Was passiert, wenn Menschen den Kontakt zum natürlichen Licht verlieren?

Von The Vigilant Fox

Gott schuf die Sonne. Der Mensch schuf die Glühbirne. Sonnenlicht heilt. Was bewirkt künstliches Licht?

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctorveröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung gestrafft und redaktionell aufbereitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Der weltweit am zweithäufigsten publizierte Intensivmediziner sagt, man habe Sie jahrzehntelang in Bezug auf die Sonne belogen.

Dr. Paul Marik sagt, es gebe keinen Grund, die Sonne zu fürchten; man solle sie genießen.

Denn wenn man ausreichend Vitamin D zu sich nimmt, sinkt das Krebsrisiko, Depressionssymptome lassen nach und das Immunsystem funktioniert deutlich besser.

Was ist mit Sonnenschutzmitteln? Dr. Marik rät davon ab, da „sie den Zweck zunichte machen“.

„Es gibt Daten, die darauf hindeuten, dass Sonnenschutzmittel das Melanomrisiko erhöhen – paradoxerweise.“

Ähnlich wie die Pharmaindustrie das „I-Medikament“ (Ivermectin) zur Behandlung von COVID-19 nicht mag, erklärte Dr. Marik, dass sie auch Vitamin D für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden nicht mag.

Warum? Weil sich weniger Geld verdienen lässt, wenn man bei guter Gesundheit und frei von chronischen Krankheiten ist.

Die Pharmaindustrie hat uns ausgetrickst. Sie hat die Massen dazu gebracht, einen wesentlichen Bestandteil des menschlichen Lebens zu fürchten.

Hier ist, was sie Ihnen über Sonnenlicht im Vergleich zu künstlichem Licht vorenthalten wollen – und was passiert, wenn Ihr Körper von natürlichem Licht abgeschnitten ist.

The world’s second most published critical care doctor says they’ve been lying to you about the sun for decades.



Dr. Paul Marik says there’s no reason to fear the sun; you should embrace it.



Because when you get adequate levels of vitamin D, your risk of cancer goes down,… pic.twitter.com/EWY9BYoY5b — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 14, 2026

Je weiter Menschen vom Äquator – und von der Sonne – nach Norden wanderten, desto heller wurde ihre Haut.

Das ist keine Frage der Ästhetik. Es ist eine Anpassung zum Überleben.

Der menschliche Körper erkannte, dass er nicht genug Licht aufnahm, und machte sich selbst durchlässiger, um das wenige, das noch übrig blieb, einzufangen.

Wir haben uns so entwickelt, dass wir Licht genauso brauchen wie Nahrung.

Doch in unserem modernen Leben pendeln wir in geschlossenen Autos, arbeiten 8-Stunden-Schichten unter Neonlicht und kehren nach Hause zu Bildschirmen in der Behaglichkeit unserer künstlich beleuchteten Wohnungen zurück.

Und wir fragen uns, warum wir krank sind.

In einer 20-jährigen Studie, an der 29.518 Frauen teilnahmen, stellten Forscher fest, dass diejenigen, die die Sonne mieden, ein um 60 % höheres Sterberisiko hatten – wobei Herzerkrankungen den größten Unterschied in der Sterblichkeitsrate aufwiesen.

Eine separate groß angelegte Studie ergab, dass eine hohe UVB-Sonnenexposition das Risiko für Brust- und Prostatakrebs um die Hälfte senkte.

Die Daten liegen vor. Und das schon seit Jahrzehnten. Aber fast niemand spricht darüber.

Warum? Weil niemand vom Sonnenlicht profitiert.

Die Dermatologie galt einst als eines der unbeliebtesten Fachgebiete der Medizin.

Dann positionierte sie sich neu als Fachgebiet zur Krebsbekämpfung, überzeugte die Öffentlichkeit davon, dass jegliche Sonneneinstrahlung gefährlich sei, und machte die routinemäßige Entfernung von Hautveränderungen – oft bei gutartigen Befunden, die niemals tödlich wären – zu einem der lukrativsten Eingriffe der Medizin.

Milliarden werden mittlerweile jedes Jahr für Hautkrebs ausgegeben.

Doch die Sterblichkeitsrate hat sich kaum verändert.

Tatsächlich ist es jedoch ein Mangel an Sonnenlicht, der die tödlichen Hautkrebsarten verursacht, die wir alle fürchten.

Vitamin D ist das Einzige, was die meisten Menschen über Sonnenlicht wissen.

