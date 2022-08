Die Inflation beraubt uns still und leise unserer privaten Eigentumsrechte

Früher habe ich mich über die Erwähnung von „The Great Reset“ oder die Idee, dass eine Handvoll Eliten die globale Show hinter den Kulissen leitet, lustig gemacht. Es erübrigt sich zu sagen, dass ich mich auf der anderen Seite der Pandemie sehr für diese Idee erwärmt habe. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich einige der oft erwähnten Verschwörungstheorien direkt vor unseren Augen entfalten, sei es durch vorsätzliche Maßnahmen oder durch die schlichte Inkompetenz der globalen Politiker und Zentralbanken.

Wie jeder, der die Idee eines „Great Reset“ scharf kritisiert, bestätigen kann, ist einer der wichtigsten Grundsätze einer post-apokalyptischen, von Klaus Schwab regierten Welt die Vorstellung, dass wir keine privaten Eigentumsrechte mehr haben werden. Dies geht auf eine Aussage von Schwab zurück, in der er vorhersagte, wie das Leben im Jahr 2030 aussehen würde:

„Ihr werdet nichts besitzen“ – und „ihr werdet glücklich darüber sein“.

Und auch wenn die heutige Lektion eher elementar ist, so ist es doch erwähnenswert, dass diese Verschwörungstheorie nicht nur nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt ist, sondern dass sie sich vielleicht sogar schon vor unseren Augen abspielt.

Ich musste nicht weiter suchen als in meinem persönlichen Umfeld, um Beispiele aus jüngster Zeit zu finden, in denen erwachsene Menschen aufgrund der steigenden Preise Schwierigkeiten hatten, über die Runden zu kommen. Diese Menschen hatten zwar etwas Geld gespart, konnten aber dennoch nicht mit den Miet- und Wohnungspreisen mithalten und gaben schließlich den Wunsch nach einer eigenen Wohnung auf und zogen zurück zu ihren Eltern.

Als ich dieses Beispiel in meinem letzten Podcast besprach, kam mir die Erkenntnis, dass sich diese Situation, wie alles in der Wirtschaft, jeden Tag millionenfach bei Millionen anderer Amerikaner abspielt. Mit anderen Worten, alle haben das gleiche Problem: Sie können sich die Dinge einfach nicht mehr leisten, und bei einer Inflationsrate von 8 bis 9 % bricht der Wert ihrer Ersparnisse zusammen.

In nur drei Jahren sind die Preise um 15 % bis 20 % gestiegen im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie, als viele Sparer einen Großteil ihres Geldes zur Seite legten. Die Kaufkraft des Dollars ist in der gleichen Zeit um etwa 20 % gesunken.

USD-Kaufkraft (5 Jahre) via TradingEconomics.com

Diejenigen, die immer noch für einen Lohn arbeiten, der nicht einmal 20 % höher ist als noch vor 3 Jahren, verlieren erheblich an Boden. Diejenigen, die nicht mehr arbeiten und entweder ein festes Einkommen haben oder von Ersparnissen leben, sind sogar noch stärker betroffen (vor allem, wenn sie von einer Rente leben, die von den absolut schlechtesten Managern verwaltet wird, die jemals einen Fuß vor ein Bloomberg-Terminal gesetzt haben, wie dieser und dieser).

Dieser finanzielle Druck ist in aller Munde, wenn es darum geht, dass die Menschen ihre diskretionären Ausgaben einschränken. In den Nachrichten hört man immer wieder von einer Verlangsamung der Ausgaben, wenn die wirtschaftlichen Zeiten härter werden – das ist eine der Dynamiken, die Rezessionen und De-Leveraging-Zyklen hervorrufen. Aber was passiert, wenn die Kosten für Unterkunft (d. h. Miete und Wohnen) und Immobilien auch für normale Käufer zu teuer werden? Darüber wird viel weniger gesprochen, also lassen Sie uns kurz darüber nachdenken, was dies für die Zukunft bedeuten könnte.

In der Zukunft von Klaus Schwab, um es mit den Worten von Richter Smails zu sagen, „werden Sie nichts besitzen und es mögen!“

Es wird so sein, weil alles gemeinschaftlich sein wird und geteilt wird. Privateigentum und private Eigentumsrechte werden in den Hintergrund treten.

Die Inflation unterstützt dieses Narrativ sehr. Wenn man weniger Kaufkraft hat, um Ermessensartikel zu kaufen, dann hat man stellvertretend weniger Privateigentum.

Beängstigend wird es, wenn sich diese Dynamik auf den Immobilien- und Grundbesitz der Menschen ausweitet. Mit anderen Worten: Eine Zukunft, in der sich niemand einen zweiten Satz Golfschläger leisten kann, scheint nicht so postapokalyptisch zu sein, aber eine Zukunft, in der immer weniger Menschen Land und Häuser besitzen und in der die geografische Verteilung der bewohnbaren Fläche der Welt in die Hände der wenigen Reichsten und staatlich geförderten Einrichtungen fällt – nun, das erscheint extrem postapokalyptisch.

Ich gebe zwar zu, dass dies im Moment noch ein wenig „am Rande“ liegt (hey, das ist mein Job), aber ich komme nicht umhin, die Inflation als eine Möglichkeit zu betrachten, den Menschen ihre individuellen privaten Eigentumsrechte zu nehmen. Wenn man einer Person ihr Privateigentum wegnimmt, haben die privaten Eigentumsrechte nicht mehr dieselbe Bedeutung für sie. Interessieren sich Menschen, die keine Waffen besitzen wollen, für das Recht auf Waffenbesitz? Wahrscheinlich nicht so sehr wie diejenigen, die begeisterte Sportler sind oder Waffen zum persönlichen Schutz besitzen wollen.

Falls Sie es noch nicht getan haben, empfehle ich Ihnen, sich meinen jüngsten Podcast mit Andy Schectman anzuhören, in dem er den Weg der Entdollarisierung darlegt, auf dem wir uns befinden könnten, und wie sich die globale Wirtschaftslandschaft vor unseren Augen verschiebt. Seiner Einschätzung nach geschieht bereits alles, was geschehen muss, damit „The Great Reset“ planmäßig oder früher als geplant stattfinden kann.

Und wie ich ihm sagte, während ich vor ein paar Jahren vielleicht noch über diese Idee gelacht habe, stand mir am Ende des Interviews die Kinnlade offen – denn so sehr ich es auch nicht wollte, sein postapokalyptisches Szenario ergab eine Menge Sinn.

Ich weiß, dass dies eine Art Grundlektion in Sachen Wirtschaft ist, aber wenn Sie das nächste Mal hören, dass die Regierung Biden von einer Inflation von 0 % in Folge spricht, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 8 % gestiegen ist, nehmen Sie es bitte persönlich. Denken Sie daran, dass jeder positive Verbraucherpreisindex, den wir sehen, den Prozentsatz der Dinge darstellt, von denen Sie mit demselben Geld, das Sie ein Jahr zuvor hatten, weniger kaufen können.

Wenn Sie sich letztes Jahr mit demselben Geld 8 % mehr „Zeug“ leisten konnten, welche Art von mentaler Gymnastik müssen Sie dann vollführen, um sich davon zu überzeugen, dass Ihre Rechte auf Privateigentum nicht beschnitten und Ihnen entzogen werden?