Antigene Ursünde – Die versteckte Gefahr der COVID-Impfung

Aufgrund eines Prozesses, der als „immunologische Prägung“ bekannt ist und dem Immunsystem Fesseln anlegt, könnte uns der „dunkle Winter“ bevorstehen, vor dem Präsident Biden warnte.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Wissenschaftler warnen davor, dass wiederholte COVID-Auffrischungen durch einen als „ursprüngliche antigene Sünde“ oder „immunologische Prägung“ bekannten Prozess zu einer verminderten Immunität führen können.

Die ursprüngliche antigene Sünde beschreibt, wie die erste Exposition gegenüber einem Virus das Ergebnis späterer Expositionen gegenüber antigenisch verwandten Stämmen beeinflusst. Das Endergebnis ist, dass man immer anfälliger für symptomatische Infektionen wird

Daten der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention bestätigen, dass Menschen, die zwei oder drei COVID-Impfungen erhalten haben, sechs bis acht Monate nach der letzten Dosis mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID erkranken als Menschen, die keine Impfung erhalten haben.

Die Gesundheitsbehörden verschlimmern die Lage möglicherweise noch weiter, indem sie die Menschen dazu drängen, sich in diesem Herbst gleichzeitig mit der aktualisierten bivalenten COVID-Auffrischung und einem vierwertigen Grippeimpfstoff zu impfen

Die COVID-Impfung und der Grippeimpfstoff stehen auf der Liste der gefährlichsten Injektionen an erster bzw. zweiter Stelle, basierend auf Berichten über unerwünschte Ereignisse und Auszahlungen des U.S. Vaccine Injury Compensation Program. Beide können auch ausscheiden, und beide können Sie anfälliger für Infektionen machen, wenn ihr Schutz nachlässt.

COVID-19 läuft seit fast drei Jahren, und angesichts der Einführung einer ganzen Reihe neuer, noch nicht getesteter COVID-Impfungen ziehen sich einige Wissenschaftler zurück und weisen darauf hin, dass es immer noch unbeantwortete Fragen zur Wirkung der Impfungen gibt.

Sie sagen, dass mehr Forschung über die so genannte „ursprüngliche antigene Sünde“, auch bekannt als „Immunprägung“, betrieben werden muss, die sich darauf bezieht, wie das Immunsystem auf die wiederholte Einführung der COVID-Varianten antwortet.

Die antigene Erbsünde verstehen

Die folgende Beschreibung der ursprünglichen antigenen Sünde wurde im Januar 2019 im Journal of Immunology unter dem Titel „Original Antigenic Sin: How First Exposure Shapes Lifelong Anti-Influenza Virus Immune Responses“ veröffentlicht:

„Der Begriff „ursprüngliche antigene Sünde“ (OAS) wurde erstmals in den 1960er Jahren verwendet, um zu beschreiben, wie die erste Exposition gegenüber einem Influenzavirus das Ergebnis späterer Expositionen gegenüber antigenisch verwandten Stämmen beeinflusst. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass OAS-ähnliche Reaktionen eine wesentliche Rolle sowohl beim Schutz vor als auch bei der Anfälligkeit für Infektionen spielen. OAS kann auch eine wichtige deterministische Rolle bei der unterschiedlichen Wirksamkeit der Grippeimpfstoffreaktionen spielen, die für verschiedene Alterskohorten über die Jahreszeiten hinweg beobachtet wurden … OAS beschreibt das Phänomen, dass die Entwicklung der Immunität gegen Erreger/Ag durch die erste Exposition gegenüber einem verwandten Erreger/Ag geprägt wird … nachfolgende Infektionen mit ähnlichen Influenzavirusstämmen verstärken bevorzugt die Ab-Reaktion gegen den ursprünglichen Stamm … Die entscheidende Rolle der primären Exposition bei der Gestaltung der Zusammensetzung des Ab-Repertoires wurde nicht nur bei Menschen nach Influenzavirus-Infektionen beobachtet; dieses Phänomen wurde auch in Tiermodellen und im Zusammenhang mit anderen Infektionserregern festgestellt. So zeigten zusätzliche Serumabsorptionsexperimente an Frettchen, die nacheinander mit drei verschiedenen Influenzavirusstämmen infiziert wurden, dass fast alle Wirts-Abs nach der Infektionsserie gegen den ersten Stamm reaktiv waren, nur ein Bruchteil der Serum-Abs konnte vom Sekundärvirus und noch weniger vom Tertiärvirus absorbiert werden“.

