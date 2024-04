US-Wahlen: Biden und Trump sind zwei Seiten der gleichen mörderischen Medaille

“Völkermord Joe” und “Don der Betrüger” bilden die moralisch verkommene Wahl für eine von Milliardären geführte Scheindemokratie, die weltweit unzählige unschuldige Menschen abschlachtet. Ich kann für keinen von beiden stimmen.

Hamid Dabashi

Seit ich mich erinnern kann, seit fast einem halben Jahrhundert, in dem ich in den USA lebe, vor allem aber seit den 1980er Jahren und der Präsidentschaft von Ronald Reagan, höre ich immer wieder den Ausdruck “das kleinere Übel”.

Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass zwischen den beiden Spitzenkandidaten einer Präsidentschaftswahl kein großer Unterschied besteht, so dass vernünftige und anständige Amerikaner für denjenigen stimmen werden, der das geringere Übel darstellt.

Obwohl der Ursprung des Satzes auf die klassische Antike und insbesondere auf Aristoteles zurückgeht, ist er seit dem Vietnamkrieg in den 1960er Jahren zu einer gängigen politischen Position geworden.

Zuletzt hatten wir 2016 die Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton und 2020 zwischen Joe Biden und Donald Trump. Im Jahr 2024 werden wir wieder vor der gleichen Wahl stehen.

In einem Meinungsbeitrag, den ich vor fast vier Jahren geschrieben habe, lange bevor Biden den israelischen Völkermord, der derzeit in Gaza stattfindet, von ganzem Herzen unterstützt, finanziert, bewaffnet und diplomatisch erleichtert hat, habe ich erklärt, warum ich nicht für Biden stimmen würde.

Diese Haltung stand im Gegensatz zu der erklärten Position führender amerikanischer Intellektueller und revolutionärer Denker wie Cornel West, Noam Chomsky und sogar Angela Davis, die alle darin übereinstimmten, dass wir aus Angst vor Trump für Biden stimmen sollten – also für das kleinere Übel. Ich tappe schon lange nicht mehr in diese Falle.

Kein anständiger Amerikaner, kein anständiger Mensch, hat einen Kandidaten bei dieser US-Präsidentschaftswahl. Dies ist ein manipuliertes System, mit dem nur das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), die Waffenlobby und die Lobby der fossilen Brennstoffe sowie andere militante Milliardäre, die diese so genannte “Demokratie” zur Farce machen, umzugehen wissen.

Natürlich gibt es eingefleischte Republikaner und die so genannten “Blue Dog Democrats”, die entlang der Parteigrenzen abstimmen werden, egal wer der Kandidat ist. Aber zu welchem Zweck? Welche Wahl hat ein anderer anständiger Mensch, der bei den US-Wahlen seine Stimme abgeben kann, zwischen Völkermord Joe und Don the Con – wie sie in diesem Land meist genannt werden – zu treffen?

Zwei Seiten der gleichen Medaille

Nehmen wir Donald Trump, den Kandidaten der Republikaner. Gegen ihn wird ermittelt, weil er staatliche und bundesstaatliche Institutionen ausgenutzt hat, um sich an der Macht zu halten; ihm wird vorgeworfen, die Regierung für seine persönlichen und die finanziellen Vorteile seiner Familie, für Vetternwirtschaft und Klientelismus zu nutzen.

Er hat Kriminelle und weiße Rassisten im Weißen Haus willkommen geheißen, in seinem Kabinett herrschte tiefe Korruption, und er hat die Rechtsstaatlichkeit systematisch missachtet – was schließlich so weit ging, dass er versuchte, die letzte Präsidentschaftswahl zu sabotieren, um an der Macht zu bleiben.

Dies sind nur einige Beispiele für seine politische Scharlatanerie. Trump vertritt fremdenfeindliche und islamfeindliche Ansichten und ist unübertroffen rüpelhaft in seinem Umgang mit Frauen, Schwarzen, Latinos, Muslimen und Behinderten.

Wie könnte ein anständiger Mensch in die Nähe einer Wahlkabine gehen, um für ihn zu stimmen? Und doch bewundern, schätzen und verehren ihn Millionen von Amerikanern und vergleichen ihn mit Jesus Christus.

Sein Rivale, der derzeitige US-Präsident, hat den israelischen Völkermord an den wehrlosen Palästinensern ermöglicht. Er hat Israel ermächtigt, ermutigt, aggressiv militarisiert und diplomatisch gegen die weltweite Verurteilung geschützt, was von einer ganz anderen Ebene der mörderischen US-Politik spricht.

Vor dem gegenwärtigen Gemetzel hat er die US-Invasionen in Afghanistan und im Irak ermöglicht und ermächtigt. Seine Ermächtigung und Bewaffnung Israels zu dem, was es den Palästinensern antut, ist also Teil einer größeren Kriegstreiberei rund um den Globus, die eine besonders üble rassistische Note hat.

Um Israels völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser zu schützen, hat er den Jemen und Syrien bombardiert. Er hat sich für ein außenpolitisches Team entschieden, das stark in den so genannten “liberalen Interventionismus” (d. h. den imperialistischen Militarismus) der Clinton-Obama-Administrationen eingebunden ist, mit der zusätzlichen Potenz einer Großmachtrivalität gegen Russland und China.

Wenn es um Israel und den völkermörderischen Zionismus geht, sind Biden und Trump zwei Seiten derselben mörderischen Münze, eine Münze, die man werfen könnte, um zu entscheiden, wer von ihnen der nächste US-Präsident sein wird.

