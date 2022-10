Das können Sie sich nicht ausdenken: Moderna wird mRNA in die Herzen von Menschen injizieren, die einen Herzinfarkt hatten

Moderna will mRNA auch im Kampf gegen Krebs und Herzschäden einsetzen, sagte Direktor Stéphane Bancel in einem Interview mit Sky News Australia.

Das Unternehmen forscht u. a. an Kindern, die von ihren Eltern die falsche DNA erhalten haben und ein bestimmtes Protein nicht herstellen können. Die mRNA wird in den Körper der Kinder injiziert und veranlasst den Körper, das Protein herzustellen. In diesem Fall handelt es sich also nicht um ein Spike-Protein, sondern um ein anderes Protein.

Moderna ist auch in der Kardiologie tätig. Bancel sagte schmunzelnd, dass das Unternehmen ein „super spannendes“ Programm hat, bei dem „wir mRNA in die Herzen von Menschen nach einem Herzinfarkt injizieren“.

Die mRNA weist den Körper an, neue Blutgefäße zu bilden, um den Blutfluss zum Herzen zu verbessern. „Ich finde das sehr aufregend“, sagte Bancel.

Anfang dieses Jahres beklagte er sich auf dem Weltwirtschaftsforum, dass er 30 Millionen COVID-Impfstoffe „wegwerfen“ müsse, weil „niemand sie will“. „Wir haben ein großes Nachfrageproblem“, sagte Bancel.

Er fügte hinzu, dass die Versuche, die Impfstoffe an verschiedene Regierungen zu verkaufen, völlig gescheitert sind. „Wir haben versucht, die Regierungen über die Botschaften in Washington zu kontaktieren. Kein Land, niemand wollte sie. Das Problem in vielen Ländern ist, dass die Menschen die Impfstoffe nicht haben wollen“.