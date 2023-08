07. August 2023: Information Clearing House — Der Begriff “Demokratie” ist wieder in den Nachrichten aus dem Nahen Osten zu finden. Die Amerikaner werden annehmen, dass dies nichts mit den Arabern zu tun hat. Sie wissen, dass es bei Nachrichten über Demokratie in dieser Region um Israel gehen muss, weil es “die einzige Demokratie im Nahen Osten” ist. Nun, es stellt sich heraus, dass sich auch die Israelis nicht darüber einig sind, was eine “echte” Demokratie ist und was nicht. Über diese Frage entbrennt eine zunehmend heftige zionistische Schlägerei: zwei Seiten, zwei unterschiedliche Behauptungen darüber, was Demokratie ist, und beide Parteien, die für sich in Anspruch nehmen, die einzigen Vertreter der wahren Demokratie zu sein. Jede Seite schreit die andere an. Und, nebenbei bemerkt, sie liegen beide falsch.

Teil I – Die israelische “Rechte”

Israels regierende Rechtskoalition erhebt den Anspruch, die “echte” Demokratie nach dem Mehrheitsprinzip zu verteidigen. Das heißt, sie behauptet, die Demokratie zu vertreten, weil eine große Mehrheit der Juden, die bei der letzten Wahl ihre Stimme abgegeben haben (etwa 48,3 %), dies für ihre Seite getan hat. Infolgedessen kontrolliert nun eine Koalition aus religiösen und nationalistischen Parteien die Regierung. Sie sollten also in der Lage sein, so zu regieren, wie sie es für richtig halten – das ist für sie Demokratie.

Bitte beachten Sie, dass für die Rechten und auch für die Mitte-Links-Parteien die jüdischen Stimmen entscheidend sind. Die Aufnahme palästinensischer Parteien in eine israelische Regierungskoalition war technisch immer möglich, aber für die meisten jüdischen Israelis bleibt sie ein Tabu. Wir haben es hier de facto mit einer Apartheid-Demokratie zu tun.

Israel hat keine geschriebene Verfassung, aber es hat eine Reihe von “Grundgesetzen” entwickelt, die im Moment von einem unabhängigen Rechtssystem unter der Leitung des Obersten Gerichtshofs ausgelegt werden. Die Richter werden zwar nicht gewählt, können aber durch diese richterliche Gewalt jede gewählte Regierung kontrollieren. Die Gerichte haben schon oft die Bemühungen der Regierung um die Einführung einer religiös-autoritären jüdischen Gesellschaft, wie sie die gegenwärtige Knesset anstrebt, blockiert. Unter dem Deckmantel des Prinzips der Mehrheitsherrschaft strebt die israelische Regierung nun die Zerstörung der unabhängigen israelischen Justiz an.

Ministerpräsident Netanjahu beschreibt das Ganze natürlich etwas neutraler: Die Regierung wolle einen “demokratischen Schritt zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den institutionellen Zweigen der Regierung” unternehmen. Alle israelischen Diplomaten wurden angewiesen, die Situation so zu beschreiben. Natürlich bedeutet “Gleichgewicht”, dass die Exekutive nicht mehr kontrolliert wird. Aus der Perspektive der Mehrheit ist dies eine “gelebte Demokratie”.

Teil II – Die israelische “Linke”

Die israelische säkulare “Linke” behauptet, dass sie die israelische Demokratie verteidigt. Sie verteidigt die Demokratie vor einer internen Bedrohung durch eine rechte Regierung, die das Wesen der israelisch-jüdischen Gesellschaft verändern will. Die “Justizreform” von Premierminister Netanjahu (der von den Linken manchmal als “Verbrechensminister” bezeichnet wird) hat eine Protestbewegung ausgelöst, die in den letzten Monaten Zehn- bis Hunderttausende säkular gesinnter israelischer Juden auf die Straße gebracht hat. Auch wenn sie zahlenmäßig nicht die Mehrheit der 7,145 Millionen jüdischen Bürger des Landes repräsentiert, so dürfte sie doch die Einstellung der Aschkenasen – Israelis europäischer Herkunft, die in Wirtschaft, Technologie, Intellektualität und Kunst dominieren, sowie einiger professioneller Elemente des Militärs – gut vertreten.

Diese Demonstranten lehnen den Grundsatz des Mehrheitsprinzips ab. Im Gegensatz dazu erfordert die Demokratie, an die die Linke angeblich glaubt, die Beibehaltung einer unabhängigen Justiz, die als Kontrolle der Exekutive dient. Das klingt gut, aber auch hier werden die Palästinenser außen vor gelassen. Die meisten Demonstranten wollen ebenso wenig wie ihre rechten Gegner eine gleichberechtigte Vertretung all derer, die der israelischen Regierung unterstehen – oder gar die Gerichte. Sie wollen nur eine säkularistische Version der Apartheid-Demokratie.

