2018 finanzierte der US-Deep-State Daszak, um Covid-19 für die Impfstoffplattform von Moderna zu entwickeln

Wenn man erst einmal verstanden hat, dass die gesamte Pandemie- und Impfaktion eine Operation des US-Geheimdienstes war, dann ergibt alles einen Sinn.

Moderna, das NIH, das NIAID, sie alle spielen ihre Rolle in einem Plan, der darauf abzielt, mit Ihrer Genetik das zu machen, was Google bereits mit Ihren Suchergebnissen gemacht hat und was Microsoft und Apple mit Ihren Computern und Mobiltelefonen und was Facebook, Twitter und Instagram mit Ihrem sozialen Leben gemacht haben.

Von einem besorgten Leser

Anfang 2018, als die DARPA den Antrag von Peter Daszak auf 14.209.245 Dollar für sein Projekt DEFUSE zur Entwicklung einer Furin-Spaltstelle an der S1/S2-Kreuzung (der Kreuzung der beiden Teile des Spike-Proteins), an der kein anderes SARS-verwandtes Coronavirus jemals eine solche Stelle hatte, nach außen hin ablehnte, akzeptierte der tiefe Staat der USA (US-Geheimdienst) das Projekt tatsächlich und stufte es ein, nachdem er die DARPA angewiesen hatte, es als Tarngeschichte abzulehnen.

Wir wissen, dass dies wahr ist, denn Ende 2019 tauchten SARS-CoV-2 und Covid19 mit einer humanisierten Furin-Spaltstelle an genau der Stelle auf, die Daszak vorgeschlagen hatte, und außerdem nahm es die humanisierte Codonform CCT CGG CGG GCA CGT an, die für die fünf Aminosäuren PRRAR kodiert, in einer humanisierten Furin-Spaltstelle. Welche Form das ist, ist bei keinem Virus bekannt. Sie ist jedoch bei Kühen, Menschen und vielen Bakterien bekannt. Da Kühe, Bakterien und Menschen keine Viren infizieren können, kann die Natur sie nicht dort platziert haben. Der einzige Weg, wie diese Codierung in ein Virus gelangen kann, ist, dass ein Mensch das Gen in das virale Genom spleißt.

Wir wissen also, dass ein Mensch namens Peter Daszak diese Einfügung Anfang 2018 vorgeschlagen hat. Wir wissen, dass es nur ein Mensch geschafft haben kann. Und wir wissen, dass diese Einfügung Ende 2019 erfolgt ist. Und wir wissen, dass diese Einfügung der einzige Unterschied zwischen SARS-CoV-2 (das Covid-19 verursacht) und dem Fledermaus-Coronavirus RaTG13 war, der länger als ein Codon (3 Basen) war. Und wir wissen, dass die Einfügung an der Stelle erfolgte, an der Daszak sie vorgeschlagen hatte. Und wir wissen, dass es sich bei der Einfügung um eine humanisierte Furin-Spaltstelle handelte, wie Daszak vorgeschlagen hatte. Mit anderen Worten: SARS-CoV-2 war die Erfüllung des 75-seitigen DEFUSE-Projektvorschlags.

Hätte die DARPA den Vorschlag angenommen, wüssten wir alle, dass Peter Daszak Covid-19 entwickelt hat (wobei der Begriff metonymisch für das Virus steht, das die Krankheit verursacht).

Die Frage lautet nun also. Hätte die DARPA, deren Aufgabe es ist, fortgeschrittene Forschungsprojekte zu finanzieren, um den USA einen strategischen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten in allen Bereichen menschlicher Konflikte zu verschaffen, zu Peter Daszak gesagt: Tut uns leid, alter Knabe. Wir sind nicht an Ihrer Biowaffe interessiert, weil sie für uns einfach zu gefährlich ist! Aber wir wissen, dass Sie viel mit Wuhan zu tun haben. Warum versuchen Sie es also nicht bei den Chinesen mit dieser wirklich gefährlichen Biowaffe, die Sie herzustellen beabsichtigen? Vielleicht haben Sie bei ihnen mehr Glück? Ich kann mir nichts Unplausibleres vorstellen.

