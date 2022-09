Anthony Faucis Nettowert ist laut Bericht seit der COVID-Pandemie um über 70% auf 12,7 Millionen Dollar gestiegen.

Ein weiterer wundersamer Gehaltszuwachs für einen sogenannten Staatsdiener.

Neu aufgetauchte Finanzdokumente zeigen, dass das Nettovermögen des umstrittenen und oft gescholtenen Anthony Fauci 12,5 Millionen Dollar überschritten hat und inmitten der COVID-19-Pandemie um 5,1 Millionen Dollar gestiegen ist.

Die Aufzeichnungen, die von der Gruppe „Open The Books“ (Offene Bücher) in Erfahrung gebracht wurden, zeigen detailliert, wie Amerikas mächtigster Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens sein Nettovermögen durch Investitionen, Geschenke und sein vom Steuerzahler finanziertes Gehalt angehäuft hat. Faucis Frau, Christine Grady, ist ebenfalls Mitarbeiterin der National Institutes of Health (NIH) und fungiert kurioserweise als Leiterin der Abteilung für Bioethik des NIH Clinical Center.

Der Fauci-Haushalt gab bekannt, dass sein Gesamtnettovermögen von etwa 7,6 Millionen Dollar am 1. Januar 2019 auf über 12,6 Millionen Dollar am 31. Dezember 2021 gestiegen ist. Das entspricht einer Steigerung von fast 70 Prozent.

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Fauci weiterhin der bestbezahlte Bundesbedienstete ist und im Jahr 2021 ein Gehalt von 456.000 Dollar und im Jahr 2022 von 480.000 Dollar bezieht.

Im Jahr 2021, einem Jahr, in dem die Pandemie noch andauert, beläuft sich der Nettogewinn des Haushalts der Familie Fauci auf insgesamt 2.832.876 $, und zwar durch Bundeseinkünfte und -leistungen im Wert von 903.497 $, Vergünstigungen und Leistungen im Wert von 919.205 $ sowie 910.174 $ an Investitionsgewinnen. Das Investitionsportfolio des Haushalts der Familie Fauci hat im Jahr 2020 bereits 794.369 Dollar gewonnen.

Faucis Anlagekonto wird nun mit 10.271.626 Dollar bewertet, und die Anlagen seiner Frau beliefen sich zum 31. Dezember 2021 auf weitere 2.405.887 Dollar. Die Gelder werden in einer Mischung aus Treuhandfonds, Ruhestandskonten und Konten für die Hochschulausbildung gehalten.

Fauci hat eine IRA im Wert von 706.219 $, ein leistungsorientiertes Maklerkonto im Wert von 2.551.210 $ und einen widerruflichen Trust im Wert von 7.014.197 $. Der widerrufliche Treuhandfonds seiner Frau beläuft sich auf 2.269.225 $ und hat eine IRA im Wert von 136.662 $.

Die Dokumente enthalten keine Angaben zu einzelnen Aktien, die von der Familie gehalten werden, weisen aber einige Investitionen in breit angelegte Investmentfonds aus.

Im Jahr 2021 ergänzte Fauci seine Regierungseinnahmen mit fast 1 Million Dollar an Preisen von gemeinnützigen Organisationen wie der Dan David Foundation, die 901.400 Dollar für die „Wahrheit an die Macht“ und die „Verteidigung der Wissenschaft“ während der Trump-Regierung vergab.

Fauci behielt 901.400 Dollar der Preisgelder und verteilte etwa 10 Prozent an handverlesene Stipendiaten.

Fauci erhielt außerdem am 31. Juli 2021 den Eliot Richardson Prize in Public Service in Höhe von 12.500 Dollar und am 8. Februar 2021 den Abelson Prize der American Association for the Advancement of Science.

Aus Faucis Offenlegungen für 2021 geht auch hervor, dass er weiterhin eine Beteiligung an einem Restaurant in San Francisco, Jackson Fillmore, im Wert von 1.000 bis 15.000 Dollar hält.

Die Veröffentlichung von Faucis Finanzberichten folgt auf seine Entscheidung, sich von seiner Rolle als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases zurückzuziehen, was ihm ein jährliches Ruhestandsgehalt von über 350.000 Dollar beschert.

Die schwindelerregende Summe ergibt sich aus der Tatsache, dass Fauci US-Steuergelder zur Finanzierung der riskanten Fledermaus-Coronavirusforschung in einem von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierten Labor in Wuhan verwendet.