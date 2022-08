Anwälte mit implantierten Chips im Gehirn werden besser, schneller und billiger sein – Bericht

Elektronische Hirnimplantate würden es Anwälten ermöglichen, effizienter zu arbeiten, Material schneller zu scannen und Kosten zu sparen, so ein neuer Bericht.

Einem Bericht der Law Society zufolge könnten Anwälte in nicht allzu ferner Zukunft ihre Mandanten nach „Aufmerksamkeitseinheiten“ abrechnen, die von Computern überwacht werden, die direkt mit ihren Gehirnen verbunden sind,

Dem Bericht zufolge könnten Anwälte, denen Chips im Gehirn implantiert wurden, Unterlagen in einem Bruchteil der Zeit scannen, wodurch der Bedarf an großen Teams von Rechtswissenschaftlern verringert und somit Kosten gesenkt werden könnten.

Yahoo News berichtet: Befürworter der Neurotechnologie für Anwälte haben argumentiert, dass Firmenkunden auf die Chips als Effizienzmaßnahme drängen werden, da sie die Rechtskosten senken und die Anzahl der Anwälte, die für die Bearbeitung komplexer Fälle benötigt werden, reduzieren würden.

Der Bericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, prognostiziert, dass Gehirnimplantate das „iPhone der Zukunft“ in der Anwaltschaft werden könnten.

Die in die Höhe schießenden Stundensätze für Rechtsberatung sind ein Problem in der Stadt, wo eine radikale technologische Lösung zur deutlichen Kostensenkung für Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder eine attraktive Option wäre, berichtet die Times.

Der Bericht von Neurotechnology, Law and the Legal Profession sagt voraus: „Anwälte könnten versuchen, sich einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu verschaffen und den immer leistungsfähigeren Systemen der künstlichen Intelligenz einen Schritt voraus zu sein, indem sie Neurotechnologie einsetzen, um ihre Arbeitsleistung zu verbessern.“

Allan McCay, Professor an der juristischen Fakultät der Universität Sydney in Australien, der den Bericht verfasst hat, sagte: „Man kann sich vorstellen, dass die Aufmerksamkeitsüberwachungskapazitäten der Neurotechnologien zu Veränderungen in der Rechnungsstellung führen könnten.“

Er fügte hinzu: „Dies könnte sogar dazu führen, dass nicht mehr Stunden, sondern Aufmerksamkeit in Rechnung gestellt wird.“

Er wies auch darauf hin, dass Elon Musk die Neurotechnologie seit acht Jahren erforscht: „Diese Technologie ist im Kommen, und wir müssen über eine Regulierung nachdenken. Es muss jetzt gehandelt werden, da es bedeutende Neurotechnologie-Investoren wie Elon Musk und Meta (Facebook) gibt.

„Wir benötigen Gesetzgebungsgremien, politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler, die diese technologischen Fortschritte unter die Lupe nehmen, anstatt darauf zu warten, dass sich Probleme ergeben.“

Dr. Kion Ahadi, der Direktor für Strategie der Law Society, sagte: „Die Debatte darüber, ob und wie wir unsere Gehirne darauf vorbereiten sollten, in technische Geräte ‚eingesteckt‘ zu werden, muss heute beginnen.“

Er fügte hinzu, dass die Implantation von Chips ethische Fragen aufwirft: „Jede derartige Verschmelzung wirft interessante und komplexe ethische und rechtliche Fragen auf.“

Richard Susskind, Jurist und Buchautor, sagte, dass eine weitverbreitete künstliche Intelligenz zuerst kommen werde und dass einige KI-Systeme bereits besser seien als junge Juristen. Er fügte hinzu: „Langfristig werden wir alle digital verbessert sein … Die Frage ist nur, ob die Verarbeitung und Speicherung innerhalb oder außerhalb unseres Körpers stattfindet.“