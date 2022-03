Anwalt, der Daten über Impfverletzungen im DoD veröffentlicht hat, stellt das FBI vor Gericht

Präsentiert dem Kongress Beweise dafür, dass Beamte den „größten Betrug“ der Geschichte begangen haben

Der Anwalt aus Ohio, der Daten des Verteidigungsministeriums veröffentlicht hat, die auf eine massive Zunahme von schweren Verletzungen und Erkrankungen bei Militärangehörigen hinweisen, als der Impfstoff 2021 eingeführt wurde, hat am Montag eine Sondermitteilung mit fast 200 Seiten Beweismaterial veröffentlicht, in der er mögliche Korruption der Regierung im Zusammenhang mit COVID-19 anklagt.

Thomas Renz, der die Daten des Verteidigungsministeriums in einer von Senator Ron Johnson (R-Wis.) im Januar veranstalteten Podiumsdiskussion enthüllte, sagte, er schicke seine Unterlagen an „jeden Kongressabgeordneten, Gouverneur, Generalstaatsanwalt und so viele andere gewählte Beamte wie möglich im ganzen Land“.

Während ein Großteil seiner Beweise die allgemeine Reaktion auf COVID-19 betrifft, konzentriert er sich auf die drei Whistleblower des Verteidigungsministeriums, die Beweise aus der Defense Military Epidemiological Database (DMED) vorgelegt haben, die einen Anstieg von Krankheiten und Verletzungen um fast 1.000% belegen.

Er fordert die Beamten auf, „sich die Fakten anzuschauen und Stellung zu beziehen“, und verlangt die sofortige Aufhebung der Impfpflicht für Militärangehörige.

Die Dokumente, so Renz, werden auch dazu beitragen, dass „wir, das Volk“ in der Lage sind, bei Schulausschusssitzungen, Stadtverordnetenversammlungen und anderen Foren mit Fakten zu argumentieren.

Renz wies darauf hin, dass die DMED-Datenbank „als die führende epidemiologische Datenbank der Welt gilt, die von einer ganzen Abteilung des Militärs überwacht wird, Teil der Daten ist, die dem DHHS in Bezug auf die Sicherheit von Impfstoffen zur Verfügung gestellt werden, und häufig von Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens in von Fachleuten geprüften Veröffentlichungen zitiert wird.“

„Nachdem wir diese Daten Senator Johnson in einer öffentlichen Anhörung vorgelegt haben und er einen Brief an den Verteidigungsminister bezüglich dieser Informationen geschrieben hat, war die einzige Antwort des Verteidigungsministeriums die einer ‚Faktenüberprüfungs‘-Organisation, die besagt, dass eine Störung in dieser Datenbank aufgetreten ist, die die Daten von 2016-2020 betrifft“, schrieb er.

Ein Sprecher des Pentagons erklärte gegenüber Politifact, dass der dramatische Unterschied auf eine „Störung“ in der Datenbank oder eine „Datenkorruption“ zurückzuführen sei und betonte, dass 2021 keine Anomalie gewesen sei.

Aber Renz argumentierte, dass, wenn es wirklich eine Panne gab, eine Schlüsseldatenbank, auf die sich Dr. Anthony Fauci und das Weiße Haus, das Gesundheitsministerium, das Verteidigungsministerium und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens auf der ganzen Welt verlassen, um „die Wissenschaft“ zu bestimmen, fünf Jahre lang falsch war, einschließlich des Pandemiejahres 2020.

„Der Fehler hat sich dann im Jahr 2021 auf magische Weise selbst repariert, obwohl der Fehler unbemerkt blieb, bis wir diese Information im Jahr 2022 weitergaben“, schrieb Renz.

Er bezog sich darauf, dass das Verteidigungsministerium später die Zahlen von 2016 bis 2020 anpasste, um den Anschein zu erwecken, dass die Zahlen für 2021 mit denen der Vorjahre übereinstimmten.

Wie der investigative Reporter Daniel Horowitz von TheBlaze feststellte, erklärt das Pentagon nicht, warum die „wahren Zahlen“ fünf Jahre lang nicht im System waren, was die Zahlen im System darstellten und warum die Zahlen für 2021 korrekt waren.

Letztendlich sei es egal, ob die vorangegangenen fünf Jahre ähnlich wie 2021 waren oder ob 2021 abnormal war, eines von zwei Dingen sei wahr, schrieb er.

„Entweder gab es massenhafte Impfschäden beim Militär, oder unser Militär war sehr ungesund und das Pentagon hat die Kontrolle über die epidemiologische Überwachung dieser Gesundheitsprobleme über Jahre hinweg völlig verloren. In jedem Fall ist dies die Geschichte des Jahres.“

Renz sagte, dass das Verteidigungsministerium seines Wissens nach immer noch nicht auf sein Team von Whistleblowern und auf einen Brief von Senator Johnson an Verteidigungsminister Lloyd Austin geantwortet hat.

Die DoD-Datenbank, so schrieb Johnson, zeige auch einen Anstieg von 2020 auf 2021 bei den folgenden Erkrankungen: Bluthochdruck (2.181%), Erkrankungen des Nervensystems (1.048%), bösartige Neubildungen der Speiseröhre (894%), Multiple Sklerose (680%), bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (624%), Guillain-Barre-Syndrom (551%), Brustkrebs (487%), Demyelinisierung (487%), bösartige Neubildungen der Schilddrüse und anderer endokriner Drüsen (474%), weibliche Unfruchtbarkeit (472%), Lungenembolie (468%), Migräne (452%), Funktionsstörungen der Eierstöcke (437%), Hodenkrebs (369%), Tachykardie (302%).

Renz sagte, die Gesamtheit der verfügbaren Beweise sei viel zu umfangreich, um sie hier aufzuführen, und er hat sich auf einige Schlüsseldokumente konzentriert. Jedem Dokument ist eine Zusammenfassung in Form von Aufzählungspunkten vorangestellt.

Die Dokumente umfassen:

Beweise, die dem Bundesgericht bezüglich der DMED-Daten vorgelegt wurden;

Ein Dokument des Verteidigungsministeriums, das zeigt, dass Fauci gelogen hat, als er behauptete, es handele sich um eine „Krise der Ungeimpften“, und das zeigt, dass die Injektionen bei Minderheiten sogar noch weniger wirksam sind;

ein Dokument von Pfizer, aus dem hervorgeht, dass die Gefahren dieser Injektionen schon sehr früh bekannt waren und dass mögliche Nebenwirkungen seit der Entwicklung der Injektionen vertuscht wurden;

Eine FDA-Präsentation, die Kategorien von erwarteten Nebenwirkungen aufzeigt, die der Öffentlichkeit nie mitgeteilt wurden, sowie eine Liste von Datenquellen, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden;

Ein DoD Senior Leader Briefing, aus dem hervorgeht, dass ganze 25 % der aktiven Soldaten und Reservisten den „Impfprozess“ nicht abgeschlossen haben und daher aus dem Militär entlassen werden können;

Präsentationen, die die enthaltenen Informationen zusammenfassen und zusätzlichen Kontext liefern; und

Obwohl nicht enthalten, können wir Unterlagen von Pfizer und Moderna vorlegen, die belegen, dass diese Injektionen tatsächlich Gentherapien sind.

Siehe Renz‘ Aussage vor dem Ausschuss von Senator Ron Johnson am 24. Januar: