende Überwachungssysteme. Immer mehr digitale Überprüfungen, die mit dem Alltag verknüpft sind. Und laut Tom Renz begehen die Menschen einen großen Fehler, wenn sie jedes Einzelteil für sich betrachten, anstatt zu fragen, was daraus wird, wenn alles miteinander verbunden ist.

„Man hat uns gesagt, der Great Reset komme“, sagte Renz. „Anstatt ihn zu bekämpfen, leiten wir ihn ein.“

Viele dieser Projekte werden der Öffentlichkeit mit denselben Schlagworten verkauft: Wirtschaftswachstum, Innovation, Komfort. Doch Renz glaubt, dass das Gesamtbild immer schwerer zu ignorieren ist, sobald man fragt, warum Regierungen und Unternehmen plötzlich so schnell so viel Infrastruktur benötigen.

„Was braucht man, um jeden Menschen auf dem Planeten zu verfolgen und zu orten?“, fragte er. „Nun, man braucht eine Menge Rechenzentren.“

Eine Frustration, die sich durch das Interview zog, war die Beobachtung, wie die Republikaner einige der gleichen Systeme vorantrieben, vor denen Konservative jahrelang im Zusammenhang mit globalistischen Institutionen gewarnt hatten.

„Öffentlich-private Partnerschaften“, sagte er, „sind buchstäblich das WEF-Modell des Great Reset.“

Freedom slipping away rarely looks the way people imagine it will.



That’s one reason this conversation lands so hard. None of it feels theoretical anymore.



You can already see the infrastructure taking shape everywhere. Massive data centers. Expanding surveillance systems. More… pic.twitter.com/ykUbL1e2a2 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 17, 2026

Das Beunruhigende daran ist, dass diese Systeme nicht alle auf einmal eingeführt werden.

Sie tauchen nach und nach auf, verpackt in Formulierungen über Sicherheit, Effizienz, Betrugsbekämpfung oder nationale Sicherheit. Hier eine neue Ausweispflicht. Dort eine Vorschrift zur Telefonverifizierung. Eine weitere Ebene der Überwachung, die mit Dingen verknüpft ist, auf die sich die Menschen bereits täglich verlassen.

Renz warnte, dass es fast unmöglich werde, die Privatsphäre wiederherzustellen, sobald diese Systeme miteinander verschmelzen.

Er verwies auf Real ID als ein Beispiel, das die Menschen jahrelang unterschätzt hätten. Was als Sicherheitsmaßnahme verkauft wurde, hat nun biometrische Auswirkungen und ist mit umfassenderen digitalen Identitätssystemen verknüpft.

Ein zentraler Widerspruch, der sich durch das Interview zog, war die Erkenntnis, dass viele Wähler dachten, sie würden Leute wählen, die dies nach COVID wieder rückgängig machen würden.

Stattdessen glaubt Renz, dass Teile der Republikanischen Partei dazu beitragen, dies zu beschleunigen.

„Die Republikanische Partei ist mittlerweile ein Witz“, sagte er.

Renz warnte auch davor, dass verfassungsrechtliche Schutzmechanismen viel schneller verschwinden können, als die Menschen denken, sobald Regierungen und Unternehmen beginnen, über digitale Systeme zusammenzuarbeiten.

Anstatt Rechte offen zu verletzen, argumentierte er, verließen sich Beamte zunehmend auf das, was er als „legale Umgehungsmöglichkeiten“ bezeichnete, die Schutzmechanismen umgehen, von denen die Menschen annehmen, dass sie noch existieren.

Dieser Punkt trifft ins Schwarze, da die Menschen Teile davon bereits während COVID erlebt haben.

Zensierte Konten. Verlorene Arbeitsplätze. Eingeschränkter Zugang. Kontrollierte Meinungsäußerung.

Renz glaubt, dass das, was jetzt aufgebaut wird, ein solches Maß an Kontrolle beim nächsten Mal viel einfacher machen könnte.

The unsettling part is that these systems don’t arrive all at once.



They show up slowly, wrapped in language about safety, efficiency, fraud prevention, or national security. A new ID requirement here. A phone verification rule there. Another layer of tracking tied to things… pic.twitter.com/SoYplZpxfp — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 17, 2026

Was diese Informationen so beunruhigend machte, ist, wie vertraut sich Teile davon bereits anfühlen.

Handys verfolgen Bewegungen. Banken überwachen Transaktionen.

Autos sammeln Daten. Versicherungsgesellschaften belohnen oder bestrafen bestimmtes Verhalten.