Die Gründe für ihre Ablehnung waren im Wesentlichen…

Bedenken wegen Funktionsgewinns

Bedenkliche Forschung mit doppeltem Verwendungszweck

Epitopabdeckung des Impfstoffs (die Immunität wäre zu eng, wenn sie sich nur auf das Spike-Protein beschränken würde – ja, tatsächlich! – man befürchtete, dass die Impfstoffe nicht funktionieren würden, da die Immunität zu spezifisch wäre)

Regulatorische Anforderungen

ELSI (ethische, rechtliche und soziale Fragen)

Datenverwendung

Mit anderen Worten: Sie lehnten seinen Antrag ab, weil er ihn in der falschen Schriftart (im biologischen Sinne) eingereicht hatte.

Aus den Ereignissen, die unmittelbar auf die offizielle Ablehnung folgten, geht hervor, dass das Projekt rasant und heimlich finanziert wurde. Denn für ein nicht finanziertes Projekt war es einzigartig erfolgreich, und das in einer sehr kurzen Zeitspanne!

Es war also geheim. Deshalb hat die DARPA es nach außen hin abgelehnt. Der tiefe Staat der USA hat also Peter Daszak und die EcoHealth Alliance beauftragt, Covid-19 für verdeckte Operationen der USA herzustellen.

Es ist auch offensichtlich, dass es heimlich finanziert UND hergestellt wurde, denn Peter Daszak veranlasste, dass 27 Akademiker am 19. Februar 2020 einen Brief an die Zeitschrift Lancet schrieben, in dem sie alle Wissenschaftler, die einen natürlichen Ursprung von Covid-19 ablehnten, als Verschwörungstheoretiker bezeichneten. Die wahre Verschwörungstheorie war jedoch, dass es eine Möglichkeit gab, dass es aus der Natur stammen könnte…

Der rasche, offene und transparente Austausch von Daten über diesen Ausbruch wird nun durch Gerüchte und Fehlinformationen über seinen Ursprung gefährdet. Wir verurteilen gemeinsam auf das Schärfste Verschwörungstheorien, die besagen, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat. Wissenschaftler aus mehreren Ländern haben Genome des Erregers, des schweren akuten respiratorischen Syndroms Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), veröffentlicht und analysiert, und sie kommen mit überwältigender Mehrheit zu dem Schluss, dass dieses Coronavirus, wie so viele andere neu auftretende Krankheitserreger, aus Wildtieren stammt.

Dies wird auch durch ein Schreiben der Präsidenten der Nationalen Akademien der Wissenschaften, der Technik und der Medizin der USA sowie der von ihnen vertretenen wissenschaftlichen Gemeinschaften bestätigt. Verschwörungstheorien schüren nur Ängste, Gerüchte und Vorurteile, die unsere weltweite Zusammenarbeit im Kampf gegen dieses Virus gefährden. Wir unterstützen den Aufruf der Generaldirektorin der WHO, wissenschaftliche Beweise und Einigkeit über Fehlinformationen und Vermutungen zu stellen. Wir möchten, dass Sie, die Wissenschaftler und Gesundheitsexperten in China, wissen, dass wir in Ihrem Kampf gegen das Virus an Ihrer Seite stehen. Wir laden andere ein, sich uns anzuschließen und die Wissenschaftler, Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens und Mediziner in Wuhan und ganz China zu unterstützen. Stehen Sie an der Seite unserer Kollegen an vorderster Front!

Wir sprechen mit einer Stimme. Wenn Sie diese Erklärung unterstützen möchten, unterzeichnen Sie unseren Brief online. LM ist Herausgeber von ProMED-mail. Wir erklären, dass wir keine konkurrierenden Interessen haben. Quelle

Dieses Schreiben ist nicht der Wortlaut eines Wissenschaftlers. Es ist der Wortlaut eines Geheimdienstmitarbeiters, eines lügenden Manipulators, eines Betrügers, eines Verleumders.

Das Lancet-Gremium, das das Laborleck im Vergleich zu Theorien natürlichen Ursprungs untersuchte, wurde von seinem Vorsitzenden Jeffrey Sachs am Samstag, dem 25. September 2021, wegen seiner Verbindungen zu Peter Daszak aufgelöst.

Welches Interesse hätte Peter Daszak an dem unehrlichen Versuch, die Theorie über den Ursprung von Covid-19 in Großbritanniens führender medizinischer Fachzeitschrift zu diskreditieren, wenn nicht er oder seine EcoHealth Alliance an der Herstellung des Virus beteiligt wären?