Aber das ist bei weitem nicht alles.

Lassen Sie uns tiefer eintauchen und unsere Augen öffnen.

In jeder lebenden Zelle geschieht etwas Bemerkenswertes.

Zellen senden extrem schwache Photonen aus – im Wesentlichen Licht im ultravioletten Bereich –, mit denen sie mit benachbarten Zellen kommunizieren, das Wachstum koordinieren und das Verhalten im gesamten Körper regulieren.

Das ist unglaublich.

Alexander Gurwitsch entdeckte dies 1923 und nannte es „mitogene Strahlung“.

Hier kommt der entscheidende Punkt: krebserregende Verbindungen stören diese Biophotonenemissionen in Tests erheblich. Verbindungen, die sie nicht stören, sind nicht krebserregend.

Das bedeutet, dass die Störung Ihrer inneren Lichtkommunikation eine Arbeitsdefinition von Krankheit ist.

Gurwitsch ging noch einen Schritt weiter.

Er entdeckte, dass Blut normalerweise mitogene Strahlung aussendet – bei Krebspatienten jedoch verstummt diese Strahlung.

Mithilfe dieses Prinzips konnte das Krankenhaus, in dem er arbeitete, Krebs bei Patienten präzise erkennen, indem man einfach maß, ob ihr Blut seine Lichtemissionen verloren hatte.

Ein Bluttest auf Krebs. Basierend auf Licht.

In den 1930er Jahren!

Im Jahr 1927 begann ein junger Mann namens John Nash Ott, mit Zeitrafferaufnahmen zu experimentieren. Und er wurde sehr gut darin. So gut sogar, dass Disney ihn einstellte.

Otts Filmmaterial tauchte in großen Kinofilmen auf. Er war jahrzehntelang sehr gefragt – zum Teil, weil nur wenige andere das beherrschten, was er konnte.

Doch etwas lenkte ihn immer wieder von seiner kommerziellen Arbeit ab.

Die Pflanzen, die er monatelang unter kontrollierter künstlicher Beleuchtung filmte, verhielten sich seltsam.

Und die Muster waren zu konsistent, um Zufall zu sein.

Ott sollte diesem Faden für den Rest seines Lebens folgen.

In 1927, a young man named John Nash Ott began experimenting with time-lapse photography. And he got very good at it. So good, in fact, that Disney hired him.



Ott’s footage appeared in major motion pictures. He was in high demand for decades—in part because so few others could… pic.twitter.com/au6sNMlgwO — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 14, 2026

Ott stellte fest, dass herkömmliches Glas das UV-Licht filtert, auf das viele Pflanzen angewiesen sind.

Als er stattdessen das UV-Licht verstärkte – indem er Aluminiumfolie unter die Kürbispflanzen legte, um es nach oben zurückzuwerfen –, verfünffachte sich deren Ertrag. Sowohl Virusbefall als auch Insektenbefall verschwanden.

Er fand heraus, dass die Lichtfarbe darüber entschied, ob ein Kürbis männliche oder weibliche Blüten bildete.

Rosa Leuchtstofflicht: ausschließlich männliche Blüten. Tageslichtweißes Leuchtstofflicht: ausschließlich weibliche.

Dieselbe Saat. Derselbe Boden. Dieselbe Pflanze.

Anderes Licht.

Ott discovered that standard glass filters out the UV light many plants depend on.



When he amplified UV instead—placing aluminum foil beneath squash plants to reflect it back upward—their yield increased fivefold. Both viral and insect infestations disappeared.



He found that… pic.twitter.com/bvzWLA81sB — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 14, 2026

Dann wandte er sich den Tieren zu.

Unter natürlichem UV-Licht überlebten 97 % der Mäuse bis zum Erwachsenenalter. Unter normaler Leuchtstoffbeleuchtung: 88 %. Unter rosa Leuchtstofflicht: 61 %.

Doch die Verhaltensbeobachtungen ließen sich schwerer abtun als die Überlebensraten.

Nerze, die in einer rosa Umgebung gehalten wurden, wurden zunehmend aggressiv, schwer zu handhaben und in vielen Fällen geradezu bösartig.

Dieselben Nerze wurden, nachdem sie in eine blaue Umgebung gebracht worden waren, sanftmütig und freundlich. Innerhalb von 30 Tagen konnten die Pfleger sie mit bloßen Händen wie Haustiere hochheben.

