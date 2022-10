Bidens Technologie-Krieg wird nuklear

Viele Menschen wissen nicht, was gestern passiert ist. Um es einfach auszudrücken: Biden hat alle Amerikaner, die in China arbeiten, vor die Wahl gestellt, entweder ihren Job zu kündigen oder die amerikanische Staatsbürgerschaft zu verlieren. Alle amerikanischen Führungskräfte und Ingenieure, die in der chinesischen Halbleiterindustrie arbeiten, haben gestern gekündigt und die chinesische Produktion über Nacht lahmgelegt. Eine einzige Sanktionsrunde von Biden hat mehr Schaden angerichtet als alle vier Jahre performativer Sanktionierung unter Trump. Obwohl amerikanische Halbleiterexporteure während der Trump-Jahre Lizenzen beantragen mussten, wurden die Lizenzen innerhalb eines Monats genehmigt. Mit den neuen Biden-Sanktionen sind alle amerikanischen Lieferanten von IP-Blöcken, Bauteilen und Dienstleistungen über Nacht abgereist – und haben damit alle Dienstleistungen [nach China] eingestellt. Lange Rede, kurzer Sinn: Jedes Advanced-Node-Halbleiterunternehmen sieht sich derzeit mit einem umfassenden Lieferstopp, Kündigungen aller amerikanischen Mitarbeiter und einer sofortigen Lähmung des Betriebs konfrontiert. So sieht die Vernichtung aus: Chinas Halbleiterindustrie wurde über Nacht auf Null reduziert. Vollständiger Zusammenbruch. Keine Chance zu überleben.

Veröffentlicht auf Jordan Schneiders Twitter-Account @jordanschnyc aus einem übersetzten Thread bei @lidangzzz

Die Regierung Biden verschärfte letzte Woche ihren Krieg gegen China, als sie eine thermonukleare Bombe im Herzen von Pekings boomender Technologieindustrie zündete. In dem Bemühen, Chinas Zugang zu wichtiger Halbleitertechnologie zu blockieren, kündigte das Team Biden belastende neue Exportregeln an, die auf einen „umfassenden Lieferstopp“ für wichtige Halbleitertechnologie abzielten, was – solch ein Analyst – zu einer „sofortigen Lähmung des Betriebs“ führte. Der Schrecken, den die Ankündigung auslöste, wurde in einem Beitrag auf dem Twitter-Account von Jordan Schneider treffend zusammengefasst, der von einem übersetzten Beitrag bei @lidangzzz stammt (siehe obiges Zitat)

Natürlich wurde die chinesische Regierung von den drakonischen neuen Regeln überrumpelt, die „alle chinesischen Unternehmen, die fortschrittliche Computerchips entwickeln“, einschließen und zweifellos „die Eliminierung aller amerikanischen Produkte und Technologien aus dem gesamten Ökosystem sicherstellen werden“. Die neue Sanktionsregelung wird Chinas florierender Technologieindustrie wahrscheinlich erheblichen Schaden zufügen und gleichzeitig den US-Partnern, die in dieser Angelegenheit nicht konsultiert wurden, erheblichen Schaden zufügen. Die Ankündigung kam zwar völlig überraschend, fügt sich aber in die weitaus umfangreichere Liste der feindlichen Maßnahmen der USA gegenüber China in den letzten Monaten ein. Dazu gehören unter anderem:

Mehrere US-Delegationen (Nancy Pelosi und andere Kongressabgeordnete) reisten nach Taiwan, um die Ein-China-Politik in Frage zu stellen, die in den letzten 40 Jahren den Grundstein für normale Beziehungen zwischen den beiden Ländern gelegt hat.

Zwei US-Kriegsschiffe durchqueren Meerenge, BBC

US-Indien-Manöver an der indisch-chinesischen Grenze

Die hartnäckige Entschlossenheit der Biden-Regierung, Südkorea mit einem tödlichen Raketenabwehrsystem auszustatten, das für offensive Zwecke eingesetzt werden kann und die chinesische Sicherheit bedroht

Die unerbittliche Stärkung einer „Anti-China“-Koalition

Zwei US-Flugzeugträgergruppen führen Übungen im Südchinesischen Meer durch

Und jetzt wird die EU laut der Financial Times aufgefordert, ihre China-Politik zu überdenken.