Wir haben also einen Mann, der 2018 einen Vorschlag bei der DARPA einreicht, um den Virus hinter Covid-19 genau so herzustellen, wie er 2019 auftaucht, und zwar so, wie es die Natur unmöglich gemacht haben kann (mit dem doppelten CGG-Codon in der Furin-Spaltstelle, das in keinem anderen Virus vorkommt und in keinem anderen SARS-Virus an der S1/S2-Kreuzung vorkommt), und dann fabriziert derselbe Mann einen betrügerischen Brief an das Lancet, Großbritanniens führende medizinische Fachzeitschrift, in dem er die Theorie des künstlichen Ursprungs verwirft und erklärt, er habe keine konkurrierenden Interessen!

Er hat es offensichtlich geschafft. Das bedeutet, dass die Ablehnung der DARPA nur kosmetischer Natur war und die Leute auf die falsche Fährte bringen sollte. Das bedeutet, dass der tiefe Staat der USA sie finanziert hat. Das bedeutet, dass Covid19 eine US-Biowaffe ist, ebenso wie seine Impfstoffe.

Ich meine, würden die Leute, die mehr als ein Dutzend SECRETIVE Biolabs in der Ukraine finanziert haben, wirklich eine Biowaffe von Peter Daszak ablehnen? Oder würden sie sie offen ablehnen, während sie sie insgeheim akzeptieren?

Richard Ebright, ein Molekularbiologe an der Rutgers University, der die Möglichkeit vertritt, dass SARS-CoV-2 in einem Labor entstanden sein könnte, stimmte dem zu. „Die Relevanz liegt darin, dass das Pandemievirus SARS-CoV-2 das einzige Virus in der gesamten Gattung der mit SARS verwandten Coronaviren ist, das eine voll funktionsfähige Spaltstelle an der S1-S2-Kreuzung aufweist“, sagte Ebright und bezog sich dabei auf die Stelle, an der sich zwei Untereinheiten des Spike-Proteins treffen. „Und hier ist ein Vorschlag von Anfang 2018, der explizit vorschlägt, diese Sequenz an dieser Stelle in chimäre, im Labor erzeugte Coronaviren einzubauen. Quelle

Der Impfstoff ist eine stärkere Biowaffe als das Virus

Aber der Verrat des amerikanischen Staates hat nicht bei dem Virus aufgehört. Es handelt sich um eine Geheimdienstübung. Ihr Zweck ist ein wenig weitreichender, als der Menschheit eine etwas tödlichere Version der Grippe zu verabreichen. An dieser Stelle kommen Moderna, das NIH unter Francis Collins (inzwischen zurückgetreten) und das NIAID unter Fauci (derzeit zurückgetreten) ins Spiel. Denn der Zweck des Virus war es, die Impfstoffverordnungen zu ermöglichen (nachdem der tiefe Staat die Kontrolle über die Aufsichtsbehörden und genügend Politiker erlangt hatte). Dies ist ein weiteres Zeichen für eine Geheimdienstoperation. Denn Colby sagte zur Zeit von Watergate bekanntlich…

„Die CIA kontrolliert alle wichtigen Medien“

(William Colby 1920 – 1996 – Direktor der CIA).

Er sagte dies während der außerordentlich erfolgreichen Watergate-Vertuschung, die ein völliges Versagen der US-Sicherheitsdienste in den Jahren 1973–1976 beinhaltete. Wir wissen, dass die Worte Colbys wahr waren (ungeachtet der Fülle von geheimdienstlich inspirierten Websites, die unehrlich das Gegenteil behaupten), weil diese Vertuschung funktionierte, außer in den Fällen von Woodward und Bernstein, die zu dieser Zeit in den großen Medien nicht als Personen von Bedeutung galten.

Und so wie sie damals alle wichtigen Personen in den Mainstream-Medien besaßen, besitzen sie diese auch heute noch. Nur haben sie diesem Besitz jede Person hinzugefügt, die in der pharmazeutischen Regulierung von Bedeutung ist, denn so haben sie damals gearbeitet und so arbeiten sie auch heute.

Der pathogenste Teil des Virus war das Spike-Protein, und genau dort wurde die humanisierte Furin-Spaltstelle eingebaut. Sie haben also einen Impfstoff hergestellt, der viel mehr Spikes im Körper produziert als eine ausgewachsene Covid-19-Infektion.