Kein anderes Tier. Anderes Licht.

Dahinter steckt noch viel mehr – darunter eine Schule, an der die Zahl der Fälle von Leukämie bei Kindern fünfmal so hoch ist wie im nationalen Durchschnitt, wobei sich der gesamte Cluster auf zwei Klassenzimmer zurückführen ließ.

Als Ott einen Farbfernseher mit Kathodenstrahlröhre in der Nähe seines Tierzuchtprogramms aufstellte, geschah etwas Beunruhigendes.

Die Ratten brachten statt 8–12 Jungtieren pro Wurf nur noch 1–2 zur Welt – von denen die meisten nicht überlebten.

Es dauerte 6 Monate, bis sich die Fortpflanzung nach dem Entfernen des Fernsehers wieder normalisierte.

Als er die aus den Enden von Leuchtstoffröhren und von der Rückseite von Fernsehern ausgestrahlten Röntgenstrahlen maß, waren die Schlussfolgerungen unausweichlich.

Im Jahr 1964 berichteten die landesweiten Nachrichten über 30 Kinder, bei denen anhaltende Müdigkeit, Nervosität, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Erbrechen aufgetreten waren.

Die Ärzte führten alle verfügbaren Tests durch. Keine Infektionen. Keine verunreinigten Lebensmittel oder Wasser.

Die einzige Gemeinsamkeit: alle 30 sahen an Wochentagen 3–6 Stunden und am Wochenende 6–10 Stunden fern.

Die 12, die ganz damit aufhörten, erholten sich innerhalb von 2–3 Wochen vollständig.

Bei den 11, die später wieder normal fernsahen, traten die Symptome erneut auf.

Das ist enorm.

Im Jahr 1973 führte Ott eine formelle Studie an einer Schule in Chicago durch.

In zwei von vier Klassenzimmern wurden die üblichen Leuchtstoffröhren durch Vollspektrumlampen ersetzt – an den Enden abgeschirmt, um Röntgenstrahlung zu verhindern, und geerdet, um die Übertragung von Funkwellen zu unterbinden. Die anderen beiden Klassenzimmer blieben unverändert.

Die Schüler wurden mit zufälligen Zeitrafferaufnahmen beobachtet, insbesondere damit die Lehrer nicht wussten, wann sie zu gutem Verhalten anhalten sollten.

Unter normaler Beleuchtung zeigten die Erstklässler nervöse Erschöpfung, ständiges Zappeln, Aufspringen von ihren Plätzen, wildes Armbewegen, Aufmerksamkeitslücken und Hyperaktivität.

Innerhalb einer Woche nach der Installation der neuen Beleuchtung: ausgeglichen, ruhiger, konzentriert.

Ein Junge, der zuvor ständig in Bewegung gewesen war – und sich monatelang auf nichts konzentrieren konnte – lernte während der Studie selbstständig lesen.

Bei denselben Schülern stellte sich später bei ihren Zahnärzten heraus, dass sie nur ein Drittel der Kariesfälle der Kontrollgruppe aufwiesen.

An einer Schule lag die Zahl der Fälle von Leukämie bei Kindern fünfmal so hoch wie im nationalen Durchschnitt.

Jeder einzelne Fall ließ sich auf nur zwei Klassenzimmer zurückführen.

In beiden Räumen hatten die Lehrer die Vorhänge zugezogen, um die Blendung durch ein nahegelegenes Gebäude abzuhalten – und waren auf warme, orange-rosa Leuchtstoffröhren als Hauptlichtquelle umgestiegen.

Als diese Lehrer schließlich die Schule verließen und ersetzt wurden, wurden die Vorhänge wieder geöffnet und die Leuchtmittel ausgetauscht.

Die Leukämiefälle verschwanden vollständig.

Der Fall wurde offiziell als ungelöstes Rätsel eingestuft.

Nachdem Ott jahrelang unter künstlichem Licht gearbeitet hatte, entwickelte er schwere Arthritis in der Hüfte und konnte kaum noch gehen.

Er probierte alles aus.

Seine Brille ging kaputt. Da er keinen schnellen Ersatz finden konnte, musste er einige Tage ohne Brille auskommen.

Die Arthritis begann sich zu bessern – sofort und zunehmend. Bald fühlte er sich so gut wie seit vier Jahren nicht mehr.

Seine Besserung wurde später durch eine Röntgenaufnahme der Hüfte und eine ärztliche Untersuchung bestätigt.