Immer mehr Bereiche des Alltags laufen mittlerweile über digitale Systeme ab, über die die meisten Menschen kaum noch nachdenken.

Renz’ Sorge gilt der Frage, was passiert, wenn all diese Systeme nicht mehr getrennt voneinander funktionieren.

Er warnte davor, dass Technologien in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Bankwesen, Gesundheitswesen, digitale Identität und KI eine Welt schaffen, in der der Zugang selbst an Bedingungen geknüpft wird.

Was heute als Komfort oder Sicherheit verkauft wird, kann sich zu etwas ganz anderem wandeln, sobald Reisen, Finanzen, Gesundheitswesen und Identität miteinander vernetzt sind.

Deshalb kam Renz immer wieder auf die digitale Track-and-Trace-Infrastruktur zurück.

Die Menschen haben während COVID bereits kleinere Ausprägungen dieser Mentalität erlebt: bedrohte Arbeitsplätze, Reisebeschränkungen, Überwachung der Meinungsäußerung, medizinische Entscheidungen, die an die Teilnahme am öffentlichen Leben geknüpft waren.

Renz glaubt, dass die Infrastruktur, die derzeit aufgebaut wird, dies beim nächsten Mal noch viel weiter treiben könnte.

Er beschrieb eine Zukunft, in der Versicherungskosten, Zugang zur Gesundheitsversorgung und finanzielle Sanktionen zu Instrumenten werden, mit denen Druck ausgeübt wird, um die Einhaltung von Impfvorschriften und von der Regierung definierten „Risiken“ durchzusetzen.

What made this information so disturbing is how familiar pieces of it already feel.



Phones track movement. Banks monitor transactions.



Cars collect data. Insurance companies reward or punish behavior.



More and more of daily life now runs through digital systems most people… pic.twitter.com/getJ34uk4y — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 17, 2026

Am Ende des Interviews klang Renz aufrichtig besorgt darüber, dass die während der Corona-Pandemie aufgebauten Systeme nie abgebaut wurden, sondern lediglich leiser und normaler wurden.

Er argumentierte, dass viele Amerikaner immer noch glauben, Republikaner und Demokraten kämpften für völlig unterschiedliche Zukunftsvisionen, während sich dieselben zugrunde liegenden Systeme weiter ausbreiten, ganz gleich, wer die Wahlen gewinnt.

„Das schmutzige Geheimnis des Wahlbetrugs“, sagte Renz, „ist, dass die Republikaner ihn genauso oft begehen wie die Demokraten.“

Diese Frustration schlug sich in dem allgemeineren Gefühl nieder, dass Kandidaten aus der Basis fast nie überleben, sobald sie die Macht des Establishments oder die Netzwerke der Großspender bedrohen.

Man konnte es erneut hören, als Renz darüber sprach, dass die Republikaner Thomas Massie angreifen, während sie weiterhin Persönlichkeiten schützen, die die Konservativen selbst jahrelang kritisiert haben.

„Wenn es dir recht ist, Lindsey Graham zu unterstützen und Thomas Massie anzugreifen“, sagte er, „bist du wie ein Linker und ein Sektenanhänger.“

Die größere Sorge galt nicht mehr wirklich Persönlichkeiten oder Parteibezeichnungen.

Es war das wachsende Gefühl, dass Menschen, die einst zentralisierter Macht misstrauten, diese nun automatisch verteidigen, solange sie im Moment politisch nützlich erscheint.

Renz warnte, dass Erschöpfung Teil des Problems geworden sei.

Die Menschen haben Lockdowns durchgestanden.

Sie haben Zensur durchgestanden.

Sie haben Jahre ununterbrochenen politischen Chaos durchgestanden.

Nun gehen viele davon aus, dass sich jemand anderes darum kümmert. Er glaubt nicht, dass das stimmt.

Zum Abschluss des Interviews warnte Renz, dass die Infrastruktur, die derzeit aufgebaut wird, darauf ausgelegt ist, dauerhaft zu werden, sobald sie voll funktionsfähig ist, und dass es später möglicherweise nicht mehr realistisch sein wird, sie rückgängig zu machen.

„Die nächsten Lockdowns, die in diesem Land stattfinden“, warnte er, „werden eine dauerhafte Veränderung sein.“

By the end of the interview, @RenzTom sounded genuinely concerned that the systems built during COVID were never dismantled, they just became quieter and more normalized.



He argued that many Americans still think Republicans and Democrats are fighting for completely different… pic.twitter.com/4FTPuj9sZt — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 17, 2026

Wir möchten uns bei Tom Renz dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere dies nicht tun.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: