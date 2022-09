Schmutziges Geld: Lernen sie die US-Agentin kennen, die die CIA-geführten Unruhen im Iran vorantreibt

Der größte Farbrevolutionsversuch in der jüngeren iranischen Geschichte wird von einer Frau auf der Gehaltsliste Washingtons angeführt – und wir haben die Fakten.

Es gibt iranische Frauen, wenn auch eine Minderheit, die den obligatorischen Schleier nicht befürworten – eine legitime Beschwerde, eine eigensinnige Unzufriedenheit, auf die die Menschheit Anspruch hat. Und dann gibt es Leute, die eine betrügerische Anti-Hijab-Bewegung mit einem auf Teheran gerichteten Lauf anführen.

Masumeh „Masih“ Alinejad-Ghomi

Lernen Sie Masih Alinejad kennen, Washingtons bevorzugte Waffe, um heute den größten Farbrevolutionsversuch im Iran anzuzetteln.

„Ich führe diese Bewegung an“, sagte Alinejad, 46, am Samstag gegenüber The New Yorker . „Das iranische Regime wird von Frauen gestürzt. Ich glaube das.“

Alinejad arbeitet von einem FBI-Unterschlupf aus und lebt seit zehn Jahren in den USA und arbeitet als Vollzeitbeschäftigte für VOA Persia – oder Voice of America, Persia – Washingtons Propaganda-Sprachrohr, das direkt vom Broadcasting Board of Governors (BBG) finanziert wird. ein Soft-Power-Arm des Imperiums, der vollständig vom US-Kongress finanziert wird und dazu bestimmt ist, aus schädlichen Narrativen zugunsten von Washingtons Korporatokratie Kapital zu schlagen.

Alinejads Aufgaben sind zahlreich: Gemütliche Fotos mit den weltweit effektivsten Pro-Kriegs-Politikern zu machen, die nur alles getan haben, um Westasien auszulöschen, wie Mike „Wir haben gelogen, wir betrogen, wir gestohlen“ Pompeo und Madeleine “ Der Preis ist es wert [irakische Kinder zu töten]“ Albright.

Februar 2019 in Washington

Aber das ist nicht alles. Zwischen 2015 und 2022 zahlte die US-Agentur für globale Medien Alinejad über 628.000 US-Dollar, um verschleierte Frauen zu belästigen, Propaganda zu verbreiten und mehr Sanktionen gegen ihr Land zu fordern (nicht sehr patriotisch). Alinejad hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihr Land zu isolieren und versucht, es zu einem Paria-Staat zu machen, dem alle diplomatischen, wirtschaftlichen und politischen Privilegien in der globalen Arena verwehrt sind. Tatsächlich steht Alinejad, eine Verfechterin des Imperialismus, auf einer dicken CIA-Gehaltsliste, um zu Gewalt und Lügen aufzustacheln.

Die neueste Erzählung, die von Alinejad ausgenutzt wird, lautet wie folgt: Die 22-jährige Mahsa Amini gerät in einem CCTV -Material in einen verbalen Streit mit einer Polizistin darüber, wie sie ihren Hijab um den Kopf gewickelt hatte. Es gibt keine Eskalation während des Streits; Die Frau lässt das Mädchen allein und geht weg. Innerhalb von Sekunden erstarrt die junge Frau, beugt sich und fällt über einen Stuhl, zu dem Passanten gerannt sind, um sich zu kümmern. Das Mädchen, das sich 2006 einer Operation am offenen Gehirn unterzogen hatte, erlitt einen Herzinfarkt, der sie ins Koma fallen ließ. Zwei Tage später wurde sie für tot erklärt, woraufhin westliche Boulevardzeitungen die iranische Polizei beschuldigten, Amini zu Tode geprügelt zu haben, was zu den Unruhen führte.

Zuzugeben, die Unruhen gegen die Regierung angeführt zu haben, ist nur eine Feststellung. Ihre Tweets legen ihre Agenda weiter offen – die Übertragung der Erzählung von einem Tweet zum nächsten ist verwirrend.

Am 14. September, dem Tag, an dem Amini einen Herzinfarkt erlitt, erwähnte Alinejad weder Schläge noch Gewalt. Auf Twitter schrieb sie: „Amini erleidet einen Herzinfarkt, nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen wurde.“

Am 15. September steigert die CIA-Mitarbeiterin die Rhetorik um eine Stufe: „Diese Frau liegt im Koma, weil die Moralpolizei sie brutal festnimmt.“ Immer noch keine Erwähnung von Missbrauch, Schlägen oder körperlicher Gewalt.

