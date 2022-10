Die skandalöse Unterdrückung von abweichenden Ärzten gefährdet uns alle

Die Bemühungen um die Kontrolle der Pandemie-Narrative begannen mit der systematischen Unterdrückung jeglicher Andeutung, dass die Pandemie in einem Forschungslabor des Wuhan Institute of Virology entstanden sein könnte, und gingen dann dazu über, Kritiker von Abriegelungen, Masken und der Wirksamkeit von Impfstoffen und Impfvorschriften zu verunglimpfen, zum Schweigen zu bringen und zu verleumden.

Ein Gesetzentwurf, der am 11. Oktober im Parlament von Queensland zur Debatte steht, hebt die Zensur auf eine neue Stufe. Sollte der Gesetzentwurf Erfolg haben, wird er die Beziehungen zwischen Ärzten, Patienten und Gesundheitsbehörden grundlegend umgestalten.

Das Australian Medical Network erklärt, dass nach dem neuen Gesetz „Gesundheitsbürokraten bestimmen werden, wie Ärzte Behandlungsempfehlungen für ihre Patienten angehen sollen“, und dass die Gesundheitsbehörden „die Befugnis erhalten werden, Ärzte für die Äußerung ihrer beruflichen Meinung auf der Grundlage ihrer Einschätzung der besten verfügbaren Wissenschaft zu bestrafen“.

Die kalifornische Legislative hat gerade ein ähnliches Gesetz verabschiedet, das die Ärztekammer des Bundesstaates ermächtigt, Ärzten die Zulassung zu entziehen, wenn sie Meinungen äußern, die „im Widerspruch zum aktuellen wissenschaftlichen Konsens über den Standard der Behandlung stehen“.

Jetzt ist es also offiziell. Sie haben Meinungen verboten.

Nachdem wir mit Covid 100 Jahre bewährter wissenschaftlicher und politischer Orthodoxie im Umgang mit Pandemien über den Haufen geworfen haben, stehen wir nun kurz davor, den medizinischen Alltag zu revolutionieren, indem wir das professionelle Urteil der Ärzte über die besten Behandlungsmöglichkeiten für ihre Patienten den Richtlinien von Bürokraten und Gesundheitsbehörden unterordnen.

Gemäß einer bestehenden zwischenstaatlichen Vereinbarung könnte die Änderung in Queensland durch kaskadenartige Gesetzesänderungen in anderen Bundesstaaten und Territorien nachgeahmt werden, um ein einheitliches nationales Gesetz zu gewährleisten (obwohl die Verabschiedung durch andere gesetzgebende Organe nicht garantiert ist).

Wenn dies nicht aufgehalten und gestoppt wird, wird dies jeden Australier betreffen, zum Nachteil der öffentlichen Gesundheit.

Schauen wir uns die praktischen Auswirkungen auf das heikle Thema der Impfstoffe für junge Menschen an. Dänemark und Norwegen haben die Covid-Impfung für gesunde Menschen unter 50 und unter 65 Jahren verboten. Am 30. September kündigte Schweden an, die Impfempfehlungen für 12- bis 17-Jährige ab dem 1. November aufzuheben. Alle drei Länder verfügen über eine hervorragende öffentliche Gesundheitsinfrastruktur und setzen sich intensiv für bewährte Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ein.

Dennoch hat unsere eigene Therapeutic Goods Administration Impfstoffe für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren zugelassen. Die vier Länder können nicht alle „der Wissenschaft folgen“. Die Daten von NSW Health stützen die Schlussfolgerung der Skandinavier, dass das Covid-Risiko für Kinder verschwindend gering ist. In den vergangenen vier Monaten (22. Mai bis 24. September) waren nur 0,1 % der 2 201 Covid-Todesfälle zwischen 0 und 19 Jahren. Fast alle hatten eine schwere Grunderkrankung. Aus einem Artikel in Vaccine geht hervor, dass bei den Impfstoffen von Moderna und Pfizer das zusätzliche Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse 2,4 und 4,4 Mal höher ist als das verringerte Risiko eines Krankenhausaufenthalts. Zwei der Autoren weisen darauf hin, dass in den klinischen Studien der Hersteller 125 unerwünschte Ereignisse pro 100.000 Geimpfte aufgetreten sind, während 22 bis 63 Krankenhausaufenthalte verhindert wurden.

Eine andere Studie, die von amerikanischen, kanadischen und britischen Wissenschaftlern im Vorabdruck veröffentlicht wurde, schätzt, dass 22.000 bis 30.000 18- bis 29-Jährige geimpft werden müssen, um einen Krankenhausaufenthalt mit Covid zu verhindern. Aber für jeden verhinderten Krankenhausaufenthalt gibt es 18 bis 98 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse: ein erwarteter Nettoschaden.

Eine weitere neue Studie an fast 900 000 Kindern im Alter von fünf bis 11 Jahren in North Carolina, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, verstärkt die Befürchtung, dass die Impfstoffe nicht nur schnell an Wirksamkeit verlieren, sondern auch die natürliche Immunität gegen eine erneute Infektion zerstören könnten.

Bei Kindern, die sich mit der Delta-Variante infiziert hatten und nicht geimpft worden waren, fiel der Schutz vor einer erneuten Infektion von 95 % im September letzten Jahres auf 53 % Ende Mai dieses Jahres. Bei infizierten Kindern, die auch geimpft wurden, war die Wirksamkeit bis Mai auf Null gesunken. Die wahrscheinliche, wenn auch nicht endgültige Erklärung ist, dass die Impfstoffe selbst die natürliche Immunität schädigen.

