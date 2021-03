Arbeitgeber in Israel verpflichten ihre Angestellten zur Impfung. Keine Impfung keine Arbeit!

lifesitenews.com: Ein Entwickler von selbstfahrenden Autos ist das erste große Unternehmen im Land, das eine Impfvorschrift herausgibt, aber die Regierung erwägt ein Mandat.

Mobileye, ein israelischer Entwickler selbstfahrender Autos und Tochtergesellschaft von Intel, wird Mitarbeitern, die eine Coronavirus-Impfung ablehnen, die Arbeit vor Ort verbieten, sagte CEO Amnon Shashua.

In einem internen Brief, der der israelischen Presse zugespielt wurde, enthüllte Shashua, dass Mobileye davon ausgeht, dass etwa 10 Prozent der Mitarbeiter die COVID-19-Impfung ablehnen, berichtete die Jerusalem Post.

Das Unternehmen wird diese Mitarbeiter von der Arbeit ausschließen, obwohl einige, die als notwendig erachtet werden, zurückkehren dürfen, wenn sie negative COVID-19-Testergebnisse vorlegen, so der Brief. Die Testanforderung würde für Mitarbeiter gelten, die das Virus bereits hatten.

„Wir sind stolz darauf, dass 90% der @Mobileye-Mitarbeiter bereits vollständig oder teilweise geimpft sind. Wir werden in der ersten Aprilwoche ‚grün‘ werden, wobei nur geimpfte Mitarbeiter ins Büro kommen und andere weiterhin (von zu Hause aus) arbeiten“, twitterte Shashua letzte Woche.

Mobileye, das etwa 1.500 Mitarbeiter in Jerusalem beschäftigt, ist laut der Post das erste große israelische Unternehmen, das eine Impfpflicht ankündigt. Während es in Israel kein Gesetz gibt, das es Arbeitgebern erlaubt, eine COVID-19-Impfung zu verlangen, haben hohe Beamte Berichten zufolge eine neue Gesetzgebung ins Auge gefasst, um das zu ändern.

„Wir prüfen eine Gesetzgebung, die Menschen, die nicht geimpft sind oder die in den letzten 48 Stunden nicht getestet wurden, daran hindert, mit der Öffentlichkeit zu arbeiten – zum Beispiel vor einer Klasse voller Studenten zu stehen“, sagte der israelische Gesundheitsminister Yuli Edelstein im Februar.

„Es ist möglich, dass Lehrer, die sich weigern, sich impfen zu lassen, alle 48 Stunden aus eigener Tasche für private Tests bezahlen müssen“, fügte er hinzu. „Ich werde niemanden feuern, aber wenn jemand nicht geimpft ist, dann ist das sein Problem.“

Israel hat besonders harte COVID-19-Maßnahmen ergriffen, darunter mehrere landesweite Abriegelungen und Verbote für internationale Reisen. Erst letzte Woche hat das Land ein Gesetz erlassen, das es der Regierung erlaubt, persönliche Daten von COVID-19-Impfverweigerern weiterzugeben, und die Wiedereröffnung der Wirtschaft auf diejenigen beschränkt, die einen „grünen Pass“ für die Impfung haben.

Verschiedene Gesundheitsexperten haben Versuche angeprangert, Angestellte zu zwingen, potenziell tödliche, nebenwirkungsanfällige COVID-19-Impfstoffe zu erhalten, von denen viele mit Zellen abgetriebener Babys getestet oder hergestellt wurden.

„Experimentelle Impfungen müssen immer eine informierte Entscheidung zwischen einem Arzt und seinem Patienten sein, die eine Vielzahl von Risikofaktoren berücksichtigt, einschließlich des Alters des Patienten, Komorbiditäten und Expositionsrisiken,“ America’s Frontline Doctors Gründer Dr. Simone Gold sagte in einer Pressemitteilung im Dezember.

„Impfmandate auf staatlicher, lokaler und privater Ebene sind unvereinbar mit den bürgerlichen Freiheiten und setzen Millionen von Amerikanern einem experimentellen Medikament aus“, betonte sie.

In den USA ist es Unternehmen generell erlaubt, Impfungen vorzuschreiben, was in letzter Zeit zu mehreren Entlassungen geführt hat, obwohl einige staatliche Gesetzgeber versucht haben, diese Möglichkeit einzuschränken.

Nur etwa 56 Prozent der berufstätigen Erwachsenen in den Vereinigten Staaten sind bereit, sich impfen zu lassen, und in anderen Ländern sind die Zahlen noch niedriger, wie Umfragen zeigen. Es hat sich gezeigt, dass rassische Minderheiten besonders zögerlich sind, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, was zusätzliche Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit von Impfvorschriften aufkommen lässt.