Teil III – Warum sich beide Seiten in Sachen Demokratie irren

Warum haben beide Seiten Unrecht?

(1) Die Kritik am Mehrheitsprinzip hat ihre Berechtigung. Hier ist eine Kritik des Brookings Institute, die sich auf die Situation in Israel bezieht. “Wenn in Israel eine knappe Mehrheit der einzigen Kammer der Legislative, sagen wir 64 der 120 Mitglieder der Knesset, einen Gesetzesentwurf unterstützt, der die Rechte des Einzelnen oder von Minderheiten beschneidet, gibt es genau eine formale Beschränkung: den Obersten Gerichtshof, der als Oberster Gerichtshof fungiert. Dieser würde durch das Netanjahu-Levin-Gesetz praktisch abgeschafft. … ” Kurz gesagt, wenn Netanjahu seinen Willen bekommt, “könnte die knappste Mehrheit alles entscheiden. Reines, ungezügeltes Mehrheitswahlrecht.” Es gibt keinen eingebauten Schutz der Minderheitenrechte.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es diese Angst vor dem Majoritarismus schon seit langem gibt. Ein gutes Beispiel dafür ist die frühe Verabschiedung der “Bill of Rights”, der ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung. Als diese Zusätze verabschiedet wurden, sollten sie die Rechte weißer Männer schützen – im Grunde eine amerikanische Apartheid-Demokratie.

(2) Die liberalen Demonstranten im heutigen Israel befürchten, dass die Rechte der säkularen Juden in Gefahr sind. Doch genau wie diejenigen, die auf der ursprünglichen amerikanischen Bill of Rights bestanden, interessiert sich die Mehrheit der liberalen Israelis nicht für die Rechte der Palästinenser, an deren Unterdrückung und Vertreibung sie mitschuldig sind. Diese Gleichgültigkeit bedeutet, dass auch sie nicht die Verfechter der liberalen Demokratie sind, für die sie sich halten. So schreibt Anshel Pfeffer in der israelischen Zeitung Haaretz: “Wer sich Illusionen darüber macht, dass dieses wunderbare Wiederaufleben des israelischen “demokratischen Lagers” zu einer breiteren Abrechnung mit der Besatzung in der israelischen Gesellschaft führen wird, sollte diese besser beiseite legen. Eine der allerersten strategischen Entscheidungen des Komitees, das die Pro-Demokratie-Proteste koordinierte, war, dass der Weg zum Sieg durch die Mitte führen muss. Um dies zu erreichen, wurde den Anti-Besatzungsgruppen mit Nachdruck gesagt, dass keine palästinensischen Fahnen geschwenkt werden dürften.

Heute wissen wir, dass alle Bezüge auf die Demokratie in Israel auf tragische Weise falsch sind. Die israelische Demokratie, ganz gleich, welche zionistische Seite behauptet, ihr Verfechter zu sein, ist eine Apartheid-Demokratie, die nur eine Bastardisierung der echten Demokratie ist. Jede relevante Menschenrechtsorganisation auf dem Planeten hat auf der Grundlage von öffentlich gemachten Beweisen anerkannt, dass Israel ein Apartheidstaat ist, der den Rassismus in seinen Gesetzen und seiner Politik institutionalisiert hat.

Teil IV – Der einzige Weg, wie die Protestbewegung gewinnen kann

Die Position, die das liberale/säkulare Lager Israels in Bezug auf die palästinensische Teilnahme an den Protesten einnimmt, wird wahrscheinlich zum Scheitern ihres Kampfes mit Netanjahu beitragen. Eine plausible Erklärung für diese Wahrscheinlichkeit liefert der jüdische progressive Kommentator Peter Beinart.

Beinart zitiert Moshe Koppel, einen konservativen Aktivisten. Er vertritt den Standpunkt, dass “die Demografie auf unserer [konservativen/religiösen] Seite ist. Wir werden diese Änderungen [wie die “Justizüberholung”] früher oder später vornehmen, weil in Israel die ultra-orthodoxe Bevölkerung wächst und die religiös-nationalistische Bevölkerung wächst”. Man sollte die implizite Überzeugung zur Kenntnis nehmen, dass mit dem Anwachsen der demografischen Stärke der Rechten auch ihr Anspruch auf Demokratie zunimmt.

Beinart weist darauf hin, dass das Protestlager zwar die Legitimität des Mehrheitswahlrechts ablehnt, aber nie die ethno-nationalistischen Parameter der israelischen Politik in Frage gestellt hat. Mit anderen Worten: Für die Demonstranten besteht das Ziel darin, “Israel als eine Art säkulare, moderne, pluralistische Gesellschaft für Juden zu erhalten”. Die Tatsache, dass sie, um dieses Ziel zu erreichen, gegen konservative/religiöse “Leute kämpfen, die Israels Kontrolle über die Palästinenser – undemokratische Kontrolle – festigen und sie möglicherweise vertreiben wollen”, ist für die meisten Demonstranten kein Motiv.