Aseem Malhotra ist ein britischer Kardiologe, der zunächst im Fernsehen für die Covid-Impfstoffe warb, um die Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen. Als sein fitter und gesunder 73-jähriger Vater sechs Monate nach einer zweiten Pfizer-Dosis an einem plötzlichen Herzinfarkt starb, verbrachte er sechs Monate damit, die Daten über Impfstoffe zu analysieren. Heute bezeichnet er dies als „vielleicht die größte Fehlentscheidung der medizinischen Wissenschaft, die wir zu unseren Lebzeiten erleben werden“.

Er weist darauf hin, dass in der Studie von Pfizer etwas mehr Todesfälle in der Behandlungs- als in der Placebogruppe zu verzeichnen waren und keine statistisch signifikante Verringerung der Gesamtmortalität.

Einige Experten verweisen auf einen besorgniserregenden Trend der steigenden Übersterblichkeit bei Kindern unter 14 Jahren in Europa. Auf der Grundlage britischer Daten schätzt Malhotra das Risiko eines Covid-Todes bei 12- bis 15-Jährigen auf eins zu 76.000, während das Risiko einer Myokarditis bei eins zu 27.000 liegt: fast dreimal so hoch. Die Zahl der Impfungen, die erforderlich sind, um nur einen Covid-Todesfall gegen die Delta-Variante zu verhindern, spiegelt die steilen altersabhängigen Risikoprofile wider, die von 230 bei den über 80-Jährigen bis zu 93.000 bei den 18- bis 29-Jährigen reichen. Demgegenüber liegt das Myokarditis-Risiko in verschiedenen Studien zwischen einem von 6.000 und einem von 2.700 bei 12- bis 27-jährigen Männern, was einmal mehr den Nettoschaden belegt.

In dem zweiteiligen, von Fachleuten überprüften Artikel, der am 26. September im Journal of Insulin Resistance veröffentlicht wurde, kommt Malhotra zu dem Schluss: „Es gibt überzeugende wissenschaftliche, ethische und moralische Argumente dafür, dass die derzeitige Verabreichung des Covid-Impfstoffs gestoppt werden muss, bis alle Rohdaten“ freigegeben und einer völlig unabhängigen Prüfung unterzogen worden sind“. Er appelliert an die Angehörigen der medizinischen Berufe und des öffentlichen Gesundheitswesens, „diese Mängel anzuerkennen und den verdorbenen Dollar des medizinisch-industriellen Komplexes zu meiden“.

In der Zwischenzeit mussten viele der Behauptungen, die zur Unterstützung der Impfstoffe vorgebracht wurden – dass sie Infektionen und Übertragungen verhindern und schwere Erkrankungen und Todesfälle gänzlich ausschließen – eine nach der anderen aufgegeben werden, wurden aber von den Plattformen der sozialen Medien nie auf ihre Fakten hin überprüft“.

Außerdem werden Menschen, die innerhalb von 14 Tagen nach einer Impfdosis sterben, als „ungeimpft“ eingestuft. Dies verzerrt die Statistiken über das Netto-Schaden-Nutzen-Verhältnis in unbestimmtem Maße.

Eine Umfrage des Pew-Forschungszentrums vom Februar zeigte, dass das Vertrauen in medizinische Wissenschaftler seit 2020 sinkt. Malhotra argumentiert, dass die Einführung von Impfstoffen im Rahmen von Notfallgenehmigungen ohne Zugang zu den Rohdaten, die zunehmenden Beweise für Schäden und der Rückgriff auf Vorschriften, deren Hauptwirkung darin besteht, die Profite der Hersteller zu steigern, „die schlimmsten Fehler der modernen Medizin in epischem Ausmaß aufgezeigt haben, mit zusätzlichen katastrophalen Schäden für das Vertrauen in die öffentliche Gesundheit“.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für Kinder das Risiko einer schweren Erkrankung oder des Todes durch Covid sehr gering ist, während das Risiko einer schweren Reaktion auf Impfstoffe höher ist. Der Schutz gegen das Risiko einer Neuinfektion ist mindestens ebenso robust und kann bei infizierten, aber nicht geimpften Kindern deutlich länger anhalten als bei geimpften. Die langfristigen Auswirkungen der Covid-Impfstoffe sind unbekannt. Jede dieser Aussagen ist anfechtbar und kann revidiert werden, wenn die Datenbank wächst und mehr Studien veröffentlicht werden. Keine dieser Aussagen ist so unplausibel, dass man sie pauschal abtun könnte.

Unter diesen Umständen ist es ein Skandal, wenn Gesundheitsbürokraten und Regulierungsbehörden ein Monopol auf die wissenschaftliche Wahrheit beanspruchen. Der Versuch, legitime Debatten unter Androhung der Exkommunikation aus der Ärzteschaft zu unterbinden, stellt eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar. Ich habe sicherlich mehr Vertrauen in den professionellen Rat meines Arztes, der auf Ausbildung, Qualifikationen, Erfahrung und Kenntnis meiner Krankengeschichte beruht, frei von dem Druck, sich dem Zeitgeist von Bürokraten und Regulierungsbehörden anzupassen, wobei letztere oft kompromittierende Verbindungen zur Industrie haben.

Diejenigen von uns, die keine medizinischen Qualifikationen haben, stehen unserer Kritik verständlicherweise skeptisch gegenüber. Umso wichtiger ist es, Mediziner nicht mundtot zu machen, sondern ihre anfechtbaren politischen Empfehlungen zu begrüßen und zu fördern.

Ramesh Thakur ist emeritierter Professor an der Crawford School of Public Policy der Australian National University und ehemaliger stellvertretender UN-Generalsekretär. Dieser Artikel wurde zuerst in der Australian veröffentlicht.