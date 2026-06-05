Anthropic und die NSA: Die nächste Stufe der KI-Militarisierung ist bereits Realität

Die Financial Times hat einen Bericht veröffentlicht, der die öffentliche Debatte über künstliche Intelligenz in ein völlig neues Licht rückt. Demnach nutzt die US-amerikanische National Security Agency (NSA) das KI-System „Mythos“ des Unternehmens Anthropic für offensive Cyberoperationen gegen Staaten wie China und den Iran. Noch bemerkenswerter: Anthropic beschränkt sich offenbar nicht auf die Lieferung der Technologie, sondern hat laut Financial Times eigene Ingenieure direkt innerhalb der NSA stationiert, um die Systeme anzupassen und deren Einsatz zu optimieren.

Damit fällt ein weiterer Baustein des Narrativs, wonach die führenden KI-Unternehmen vor allem als verantwortungsbewusste Hüter einer sicheren künstlichen Intelligenz auftreten würden. Ausgerechnet Anthropic – jenes Unternehmen, das sich über Jahre als besonders ethisch, vorsichtig und sicherheitsorientiert positioniert hat – arbeitet nun laut dem Bericht Hand in Hand mit einer der mächtigsten Geheimdienstorganisationen der Welt.

Die Militarisierung der KI findet nicht in der Zukunft statt

In der öffentlichen Diskussion wird häufig über hypothetische Risiken künstlicher Intelligenz gesprochen. Politiker, Experten und Tech-Konzerne warnen vor einer möglichen Superintelligenz, vor Kontrollverlust oder vor Missbrauch durch Dritte.

Der Bericht der Financial Times zeigt jedoch etwas anderes: Die Militarisierung der KI ist keine Zukunftsvision mehr. Sie findet bereits statt.

Die NSA gehört zu den zentralen Instrumenten der amerikanischen Cyberkriegsführung. Ihre Aufgabe beschränkt sich nicht auf das Abwehren von Angriffen. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die Behörde weltweit Kommunikationsnetze überwacht, Systeme infiltriert und offensive Cyberoperationen gegen ausländische Staaten durchführt.

Wenn nun ein KI-Modell speziell dafür angepasst wird, solche Operationen effizienter zu machen, bedeutet dies einen qualitativen Sprung. Künstliche Intelligenz wird nicht mehr nur als Analysewerkzeug genutzt, sondern zunehmend als Multiplikator staatlicher Macht.

Vom „ethischen KI-Unternehmen“ zum Partner des Sicherheitsstaates

Besonders brisant ist dabei die Rolle von Anthropic.

Das Unternehmen wurde jahrelang als Gegenmodell zu anderen KI-Konzernen dargestellt. Während Wettbewerber wegen Sicherheitsbedenken oder kommerzieller Interessen kritisiert wurden, präsentierte sich Anthropic als verantwortungsvoller Akteur mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Transparenz und gesellschaftliche Verantwortung.

Die Enthüllungen der Financial Times zeichnen jedoch ein anderes Bild.

Demnach wurden mehrere Anthropic-Mitarbeiter direkt innerhalb der NSA eingesetzt. Ihre Aufgabe besteht nicht lediglich darin, technische Fragen zu beantworten. Vielmehr beraten sie die Behörde bei der Nutzung der Technologie und passen die Modelle gezielt an operative Anforderungen an.

Damit verschwindet die oft gezogene Trennlinie zwischen privatem Technologieunternehmen und staatlichem Sicherheitsapparat.

Anthropic liefert nicht einfach ein Produkt an die Regierung. Das Unternehmen wird Teil des Prozesses.

Die neue Allianz zwischen Big Tech und Geheimdiensten

Die Entwicklung erinnert an frühere Phasen der Digitalisierung.

Viele der heute dominierenden Technologieunternehmen entstanden mit direkter oder indirekter Unterstützung staatlicher Programme. Das Internet selbst, GPS oder zahlreiche Grundlagen moderner Computertechnologie wurden ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt.

Die KI-Revolution scheint nun denselben Weg zu gehen.

Immer stärker entstehen Verbindungen zwischen den großen KI-Laboren und den Sicherheitsbehörden westlicher Staaten. Während öffentlich über Innovation, Produktivität und gesellschaftlichen Fortschritt gesprochen wird, wächst im Hintergrund ein neues technologisches Machtzentrum heran.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um Datensammlung oder Überwachung. Es geht um die Fähigkeit, Cyberoperationen automatisiert zu planen, Schwachstellen zu identifizieren, digitale Infrastrukturen anzugreifen und Informationsräume zu beeinflussen.

Mit jeder neuen KI-Generation steigen diese Fähigkeiten exponentiell.

Offensive Cyberkriegsführung wird automatisiert

Die eigentliche Bedeutung des Financial-Times-Berichts liegt deshalb nicht allein in der Zusammenarbeit zwischen Anthropic und der NSA.

Sie liegt in der Richtung, die diese Entwicklung vorgibt.

Wenn künstliche Intelligenz künftig bei offensiven Cyberoperationen eingesetzt wird, verändert sich das Kräfteverhältnis im digitalen Raum grundlegend. Aufgaben, die bislang große Teams von Spezialisten erforderten, können zunehmend automatisiert werden.

Das betrifft:

die Suche nach Schwachstellen in Netzwerken,

die Entwicklung von Angriffsszenarien,

die Analyse großer Datenmengen,

die Identifikation von Zielen,

die Erstellung von Schadsoftware,

die Durchführung komplexer Cyberoperationen.

Je leistungsfähiger die Modelle werden, desto größer wird ihr militärischer Nutzen.

Das Ende der Illusion

Der Bericht der Financial Times macht vor allem eines deutlich: Die Vorstellung, künstliche Intelligenz sei primär ein neutrales Werkzeug für Produktivität, Bildung oder Forschung, wird immer schwerer aufrechtzuerhalten.

Wie jede strategisch bedeutende Technologie wird auch KI zu einem Instrument geopolitischer Macht.

Und während die Öffentlichkeit weiterhin über Chatbots, Bildgeneratoren und virtuelle Assistenten diskutiert, vollzieht sich im Hintergrund eine Entwicklung von weit größerer Tragweite: die Verschmelzung von Big Tech, künstlicher Intelligenz und staatlichen Sicherheitsapparaten.

Anthropic ist dabei offenbar nicht die Ausnahme, sondern möglicherweise nur der sichtbarste Vorbote einer neuen Ära.

Eine Ära, in der die mächtigsten KI-Systeme der Welt nicht nur Fragen beantworten – sondern Teil der Infrastruktur moderner Cyberkriegsführung werden.