Zwischen diesem Tweet und einem Kommentar kümmert sich Alinejad um ihre Chefs: „Amini liegt im Koma, nachdem sie von der Moralpolizei geschlagen wurde.“

Am 16. September, dem Tag, an dem die junge Frau für tot erklärt wurde, veröffentlichte Alinejad einen Hashtag, dem sie einen fruchtbaren Boden bereitet hatte: „#MahsaWasMurdered by the Islamic Republic’s Hijab Police in Iran.“

Auch Washingtons Lakaien waren am Werk: Einer der ersten, der die Polizei beschuldigte, Amini geschlagen zu haben, war der von Maziar Bahari gegründete IranWire. Bahari ist ein Anti-Teheraner Exil-Iraner, der zugegeben hat, „über illegale Demonstrationen zu berichten“ und „bei der Förderung von Farbrevolutionen“ im Iran geholfen zu haben. Ein Vermögen des Imperiums.

Der zweite Twitter-Beitrag, der die falsche Erzählung verbreitete, stammte von Babak Taghvaee, einem Doppelagenten im Exil, der beschuldigt wird, sensible Informationen an die CIA und den Mossad weitergegeben zu haben; ein militärischer Mitarbeiter für Israel Hayom, Pentagon-Forschungsberichte und das vom US-Außenministerium finanzierte Radio Free Asia/Radio Liberty, das ebenfalls auf der BBG-Gehaltsliste steht.

Mit den Hunderten von gefälschten Konten, die die Angelegenheit in den sozialen Medien verbreiteten, gewannen die Tweets massiv an Dynamik und es kam sofort zu Unruhen. Terroristische Gruppen in der Menge wurden entdeckt und mit scharfen Waffen und Sprengstoff festgenommen, Morde wurden mit dem Ziel durchgeführt, der Regierung die Schuld zu geben, und Randalierer brannten Banken und andere irrelevante staatliche Institutionen nieder und verursachten Chaos. Wohlgemerkt, die MEK war in den USA eine terroristische Organisation, bis sie 2014 von der Liste gestrichen wurde – dem Jahr, in dem Alinejad ihren Weg in die USA fand. Jetzt bringen Boulevardzeitungen „freiheitsliebende Iraner“ mit MEK-Unterstützern und -Organisatoren zusammen.

Washington hat lange versucht, die Iraner gegen ihre Regierung zu mobilisieren, entweder durch Medienpropaganda oder durch Sanktionen. Das sich zusammenbrauende Chaos ist für Alinejad ein wahr gewordener Traum, ein Nebenprodukt jahrzehntelanger Arbeit. Ein Wikileaks-Telegramm aus dem Jahr 2009 an das US-Außenministerium schrieb über eine unzufriedene Alinejad, die sich über einen „mangelnden Zusammenhalt unter den Reformisten“ beklagte, der Washingtons Pläne und Interessen behinderte.

Globale Medien, Hillary Clinton, die Open Society Foundation von Regime-Change Soros und die NED haben alle gleichzeitig die Kampagne vorangetrieben und Krokodilstränen über iranische Frauen vergossen. Wohlgemerkt, diese Entitäten haben die brutalste, patriarchalische Politik gegen Frauen auf der ganzen Welt, einschließlich in den Vereinigten Staaten, projiziert, ermöglicht und finanziert. Es gab keine Rücksicht auf palästinensische, jemenitische, irakische, libysche oder syrische Frauen, als die USA entweder bombardierten oder Waffen finanzierten, um Gesellschaften zurück in die Steinzeit zu bombardieren. Washington finanziert heute die repressivste Einheit in Westasien, „Israel“, dessen System sich auf Rassismus, Vergewaltigung und Entwurzelung stützt.

Ganz zu schweigen von den Sanktionen , die Alinejad immer wieder gegen den Iran gefordert hat, da sie „glaubt“, dass sie wirken. Sanktionen haben den Lebensstil vieler iranischer Frauen beeinträchtigt, indem sie sie von ihrem Recht auf sanitäre Einrichtungen, die Sicherung hochwertiger Ernährung und Gesundheit für ihre Kinder und die Nutzung von Ressourcen für ein gesundes Leben abgehalten haben. Nicht so feministisch, oder?

Der Hijab ist ein demokratisch gewähltes und legitimiertes Gesetz

Vielleicht lässt uns der Missbrauch der Freiheit durch die großen Medien keinen Raum für Nachforschungen. Fakten, wenn sie effektiv vermittelt werden, sind das größte Beruhigungsmittel einer wütenden Masse: Nach dem Sturz der Regierung von Shah Mohammad Reza Pahlavi im Jahr 1979 hielt Revolutionsführer Imam Khomeini ein landesweites Referendum ab, bei dem die Menschen abstimmten, ob sie für eine islamistische Herrschaft im Iran eintraten oder nicht Verfassung. In diesem Zusammenhang haben iranische Frauen den Hijab in die Verfassung aufgenommen, und iranische Frauen haben das Recht, ihn zu widerrufen, wenn sie dies wollten. Das Gesetz ist eine demokratische Entscheidung, die von den Menschen und Frauen des Iran getroffen wird. Daher ist die Legitimität des Gesetzes noch intakt.