Vereinfachtes Beispiel

Hier eine Zusammenfassung für den Laien, um dieses Phänomen im Rahmen von COVID so einfach wie möglich zu veranschaulichen:

Wenn Sie dem ursprünglichen Wuhan-SARS-CoV-2-Stamm ausgesetzt waren, ist Ihr humorales Immunsystem darauf programmiert, Antikörper gegen dieses spezifische Virus zu bilden. Ähnlich verhält es sich mit der Impfung: Ihr Körper bildet Antikörper gegen das Virus-Spike-Protein, das in der Impfung enthalten ist.

Wenn Ihr Immunsystem dem Delta-Stamm ausgesetzt ist, reagiert es zunächst mit einer verstärkten Produktion der ursprünglichen Antikörper, während gegen Delta spezifische Antikörper in weitaus geringerer Menge produziert werden, da es Zeit braucht, bis Ihr Körper auf den neuen Stamm reagiert.

Wenn Sie einer Omicron-Variante ausgesetzt sind, reagiert Ihr Immunsystem wiederum mit einer Verstärkung der ursprünglichen Antikörper, während Antikörper gegen Omicron in noch geringeren Mengen gebildet werden als gegen Delta.

Infolge dieses Prozesses werden die ursprünglichen Antikörper bei jedem Kontakt mit einer neuen Variante „wieder verstärkt“. Mit der Zeit überwiegen also diese Antikörper.

Der Prozess ist (zumindest theoretisch) bei allen Impfungen derselbe. Jede Auffrischungsimpfung verstärkt die ursprünglichen Antikörper, so dass sie immer mehr die Oberhand gewinnen. Das Problem ist, dass sie neuere Stämme möglicherweise nicht mehr wirksam neutralisieren (je nach Ausmaß der Mutation), so dass Sie immer anfälliger für symptomatische Infektionen werden.

Häufiges Boosten kann nach hinten losgehen

Wie ABC News berichtet:

„Einige Experten äußern die Befürchtung, dass die häufige Auffrischung mit der ursprünglichen Version des Impfstoffs die Immunprägung unbeabsichtigt verschlimmert haben könnte. Zu diesem Zeitpunkt der Pandemie haben einige Erwachsene vier oder mehr Dosen desselben Impfstoffs erhalten … [Einige] Wissenschaftler befürchten, dass eine häufige Steigerung das körpereigene Immunsystem in die Schranken weisen und es radikal anderen Varianten aussetzen könnte, die in der Zukunft auftauchen könnten. Dies ist von Bedeutung, wenn man immer wieder Auffrischungsimpfungen mit dem [ursprünglichen] Stamm verabreicht und die Menschen weiterhin auf diese ursprüngliche Reaktion fixiert. Dadurch wird es für sie schwieriger, auf ein völlig anderes Virus zu reagieren“, sagt Dr. Paul Offit, Professor für Kinderheilkunde am Children’s Hospital Philadelphia … Möglicherweise muss auch der Zeitpunkt der Impfung berücksichtigt werden, da die Nation von den ursprünglichen Dosen zu den aktuellen Auffrischungen übergeht. Es stimmt, dass die besten Boosts in der Regel diejenigen sind, die selten gegeben werden, dass man immunologisch gesehen, wenn man zu viel und zu häufig boostet, am Ende oft eine geringere Immunantwort hat“, sagte [der Direktor des Zentrums für Virologie und Impfstoffforschung am Beth Israel Deaconess Medical Center, Dr. Dan] Barouch.“

Daten bestätigen negative Wirksamkeit nach zweiter Dosis

Im obigen Video gibt Dr. Meryl Nass einen Überblick über die offiziellen Daten der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention, die bestätigen, dass Menschen, die zwei oder drei COVID-Impfungen erhalten haben, sechs bis acht Monate nach der letzten Dosis mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID erkranken, als wenn sie keine Impfung erhalten hätten.