Angesichts der Gleichgültigkeit, die das liberale Lager bisher gegenüber der Notlage der Unterdrückten an den Tag gelegt hat, liegt eine echte Ironie in der Tatsache, dass ein Bündnis mit den Palästinensern der einzige Weg zum Sieg für die Demonstranten sein könnte. Unter anderem Peter Beinart hebt diesen Punkt erneut hervor. Er fordert die liberale Protestbewegung in Israel auf, den Kampf in einen Kampf umzuwandeln, der “Juden und Palästinenser gegen die Gruppen ausspielt, die an der Aufrechterhaltung der Apartheid beteiligt sind”. Eine egalitäre Gesellschaft würde den demografischen Vorteil der Rechten mit Sicherheit zunichte machen.

Teil V-Schlussfolgerung

Ein solches Bündnis ist in absehbarer Zukunft unwahrscheinlich. Israel hatte über 75 Jahre Zeit, seinen jüdischen Mitbürgern eine suprematistische Weltanschauung einzuimpfen, und alles deutet darauf hin, dass es dabei erfolgreich war. Um eine so lange andauernde kulturelle Indoktrination zu durchbrechen, bedarf es normalerweise einer katastrophalen Situation, die die Kultur zum Einsturz bringt. Für die säkulare jüdische Gesellschaft Israels könnte die gegenwärtige Situation ein Schritt in diese Richtung sein. Man darf jedoch nicht vergessen, dass sie innerhalb des Landes insgesamt eine Minderheit darstellen.

Hinzu kommt, dass die meisten staatlichen Institutionen Israels auf den Richtungswechsel der derzeitigen Koalitionsregierung mit pflichtbewusstem Gehorsam reagieren. Ein gutes Beispiel ist die israelische Polizei. Ändert sich die Führungsspitze dieser Institution, schwenkt der gesamte Apparat um und folgt den neuen Befehlen. In dieser Hinsicht sind Teile des Militärs noch im Zweifel, aber das ist vielleicht nur vorübergehend.

Die harte Wahrheit ist, dass die liberale Seite verliert. Trotz der wirklich spektakulären Aussicht auf Massenproteste in ganz Israel hat die Regierung den Liberalen den Rücken gekehrt und ihre legislative Agenda fortgesetzt. Und wie es sich gehört, ist die Polizei mit Wasserwerfern und dem “liberalen” Einsatz von Schlagstöcken gegen die Demonstranten vorgegangen.

Den Schlusspunkt setzen wir mit der Haaretz-Reporterin Amira Haas:

“Die Götter nehmen poetische Rache an den Israelis, die weiterhin in Frieden und Harmonie oder in bloßer Gleichgültigkeit mit der Enteignung und Unterdrückung der Palästinenser leben. … Das heilige Reich der wilden, räuberischen Jugendlichen [hier spricht sie von Israels ‘kolonialem Siedlerunternehmen’] wendet sich von euch ab, nachdem ihr jahrelang aktiv dazu beigetragen habt, es zu verteidigen und stillschweigend mit ihm zu kollaborieren.” [Das koloniale Unternehmen der Siedler hätte ohne all die gelehrten Rechtsgutachten und ‘Lösungen’ [der Gerichte] nicht so gedeihen können. Sie haben die Saat des jüdischen Faschismus mit ihren eigenen Händen kultiviert – und Generationen von Israelis herangezogen, die sich sicher sind, dass es völlig normal ist, über ein anderes Volk zu herrschen und es zu tyrannisieren, das seiner grundlegendsten Rechte beraubt ist.”

Haas würde es auch begrüßen, wenn die Protestbewegung ihren Ethnozentrismus überwinden und sich mit den Palästinensern verbünden würde. Auch sie wird mit ziemlicher Sicherheit ignoriert werden. Damit die Demonstranten und ihre Unterstützer einen solch monumentalen Schritt tun können, müssen sie Generationen rassistischer Indoktrination überwinden und mit dem einfachen Zugang zu ausländischen Pässen konkurrieren. Anstatt diesen Weg zu gehen, werden viele der “Liberalen” vielleicht einfach abreisen.

Lawrence Davidson ist emeritierter Professor für Geschichte an der West Chester University in Pennsylvania. Seit 2010 veröffentlicht er seine Analysen zu Themen der US-amerikanischen Innen- und Außenpolitik, des internationalen und humanitären Rechts sowie der israelischen/zionistischen Praktiken und Politik.