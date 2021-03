Der australische Sky News-Moderator Cory Bernardi entlarvt die wahren Absichten des Great Reset, eines umstrittenen, vom Weltwirtschaftsforum (WEF) geförderten Projekts, demzufolge „Sie im Jahr 2030 nichts mehr besitzen werden, aber glücklich sein werden“.

„Das WEF ist der Architekt des Great Reset und der vierten industriellen Revolution. Sie prägten den Hashtag ‚build back better‘, der sich bei den großen Regierungseliten auf der ganzen Welt als so beliebt erweist“, sagte Bernardi in der Sendung vom 26. Februar.

Er fügte hinzu: „Nach der Vision des WEF werden die Davos-Teilnehmer das besitzen, was sie dann mieten können. Und glauben Sie mir, es wird kein philanthropisches Unternehmen sein.“

Das Davos Forum ist ein vom Weltwirtschaftsforum veranstaltetes Treffen, bei dem Politiker, Geschäftsleute und Vertreter internationaler sozialer und kultureller Organisationen ihre Vorschläge unter dem Motto: The Great Reset“ diskutieren.

„Indem wir Sie auf einen bloßen Nutzer statt auf einen Eigentümer reduzieren, wird die Welt tatsächlich egalitärer, weil sie Macht, Autorität und Geld in den Händen einiger weniger konzentriert, während der Rest von uns zu bloßen wirtschaftlichen Vasallen dieser Oligarchen wird“, fasste Bernardi zusammen.

Alle Bewohner der Welt, die nicht zu den elitären Besitzern gehören, werden Zugang zu den Gütern durch „Servitization“ haben, eine Art von Knechtschaft, die dazu inspiriert ist, den Planeten zu retten und den Aufschwung angeblich nach COVID-19 zu unterstützen.

Bernardi warnt, dass die UNO das Hauptinstrument ist, das vom WEF benutzt wird, um sein umstrittenes Projekt durchzusetzen, durch Agenturen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Welternährungsprogramm und dergleichen, die „Lügen und Desinformation“ verbreiten, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Great Reset hat mehrere gleichzeitige Ziele wie „Klimawandel“, „grüne Energie“ und „Umverteilung des Reichtums“.

In der Tat ist Kanadas Premierminister einer der Weltführer, der die ungeheuerliche Agenda des WEF unterstützt, wie er in einem Video vom 15. November, das vom kanadischen Autor Ezra Levant veröffentlicht wurde, zum Ausdruck brachte.

I thought this was supposed to be a conspiracy theory. But here it is, straight from Trudeau’s mouth. The pandemic is the excuse for a “Great Reset” of the world, led by the UN. pic.twitter.com/ybugYfjhAq