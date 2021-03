Kennen Sie die 14 Anzeichen für Vitamin-D-Mangel?

mercola.com

Zu den körperlichen Symptomen eines Vitamin-D-Mangels können Muskelkater, schmerzende Knochen, verminderte körperliche Leistungsfähigkeit, schlechter Schlaf, Haarausfall und langsam heilende Wunden gehören.

Auch schlechter Schlaf, Müdigkeit, Schwindel, ein erhöhtes Risiko für Demenz und Depressionen, Gewichtszunahme, wiederkehrende Infektionen und verminderte kognitive Fähigkeiten können auftreten

Vitamin D spielt eine Rolle in fast jedem Körpersystem, einschließlich der Bekämpfung von viralen und bakteriellen Krankheiten wie Erkältungen, Grippe und COVID-19

Die einzige Möglichkeit, Ihren Serumspiegel zu bestimmen, ist eine Blutuntersuchung. Wenn Sie sich für eine Supplementierung mit Vitamin D3 entscheiden, ist es wichtig, Magnesium und Vitamin K2 MK-7 einzuschließen, um optimale Werte zu erreichen und Ihre kognitive und kardiovaskuläre Gesundheit zu verbessern

Vitamin D reguliert die Expression von Hunderten von Genen und ist integraler Bestandteil von biologischen Funktionen, die jedes Körpersystem betreffen. Wie Sie in diesem kurzen Video sehen werden, kann eine Vitamin-D-Insuffizienz oder ein Vitamin-D-Mangel verschiedene allgemeine Symptome auslösen, die Sie vielleicht mit anderen Gesundheitszuständen in Verbindung gebracht haben.

Es wird auch als Sonnenscheinvitamin bezeichnet, da Ihre Haut Vitamin D bildet, wenn sie dem ultravioletten Licht der Sonne ausgesetzt ist. Vitamin D erfüllt viele Funktionen im Körper, einschließlich der Aufrechterhaltung eines angemessenen Kalzium- und Phosphatspiegels, der für eine normale Knochenmineralisierung notwendig ist.

Es hilft, Entzündungen zu reduzieren, was für die Modulation des Zellwachstums und der Immunfunktion notwendig ist. Vitamin D beeinflusst auch Gene, die helfen, die Zelldifferenzierung und Apoptose zu regulieren.

Der wichtigste Indikator für Ihren Vitamin-D-Spiegel ist das 25-Hydroxyvitamin D (25OHD). Daten der National Health and Nutrition Examination Survey aus den Jahren 2005-2006 zeigten eine Mangelprävalenz von 41,6 % in der US-Bevölkerung. Wie ich jedoch später in diesem Artikel erkläre, können bis zu 80 % der Menschen einen Vitamin-D-Mangel aufweisen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Definition von Insuffizienz und Mangel von den verwendeten Serumkonzentrationen abhängt. Einige Forscher verwenden einen Wert von 20 Nanogramm pro Milliliter (ng/mL) oder 50 Nanomol pro Liter (nmol/L); das ng/mL wird am häufigsten in den USA verwendet und nmol/L ist der Standard in Europa.

Das GrassrootsHealth Nutrient Research Institute empfiehlt jedoch Vitamin-D-Serumkonzentrationen von 40 ng/mL bis 60 ng/mL oder 100 nmol/L bis 150 nmol/L.4 Bei diesem Wert wäre die Zahl der Menschen, die wahrscheinlich einen Vitamin-D-Mangel haben, deutlich höher.

14 Anzeichen, die auf einen Vitamin-D-Mangel hindeuten

Während der Erkältungs- und Grippesaison und der COVID-19-Pandemie ist es wichtig, einen gesunden Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten, um Ihr Risiko für virale und bakterielle Erkrankungen zu verringern.5,6 Ein Bluttest ist der beste Weg, um Ihren Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen, aber hier sind einige Symptome, die darauf hinweisen können, dass Ihr Spiegel niedrig ist.

