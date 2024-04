Armstrong: Warum kaufen Zentralbanken Gold?

Die Neugier der Investoren hat ihren Höhepunkt erreicht, da die Zentralbanken ihre Goldkäufe ausweiten.

Wir werden nicht zu einer Situation wie in Bretton Woods zurückkehren, und das ist auch nicht das Problem.

Man muss verstehen, dass Gold neutral ist. Die Zentralbanken kaufen Gold, weil die Neokonservativen den Dollar in eine Waffe verwandelt haben.

Russland wurde aus dem SWIFT-System ausgeschlossen und Privatvermögen beschlagnahmt.

Als die russischen Guthaben aus SWIFT entfernt wurden, wurde der Welt gedroht: “Hey, wenn ihr nicht tut, was wir euch sagen, werden wir euch aus SWIFT entfernen”.

Das ist nicht das Ende des Dollars.

Das Geld fließt weiter in US-Aktien, vorwiegend in den Dow. Und warum? Wenn die Kriegstrommeln gerührt werden, beeilen sich die großen Institutionen, ihr Geld in einen sicheren Hafen zu bringen, und das sind derzeit die USA.

Das große Geld kauft zum Beispiel keine Start-up-Aktien an der Nasdaq, weil es dieses Risiko nicht eingehen will. Unser Computermodell zeigt, dass der Dow bis 2032 weiter steigen wird, weil er einer der letzten sicheren Häfen bleibt.

Der Westen ist geopolitisch sehr aggressiv geworden. Man kauft einfach nicht die Schulden des Feindes. Die Zentralbanken kaufen Gold, weil der Dollar politisch ist.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Anleihen.

Die Zentralbanken haben keine Kontrolle über die kurzfristigen Anleihen, und so begann das ganze QE-Fiasko, als die Zentralbanken begannen, langfristige Anleihen zu kaufen, um die langfristigen Zinsen zu senken. Warum sollte man langfristige Anleihen kaufen, wenn ein Krieg droht, der die Inflation am stärksten antreibt?

Das ist eine ernste Situation, die die Neokonservativen, die den Dollar in eine Waffe verwandelt haben, einfach nicht verstehen.