Anti-Impf-Gesetze nehmen in den USA zu, während die Zahl der Impfungen sinkt

Pandemiepolitik ist ein Thema, über das TrialSite News seit Beginn der Covid-Epidemie berichtet hat. Politiker, sowohl für als auch gegen den Covid-Impfstoff, haben das Thema genutzt, um ihre politischen Ambitionen zu politisieren, zu betonen und zu kapitalisieren und ihre Basis zu mobilisieren. Kürzlich veröffentlichte Vox einen Artikel darüber, wie die Anti-Impf-Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten um sich greift. Handelt es sich dabei um eine verantwortungsvolle Gesetzgebung oder um einen Aufruf verzweifelter Politiker, die ihre Macht erhalten und ihre Glaubwürdigkeit bei den Wählern stärken wollen?

Impfungen in den gesamten USA rückläufig

Die Pandemie hat die zuvor verborgenen Gräben in den Vereinigten Staaten nur noch vertieft. Was einst akzeptiert wurde, wird nun in Frage gestellt. Die Impfungen für Kinder im Kindergartenalter sind rückläufig. Dem Vox-Artikel zufolge werden sich in diesem Jahr weniger Amerikaner gegen Grippe impfen lassen, obwohl die kommende Grippesaison voraussichtlich hart sein wird. Im ganzen Land haben republikanische Gesetzgeber eine Reihe von Anti-Impfmandat-Gesetzen ausgearbeitet. Laut Dorit Reiss, Rechtsprofessorin an der Universität von Kalifornien, Hastings, hat die Pandemie „Dinge beschleunigt, die bereits im Gange waren“. Reiss fügt hinzu: „Wir haben schon vor der Pandemie eine zunehmende Politisierung von Impfvorschriften gesehen. Aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt erleben“. Die Gesetzgebung wird hauptsächlich von Republikanern angeführt, und obwohl sie mit dem Widerstand gegen die Covid-Impfvorschriften begann, geht die Idee über Covid hinaus. Interessant ist hier, dass es sich um eine Kombination aus Ressentiments gegen Impfvorschriften und Mitgliedern der politischen „Linken“ handelt, die Zweifel an der „Reinheit“ von Kinderimpfungen hatten. Diese Skepsis wurde erstmals in einer Gallup-Umfrage im Jahr 2019 festgestellt, die einen Rückgang der Bedeutung von Impfstoffen ergab. In diesem Jahr wurde jedoch ein Anstieg der Einführung von Anti-Impf-Gesetzen in Staaten wie Ohio, Pennsylvania, Michigan, Texas, New Hampshire und Arizona verzeichnet. Die bevorstehenden Zwischenwahlen könnten ausschlaggebend dafür sein, ob die Anti-Impf-Gesetzesentwürfe vorankommen.

Beide Seiten des Ganges beschuldigen

„Die Trump-Regierung hat [die Pandemie] zu einem parteipolitischen Thema gemacht. Ich denke, dafür zahlen wir jetzt den Preis“, sagte Dorit Reiss. „Es war eine verpasste Gelegenheit, denn abgesehen von den Pandemieausfällen waren die Impfstoffe eine parteiübergreifende Anstrengung. Eine Regierung hat sie eingeführt, eine andere hat sie verteilt. Es hätte ein gemeinsamer Moment sein können. Doch die Impfvorschriften der Biden-Administration und die Vorschriften im ganzen Land haben die Kluft zwischen den Amerikanern möglicherweise noch vergrößert. In The Lancet heißt es: „Wenn ein Thema der öffentlichen Gesundheit erst einmal politisiert ist, wird es schwierig, die Parteilichkeit zurückzudrängen, während die Gefahr besteht, dass sich das Problem verschlimmert, wenn man die Herausforderung direkt angeht. Führende Persönlichkeiten des öffentlichen und privaten Sektors versäumen es möglicherweise, sich zu äußern, weil sie befürchten, eine skeptische Basis zu verprellen“. Die Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und der Pandemie kann beiden Seiten des politischen Spektrums angelastet werden. Es scheint, dass es lange dauern wird, die Spaltung zu korrigieren.