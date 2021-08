Angst (Länder), Ansteckung, Übersterblichkeit, Gefahren von Covid-19, Spitalbetten-Belegung, FAQ & ohne Symptome

Was hat Angst Covid-19 & Sars-Cov2 zu tun? Durch Angst sind Menschen leichter lenkbar.

Angst

Mit Angst steuert man Menschen

„Es ist wichtig zu erkennen, dass das Hauptinstrument, welches es lokalen und staatlichen Führern ermöglicht, verfassungswidrige Mandate wie das Tragen von Universalmasken, Geschäftsschließungen und drakonische Hausarrestanordnungen umzusetzen, die Angst ist.“



Solange die Menschen keine Angst haben, werden sie solchen freiheitsberaubenden Erlassen nicht zustimmen. Das ist eine bekannte Tatsache, und wie Breggin anmerkte, gibt es im Bereich der öffentlichen Gesundheit eine ganze Schule von Forschungsarbeiten darüber, wie man Menschen erschrecken kann, die als „Furchtappell“ („Fear Appeal“) bekannt sind. Quelle

Angst als strategisches Mittel

Die Quelle eines Problems erschließt sich immer dann, wenn man der Spur des Geldes folgt – und die führt in diesem Fall eindeutig zu den Milliardären; diese behaupten jedoch, dass jede Verbindung, die man zwischen ihnen und der Pandemie herstellt, reine Verschwörungstheorie sei.

Den meisten Menschen ist nicht klar, dass ein Großteil der Furcht und Panik in Zusammenhang mit COVID‑19 schon lange vor dem ersten Auftauchen der Pandemie Ende 2019 in Wuhan klug und akribisch geplant worden war.

Noch nie in der Menschheitsgeschichte ist es vorgekommen, dass Gesundheitsaufklärung so offensiv zensiert und in manchen Fällen sogar aktiv bekämpft wurde; heute ist nur mehr ein einziger Standpunkt erlaubt.

Unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Mit Lügen sollen wir dazu gebracht werden, freiwillig auf unsere Rechte zu verzichten und unsere Entscheidungsfreiheit aufzugeben. Statt selbst fundierte Entscheidungen über unsere