Alle sind in dieses Übel verwickelt

Im Jahr 2016 schrieb ich über die US-Wahl als existenzielle Bedrohung für die Welt. Heute, während sich die Amerikaner darauf vorbereiten, zu wählen oder nicht zu wählen, wurde Gaza von US-Bomben, US-Kampfjets, US-Panzern, US-Kugeln, US-Militärgeheimdiensten und dem diplomatischen Schutz des völkermordenden Zionismus durch die USA in Schutt und Asche gelegt. Sollte Trump die Nachfolge Bidens antreten, wäre es nur noch mehr vom Gleichen.

Es gibt kein geringeres Übel – böse ist böse – und die amerikanische politische Kultur ist böse. Diese beiden alternden Männer sind die beiden obersten Ikonen dieses handfesten Übels. Die zu Zehntausenden ermordeten Männer, Frauen und Kinder in Gaza, die unter den Trümmern ihrer Häuser begraben liegen, sind der Beweis für der beiden Bösartigkeit.

Man kann nirgendwo hingehen, sich nirgendwo verstecken, nirgendwo einen sicheren Hafen vor diesen Ungeheuerlichkeiten nennen. In weniger als geben werden, die auf Palästinenser oder andere Menschen wie Palästinenser abgeworfen werden. Wir sind bereits alle in dieses Übel verwickelt.

Ein führender liberaler Kolumnist der New York Times schrieb kürzlich: “Aber bei einer zweiten Amtszeit von Trump ginge es nicht nur um Machtmissbrauch, die Aushöhlung von Kontrollen und Gleichgewichten und die Beförderung von Schreiberlingen und Apparatschiks in Positionen mit echter Autorität. Es ginge auch um das konzertierte Bemühen, die Bundesregierung zu einem Vehikel für die Umverteilung des Reichtums nach oben zu machen.”

Welcher der beiden moralisch verkommenen Männer zum Präsidenten gewählt wird, er wird dieselben Bomben auf unschuldige Menschen werfen, die Welt aushungern, so wie sie die Palästinenser ausgehungert haben, und seine eigenen teuflischen Interessen verfolgen, und wieder einmal werden die Amerikaner gegeneinander ausgespielt, weil sie glauben, dass sie sich für das kleinere Übel entscheiden. Das tun sie aber nicht.

Israel ist nicht nur eine Siedlerkolonie, die von Europäern und Amerikanern geschaffen wurde, um ihre mörderische Herrschaft über den Globus zu schützen. Israel ist die mörderische Logik der westlichen Barbarei, die sich selbst als Inbegriff der Zivilisation verkauft hat.

Als der Präsident dieses Garnisonsstaates sagte, er würde die “westliche Zivilisation” retten, sagte er die Wahrheit: Seine Siedlerkolonie und der völkermörderische Zionismus, den sie repräsentiert, sind die Quintessenz der “westlichen Zivilisation”. Zwei Massenmörder, Biden und Trump, sind die höchste Errungenschaft der politischen Kultur, die sie “Demokratie” nennen.

Unheilbare Fremdenfeindlichkeit

Die liberalen Amerikaner fürchten heute, dass Trump die amerikanische Demokratie demontieren wird. Aber was genau hat die amerikanische Demokratie für die Welt bedeutet?

Fragen Sie einen Palästinenser, einen Afghanen, einen Iraker, einen Iraner, der unter der Demütigung des Putsches von 1953 gelitten hat. Fragen Sie einen Afrikaner oder Lateinamerikaner, der den ständigen CIA-Putschen ausgeliefert war. Fragen Sie, was die amerikanische Demokratie für sie bedeutet.

Die USA, die auf dem Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern, der anhaltenden transatlantischen Sklaverei und einer unheilbaren Fremdenfeindlichkeit aufgebaut sind, sind in ihrer gesamten Existenz ein einziges solides und unrettbar rassistisches Unternehmen, in dem eine Gruppe von Millionären diesen Anspruch auf Demokratie ins Lächerliche ziehen kann.

Was wird Trump am 6. Januar 2021 vorgeworfen? Dass seine rüpelhaften Anhänger den Capitol Hill angegriffen und versucht haben, die Nachfolge von Genocide Joe nach Don the Con zu verhindern?

Wurde der Capitol Hill nicht immer wieder vom endlosen Marsch der einen oder anderen Lobby angegriffen – der Waffenlobby, der Lobby für fossile Brennstoffe, der Israel-Lobby, bis zum Gehtnichtmehr?

Sauber rasiert und in Geschäftsanzüge gekleidet, betreten Lobbyisten die Hallen des Kongresses und bestechen die Gesetzgeber, mehr Waffen nach Israel zu schicken, um noch mehr Palästinenser abzuschlachten, mehr Waffen an Verrückte zu verkaufen, um Schulkinder zu ermorden, oder aber die Umweltkatastrophen, denen wir gegenüberstehen, zu ignorieren und die Profite der fossilen Brennstoffindustrie zu steigern.

Das ist die amerikanische Demokratie in einer Nussschale.

Wir alle sollten jede falsche Hoffnung in die amerikanische Demokratie aufgeben und mit den Ruinen von Gaza und den unter diesen Ruinen begrabenen geschlachteten Leichen der Palästinenser beginnen und eine neue politische Vorstellungskraft aufbauen.

Es ist obszön, ein Wahllokal zu betreten und für irgendjemanden in dieser grundlegend fehlerhaften und nicht einlösbaren “amerikanischen Demokratie” zu stimmen. Wir können dieses teuflische politische System nicht mehr retten. Wir müssen unsere eigenen Seelen retten.