Und sie sorgten dafür, dass die geimpften Spikes monatelang anhielten (und nicht nur 7-14 Tage wie bei einer Covid-19-Infektion), indem sie entweder die DNA Ihrer Zellen mit Astra Zeneca- oder J&J-Adenoviren dauerhaft anreicherten oder Ihre Zellen mit „stabilisierter“, d. h. stabilisierter“, d.h. permanenter RNA infiziert, die sie unschuldig als modifizierte RNA bezeichnen, die aber in Wirklichkeit eine Hacking-RNA ist, die die Tatsache verbirgt, dass es sich um genetisches Material Ihrer Zellen handelt (unter Verwendung von N1-Methylpseudouridin, einer gefälschten Form von Uracil, einer der vier Basen der RNA), und daher eine E-Mail an Ihre Zellribosomen ist, die nicht gelöscht werden kann und sie einfach weiter anweist, mehr und mehr und mehr und mehr Spikes zu produzieren, bis die Zelle entweder stirbt oder von Ihren T-Zellen getötet wird.

Das heißt, wenn die Spikes nicht selbst zuerst Ihre T-Zellen infizieren, bevor Ihre T-Zellen ihre Arbeit tun können.

Jede Krankheit, von der die medizinischen Medien oder die Mainstream-Medien behaupten, dass sie durch Covid-19-Spitzen verursacht wird, wird also zu einem viel größeren Teil durch die Impfstoffe verursacht, die, was die Spike-Produktion betrifft, Turbo-Covid-19 sind.

Bei 34 % der hospitalisierten Covid-19-Patienten wird innerhalb von 6 Monaten eine neurologische oder psychiatrische Störung diagnostiziert

Diese Spikes wirken sich nicht nur auf Ihr Herz, Ihr zentrales Nervensystem, Ihre Körperorgane, Ihr Immunsystem und Ihr Fortpflanzungssystem aus. Sie beeinträchtigen auch Ihren Geisteszustand.

Bei 236 379 Patienten, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, lag die geschätzte Inzidenz einer neurologischen oder psychiatrischen Diagnose in den folgenden 6 Monaten bei 33-62 %. Quelle

Natürlich wurde in der Studie NICHT angegeben, wie viele dieser Patienten geimpft worden waren (sonst wäre sie nie veröffentlicht oder finanziert worden). Aber wir wissen aus dem Exposé, dass 9 von 10 Krankenhauspatienten vollständig geimpft sind (was immer das heutzutage bedeutet). Diese Spike-Proteine (sei es vom Virus oder eher vom Impfstoff) verursachen also erhebliche Schäden im Gehirn.

Dr. Stephanie Seneff ist leitende Wissenschaftlerin am MIT, wo sie seit mehr als fünf Jahrzehnten ununterbrochen tätig ist. Sie hat vier höhere Abschlüsse am MIT erworben, darunter einen Bachelor in Biophysik, einen Master in Elektrotechnik und einen Doktortitel in Elektrotechnik und Computerwissenschaften. Seit 2021 prognostiziert sie neurodegenerative Erkrankungen anhand von Spike-Proteinen.

Alkohol und Impfstoffe vertragen sich nicht

Ich habe die anekdotische Erfahrung gemacht, dass geimpfte Menschen, die ich seit Langem kenne, nach ein paar Drinks zerstörerischer werden, als ich sie je zuvor erlebt habe. Ich beginne zu glauben, dass sich Alkohol und Impfstoffe nicht vertragen.

Ich würde gerne wissen, ob andere Leser das auch erlebt haben? Wenn ich mit Freunden gesprochen habe, haben sie mir ein ähnliches Verhalten bestätigt. Betrunkene Impflinge werden unvernünftig, unsympathisch, destruktiv, aggressiv, unehrlich und absurd negativ. Ich meine, mehr als ein schlechter Alkoholiker. Ich habe gesehen, wie dies mit Menschen geschieht, die ich liebe, und ich finde das wirklich nicht gut.

Finanzierung der Einrichtung von Covid-19

Finanzierung des Wuhan Institute of Virology durch die US-Regierung

Das Wuhan-Labor erhielt von der US-Regierung einen von Obama bewilligten Zuschuss in Höhe von 3,7 Mio. USD, der sich über vier Jahre von 2015 bis 2019 erstreckt. –

Fauci erhielt außerdem 3,7 Millionen Dollar vom NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases).

