Inmitten des Völkermords unterzeichnet die EU umfangreiche Forschungsfinanzierung für Israel

David Cronin

Mitten im völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen hat die Europäische Union grünes Licht für eine Vielzahl neuer Wissenschaftsförderungen für Israel gegeben.

Bei der Durchsicht einer EU-Förderdatenbank habe ich fast 90 Projekte gezählt, an denen israelische Firmen oder Institutionen beteiligt sind und die Brüsseler Bürokratie seit dem 7. Oktober genehmigt hat.

Israel Aerospace Industries, ein Waffenhersteller, der sich damit brüstet, eine “zentrale Rolle” im aktuellen Krieg gegen Gaza zu spielen, ist an mindestens zwei dieser Projekte beteiligt.

Zu den zahlreichen anderen Projekten gehören die Universität Tel Aviv, das Technion und die Hebräische Universität Jerusalem. Alle drei Universitäten bieten Studenten, die in den vergangenen sechs Monaten als Reservesoldaten der israelischen Armee am Völkermord teilgenommen haben, besondere Unterstützung an.

Vergangene Woche habe ich im Livestream von The Electronic Intifada über die engen Verbindungen zwischen israelischen Universitäten und dem Militär gesprochen.

Verbindung zum Mossad

Die EU erlaubt Israel implizit, seine Unterdrückung der Palästinenser als defensiv darzustellen.

Am 8. November – etwas mehr als einen Monat nach Beginn des Völkermords im Gazastreifen – genehmigte die Brüsseler Bürokratie ein neues Forschungsprojekt über Terrorismus.

Unter den Teilnehmern ist auch die Reichman-Universität. Diese israelische Hochschule verfügt über ein “Institut für Terrorismusbekämpfung”, das von dem verstorbenen Shabtai Shavit, dem ehemaligen Direktor des berüchtigten Spionage- und Morddienstes Mossad, mitbegründet wurde.

Einige EU-Projekte, an denen israelische Universitäten beteiligt sind, wurden offiziell genehmigt, nachdem der Internationale Gerichtshof im Januar festgestellt hatte, dass es plausible Beweise dafür gibt, dass Israel Völkermord begeht.

Mit der Unterzeichnung der neuen Finanzhilfevereinbarungen stellen sich EU-Beamte auf die Seite eines Staates, der aufgefordert wurde, den Völkermord zu beenden, der allgemein als das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen wird.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Israel die Möglichkeiten der Besatzung der Westbank und des Gazastreifens genutzt hat, um eine lukrative Rüstungsindustrie aufzubauen.

Die EU hat keine Skrupel, Unternehmen, die eng mit dem Waffenhandel verbunden sind, Forschungsgelder zukommen zu lassen.

Die israelische Firma RunEL ist an einem neuen EU-finanzierten Projekt über die Zukunft der drahtlosen Kommunikation beteiligt. Zion Hadad, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, war früher leitender Wissenschaftler bei Tadiran, dem führenden israelischen Waffenhersteller, der heute unter dem Namen Elbit Systems firmiert.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat Israel in der Anfangsphase des Völkermords im Gazastreifen ihre volle und bedingungslose Unterstützung zugesichert.

Beamte, die für die EU arbeiteten, zeigten diese Unterstützung, indem sie versuchten, einen “business as usual”-Ansatz beizubehalten. Inmitten des Völkermords organisierte die EU-Botschaft in Tel Aviv ein Seminar, auf dem gefeiert wurde, wie sich Israel beim Zugang zu Forschungsgeldern “auszeichnet”.

Böse Ironie

Israel ist der zweitgrößte Nutznießer des EU-Wissenschaftsprogramms, hieß es auf dem Seminar. Das Programm, das unter dem Namen “Horizont Europa” bekannt ist, verfügt zwischen 2021 und 2027 über ein Gesamtbudget von fast 104 Milliarden Dollar.

Medizinische Innovation ist eines der Ziele der neuen EU-Forschungsprojekte, an denen Israel teilnimmt.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Israel Zuschüsse für Gesundheitsprojekte erhält, während seine Truppen die Krankenhäuser in Gaza zerstören. Nicht einmal die Babys in den Brutkästen wurden während des derzeitigen Völkermords verschont.

Die EU sollte sich auch nicht dafür entschuldigen, dass sie seit Beginn des Krieges gegen Gaza einen neuen Forschungszuschuss für Yad Vashem, Israels Holocaust-Gedenkstätte, bewilligt hat.

Israel hat den Holocaust lange missbraucht, um seine Gewalt gegen die Palästinenser zu rechtfertigen. Yad Vashem hat dabei eine zentrale Rolle gespielt.

Es gibt kaum etwas Obszöneres, als Israel dabei zu helfen, den Holocaust zu missbrauchen und gleichzeitig einen Holocaust in Gaza zu veranstalten.