Trump lockert seine rote Linie: „Kein Grund“, Irans Atommaterial zu beschlagnahmen, da es praktisch „unter Verschluss“ sei und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trumps Äußerungen deuten darauf hin, dass das Schicksal der iranischen Bestände an angereichertem Uran nicht mehr das zentrale Thema ist, das es einst war .

. Der Hisbollah-Chef lehnt das Ergebnis der Gespräche zwischen dem Libanon und Israel ab und besteht darauf, dass ein Waffenstillstand das gesamte Land umfassen muss.

und besteht darauf, dass ein Waffenstillstand das gesamte Land umfassen muss. Das WSJ berichtet, dass das Weiße Haus beabsichtigt, einen Waffenstillstand mit dem Iran aufrechtzuerhalten, sofern keine amerikanischen Soldaten getötet werden ; der Ölpreis fällt zudem, nachdem Trump sich auf TS geäußert hat

; der Ölpreis fällt zudem, nachdem Trump sich auf TS geäußert hat Trump wettert nach der Verabschiedung des Kriegsbefugnisgesetzes im Repräsentantenhaus am Mittwochabend und greift insbesondere vier Republikaner an, die dafür gestimmt haben.

am Mittwochabend und greift insbesondere vier Republikaner an, die dafür gestimmt haben. Trump spielte die iranischen Angriffe auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain herunter und sagte: „Sie wurden leicht provoziert…also haben sie sich revanchiert.“

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Trump deutet an, dass angereichertes Uran für ihn kein zentrales Thema mehr ist

Trumps Äußerungen gegenüber Reportern am späten Donnerstagnachmittag deuteten darauf hin, dass das Schicksal der iranischen Bestände an angereichertem Uran möglicherweise nicht mehr das zentrale Thema ist, das es einst war. Auf Berichte angesprochen, wonach die USA versuchen könnten, das verbleibende Nuklearmaterial des Iran zu beschlagnahmen oder zurückzuholen, spielte Trump diese Aussicht wiederholt herunter und sagte, es gebe „keinen Grund“, das, was er als Irans nuklearen „Staub“ bezeichnete, zurückzuholen, da dieser nun praktisch „begraben“ sei.

Der Präsident betonte, dass Washington „keine verdeckte Operation zur Beschlagnahmung von Irans Uran in Betracht zieht“, und fügte hinzu, dass die USA bereits über „leistungsstarke Kameras verfügen, die Irans Uran überwachen“ und weiterhin zuversichtlich seien, die Lage kontrollieren zu können. Während Trump an einer Stelle damit prahlte, dass Amerika und China die einzigen Länder seien, die in der Lage seien, das Material zu beschaffen, und andeutete, „wir werden den iranischen Nuklearstaub bekommen“, scheint seine übergeordnete Botschaft nun zu sein, dass die Vorräte kein dringendes Problem mehr darstellen. Stattdessen formulierte Trump den Streit um ein viel einfacheres Ziel: sicherzustellen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erhält. Er bekräftigte, dass der „wesentliche Teil“ eines jeden Abkommens darin bestehen würde, dass der Iran „keine Atomwaffe besitzen darf“, und fügte hinzu, dass ein umfassenderes Abkommen auch Garantien dafür beinhalten könnte, dass die Straße von Hormus für den weltweiten Handel offen bleibt.

Trump zeigte sich optimistisch in Bezug auf die Diplomatie und sagte erneut, die Gespräche mit Teheran verliefen „gut“; er deutete an, dass ein erfolgreiches Abkommen sogar zu einem persönlichen Treffen mit dem obersten Führer des Iran führen könnte. „Es wäre mir eine Ehre, den Ayatollah zu treffen“, bemerkte er und fügte hinzu, dass der Iran, sollte eine Einigung erzielt werden, „keine Atomwaffe besitzen wird“.

Gleichzeitig erklärte Trump in einer seltsam formulierten Anspielung, dass die USA letztendlich „auf dem Papier oder militärisch“ die Oberhand behalten würden. Er warnte, dass jeder künftige Angriff, der den Tod amerikanischer Soldaten zur Folge habe, eine rasche Rückkehr zu Feindseligkeiten auslösen würde, und behauptete gleichzeitig, die militärischen Fähigkeiten des Iran seien stark geschwächt worden. Trump behauptete, Teheran verfüge nur noch über eine Handvoll Raketen, bekräftigte, der Iran habe praktisch „keine Marine“ und „keine Luftwaffe“, und sagte sogar, die USA besäßen Fotos von versenkten iranischen Schiffen. Er prahlte ferner damit, dass Washington während des Konflikts „fast die gesamte“ iranische Führung „ausgelöscht“ habe.

In Bezug auf regionale Spannungen stellte Trump einen direkten Zusammenhang zwischen den Entwicklungen im Libanon und der umfassenderen Konfrontation mit dem Iran her und erklärte, die verschiedenen Fronten seien „miteinander verbunden“. Er berichtete von Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu über den Libanon und äußerte die Hoffnung, dass das Land endlich „etwas Frieden“ genießen könne. Trump behauptete zudem, die Hisbollah habe während der Krise Kontakt zu den Vereinigten Staaten aufgenommen.