Im Jahr 2019 stellten die National Institutes of Health mit Unterstützung des NIAID 3,7 Mio. USD über sechs Jahre für Forschungsarbeiten bereit, die auch einige Gain-of-Function-Arbeiten umfassten. Das Programm folgte auf ein weiteres 5-Jahres-Projekt im Wert von 3,7 Mio. USD für die Sammlung und Untersuchung von Fledermaus-Coronaviren, das 2019 endete und sich auf insgesamt 7,4 Mio. USD belief. Quelle

Die Kontroverse war so groß, dass sie zu einem Moratorium des Kongresses für die Chimärenforschung in den USA führte. Daraufhin leitete Dr. Antonio Fauci 3,7 Millionen US-Dollar an Geldern der US-Steuerzahler an das Wuhan Institute of Virology weiter, um die Forschung fortzusetzen. Rudy Giuliani, Rechtsberater von US-Präsident Donald Trump und ehemaliger Bürgermeister von New York City, forderte kürzlich von Dr. Fauci eine Erklärung für diese Überweisung, die gegen die US-Gesetze zur Finanzierung der Forschung verstößt.

Zusätzlich zu den Forschungen in Chapel Hill, North Carolina, wurde die spezifische Art der Forschung über Coronaviren als mögliche biologische Kampfstoffe in Fort Detrick, Maryland, USA, von der US-Armee durchgeführt, die dort ein Labor für biologische Kampfstoffe der Stufen 3 und 4 unterhält. Dieses Labor wurde im Juli 2019 vom U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC) wegen Nichteinhaltung ordnungsgemäßer Einschließungsstandards verwarnt. Quelle

NIAID- und NIGMS-Förderung von Ralph S. Baric an der Universität von North Carolina Chapel Hill

Mai 2001: $1.007.735 über 4 Jahre von 2001 bis 2004 NIGMS (Nationales Institut für allgemeine medizinische Wissenschaften)

Februar 2004: $1.402.316 Millionen über 5 Jahre von 2004 bis 2008.

Ziel 1: Entwicklung eines SARS-cDNA-Klons in voller Länge und Vergleich des Phänotyps von geretteten molekularen Klonviren mit dem Wildtyp durch biochemische Tests und Makaken-Challenge-Experimente.

Ziel 2: Entwicklung hochtitriger SARS-Single-Hit-Replikone zur Verwendung als Expressionsvektoren und Impfstoffe.

Ziel 3: Selektion von SARS-Wirtsbereichsmutanten, die sich in Maus- und Rattenzellen vermehren, Identifizierung des Mechanismus der artenübergreifenden SARS-Übertragung mit Hilfe reverser genetischer Ansätze und Bewertung der Pathogenität dieser Viren in Nagetieren und nicht menschlichen Primaten. Ziel dieses Antrags ist es, die genetische Kontrolle über das SARS-Genom zu erlangen und einheitliche Reagenzien bereitzustellen, die von anderen Gruppen im ganzen Land verwendet werden können.

Mai 2004: 367.042 $ für 2004 Umgestaltung der regulatorischen Netzwerke des SARS-Coronavirus-GenomsBaric, Ralph S. Universität von North Carolina Chapel Hill

Mai 2005: $1.676.513 für 2005. Entwicklung von Impfstoffkandidaten gegen das SARS-Coronavirus

Baric, Ralph S. Universität von North Carolina Chapel Hill

Die gesamte NIAID-Finanzierung für Ralph Baric an der Universität von North Carolina betrug 46.958.414 Dollar.

Schlussfolgerung

Wir werden gebeten zu glauben, dass

Das DoD (Verteidigungsministerium)

Das HHS (Gesundheits- und Sozialwesen) (einschließlich NIH und CDC)

Das NIAID

Die Nationale Wissenschaftsstiftung

Das USAID (US-Behörde für internationale Entwicklung)

Das DHS (Ministerium für Heimatschutz)

Das DoC (Handelsministerium)

Das USDA ( US-Landwirtschaftsministerium)

Das DoI (Innenministerium)

Alle finanzierten Peter Daszak und die EcoHealth Alliance. Aber DARPA, eine Waffenfinanzierungseinrichtung, weigerte sich, ihn zu finanzieren, weil seine Arbeit zu gefährlich sei? Zu gefährlich? Das USDA hat sie finanziert!