Muskelkater – Fast die Hälfte aller Erwachsenen ist von Muskelschmerzen betroffen. Forscher gehen davon aus, dass die meisten von ihnen einen Vitamin-D-Mangel haben. Einige Studien haben nahegelegt, dass Nerven über Vitamin-D-Rezeptoren verfügen, die die Wahrnehmung von Schmerzen beeinflussen. In einem Tiermodell zeigten Untersuchungen, dass eine Vitamin-D-Mangelernährung eine tiefe Muskelüberempfindlichkeit auslösen kann, die nicht mit einem niedrigen Kalziumspiegel in Verbindung stand. Schmerzhafte Knochen – Vitamin D reguliert den Kalziumspiegel in Ihrem Körper, der zum Schutz der Knochengesundheit notwendig ist. Vitamin-D-Mangel kann dazu führen, dass Ihre Knochen weicher werden, was als Osteomalazie bezeichnet wird. Dies kann eine Vorstufe zur Osteoporose sein. Müdigkeit – Dies ist ein häufiges Symptom für eine Vielzahl von verschiedenen Gesundheitszuständen, einschließlich Schlafmangel. Forscher haben herausgefunden, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln bei Krebspatienten, die unter Müdigkeit leiden, deren Symptome verbessern kann. In einer Studie mit 174 Erwachsenen mit Müdigkeit und stabilen medizinischen Bedingungen fanden die Forscher heraus, dass 77,2 % einen Vitamin-D-Mangel aufwiesen. Nachdem sie ihren Spiegel normalisiert hatten, verbesserten sich die Müdigkeitssymptome deutlich.

Verminderte Muskelleistung – Vitamin-D-Mangel ist bei Sportlern ebenso häufig wie bei anderen Menschen. Vitamin D ist entscheidend für Muskelaufbau, Kraft und Leistung. Ältere Erwachsene, die ein Vitamin-D-Supplement einnehmen, haben ein geringeres Sturzrisiko und eine verbesserte Muskelleistung.

Eine Korrektur durch orale Supplementierung oder vernünftige Sonnenexposition kann die Symptome von Stressfrakturen, Muskel-Skelett-Schmerzen und häufigen Erkrankungen reduzieren. Vitamin D hat auch einen direkten Einfluss auf die Muskelleistung. In einer Arbeit aus dem Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons schrieb der Autor:

„Höhere Serumspiegel von Vitamin D sind mit einer geringeren Verletzungsrate und einer verbesserten sportlichen Leistung verbunden. In einer Untergruppe der Bevölkerung scheint Vitamin D eine Rolle bei der Muskelkraft, der Verletzungsprävention und der sportlichen Leistung zu spielen.“

Gesundheit des Gehirns – Vitamin D ist auch wichtig für die Gesundheit des Gehirns. Zu den Symptomen eines Mangels kann Demenz gehören, die durch einen Anstieg von löslichem und unlöslichem Beta-Amyloid, einem Faktor bei der Alzheimer-Krankheit, verursacht wird. Die Forschung hat auch einen Zusammenhang mit Depressionen gefunden, der mit der Funktion von Vitamin D, höhere Kalziumspiegel im Gehirn zu puffern, zusammenhängen könnte. Ein Vitamin-D-Mangel bei schwangeren Frauen kann das Risiko für Autismus und schizophrenieähnliche Störungen beim Baby erhöhen. Eine Studie an Menschen mit Fibromyalgie ergab, dass ein Vitamin-D-Mangel häufiger bei denjenigen auftrat, die unter Angstzuständen und Depressionen litten. Eine andere untersuchte den Vitamin-D-Mangel bei fettleibigen Personen und fand einen Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln und Depressionen.