Dieser Zufall öffnete eine Tür, von der er nicht gewusst hatte, dass sie verschlossen war.

Die Erkenntnis, die sich daraus ergab, widersprach der Intuition.

Ott hatte sich sonnengebadet, um seine Arthritis zu behandeln. Das verschlimmerte seinen Zustand.

Erst als er aufhörte, das Licht durch seine UV-filternde Brille abzublocken – und ungefiltertes natürliches Licht an seine Augen gelangen ließ –, erholte er sich.

Daraus schloss er: Die Augen sind das primäre Tor, durch das Sonnenlicht in den Körper gelangt und ihn nährt.

Die Haut spielt eine Rolle. Aber die Augen sind der Kreislauf.

Und die meisten Menschen in der modernen Welt lassen diesen Kreislauf den ganzen Tag lang durch UV-filterndes Glas laufen.

Die Dermatologie rät dazu, die Augen mit einer Sonnenbrille vor der Sonne zu schützen.

Aufgrund jahrzehntelanger Forschung hat dieser Rat tatsächliche Konsequenzen – und es sind nicht diejenigen, vor denen man Sie bisher gewarnt hat.

Nachdem Ott begonnen hatte, diese Zusammenhänge zu erkennen, kamen die Fälle von selbst auf ihn zu.

In einem Krankenhaus in Afrika war in einer Gemeinde, in der es bislang praktisch keine Krebsfälle gegeben hatte, ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen. Es hatten sich keine Veränderungen in der Umwelt ergeben.

Es stellte sich jedoch heraus, dass Sonnenbrillen in der Region seit kurzem zu einem Statussymbol geworden waren.

Anschließend arbeitete er mit 15 Krebspatienten zusammen, die sich bereit erklärten, eine Vollspektrum-Lichttherapie zu absolvieren.

Bei 14 der 15 stagnierte das Krebswachstum. Bei mehreren zeigte sich eine Besserung.

Derjenige, der nicht auf die Behandlung ansprach, hatte während der gesamten Zeit weiterhin eine normale Brille getragen.

An dieser Stelle wird der Mechanismus strukturell.

Der Physiker Gerald Pollack entdeckte das, was er als die „vierte Phase“ des Wassers bezeichnet. Unter den richtigen Bedingungen – einer polaren Oberfläche und einer Energiequelle – verwandelt sich Wasser in ein gelartiges kristallines Gitter, das einen eigenen Ladungsgradienten erzeugt und eine spontane Strömung antreibt – ganz ohne Pumpe.

Dies ist der Mechanismus, der dafür sorgt, dass Blut durch Kapillaren fließt, die zu klein und zu zahlreich sind, als dass sich dies allein durch den Druck des Herzens erklären ließe.

Und Sonnenlicht ist eine der primären Energiequellen, die diesen Mechanismus aufbaut und antreibt.

Überlege dir einmal, was passiert, wenn du in die Sonne trittst.

Die Blutgefäße an der Hautoberfläche weiten sich.

Das ist nicht nur eine Reaktion auf die Hitze. Der Körper leitet das Blut an die Oberfläche, um Licht aufzunehmen.

Der Körper ist von Natur aus darauf ausgelegt, Sonnenlicht einzufangen.

Nachdem er dieses Prinzip jahrelang beobachtet hatte, begann ein Arzt aus dem Mittleren Westen mit einer Therapie zu arbeiten, bei der dem Körper Blut entnommen, extern mit UV-Licht bestrahlt und wieder zurückgeführt wird.

Während der Behandlungssitzungen schien etwas nicht in die herkömmlichen Modelle zu passen.

In dem Moment, in dem ein durchgehender Blutkreislauf von der externen UV-Quelle bis zum Infusionspunkt bestand – aber keinen Moment früher, nicht während die Kochsalzlösung noch die Leitung spülte –, zeigten die Patienten eine sofortige systemische Reaktion.

Innerhalb von Sekunden.

Nicht Minuten.

Das wiederholte Ein- und Ausschalten des Lichts erzeugte dieselbe sofortige Reaktion.

Die Interpretation? Blut leitet Licht durch den Körper, so wie Glasfasern Daten leiten.

Beleuchtet man einen Teil des Kreislaufs, beleuchtet man ihn in seiner Gesamtheit.

Das erklärt auch, warum lichtbasierte Therapien seit Jahrzehnten oft Wirkungen hervorgerufen haben, die zu schnell und zu systemisch erscheinen, als dass herkömmliche Modelle sie erklären könnten.