Sollten Sie die COVID-Auffrischungsimpfung und die Grippeimpfung doppelt nehmen?

Unsere rücksichtslosen Gesundheitsbehörden verschlimmern die Lage möglicherweise noch weiter, indem sie die Menschen dazu drängen, sich in diesem Herbst gleichzeitig die aktualisierte bivalente COVID-Auffrischungsimpfung und einen saisonalen Grippeimpfstoff zu holen.

Anfang September 2022 drängte der medizinische Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, die Amerikaner dazu, „sich die aktualisierte COVID-19-Impfung zu holen, sobald Sie dafür in Frage kommen“, und der COVID-Koordinator des Weißen Hauses, Ashish Jha, erklärte am 6. September: „Ich glaube wirklich, dass Gott uns deshalb zwei Arme gegeben hat, einen für die Grippeimpfung und den anderen für die COVID-Impfung“ – eine Aussage, die als einer der lächerlichsten Kommentare eines Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens in die Geschichte eingehen wird.

Ein Problem, wenn auch nicht das wichtigste, ist, dass es noch viel zu früh für eine Grippeimpfung ist. Wie STAT News feststellt:

„Der durch Grippeimpfstoffe erzeugte Schutz lässt im Laufe einer Grippesaison ziemlich schnell nach. Eine Anfang September verabreichte Impfdosis kann nur begrenzten Schutz bieten, wenn die Grippesaison erst im Februar oder sogar März ihren Höhepunkt erreicht, wie es in der ungewöhnlich späten Saison 2021-2022 der Fall war. Wenn man jetzt damit anfängt, bin ich kein großer Fan davon“, sagte Florian Krammer, ein Grippeexperte an der Mount Sinai School of Medicine in New York, gegenüber STAT. Ich verstehe, warum dies gefördert wird, aber aus immunologischer Sicht macht es nicht viel Sinn“.

STAT zitiert Untersuchungen, die zeigen, dass die Wirksamkeit der Grippeimpfung alle 28 Tage nach der Impfung um etwa 18 % abnimmt. Was nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass die Wirksamkeit der Grippeimpfung in der Vergangenheit zu Beginn deutlich unter 50 % lag. Die Grippeimpfstoffe 2018/2019, die die Impfstoffe 2017/2018 übertrafen, hatten beispielsweise eine bereinigte Wirksamkeitsbewertung von:

29% für alle Altersgruppen

49% für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 8 Jahren

6% für Kinder zwischen 9 und 17 Jahren

25 % für Erwachsene im Alter zwischen 18 und 49 Jahren

12% für die über 50-Jährigen

Dies könnte der „dunkle Winter“ werden, vor dem Biden gewarnt hat

Seit der Einführung der COVID-Impfung besteht der Verdacht, dass es zu einer Art Shedding zwischen Geimpften und Ungeimpften kommt. Mit der Massengrippeimpfung wird die Möglichkeit einer Übertragung noch verstärkt, und es ist nicht abzusehen, welche viralen Mutationen die Kombination aus einer bivalenten COVID-Impfung und einer vierwertigen Grippeimpfung hervorrufen könnte.

Eine am 18. Januar 2018 in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass Menschen, die sich gegen die saisonale Grippe impfen lassen und dann an Influenza erkranken, infektiöse Influenzaviren über ihren Atem ausscheiden.