Die Unterstützung der Bevölkerung für das Gesetz wurde in einer nationalen Umfrage von 2014 bekräftigt, bei der Daten aus allen Provinzen des Landes gesammelt wurden und die Frage enthielt, ob sie damit einverstanden sind, dass der obligatorische Hijab für iranische Frauen eingeführt werden sollte, selbst wenn sie damit nicht einverstanden sind. Rund 19 % der Bevölkerung stimmten voll und ganz zu, 35 % stimmten nur zu und 25 % waren neutral.

Im Jahr 2021 schlug der stellvertretende iranische Parlamentssprecher Ali Motahhari vor, ein weiteres Referendum über den Schleier abzuhalten, als die Proteste wieder zunahmen und die demokratischen Werte des Staates demonstrierten, im Gegensatz zu dem, was der Westen das Land als klerikal darstellt Ödland-Diktatur.

Die Frage hier ist also: Wofür soll man kämpfen, wenn iranische Frauen selbst durch Volksabstimmungen und Demonstrationen für den Hijab sind? Wollen der Westen und seine blinden Anhänger die iranischen Frauen vor sich selbst retten?

Für eine Bevölkerung, die weitgehend mit Edward Saids Orientalismus vertraut ist , könnte diese Projektion ziemlich peinlich sein.

Die Unterwanderung und Zerrüttung einer Gesellschaft

Im Jahr 2002 hielt der ehemalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine zweieinhalbstündige Konferenz ab, kurz bevor George Bush seine Invasion im Irak ankündigte, in der er die Vereinigten Staaten dazu aufrief, einen Regimewechsel im Iran (und im Irak, offensichtlich) und bietet eine Erklärung dafür, wie das antiimperialistische soziale Gefüge im Land abgebaut werden kann. In seiner Vision würde Fox Broadcasting „Beverly Hills 90210“ und „Melrose Place“ über ihre Fernseher für die Iraner ausstrahlen. „Das ist ziemlich subversives Zeug“, bemerkte er. „Die Kinder im Iran würden die schönen Klamotten haben wollen, die sie in diesen Shows sehen. Sie würden die Schwimmbäder und den ausgefallenen Lebensstil wollen.“

Die aktuellen Unruhen im Iran sind kein zeitlich verschobenes Ereignis, sondern eine Fortsetzung jahrelanger Störversuche von Leuten wie Alinejad und Netanjahu. Das sehr soziale Gefüge des Landes hat 1979 die westliche Gier vertrieben; Ein Stoff, der weitgehend auf kulturellem Wohlstand und Wertschätzung für Traditionen basiert, die im Laufe der Jahrhunderte gebraut wurden. Dieses Gewebe zu verschieben, würde bedeuten, die materiellen Bedingungen zu verändern. Hedonismus, Vergnügen und Materialismus sind Waffen in einer Werkzeugkiste, die verwendet werden, um Gemeinschaften in die virtuelle Versklavung zu verdummen.

Hollywood hat sich als eines der besten Werkzeuge erwiesen, um die Werte der Freiheit neu zu definieren, so effektiv, dass sogar arabische Medien westliche kulturelle Projektionen auf iranische Frauen werfen, die den obligatorischen Schleier weitgehend unterstützen.

Die Herzen mögen in die richtige Richtung gehen, aber nicht am richtigen Ort. Aktivisten in den sozialen Medien haben es sich zur Aufgabe gemacht, für die „Autonomie“ iranischer Frauen (gemäß ihren Standards und Bedingungen) einzutreten, ungeachtet dessen, dass dies möglicherweise nicht mit der Natur ihres Staates oder ihrer Gesellschaft vereinbar ist.

Wenn wir iranischen Frauen wirklich helfen und sie unterstützen wollen, müssen wir uns zuerst unsere kulturellen Projektionen bewusst machen – unterstützen wir wirklich ihren Kampf oder sagen wir ihnen, wie sie ihr Leben leben sollen? Werden wir einer Gesellschaft, die stolz und emotional an ihre Kultur gebunden ist, gerecht, wenn wir staatlich finanzierten Boulevardzeitungen folgen, die versuchen, das eigentliche Gefüge einer antiimperialistischen Gesellschaft zu demontieren, die sich so progressiv entwickelt hat?

Es ist nicht sehr vorhersehbar, wann sich der Nebel der Propaganda lichten wird, damit wir die Dinge frei von der künstlichen Wut wahrnehmen können, die die Medien von Millionen aufbringen konnten.