Warum weiß das also nicht jeder?

Betrachten wir einmal die Molekülstrukturen von Hämoglobin und Chlorophyll.

Sie sind nahezu identisch – beides Porphyrine, ringförmige Moleküle, die für den Elektronentransfer ausgelegt sind.

Chlorophyll fängt Sonnenlicht ein und wandelt es in chemische Energie für Pflanzen um. Hämoglobin, das Eisen enthält, wo Chlorophyll Magnesium nutzt, erfüllt möglicherweise eine ähnliche Funktion für Tiere.

Nicht nur ein Transportmittel für Sauerstoff.

Ein Transportmittel für Licht.

Die Augen sind der transparenteste Teil des menschlichen Körpers.

Als frühe Forscher das Verhalten von Blutzellen direkt untersuchen wollten, schauten sie durch die Gefäße in den Augen – der einzige Ort im Körper, an dem sie unter dem Mikroskop frei fließendes Blut beobachten konnten.

Diese Transparenz ist kein Zufall.

Die Augen scheinen als der primäre Eintrittspunkt für Sonnenlicht zu fungieren, das in den Blutkreislauf gelangt und durch Gewebe zirkuliert, das durch Hautkontakt niemals erreicht würde.

Jede UV-schützende Linse zwischen Ihren Augen und dem natürlichen Licht unterbricht diesen Kreislauf.

Die meisten Menschen in der modernen Welt tragen gerade jetzt eine solche Linse.

Im Jahr 2020 stand Donald Trump bei einer Pressekonferenz vor den Kameras und sagte:

„Angenommen, man bringt das Licht in den Körper, was man entweder durch die Haut oder auf andere Weise tun kann …“

Die Medien wiederholten in den folgenden zwei Jahren, dass Trump der Öffentlichkeit geraten habe, sich Bleichmittel zu spritzen.

Er beschrieb mit ziemlicher Sicherheit ein echtes Gerät – das sich damals in der klinischen Testphase befand –, das UV-Licht in die Lunge abgab, um SARS-CoV-2 abzutöten, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen.

Die Darstellung als „Bleichmittel-Injektion“ bewirkte mehr, als Trump bloß in Verlegenheit zu bringen. Sie ließ das gesamte Konzept, Licht in den Körper zu leiten, absurd klingen – und bescherte dieser Idee mehrere weitere Jahre der öffentlichen Unsichtbarkeit.

Es gibt eine bahnbrechende Therapie, die tatsächlich Licht in den Körper bringt. Du wirst nicht glauben, wie weit die Medizinindustrie gegangen ist, um sicherzustellen, dass sie dich niemals erreicht.

Betrachten wir einmal, wie unser modernes Leben tatsächlich aussieht, wenn man es ehrlich betrachtet.

Wir wachen im Licht von LED-Lampen auf. Wir fahren in kleinen, UV-undurchlässigen Kisten herum. Wir verbringen den Arbeitstag unter Leuchtstoffröhren. Wir tragen UV-filternde Sonnenbrillen, wenn wir uns ausnahmsweise einmal nach draußen begeben. Zu Hause erwarten uns Bildschirme, Wände und UV-undurchlässige Fenster.

Jede einzelne dieser Entscheidungen – unsichtbar, unauffällig, eingebaut in die Infrastruktur des Alltags – ist aus der Perspektive eines Jahrhunderts verschütteter Forschung ein systematischer Rückzug von einer biologischen Ressource, die die Evolution über Millionen von Jahren hinweg optimiert hat.

Licht ist nicht Vitamin D mit zusätzlichen Schritten.

Licht ist die Art und Weise, wie der Körper kommuniziert, sich selbst repariert, Flüssigkeit durch seine kleinsten Gefäße transportiert, das Verhalten reguliert und Krankheiten unterdrückt.

Licht ist alles.

Gurwitsch kartierte das Biophotonen-Signal im Jahr 1923. Ott verbrachte fünf Jahrzehnte damit, in Echtzeit zu beobachten, wie es versagte. Pollack fand die mechanische Infrastruktur, die es ermöglicht. Und Ärzte, die diese vergessene Therapie anwenden, beobachten immer noch, wie sie bei Patienten wirkt, denen nichts anderes mehr bleibt.

Die Forschung ist nie verschwunden.

Es wurde ihr einfach nie erlaubt, Sie zu erreichen.

Es ist Zeit, das zu ändern.