Mehr noch: Diejenigen, die zwei Saisons hintereinander geimpft wurden, hatten eine höhere Viruslast an ausscheidenden Influenza-A-Viren. Die Autoren der Studie erklärten: „Wir beobachteten eine 6,3-mal höhere Aerosolausscheidung bei Fällen, die in der aktuellen und der vorangegangenen Saison geimpft waren, im Vergleich zu denen, die in diesen beiden Saisons nicht geimpft waren.“

In dieser Studie wurde auch die Möglichkeit hervorgehoben, dass die jährliche Grippeimpfung im Laufe der Zeit zu einem verminderten Schutz gegen Influenza führen kann und dass man mit jeder Impfung anfälliger für eine Erkrankung wird. Das wiederum ist das oben beschriebene Phänomen der antigenen Sünde.

Wenn man nun die Möglichkeit einer antigenen Sünde bei COVID mit der antigenen Sünde bei Influenza kombiniert, was könnte dabei herauskommen? Wer weiß das schon? Forschungen haben auch gezeigt, dass die Impfung des Immunsystems mit dem Grippeimpfstoff die Anfälligkeit für bakterielle Infektionen erhöhen kann, und womit sind die Gesichtsmasken beladen? Bakterien.

Alles zusammengenommen könnte uns der „dunkle Winter“ bevorstehen, vor dem Präsident Biden letztes Jahr die Ungeimpften warnte. Am meisten werden jedoch diejenigen leiden, die gegen COVID und die vierfache Grippe geimpft sind. Der Rest von uns wird hoffentlich keine Probleme bekommen, vorausgesetzt, wir halten unser Immunsystem stark.

Beide Spritzen sind mit ernsten Nebenwirkungen verbunden

Neben der Möglichkeit einer antigenen Sünde sowohl bei der COVID-Impfung als auch bei der Grippeimpfung besteht auch die Möglichkeit, dass eine oder beide Impfungen schwere Nebenwirkungen haben. Vor der Einführung der COVID-Impfung waren Verletzungen nach einer Grippeimpfung die am häufigsten entschädigten Ansprüche im Rahmen des Vaccine Injury Compensation Program (VICP) des Bundes.

Zwischen dem 1. Januar 2006 und dem 31. Dezember 2019 wurden insgesamt 5.407 Schadensersatzansprüche wegen einer Grippeimpfung eingereicht, von denen 4.614 entschädigt wurden. Ausgehend von den im Rahmen des VICP eingereichten Schadensersatzanträgen und den gewährten Entschädigungen war die Grippeimpfung der riskanteste Impfstoff überhaupt. Die COVID-Impfung hat jedoch die Grippeimpfung in den ersten Wochen der Anwendung in den Schatten gestellt.

„In diesem Herbst werden die Menschen aufgefordert, sich für die beiden riskantesten und tödlichsten Impfungen anzustellen, die es gibt. In den Medien wird behauptet, dass die gleichzeitige Verabreichung der Grippeimpfung und der COVID-Impfung ’sicher‘ sei. Dabei gibt es absolut KEINE Daten, die eine solche Behauptung stützen.“

Bis zum 2. September 2022, also nur 21 Monate nach der COVID-Impfung, wurden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 1.400.350 Verletzungen nach der Impfung gemeldet. Das ist mehr als die Hälfte aller VAERS-Meldungen, die seit der Gründung des Systems vor 32 Jahren für alle Impfstoffe gesammelt wurden.

In diesem Herbst werden die Menschen also aufgefordert, sich für die beiden risikoreichsten und tödlichsten Impfungen anzustellen, die es gibt. Meiner Meinung nach ist das unglaublich leichtsinnig, und ich würde vor dieser Strategie warnen. Beunruhigenderweise wird in den Medien behauptet, dass die gleichzeitige Verabreichung der Grippeimpfung und der COVID-Impfung „sicher“ sei. Es gibt jedoch absolut KEINE Daten, die eine solche Behauptung stützen. Es ist eine reine Vermutung.

Impfstoff-Journal warnt vor ernsten Nebenwirkungen

Die Tatsache, dass die COVID-Impfungen schwerwiegende Nebenwirkungen hervorrufen können, geht allein aus den VAERS-Daten hervor, aber auch Studien, die die ursprünglichen Studiendaten, die bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht wurden, neu auswerten, bestätigen die Gefährlichkeit dieser Impfungen.