Schlechter Schlaf – Der Mechanismus, der Vitamin D und schlechte Schlafqualität miteinander verbindet, ist nicht bekannt. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass Menschen mit niedrigen Vitamin-D-Spiegeln eine schlechte Schlafqualität und ein höheres Risiko für Schlafstörungen haben. Schwitzender Kopf – Übermäßiges Schwitzen, insbesondere am Kopf, oder eine Veränderung des Schwitzverhaltens kann auf einen Vitamin-D-Mangel hinweisen. Haarausfall – Vitamin D ist entscheidend für die Proliferation von Keratinozyten und spielt eine wichtige Rolle im Haarzyklus. Der Vitamin-D-Rezeptor scheint eine Rolle in der anagenen Phase des Haarwachstums zu spielen, was Forscher zu der Schlussfolgerung veranlasst: „Behandlungen, die den Vitamin-D-Rezeptor hochregulieren, könnten bei der Behandlung von Haarstörungen erfolgreich sein und sind ein mögliches Gebiet für weitere Studien. Langsam heilende Wunden – Chronische Wunden sind eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit. In den USA sind 2 % der Bevölkerung von chronischen Wunden betroffen, und es wird geschätzt, dass sie 5,5 % der Kosten für die Gesundheitsversorgung im britischen NHS ausmachen. Vitamin D fördert die Wundheilung und die Bildung von Cathelicidin, einem Peptid, das Wundinfektionen bekämpft. Schwindel – Beweise aus Tiermodellen deuten darauf hin, dass Vitamin D entscheidend für die Entwicklung des Innenohrs ist, das Gleichgewicht und Koordination beeinflusst. Analysen von Menschen mit vestibulärer Neuritis, die durch Schwindel gekennzeichnet ist, zeigten niedrigere Serum-Vitamin-D-Spiegel als bei Menschen ohne vestibuläre Neuritis. Herzprobleme – Klinische Studien haben gezeigt, dass Vitamin D3 die Durchblutung verbessert und bei Bluthochdruck helfen kann. In einer Studie entdeckten Forscher, dass Vitamin D3 auch eine signifikante Wirkung auf die Endothelzellen hat, die Ihr Herz-Kreislauf-System auskleiden. Sie fanden heraus, dass es dazu beiträgt, die Konzentrationen von Stickstoffmonoxid und Peroxynitrit auszugleichen, was die Funktion der Endothelzellen verbessert. Übergewicht – Wie Vitamin D die Fettleibigkeit beeinflusst, ist nicht bekannt. Daten zeigen jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Mangels bei Menschen, die übergewichtig sind, hoch ist. Wiederkehrende Infektionen – Es gibt mehrere epidemiologische Studien, die zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel das Risiko für Infektionen erhöhen und den Schweregrad steigern kann, insbesondere bei Infektionen der Atemwege. Mehrere Studien haben gezeigt, dass ein Vitamin-D-Mangel das potenzielle Risiko für schwere Erkrankungen und die Sterblichkeit erhöht, insbesondere bei Personen, die schwer krank sind. Verminderte kognitive Funktion – Daten zeigen, dass Vitamin-D-Mangel Ihr Risiko für Demenz um das Zweifache erhöht und Ihr Risiko für eine beeinträchtigte kognitive Funktion steigert.

80% der Menschen mit COVID-19 haben einen Mangel an Vitamin D

Vitamin D spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Ausprägung vieler Krankheiten. Deshalb habe ich schon zu Beginn der COVID-19-Pandemie vermutet, dass eine Optimierung des Vitamin-D-Spiegels die Häufigkeit von Infektionen und Todesfällen in der Allgemeinbevölkerung deutlich senken würde.

Seitdem hat sich gezeigt, dass dies tatsächlich der Fall ist, da Forscher wiederholt festgestellt haben, dass höhere Vitamin-D-Spiegel die Rate positiver Tests, Krankenhausaufenthalte und die Sterblichkeit im Zusammenhang mit dieser Infektion verringern.

Eine Studie, die Ende 2020 veröffentlicht wurde, untersuchte den Serum-25OHD-Spiegel von Patienten, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, um den Einfluss dieses Wertes auf den Schweregrad der Erkrankung zu ermitteln. Die Forscher fanden heraus, dass 82,2 % der Patienten mit COVID-19 einen Vitamin-D-Mangel aufwiesen (Werte unter 20 ng/ml).

Interessanterweise fanden sie auch heraus, dass diejenigen, die einen Mangel aufwiesen, eine höhere Prävalenz von kardiovaskulären Erkrankungen, hohem Blutdruck, hohen Eisenwerten und längeren Krankenhausaufenthalten hatten. Eine zweite Studie fand ähnliche Ergebnisse für Personen, die nur positiv auf COVID-19 getestet wurden.

Mit anderen Worten: Diese Patienten wurden mit dem PCR-Test auf die Krankheit getestet, der notorisch viele falsch-positive Ergebnisse liefert, und hatten nicht unbedingt Symptome der Krankheit. Dennoch hatten diejenigen, die wahrscheinlich einen Vitamin-D-Mangel hatten, auch ein erhöhtes Risiko, positiv getestet zu werden.

Kürzlich zeigten Daten, dass Menschen, die zusätzliches Vitamin D3 erhielten, während sie mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, eine um 82 % geringere Anzahl an Aufnahmen auf der Intensivstation und eine um 64 % geringere Sterblichkeitsrate aufwiesen. Anmerkung des Herausgebers: Diese Preprint-Studie wurde inzwischen aufgrund von „Bedenken hinsichtlich der Beschreibung der Forschung in diesem Papier“ zurückgezogen, aber eine archivierte Version ist noch verfügbar.