Das ist nicht wahr. Die DARPA hat sich geweigert, denn wenn sie Peter Daszak offen finanziert hätte, wären seine Taten als das angesehen worden, was sie waren – Biowaffenproduktion.

Was hier geschah, war, dass die regulären Regierungsabteilungen ihn so lange finanzierten, bis er die Chance hatte, eine ernsthafte Waffe zu entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt wandte er sich natürlich an die DARPA, weil er wusste, dass sein Produkt die Fähigkeit zum Völkermord besaß. Die DARPA erkannte, dass das Potenzial zu groß für eine offene Finanzierung war. Also schickten sie ihn auf den Weg der verdeckten Finanzierung. Auf diese Weise konnten sie vorgeben, dass es sich NICHT um eine Waffe handelte. Wenn DARPA es offen finanziert hätte, wüssten wir alle, dass es eine Biowaffe ist. WAS ES AUCH IST.

Als letztes Beweisstück muss ich darauf hinweisen, dass Fort Detrick in Maryland das Zentrum der US-Biowaffenproduktion ist.

Am 7. August 2019 wurde die tödliche Keimforschung nach schwerwiegenden Sicherheitsverstößen, insbesondere im Kontext der Entsorgung gefährlicher Materialien, abrupt eingestellt. Die CDC hat Fort Detrick am 15. Juli 2019 eine Unterlassungsanordnung erteilt. Das Labor legte am 2. August alle Forschungen auf Eis und wurde am 7. August 2019 geschlossen, wie Heather Mongilio auf Fredericknewspost.com berichtet. Das Labor wurde Ende November 2019 teilweise und im April 2020 vollständig wiedereröffnet. Der Link wurde inzwischen geändert, der Artikel wurde unterdrückt.

Die Forschung an tödlichen Viren und biologischen Waffen in einem Labor der US-Armee wurde eingestellt, weil man befürchtet, dass sie entweichen könnten. Forscher in Fort Detrick dürfen nicht mehr mit Anthrax, Ebola und Pocken arbeiten, bis die Verfahren verbessert werden.

Die wichtigste US-Biowaffeneinrichtung war also praktischerweise während des gesamten Zeitraums außer Betrieb, in dem Covid-19 im September 2019 in der italienischen Kanalisation und im Oktober 2019 in den zehn Krankenhäusern von Wuhan auftauchte. Was für ein Zufall ist das! Ich frage mich, wie oft Fort Detrick davor geschlossen war? Es ist schon erstaunlich, dass, während die ganze Welt darüber diskutierte, ob es in Wuhan, dem chinesischen Biowaffenlabor, ein Laborleck gab oder nicht, das US-Biowaffenlabor in Maryland aus Angst vor einem Laborleck tatsächlich geschlossen wurde!

Wenn man erst einmal verstanden hat, dass die gesamte Pandemie- und Impfaktion eine Operation des US-Geheimdienstes war, dann ergibt alles einen Sinn. Moderna, das NIH, das NIAID, sie alle spielen ihre Rolle in einem Plan, der darauf abzielt, mit Ihrer Genetik das zu tun, was Google bereits mit Ihren Suchergebnissen getan hat und was Microsoft und Apple mit Ihren Computern und Mobiltelefonen und was Facebook, Twitter und Instagram mit Ihrem sozialen Leben getan haben. Sie alle sind zu Aktivposten des US-Geheimdienstes geworden. Die Sicherheitsdienste sind durch diese globalen Konzerne mächtiger geworden als die Regierungen der Welt. Das ist das eigentliche Verfassungsproblem für jede Demokratie. Und selbst unsere Demokratien werden durch elektronische Wahlcomputer kontrolliert, die von globalen Konzernen bereitgestellt werden.

Glauben Sie, dass diese Geheimdienste all die Arbeit leisten würden, die notwendig ist, um die Medien zu kontrollieren, all die Arbeit, die notwendig ist, um die Regulierung von Arzneimitteln zu kontrollieren, und all die Arbeit, die notwendig ist, um Ihre Suchergebnisse und Ihre Computer und Ihre Mobiltelefone und Ihr soziales Online-Leben zu kontrollieren? Aber die Arbeit, die notwendig ist, um die Stimmauszählungsmaschinen in jeder Demokratie zu kontrollieren, nicht tun? Gibt es so etwas wie einen 50%igen Kontrollfreak?