Die jüngste Studie in der Fachzeitschrift Vaccine kam zu dem Schluss, dass die COVID-Impfungen von Pfizer und Moderna im Vergleich zur Placebo-Basisbehandlung im Durchschnitt mit einem 16 % höheren Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse“ verbunden sind. Wie in dieser Studie beschrieben:

„Im Jahr 2020, vor der Einführung des COVID-19-Impfstoffs, erstellte die Brighton Collaboration eine von der Weltgesundheitsorganisation bestätigte Prioritätenliste potenzieller unerwünschter Ereignisse, die für COVID-19-Impfstoffe relevant sind. Wir haben die Liste der Brighton Collaboration angepasst, um schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse zu bewerten, die in mRNA-COVID-19-Impfstoffstudien beobachtet wurden. Methoden: Sekundäranalyse von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die in den placebokontrollierten, randomisierten klinischen Phase-III-Studien der mRNA-Impfstoffe COVID-19 von Pfizer und Moderna bei Erwachsenen gemeldet wurden … mit Schwerpunkt auf der Analyse von unerwünschten Ereignissen der Brighton Collaboration von besonderem Interesse. Ergebnisse: Die mRNA-COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna waren mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse von 10,1 bzw. 15,1 pro 10.000 Geimpfte verbunden. Die mRNA-Impfstoffe zusammen waren mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse von 12,5 pro 10.000 Geimpfte verbunden … Die Pfizer-Studie wies ein um 36 % höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in der Impfstoffgruppe auf; Risikodifferenz 18,0 pro 10.000 Geimpfte … Die Moderna-Studie wies ein um 6 % höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in der Impfstoffgruppe auf: Risikodifferenz 7,1 pro 10.000 … Das in unserer Studie festgestellte erhöhte Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse weist auf die Notwendigkeit formeller Schaden-Nutzen-Analysen hin, insbesondere solcher, die nach dem Risiko schwerwiegender COVID-19-Folgen stratifiziert sind. Diese Analysen erfordern die Veröffentlichung von Datensätzen auf Teilnehmerebene.“

Forscher fordern die Freigabe von Patientendaten

In einem offenen Brief an die Vorstandsvorsitzenden von Pfizer und Moderna, der in The BMJ, veröffentlicht wurde, fordern die Autoren dieses Vaccine-Artikels die Freigabe aller klinischen Daten, einschließlich der Daten der einzelnen Teilnehmer, damit eine gründlichere Neuanalyse vorgenommen werden kann:

„Der Aufwand zur Erstellung dieser Datensätze ist minimal, und es werden keine potenziell identifizierenden Daten benötigt … Heute (31. August) wurde unsere Studie über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in den Phase-3-Studien mit dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer und Moderna in der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl Pfizer als auch Moderna ein erhöhtes absolutes Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse aufwiesen (zusammen 1 pro 800 Geimpfte), was Bedenken aufkommen lässt, dass mRNA-Impfstoffe mit mehr Schaden verbunden sind, als zum Zeitpunkt der Notfallzulassung ursprünglich angenommen. Wir räumen ein, dass unsere Schätzungen nur Näherungswerte sind, da die Originaldaten unter Verschluss bleiben. So konnten wir beispielsweise nicht nach Alter schichten, was dazu beitragen würde, die Populationen zu ermitteln, in denen der Nutzen den Schaden überwiegt. Für eine genauere Bestimmung der tatsächlichen Schäden und des Nutzens sind individuelle Teilnehmerdaten (IPD) erforderlich, die den Forschern nicht zur Verfügung stehen … COVID-19-Impfstoffe gehören heute zu den am weitesten verbreiteten Arzneimitteln in der Geschichte der Welt. Die Ergebnisse der entscheidenden klinischen Studien können jedoch nicht von unabhängigen Analysten überprüft werden. Die Öffentlichkeit hat ein legitimes Recht auf eine unparteiische Analyse dieser Daten … Transparenz, Reproduzierbarkeit und Replikation sind Eckpfeiler einer hochwertigen Wissenschaft. Es ist überfällig, dass Pfizer und Moderna unabhängigen Wissenschaftlern und Ärzten die Möglichkeit geben, die Originaldaten einzusehen und die Analysen zu replizieren.“

