Deutsche Medien: Bewahrer des Inneren Friedens

Egon W. Kreutzer

Es gibt viel Kritik aus den Reihen der selbsternannten alternativen Medien an Themenwahl und Schwerpunktbildung der etablierten Qualtitätsmedien, allen voran werden die Nachrichten-Flaggschiffe von ARD und ZDF angegriffen. Auch hier gilt: „Viel Feind, viel Ehr!“, was dazu führt, dass um der eigenen Ehre willen der Einfluss der Stänkerer absurd übertrieben wird. Doch das nur am Rande.

Aktuell wird die unzureichende Berichterstattung zu zwei für wichtig gehaltene Themen bekrittelt.

Von der Leyen

Da geht es um die Ermittlungen einer so genannten „Europäischen Staatsanwaltschaft“, von der noch nie jemand etwas gehört oder gelesen hat, gegen Ursula von der Leyen.