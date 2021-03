UK: Polizei belästigt die Menschen, nur weil sie Sitzen oder spazieren gehen (Videos)

Die Polizei in Großbritannien wurde am vergangenen Wochenende erneut gefilmt, als sie Menschen auf den Straßen und Stränden belästigte, nur weil sie spazieren gingen oder sich hinsetzten.

Ein Vorfall in London wurde gefangen genommen, als eine Frau bei Polizisten protestierte, nachdem diese versucht hatten, sie daran zu hindern, einen Kaffee in der Nähe ihres Wohnortes zu holen. Die Frau riet der Polizei, sich stattdessen auf wirklich Kriminelle zu konzentrieren.

Die Polizei patrouillierte das ganze Wochenende über in London, verhörte und bestrafte jeden, den sie zu lange sitzen sahen oder der sich zu weit von seinem Wohnort entfernt hatte:

Die „neue Normalität“ besteht darin, dass der Polizei gesagt wird, dass sie nicht mehr genug Ressourcen hat, um auf Einbrüche zu reagieren, während sie gleichzeitig Leute für das Verbrechen, sich hinzusetzen, schikaniert und bestraft.