COVID-Impfungen führen zu mehr Todesfällen

Die COVID-Impfungen scheinen auch für den rapiden Anstieg der Todesfälle in der Welt verantwortlich zu sein. Wie The Defender16 am 8. September 2022 berichtete, verursachen die COVID-Impfungen Verletzungen in einem Ausmaß, das wir in der Geschichte der Medizin noch nie gesehen haben.

Doch die Regierungen auf der ganzen Welt verschließen die Augen. Auch die meisten medizinischen Forscher meiden diese Daten wie die Pest, da sie befürchten, dass ihnen die Mittel gestrichen werden. Zwei Universitätsprofessoren in Deutschland haben sich jedoch diesem Trend widersetzt.

Der Psychologe Christof Kuhbandner und der Statistiker Matthias Reitzner analysierten die Übersterblichkeitsdaten des deutschen Bundesamts für Statistik für den Zeitraum 2020 bis August 2022.

Durch Anwendung einer versicherungsmathematischen Analyse auf die Daten zur Gesamtmortalität – d. h. durch Schätzung der Zahl der Todesfälle in diesen Jahren, wenn es keine Pandemie gegeben hätte, und anschließenden Vergleich mit den beobachteten Todesfällen – stellten sie fest, dass die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020, auf dem Höhepunkt der Pandemie, tatsächlich nahe an der erwarteten Zahl lag.

Im Jahr 2021 jedoch lag die beobachtete Zahl der Todesfälle „zwei empirische Standardabweichungen über der erwarteten Zahl“. Hinzu kommt, dass der Anstieg der Sterblichkeitsrate erst ab April dieses Jahres zugenommen hat. Ein ähnliches Muster wurde auch bei den Totgeburten beobachtet, die im zweiten Quartal 2021 um 11 % anstiegen.

Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die Unterschiede in der Übersterblichkeit zwischen 2020, dem Jahr des Virus, und 2021, dem Jahr der COVID-Impfungen. Betrachtet man die Altersgruppen, so stellt man etwas sehr Merkwürdiges fest. Im Jahr 2021 war die Übersterblichkeit bei den 15- bis 79-Jährigen am höchsten, während die COVID-Infektion im Jahr 2020 vor allem ältere Menschen im Alter von 70 bis 79 Jahren tötete.

Die Sterblichkeit in den Altersgruppen der 15- bis 29-Jährigen und der 50- bis 59-Jährigen war während der Pandemie vor der Infektion sogar unterdurchschnittlich, und die Übersterblichkeit bei Kindern lag weit unter dem Durchschnitt. Im Jahr 2021 jedoch stieg die Übersterblichkeit in allen Altersgruppen an, nicht nur bei den älteren Menschen. Dies deutet stark darauf hin, dass das COVID-Virus nicht der Hauptverursacher war, sondern die experimentellen Injektionen.

Kuhbandner und Reitzner stellen ferner fest, dass es im April und Mai sowie im September, November und Dezember 2021 zu Spitzen bei der Übersterblichkeit kam. Die Spitze im April/Mai fällt mit der Einführung der COVID-Impfung in Deutschland zusammen, und der Anstieg im Herbst korreliert mit den Auffrischungskampagnen.

Die folgende Grafik veranschaulicht, wie eng die Übersterblichkeitszahlen mit dem Anstieg und Rückgang der verabreichten COVID-Impfungen zusammenhängen.

Meiner Meinung nach gibt es einfach keinen Zweifel daran, dass die COVID-Impfungen mehr schaden als nützen, und die Kombination eines neu formulierten und nie getesteten bivalenten COVID-Boosters mit einer vierwertigen Grippeimpfung könnte möglicherweise katastrophale Folgen haben.

Quellen: