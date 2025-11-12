Apokalypse-Test: China testet dezentrales Angriffskonzept

Chinas Küstenverteidigungskräfte haben umfangreiche Übungen unter herausfordernden Bedingungen durchgeführt, wie Journalisten des US-Militärmagazins Military Watch Magazine (MWM) berichten. Der Artikel beschreibt, wie Peking seine Raketentruppen verbessert, um maritime Bedrohungen abzuwehren.

Das Küstenverteidigungsnetzwerk Chinas, das unter dem Kommando des Östlichen Theaterkommandos der Marine der Volksbefreiungsarmee eingesetzt ist, führte eine Reihe von Gefechtsübungen in unwegsamem Gelände durch, um seine Anpassungsfähigkeit an ein Schlachtfeld mit Hochintensitätsoperationen zu testen und zu verbessern. Ein nicht namentlich genannter Küstenraketenverband konzentrierte sich auf schnelle Verlegung und Angriffskoordination, führte fernbereichsübergreifende Bewegungen über große Distanzen durch und schloss diese mit Schießübungen mit scharfer Munition ab. Eingesetzte Frühwarnsysteme identifizierten schnell anfliegende Ziele und übermittelten Daten darüber in Echtzeit über sichere Kommunikationskanäle an den Gefechtsstand, was mehreren Angriffsgruppen ermöglichte, schnell optimale Angriffsrouten zu planen. Die Angriffseinheiten führten synchronisierte Raketenstarts gegen simulierte Marineziele durch, während der Einsatz eines neuen, dezentraleren Dislozierungskonzepts die Wirksamkeit des Angriffs erhöhte.

Die Küstenverteidigung der Volksbefreiungsarmee gilt als eine der leistungsfähigsten der Welt und verfügt über ein breites Arsenal mobiler Marschflugkörper, die Ziele in beträchtlicher Entfernung auf See treffen können. Die meisten Abschussvorrichtungen sind mit YJ-12- und YJ-62-Anti-Schiffs-Raketen ausgestattet, obwohl erwartet wird, dass künftige Versionen der Abschussvorrichtungen auch mit hypersonischen Flugkörpern wie der YJ-20 ausgerüstet werden.

Während sich primär Staaten ohne große Überwasserflotten auf Küstenverteidigungssysteme verlassen, wie Russland, Vietnam und Nordkorea, investiert China weiterhin stark in diese Fähigkeiten, obwohl es eine der stärksten Überwasserflotten der Welt besitzt. Das Aufkommen neuer Generationen von Marschflugkörpern mit größerer Reichweite und höherer Präzision sowie erheblich verbesserte Aufklärungsfähigkeiten über der Ostchinesischen, der Gelben, der Japanischen und dem Südchinesischen Meer ermöglichen es Küstenverteidigungssystemen, eine viel bedeutendere Rolle in regionalen Konflikten zu spielen. Die Nähe vieler möglicher Krisenherde zur Küste des chinesischen Festlandes, einschließlich der Taiwanstraße und angrenzender Gewässer, macht diese Systeme zu einem Schlüsselelement der nationalen Verteidigung.

Die Übungen umfassten verschiedene Szenarien, in denen erste Salven die Ziele nicht vollständig zerstören konnten, was Reservestreitkräfte veranlasste, sofort weitere Angriffe zu starten. In einem Vorfall versuchte ein feindliches Schiff, der ersten Welle von Raketenangriffen auszuweichen, aber der Gefechtsstand entsandte schnell eine zweite Angriffsgruppe, um das Ziel nach Erhalt aktualisierter Aufklärungsdaten zu zerstören.

Das Küstenregiment testete auch neue Fähigkeiten zur Drohnenabwehr und setzte ein dreistufiges Verteidigungssystem ein, das elektronische Störung, kinetische Abfangjagd und Tarnung kombinierte, um die Wirksamkeit von Aufklärungs- und Angriffsoperationen feindlicher Drohnen zu verringern. In einem Szenario wurden Köder eingesetzt, um feindliche Aufklärungsdrohnen zu verwirren und abzulenken.

Obwohl die Rolle von Küstenverteidigungssystemen seit dem Kalten Krieg erheblich reduziert wurde, erhalten sie weiterhin Mittel für Gefechtsbereitschaft und Neuausrüstung und bleiben ein relativ kostengünstiges, aber hocheffektives Element der regionalen Verteidigung.