Sie können mehr über die Studie lesen, aus Informationen, die veröffentlicht wurden, bevor sie zurückgezogen wurde, unter „Vitamin D Supplementation Reduces COVID-19 Deaths by 64%“.

Bevor die Arbeit entfernt wurde, veranlasste diese Information den britischen Abgeordneten David Davis, eine Neubewertung der offiziellen Empfehlungen für Vitamin D zu fordern. Er twitterte: „Die Ergebnisse dieser großen und gut durchgeführten Studie sollten dazu führen, dass diese Therapie jedem COVID-Patienten in jedem Krankenhaus in den gemäßigten Breiten verabreicht wird.

Er fügte hinzu, dass der Nachweis des „eindeutigen Zusammenhangs zwischen Vitamin D und der COVID-Mortalität kausal ist“, und seine Regierung sollte die Verfügbarkeit von kostenlosen Vitamin-D-Präparaten für gefährdete Bevölkerungsgruppen erhöhen. Andere Experten forderten ebenfalls offizielle Vitamin-D-Empfehlungen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Daten, die zeigen, dass Menschen, die einen Vitamin-D-Mangel haben, ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen haben, schon lange vor der COVID-19-Pandemie vorlagen. Dennoch können Informationen, die darauf hindeuten, dass die andere Seite der gleichen Medaille – nämlich die Supplementierung mit Vitamin D – einen positiven Effekt auf die Schwere der Erkrankung haben kann, unter Beschuss geraten.

Es ist kein großer Sprung, um zu verstehen, dass, wenn einfache und kostengünstige Lösungen wie Vitamin D, Hydroxychloroquin und Zink das potenzielle Risiko einer schweren Erkrankung und des Todes verringern können, die Milliarden von Dollar, die die Pharmakonzerne mit der Impfung der Welt verdienen, verloren wären.

Im Gegensatz zu den schmerzhaften Berichten über Impfstoff-Nebenwirkungen, die beim U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eingehen, ist die Supplementierung mit Vitamin D, Magnesium und Vitamin K2 seit Jahren untersucht und für „gut verträglich“ befunden worden.

Darüber hinaus haben die Studien zu Vitamin D gezeigt, dass Mangel und Insuffizienz mit einer Reihe von Gesundheitszuständen assoziiert sind, über die Sie mehr Informationen in „Sind Sie bereit für den dunkelsten Tag des Jahres?“ und „Gesundheitszustände, bei denen Vitamin D eine wichtige Rolle spielt“ finden können.

Magnesium und Vitamin K2 optimieren Ihre Vitamin-D3-Ergänzung

In der Vergangenheit habe ich darüber geschrieben, wie wichtig es ist, Vitamin K2 MK-7 und Magnesium zusammen mit Ihrem Vitamin D3-Supplement einzunehmen. Beide spielen eine wichtige Rolle für Ihre allgemeine Gesundheit und für die Bioverfügbarkeit und Anwendung von Vitamin D in Ihrem Körper. Wenn Sie kein Magnesium und Vitamin K2 einnehmen, könnten Sie fast das 2,5-fache an Vitamin D benötigen, was GrassrootsHealth in seinem D*action-Projekt herausgefunden hat.

Mehr als 10.000 Personen haben GrassrootsHealth Informationen über die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln und den allgemeinen Gesundheitszustand zur Verfügung gestellt, seit sie 2007 mit der Durchführung einer groß angelegten bevölkerungsbasierten Nährstoffforschung begonnen haben.

Diese Informationen haben zu der Empfehlung geführt, dass Vitamin-D-Blutspiegel zwischen 40 ng/ml und 60 ng/ml (100 nmol/L bis 150 nmol/L) sicher und wirksam sind und das Auftreten von Krankheiten und die Kosten für das Gesundheitswesen insgesamt senken. Wie von GrassrootsHealth aus deren Daten berichtet:

„… 50 % der Bevölkerung benötigten 244 % mehr zusätzliches Vitamin D, um einen Wert von 40 ng/ml (100 nmol/L) zu erreichen, und zwar bei denjenigen, die kein zusätzliches Magnesium oder Vitamin K2 einnahmen, im Vergleich zu denjenigen, die normalerweise sowohl zusätzliches Magnesium als auch Vitamin K2 einnahmen.“

In der Praxis bedeutet dies, wenn Sie Vitamin K2 und Magnesium zusammen mit Vitamin D einnehmen, benötigen Sie viel weniger Vitamin D, um einen gesunden Spiegel zu erreichen. Mehr über die Beziehung zwischen diesen Supplementen, wie sie die kognitive Funktion verbessern können und die Auswirkungen auf die Sterblichkeit finden Sie unter „Magnesium und K2 optimieren Ihre Vitamin-D-Supplementierung“.

