Straße von Hormus: Katar soll Gebühren für Durchfahrt an Iran gezahlt haben

Iran, der bekanntlich die Kontrolle über die Meerenge von Hormus beansprucht, hat einen „Mechanismus“ zur Regelung der Schifffahrt ausgearbeitet. Katar soll diesen Mechanismus bereits genutzt ha

Von Alex Männer

Die Sicherheitslage in Nahost bleibt ungeachtet der anhaltenden Waffenruhe weiterhin angespannt. Nicht zuletzt deshalb, weil der Weg zu einer langfristigen Friedenslösung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten sich als sehr schwierig erweist.

Diesbezüglich hatte Teheran Washington zuletzt mehrere Hauptbedingungen gestellt, unter denen die Islamische Republik einer zweiten Verhandlungsrunde zustimmen würde. Als Antwort darauf hat die US-Führung eigene Forderungen formuliert, die wie folgt lauten: Einstellung der Kampfhandlungen an allen Fronten als Bestandteil