IAEO: Nukleares Risiko durch den Iran höher als zu Kriegsbeginn

Eine Feststellung des Offensichtlichen:

Laut Bloomberg hat die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) ein „vertrauliches“ Dokument veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass das vom Iran ausgehende nukleare Risiko heute höher ist als vor Kriegsbeginn. Konkret durfte die IAEO vor dem Krieg das angereicherte Uran des Iran inspizieren, doch solche Inspektionen wurden seitdem weitgehend eingestellt. Es sei jedoch angemerkt, dass die IAEO stets nur dort inspizieren durfte, wo es ihr die IRGC gestattete, und viele vermuteten, dass hinter den Kulissen, in Anlagen, zu denen die IAEO keinen Zugang hatte, nukleare Proliferation stattfand.

Hisbollah lehnt Ergebnis der libanesisch-israelischen Gespräche ab: Generalsekretär

Hisbollah-Generalsekretär Naim Qassem lehnt in einer neuen Rede das von Washington vermittelte Ergebnis der direkten libanesisch-israelischen Gespräche ab:

Naim Qassem warnte, dass israelische Gebiete jenseits der Grenze weiterhin bedroht bleiben werden, solange das libanesische Volk und die Dörfer von der israelischen Armee angegriffen werden.

Er lehnte zudem Versuche ab, den Einsatz der Gruppe an umfassendere politische Vereinbarungen zu knüpfen, und erklärte, die Gruppe lehne jegliche Verknüpfung zwischen der Präsenz der Hisbollah und einem Waffenstillstand oder dem Rückzug Israels ab.

Einige Höhepunkte aus Qassems Rede:

„Die Revolution im Iran wurde vor einem islamischen Hintergrund auf der Grundlage der Prinzipien des Widerstands gegen Ungerechtigkeit und Besatzung ins Leben gerufen und verkündete, dass sie weder östlich noch westlich ist.“

„Der Westen und Amerika werden den Iran nicht als Vorbild für Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit akzeptieren; vielmehr wollen sie, dass er sich ihren Interessen und ihrer Tyrannei unterwirft.“

„Danke an den Iran, dass er uns geholfen hat, unser Land und unser Recht zurückzugewinnen, der israelisch-amerikanischen Aggression trotz ihrer massiven Konfrontationen entgegenzutreten“; er bezeichnet direkte Verhandlungen als „absurd und demütigend“ für den Libanon.

Solange Israel im Libanon ist, wird der Widerstand weitergehen.

Nordisrael bleibt gefährdet, solange libanesische Dörfer bombardiert werden.

„Uns geht es nur darum, die umfassende Aggression zu beenden – mit einem Waffenstillstand und dem Rückzug ‚Israels‘“

Solange die Besatzung besteht, wird der Widerstand weitergehen.

„Wir haben niemandem versprochen, uns der Aggression nicht zu widersetzen und darauf zu reagieren. Und solange die Aggression andauert, werden wir ihr mit aller Kraft, die wir haben, entgegenstehen.“

„Das Hauptziel muss der Rückzug aus libanesischen Gebieten sein, damit sich die Armee südlich des Litani-Flusses ausbreiten kann, sowie die Freilassung der Gefangenen.“

„Wir akzeptieren keinen Zusammenhang zwischen der Existenz des Widerstands, der Beendigung der Aggression und dem Rückzug ‚Israels‘.“

Auch das iranische Außenministerium besteht weiterhin darauf, dass der umfassendere Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran den Libanon einschließen muss.

Ölpreise fallen, da Trump den Waffenstillstand mit dem Iran aufrechterhalten will, sofern keine amerikanischen Soldaten getötet werden

Präsident Trump erklärte in einem Beitrag auf Truth Social am frühen Donnerstagmorgen, die Vereinigten Staaten befänden sich „mitten in meinen abschließenden Verhandlungen zur Beendigung des Krieges“ – während er die Republikaner, die am Vorabend für eine Begrenzung der Kriegsbefugnisse gestimmt hatten, als „Selbstdarsteller“ und „unpatriotisch“ beschimpfte.

Auch wenn der Iran bestreitet, dass direkte Verhandlungen stattfinden, reichte der Verweis auf „abschließende Verhandlungen“ nach einer massiven Eskalation in dieser Woche – bei der es zu neuen Vergeltungsschlägen kam, bei denen der Iran weitere Raketen und Drohnen auf Golfstaaten, insbesondere Kuwait, abfeuerte – möglicherweise aus, um die Ölpreise zu beeinflussen, was zu einem Rückgang der Rohölpreise führte. Es gab zudem einen Bericht, wonach das Weiße Haus beabsichtigt, den Waffenstillstand mit dem Iran aufrechtzuerhalten, sofern keine amerikanischen Soldaten getötet werden.