Die Liste ist zwar keineswegs abschließend, soll dem Leser aber einen Eindruck von der zunehmenden Aggressivität vermitteln, die derzeit gegen Peking gerichtet ist. Die Beschimpfung Chinas ist zu einem Vollzeitjob geworden, was nicht ganz unerwartet ist, da die „Eindämmungs“-Politik der USA gegenüber China bis in die Zeit des Kalten Krieges zurückreicht. Was jetzt anders ist – wie Bidens Nationale Sicherheitsstrategie 2022 zeigt – ist, dass die USA sich inmitten eines „Großmachtkampfes“ sehen, in dem der Hauptfeind China ist, das als „der einzige Konkurrent mit der Absicht und zunehmend auch mit der Fähigkeit, die internationale Ordnung neu zu gestalten“ angesehen wird. (NSS) Mit anderen Worten, die Regierung Biden gibt zu, dass wir uns im Krieg mit China befinden und dass wir alle notwendigen Mittel einsetzen müssen, um in diesem Konflikt zu siegen. Wie der außenpolitische Analyst Andre Damon kürzlich feststellte, ist die NSS keine Strategie zur Verteidigung der Republik, sondern eine „Blaupause für den Dritten Weltkrieg“.

In der Tat wird Eindämmung allein nicht mehr ausreichen. Erforderlich sind zunehmend provokative Aktionen, die dazu beitragen, China zu isolieren, zu verunglimpfen und letztlich zu schwächen, damit es zu einem „verantwortungsvollen Akteur“ im „regelbasierten System“ wird. Mit anderen Worten: Biden sucht nach einem willfährigen Vasallen, der mit den Hufen schnalzt und tut, was man ihm sagt.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Bidens belastende neue Exportregeln fügen sich perfekt in diese breitere Strategie der anhaltenden Konfrontation und Feindseligkeit ein. Sie stimmen auch mit der oft wiederholten neokonservativen Ansicht überein, dass es „keine Hoffnung auf Koexistenz mit China gibt, solange die Kommunistische Partei das Land regiert“. Wir sehen also einmal mehr, dass die Angriffe der Regierung auf China nicht nur darauf abzielen, die chinesische Entwicklung „einzudämmen“, sondern auch einen Regimewechsel herbeizuführen. Wir glauben, dass die jüngste Verschärfung von Bidens Tech War nichts mit nationalen Sicherheitsbedenken zu tun hat (wie z. B. die „noch im Entstehen begriffenen Bereiche der künstlichen Intelligenz und des Quantencomputers“), sondern in Wirklichkeit ein weiterer verzweifelter Versuch ist, Washingtons lockeren Griff nach der Weltmacht zu bewahren. Der Autor Jon Bateman fasste dies in einem Artikel im Foreign Policy Magazine wie folgt zusammen:

Das Bureau of Industry and Security (BIS) kündigte neue… Beschränkungen für den Export von fortschrittlichen Halbleitern, Chip-Herstellungsanlagen und Supercomputer-Komponenten nach China an. Die Kontrollen… offenbaren eine zielstrebige Konzentration auf die Vereitelung chinesischer Fähigkeiten auf breiter und grundlegender Ebene…. der primäre Schaden für China wird wirtschaftlicher Natur sein, und zwar in einem Ausmaß, das in keinem Verhältnis zu den von Washington angeführten militärischen und nachrichtendienstlichen Bedenken steht…. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass die USA in Zukunft noch härtere Maßnahmen ergreifen werden, und zwar nicht nur im Bereich der fortgeschrittenen Computertechnik, sondern auch in anderen Sektoren (wie Biotechnologie, Fertigung und Finanzen), die als strategisch angesehen werden. Das Tempo und die Details sind ungewiss, aber das strategische Ziel und die politische Verpflichtung sind jetzt klarer als je zuvor. Chinas technologischer Aufstieg wird um jeden Preis gebremst. („Biden ist jetzt voll dabei, China auszuschalten“, Jon Bateman, Foreign Policy Magazine)

