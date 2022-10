Anneke wurde im Alter von sechs Jahren Opfer von satanischem rituellem Missbrauch durch die belgische Elite; dies ist ihre Geschichte

Brecht Arnaert sprach über vier Stunden lang mit Anneke Lucas, einem Opfer satanischen rituellen Missbrauchs. Ich war sechs Jahre alt, als ich in das Netzwerk aufgenommen wurde, erzählte Anneke ihm.

Als Kind wurde Anneke als Sexsklavin an ein pädophiles Netzwerk innerhalb der belgischen Aristokratie verkauft. Im Gespräch mit Arnaert erzählte sie, was sie durchgemacht hat.

„Ich wurde regelmäßig vergewaltigt“, sagte sie zuvor der britischen Daily Mail. „Ich habe keine Narben, die zeigen, wie oft ich vergewaltigt wurde. Ich wurde durchschnittlich sechs Stunden pro Woche vergewaltigt. Ich glaube, ich wurde vor meinem 12. Lebensjahr mehr als 1.700 Stunden lang vergewaltigt.

