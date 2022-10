Ein Schuss ins Herz? Überzählige Todesfälle nach dem Booster in Japan

Letzte Woche habe ich über Prof. Kojimas Versuch berichtet, den statistischen Blödsinn des National Institute of Infectious Diseases (NIID) zu verstehen. Seltsamerweise scheinen die NIID-Forscher zwar mehr als bereit zu sein, die Covid-Todesfälle mit unzureichenden Impfungen bei Kindern in Verbindung zu bringen, aber sie scheinen nicht sehr daran interessiert zu sein, die überschüssigen Todesfälle zu Beginn des Jahres 2022 mit übermäßigen Impfungen bei Erwachsenen in Verbindung zu bringen. Prof. Kojima hingegen ist ein wenig neugieriger. Und wer kann es ihm verdenken, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle die der Covid-Todesfälle von Januar bis Juni bei Weitem übersteigt.

Blau: Kumulative überzählige Todesfälle. Orange: Kumulative Covid-Todesfälle

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle am stärksten anstieg, nachdem Kishida im Januar gegenüber anderen Staats- und Regierungschefs erklärt hatte, dass Japans Einreiseverbot für Ausländer notwendig sei, um ältere und schwache Menschen zu schützen.

Kishida sagte auf dem WEF: „Ich möchte, dass Sie verstehen, dass wir einen vorsichtigen Ansatz gewählt haben, der sich auf den hohen Wert stützt, den die japanische Gesellschaft auf die Betreuung älterer und schwacher Menschen legt“, und: „Die Bevölkerung fordert nachdrücklich strenge Grenzkontrollen.“

Kishida told the WEF that “I’d like you to understand that we’ve taken a cautious approach based on the high value Japanese society places on looking after the elderly and weak” and “The people are strongly calling for strict border controls.” https://t.co/1PrkIAZNDQ pic.twitter.com/I7K2Vhzjrs — Making Waves (@MakingC19Waves) May 30, 2022

in Argument des NIID ist, dass in anderen Ländern kein zeitlicher Zusammenhang zwischen Impfstoffdosen und überzähligen Todesfällen zu erkennen ist. Aber das stimmt nicht wirklich. Der Wirtschaftswissenschaftler John Gibson fand einen ziemlich eindeutigen zeitlichen Zusammenhang zwischen Auffrischungsimpfungen und übermäßigen Todesfällen in Neuseeland und schätzte „16 übermäßige Todesfälle pro 100.000 Auffrischungsdosen“.

Die Daten zu den Altersgruppen deuten darauf hin, dass es sich nicht um einen völligen Zufall handelt.

Der Anstieg der Übersterblichkeit in den letzten vier Monaten des Jahres von April bis März betraf alle Altersgruppen mit Ausnahme der Gruppe der 0- bis 29-Jährigen, die größtenteils keinen Anspruch auf Booster haben (Tabelle 1). Von der Ära vor der Auffrischungsimpfung bis zur Ära nach der Auffrischungsimpfung stiegen die p-Scores für die Übersterblichkeit in den Altersgruppen 30-59 und 60-79 Jahre um sieben Prozentpunkte und in der ältesten Altersgruppe um zehn Prozentpunkte. Mit anderen Worten: In den Altersgruppen, die am ehesten Booster verwenden, ist die Übersterblichkeit nach der Einführung der Booster stark angestiegen.

Um zu sehen, ob er Gibsons Ergebnisse wiederholen konnte, zeichnete Kojima die kumulativen überzähligen Todesfälle und die Booster-Rate Japans von Januar bis März auf.

Blaue Linie, linke Achse: Kumulative überzählige Todesfälle. Orangefarbene Linie, rechte Achse: Booster-Rate

Aber Korrelation ist nicht gleich Kausalität, richtig? Könnten diese überzähligen Todesfälle nicht unbestätigte Covid-Todesfälle sein? Wenn das der Fall wäre, würden wir eine sehr hohe Zahl von Todesfällen aufgrund von Atemwegserkrankungen erwarten. Das tun wir aber nicht. [Quelle]

Todesfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen

Aber es gibt viele übermäßige Todesfälle durch kreislaufbedingte (kardiovaskuläre) Ursachen.

Todesfälle aufgrund von Kreislaufproblemen

Die Konsumenten der Mainstream-Medien werden vielleicht antworten, dass viele Dinge zu kardiovaskulären Todesfällen führen können.

Aber der durchschnittliche Substack-Leser weiß wahrscheinlich, dass die mRNA-Impfungen dem Ausdruck „Schuss ins Herz“ eine neue Bedeutung verleihen. Nehmen wir zum Beispiel die Notrufe für Herzstillstände bei 16- bis 39-Jährigen in Israel, die zufällig mit der ersten und zweiten Dosis ansteigen und abfallen und dann nach der Dosis für die Genesenen wieder ansteigen und abfallen.

Auch in den eilig durchgeführten klinischen Studien der Stufe 3 für beide mRNA-Impfungen war die kardiovaskuläre Sterblichkeit bei den Impflingen höher.

Eine Besonderheit der japanischen Booster-Kampagne ist die große Zahl heterologer Booster, d. h. Menschen, die nach zwei Dosen Pfizer/BioNTech eine Moderna-Auffrischung erhalten. Bis zum 1. Februar wurden 175,5 Millionen Dosen Pfizer/BioNTech injiziert, aber nur 33 Millionen Dosen Moderna. Doch zwischen dem 1. Februar und dem 1. April haben die Japaner 27 Millionen Dosen Pfizer/BioNTech und 23,5 Millionen Dosen Moderna gespritzt.

Ich erwähne dies, weil

1) Moderna (mRNA-1273) verursacht häufiger Myokarditis als Pfizer/BioNTech (BNT162b2) und

2) BNT162b2, gefolgt von mRNA-1273, verursacht noch häufiger Myokarditis.

Dies geht aus Daten aus Skandinavien hervor…

…und Ontario, Kanada.

Ich glaube, wir sind dem Kern der Sache schon sehr nahe gekommen (heh heh), aber hier muss noch eine Einschränkung gemacht werden. Diese Daten beziehen sich auf bestimmte kardial bedingte unerwünschte Ereignisse bei jungen Männern nach heterologen Impfungen für die Dosen 1 und 2, so dass wir sie nicht einfach als absoluten Beweis dafür heranziehen können, dass Dosis 3 zu den übermäßigen Kreislauftodesfällen bei älteren Erwachsenen führte. Es kann sich auch nur um einen weiteren Zufall handeln.

Aber wenn die dritte Impfung zu Beginn des Jahres tatsächlich zu mehr Todesfällen geführt hat, wäre zu erwarten, dass die vierte Impfung für über 60-Jährige auch in diesem Sommer zu mehr Todesfällen führen würde. Und es sieht so aus, als hätten sie das getan. (Dank an die Stadt Sendai, die ihre September-Sterblichkeitszahlen frühzeitig veröffentlicht hat, und an minimal_125 für die Darstellung der Daten).

Todesfälle durch alle Ursachen in Sendai Stadt

Was können wir also aus all diesen Daten schließen? Nun, für einige Menschen wird es ein langer Winter werden. Aber für viele ältere Menschen, die bald für ihre fünfte Impfung in Frage kommen, wird er recht kurz sein.