Hier steht es schwarz auf weiß. Die USA werden alles tun, was nötig ist, um ihren Spitzenplatz in der Weltordnung zu bewahren, „koste es, was es wolle“. Und Bateman hat Recht, es wird zweifellos „noch härtere US-Maßnahmen geben, nicht nur im Bereich der fortgeschrittenen Computertechnik, sondern auch in anderen Sektoren (wie Biotechnologie, Fertigung und Finanzen)“. Und das bedeutet natürlich weitere Sanktionen und Zölle, weitere Unterbrechungen lebenswichtiger Lieferketten und höhere Kosten für alles. Wenn Sie dachten, der Krieg mit Russland hätte sich auf die Energiepreise ausgewirkt, dann haben Sie noch nichts gesehen!“ Die Rückabwicklung von 40 Jahren Globalisierung wird eine qualvolle Erfahrung sein, die einer großen Zahnoperation ohne Novocain gleichkommt. Reuters schreib:

Die USA bemühen sich, unbeabsichtigte Folgen ihrer neuen Exportbeschränkungen für die chinesische Chipindustrie in den Griff zu bekommen, die unbeabsichtigt der Halbleiterlieferkette schaden könnten, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind….. Ab Dienstag um Mitternacht konnten Anbieter auch keine nicht-amerikanischen Lieferungen an die in China ansässigen Fabriken ohne Lizenzen unterstützen, warten und versenden, wenn US-Unternehmen oder Personen beteiligt sind. Das hat zur Folge, dass selbst grundlegende Artikel wie Glühbirnen, Federn und Schrauben, mit denen Werkzeuge am Laufen gehalten werden, möglicherweise nicht versandt werden können, bis die Lieferanten die entsprechenden Lizenzen erhalten. Und ohne die minutengenaue Unterstützung, die die Gießereien benötigen, könnten sie anfangen, den Betrieb einzustellen, sagte eine Quelle…

Die USA planten, Lizenzen für nicht-chinesische Fabriken in China, die von den neuen Beschränkungen betroffen sind, von Fall zu Fall zu prüfen, aber selbst wenn sie genehmigt werden, könnte dies zu Verzögerungen bei den Lieferungen führen. Lizenzen für chinesische Chipfabriken würden wahrscheinlich verweigert werden.“ („Die USA versuchen zu verhindern, dass die Exportbeschränkungen für chinesische Chips die Lieferkette unterbrechen“, Reuters)

Sehen Sie, was ich meine? Mehr Versorgungsunterbrechungen bedeuten höhere Preise, mehr geschundene Haushaltsbudgets und weniger amerikanische Familien, die sich mit ihren schrumpfenden Löhnen durchschlagen können. Denkt jemand in Washington über diese Dinge nach, bevor er die Räder in Bewegung setzt? Die Regierung Biden ist so besessen davon, China einzudämmen, dass sie bereit ist, den Lebensstandard in den USA in den Keller zu schicken und die Welt noch näher an die nukleare Vernichtung heranzuführen. Mehr Hintergrundinformationen finden Sie in einem Artikel der Asia Times:

Die US-Maßnahmen werden sich nicht auf Chinas Sensoren, Satellitenüberwachung, militärische Lenkung und andere strategische Systeme auswirken, da die überwiegende Mehrheit der militärischen Anwendungen ältere Chips verwenden, die China zu Hause herstellen kann…..Die neuen US-Beschränkungen werden Chinas 2.000 Boden-Schiff- und Boden-Boden-Raketen nicht davon abhalten, US-Flugzeugträger im westlichen Pazifik oder US-Luftwaffenstützpunkte in Guam und Okinawa ins Visier zu nehmen, und sie werden Chinas mehr als 1.000 Abfangjäger nicht davon abhalten, Langstrecken-Luft-Luft-Raketen auf US-Flugzeuge zu richten…

Außerdem werden die Chinesen alles daran setzen, die amerikanische Chipfertigung und Designtechnologie zu ersetzen. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung werden in der US-Halbleiterindustrie drastisch zurückgehen, während China dem Sektor ein massives Budget zur Verfügung stellt.