Wie Sie Ihr Vitamin D optimieren können

Obwohl die meisten Menschen wahrscheinlich von einer Vitamin D3-Ergänzung profitieren würden, ist es wichtig, dass Sie Ihren Vitamin D-Spiegel testen lassen, bevor Sie mit der Ergänzung beginnen. Der Grund dafür ist, dass Sie sich nicht auf pauschale Dosierungsempfehlungen verlassen können. Entscheidend ist Ihr Blutspiegel, nicht die Dosis, denn die Dosis, die Sie benötigen, hängt von mehreren individuellen Faktoren ab, unter anderem von Ihrem Ausgangsblutspiegel.

Daten aus den D*Action-Studien von GrassrootsHealth deuten darauf hin, dass der optimale Spiegel für Gesundheit und Krankheitsvorbeugung zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml liegt, während der Grenzwert für Suffizienz bei etwa 40 ng/ml zu liegen scheint. In Europa liegen die von Ihnen angestrebten Werte bei 150 bis 200 nmol/L bzw. 100 nmol/L.

Ich habe einen umfassenden Vitamin-D-Bericht veröffentlicht, in dem ich detailliert auf die Wirkmechanismen von Vitamin D eingehe und wie man optimale Werte sicherstellt. Ich empfehle, diesen Bericht herunterzuladen und mit allen, die Sie kennen, zu teilen. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Schritte lautet wie folgt:

Messen Sie zunächst Ihren Vitamin-D-Spiegel – Eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen, ist die Teilnahme am personalisierten Ernährungsprojekt von GrassrootsHealth, zu dem ein Vitamin-D-Testkit gehört.

Sobald Sie wissen, wie hoch Ihr Blutspiegel ist, können Sie die Dosis abschätzen, die Sie benötigen, um Ihren Spiegel zu halten oder zu verbessern. Wenn Sie nicht genug Vitamin D von der Sonne bekommen können (Sie können die DMinder-App verwenden, um zu sehen, wie viel Vitamin D Ihr Körper abhängig von Ihrem Standort und anderen individuellen Faktoren herstellen kann), dann benötigen Sie ein orales Ergänzungsmittel.

Bestimmen Sie Ihre individuelle Vitamin-D-Dosierung – Dazu können Sie entweder die Tabelle unten verwenden oder den Vitamin-D*Rechner von GrassrootsHealth nutzen. Um ng/mL in das europäische Maß (nmol/L) umzurechnen, multiplizieren Sie einfach den ng/mL-Wert mit 2,5. Um zu berechnen, wie viel Vitamin D Sie zusätzlich zu Ihrer zusätzlichen Einnahme durch regelmäßige Sonneneinstrahlung erhalten, verwenden Sie die DMinder-App.

Erneuter Test in drei bis sechs Monaten – Schließlich müssen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel in drei bis sechs Monaten erneut messen, um zu beurteilen, wie Ihre Sonnenexposition und/oder die Dosis der Nahrungsergänzungsmittel für Sie wirken.

Nehmen Sie Ihr Vitamin D mit Magnesium und K2

Wie in „Magnesium und K2 optimieren Ihre Vitamin-D-Supplementierung“ beschrieben, wird dringend empfohlen, Magnesium und K2 gleichzeitig mit oralem Vitamin D einzunehmen. Daten von fast 3.000 Personen zeigen, dass Sie 244% mehr orales Vitamin D benötigen, wenn Sie nicht auch Magnesium und Vitamin K2 einnehmen.

In der Praxis bedeutet dies, dass Sie, wenn Sie alle drei Ergänzungsmittel in Kombination einnehmen, viel weniger orales Vitamin D benötigen, um einen gesunden Vitamin-D-Spiegel zu erreichen.