Trumps neue offensichtliche Strategie, die Lage einfach auszusitzen, ohne neue militärische Angriffe zu planen, wurde im Wall Street Journal wie folgt beschrieben:

Präsident Trump habe seinen Beratern gegenüber privat erklärt, er würde eine Beendigung des Waffenstillstands mit dem Iran in Betracht ziehen, sollte Teheran amerikanische Soldaten töten, so US-Beamte, wobei er darauf bestehe, dass die mehrwöchige Pause bei den Luftangriffen weiterhin bestehe, trotz einer ständigen Abfolge gewalttätiger Zusammenstöße.

Die Zurückhaltung des Präsidenten, den Krieg wieder anzufachen, deutet darauf hin, dass er bereit sein könnte, kleinere Eskalationen über Wochen – oder sogar Monate – hinweg zu ertragen, um einen größeren Konflikt im Nahen Osten zu vermeiden.

Und Rubio schien dies zu bestätigen, als er Fragen zu den Gewalttaten dieser Woche beantwortete:

Außenminister Marco Rubio beschrieb die Vergeltungsschläge als rein defensiver Natur und nicht als erneuten Ausbruch eines umfassenden Krieges.

„Sie finden als Reaktion auf eine iranische Aktion statt“, sagte Rubio am Mittwoch in einer Anhörung im Repräsentantenhaus. „Wenn sie nicht auf diese Schiffe schießen, schießen wir auch nicht, aber wir müssen reagieren.“

Ein weiterer Beweis für Trumps offenbar hohe Toleranz gegenüber dem, was er als Verletzung des Waffenstillstands ansieht:

Trump on Iran:



In that part of the world, a ceasefire is when you are shooting in a more moderate manner. pic.twitter.com/0mLQXf9mW8 — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Übersetzung von „X“: Trump über Iran: In jener Region der Welt ist ein Waffenstillstand, wenn man in mäßigerer Weise schießt.

Abstimmung im Repräsentantenhaus über die Kriegsbefugnisse am Mittwochabend

Was die Abstimmung im Repräsentantenhaus betrifft, so wurde sie als seltene direkte Zurechtweisung Trumps gewertet und als Reaktion auf die Tatsache, dass dieser Krieg – der der amerikanischen Öffentlichkeit als „kurze“ Militäraktion von möglicherweise nur wenigen „Tagen“ oder „Wochen“ versprochen worden war – nun schon fast 100 Tage andauert. Die Kriegsbefugnisse wurden mit 215 zu 208 Stimmen verabschiedet, wobei sich die vier Republikaner, die sich den Demokraten anschlossen und mit Ja stimmten, Brian Fitzpatrick aus Pennsylvania, Thomas Massie aus Kentucky, Tom Barrett aus Michigan und Warren Davidson aus Ohio.

Waffenstillstand im Libanon rückt näher

Aus dem Libanon gibt es eine vage positive Nachricht: Der Libanon und Israel haben sich Berichten zufolge bei Gesprächen in Washington unter Vermittlung der USA auf die Umsetzung eines Waffenstillstands geeinigt; allerdings hängt die Vereinbarung erneut davon ab, dass die Hisbollah dem Waffenstillstand zustimmt.

„Dieser Waffenstillstand hängt davon ab, dass auch die Hisbollah die Kämpfe einstellt, aber theoretisch trägt die Nachricht dazu bei, einen zentralen Knackpunkt in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran aus dem Weg zu räumen, der eine Einigung bisher verhindert hat. Das führt dazu, dass die Ölpreise nach drei Tagen mit Kursgewinnen nun wieder nachgeben“, erklärte Henry Allen, Analyst bei der Deutschen Bank, in einer Research-Notiz.

Trump tobt über die erfolgreiche Abstimmung des Repräsentantenhauses zum Kriegsbefugnisgesetz, was auf eine politische Umwälzung im Vorfeld der Zwischenwahlen im Herbst hindeuten könnte:

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Al Jazeera:

Hisbollah-Chef warnt: Nordisrael wird nicht sicher sein, wenn der Libanon bombardiert wird

Mehrere Menschen wurden bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug verletzt, nachdem sich israelische und libanesische Vertreter während einer Reihe von Treffen in Washington, D.C., darauf geeinigt hatten, den Krieg zu beenden.

Vor der Ankündigung des Waffenstillstands erklärte die Hisbollah, sie habe eine „Raketensalve“ auf israelische Soldaten im südlibanesischen Qantara abgefeuert und Drohnen auf Truppen in der Nähe der strategisch wichtigen Burg Beaufort geschossen.

Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete mit 215 zu 208 Stimmen eine Resolution, um die Befugnisse von Präsident Donald Trump, den Iran ohne Zustimmung des Kongresses anzugreifen, einzuschränken.

Bei nächtlichen israelischen Luftangriffen auf einen Wohnblock in Gaza-Stadt wurden mindestens neun Palästinenser getötet, darunter vier Kinder.

Irans Außenpolitik ist ein „Konsensprozess“, doch der Oberste Führer hat das letzte Wort

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