Auf Sicht von fünf bis zehn Jahren wird der technologische Vorsprung Amerikas in der Halbleiterentwicklung und -herstellung wahrscheinlich verschwinden. Da die Kapitalbudgets in der westlichen Halbleiterindustrie zusammenbrechen, wird der Schaden für die USA und andere westliche Volkswirtschaften wahrscheinlich größer sein als der Schaden, der China zugefügt wird… ein völliges Verbot der USA für Chipverkäufe nach China würde 37 % der Einnahmen der US-Halbleiterunternehmen vernichten und zum Verlust von 15.000 bis 40.000 hoch qualifizierten direkten Arbeitsplätzen in der US-Halbleiterindustrie führen…“.

Schlimmstenfalls wird der Schaden für Chinas Wirtschaft wahrscheinlich nur vorübergehend sein… Aber die Auswirkungen der beginnenden Depression in der westlichen Halbleiterindustrie könnten dauerhaften Schaden anrichten. („Chinas Chip-Verbot ist eine US-Übung in extremer Selbstbeschädigung“, Asia Times)

Das Ganze könnte also nach hinten losgehen, so wie die schlecht durchdachten Sanktionen gegen Russland, die ganz Europa in eine noch nie dagewesene Energiekrise gestürzt haben?

Ja, genau das sagt er. Die neuen Regeln werden China kurzfristig Schmerzen bereiten, aber auf lange Sicht werden sie der amerikanischen Industrie nur schaden. Das ist ein weiteres klassisches Beispiel dafür, dass man sich die Nase abschneidet, um das Gesicht nicht zu verletzen“, was Bidens Vorgehensweise bei einer Vielzahl von Themen zu sein scheint.

Es ist erwähnenswert, dass der Biden-Plan ein weiterer großer Schritt in Richtung „De-Globalisierung“ ist. (d.h. die Wiedereinführung von grenzüberschreitenden Handelsschranken, um eine weitere wirtschaftliche Integration und niedrigere Kosten zu verhindern). Jahrzehntelang haben führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik die Vorzüge des Offshoring von Unternehmen und der Auslagerung von Arbeitsplätzen angepriesen, als ob dies der wahre Ausdruck von Gottes göttlichem Plan wäre. Doch nun, da Chinas Wachstum die globale Hegemonie der USA bedroht, haben die außenpolitischen Eliten eine schnelle Kehrtwende vollzogen. Jetzt muss der Globalisierungsgeist gezogen und zurück in die Flasche gesteckt werden, damit der Westen seine Vormachtstellung bewahren kann, indem er sich vom chinesischen Machtzentrum effektiv abkoppelt.

Entkopplung“ ist übrigens das neue Modewort unter Außenpolitikern. Das Wort besagt, dass die USA „ein gewisses Maß an technologischer Abkopplung von China umsetzen müssen, dabei aber nicht so weit gehen sollten, dass die Interessen der USA Schaden nehmen“. Mit anderen Worten: Washington ist auf dem besten Weg, viele Bereiche des Handels mit China selektiv zu beenden, während es gleichzeitig versucht, sich nicht in den eigenen Fuß zu schießen.

Viel Glück dabei.

Sie fragen sich also, wohin das alles führen soll?

Zu mehr Konflikten, mehr Konfrontation, höheren Preisen, niedrigerem Lebensstandard und schließlich zu einem Zerfall der herrschenden Ordnung. So viel ist sicher. Das Problem ist natürlich, dass die China-Falken jetzt die Hebel der Macht in Washington in der Hand haben, was bedeutet, dass die Angriffe auf China zunehmen werden, die Abkopplung sich beschleunigen und bald eine massiv destabilisierende internationale Krise folgen wird.

Die Regierung Biden vergeudet amerikanische Macht mit einseitigen Maßnahmen, die sie nicht durchsetzen kann und die keinen nennenswerten Einfluss auf Chinas Entwicklung haben werden. Es wäre besser, nach Möglichkeiten zu suchen, den Übergang zu einer neuen Welt zu erleichtern, als den erbärmlichen Versuch zu unternehmen, die Uhr in den vergangenen „unipolaren Moment“ zurückzudrehen.