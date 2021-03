Anwälte verklagen die WHO wegen „Irreführung der Welt über die Corona-Pandemie“

Eine Gruppe von Anwälten bereitet sich darauf vor, die WHO und einige ihrer Partner wegen „Irreführung der Welt über die Schwere des Corona-Ausbruchs“ zu verklagen. Die Klage wurde von Dr. Reiner Fuellmich angekündigt, einem der vier Mitglieder einer deutschen Untersuchungskommission zum Coronavirus, die seit dem 10. Juli letzten Jahres Aussagen von Wissenschaftlern und Experten entgegennimmt, schreibt Israel National News.

In einem Video wirft Fuellmich dem WHO-Direktor Tedros, dem deutschen Virologen Christian Drosten und Lothar Wieler, vor, Regierungen weltweit in die Irre zu führen.

„Diese Corona-Krise sollte Corona-Skandal genannt werden, und die Verantwortlichen sollten strafrechtlich verfolgt werden“, sagte er. Fuellmich fügte hinzu, dass alles getan werden muss, damit so etwas nie wieder passiert.

Der Anwalt plant, eine Sammelklage in den USA einzureichen. „Erstens: Gibt es eine Corona-Pandemie oder gibt es nur eine PCR-Test-Pandemie? Bedeutet ein positiver PCR-Test, dass die Person mit Covid-19 infiziert ist, oder bedeutet er gar nichts?“, fragte er sich.

„Zweitens: Sind die Corona-Maßnahmen – wie die Abriegelungen, Mundschutz, Abstandsregelungen und Quarantänemaßnahmen – dazu da, die Weltbevölkerung vor Corona zu schützen, oder sind sie dazu da, den Menschen Angst zu machen, damit sie keine Fragen stellen und die Pharmakonzerne viel Geld mit PCR-Tests, Antigen- und Antikörpertests und Impfstoffen verdienen und unseren genetischen Fingerabdruck sammeln können?“

„Drittens: Stimmt es, dass die Hauptakteure dieser sogenannten Corona-Pandemie bei der deutschen Regierung ausgiebig Lobbyarbeit betrieben haben, mehr als bei jeder anderen Regierung?“

Fuellmich ist sehr besorgt über die Kollateralschäden, die durch die Maßnahmen entstehen. Er will Antworten auf die Fragen, wie gefährlich das Virus wirklich ist und ob jemand nach einem positiven PCR-Test tatsächlich infiziert ist.

„Die Verdrehung von Tatsachen oder die Falschdarstellung von Tatsachen, wie es Drosten und Wieler und die WHO tun, kann strafrechtlich nur als Betrug gewertet werden“, erklärte er. Auf der Grundlage des Haftungsrechts kann man argumentieren, dass sie vorsätzlich Schaden verursachen, sagte Fuellmich.

Diese Leute wüssten, dass „der PCR-Test keine Informationen über Infektionen liefert“, behaupteten aber gegenüber der Öffentlichkeit immer wieder, dass er dies tue. „Sie wussten und akzeptierten, dass die Regierungen auf ihren Rat hin mit Schließungen, Distanzierungen und der Vorschrift, einen Mundschutz zu tragen, fortfahren würden, was laut unabhängiger Studien und Experten eine große Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt.“

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Fuellmich betonte, dass jeder, der durch die Absperrungen einen Schaden erlitten hat, Anspruch auf vollen Schadenersatz hat.

Die Corona-Maßnahmen haben der Weltbevölkerung und der Wirtschaft so viel Schaden zugefügt, dass die Verbrechen von Drosten, Wieler und der WHO juristisch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit qualifiziert werden müssen, so Fuellmich.