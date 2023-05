Artikel von Scientific American: „Bevölkerungsrückgang wird die Welt zum Besseren verändern“

Ein Artikel aus der Rubrik „Klimawandel“ des Scientific American hatte einen so eingängigen Titel, dass ich ihn mir nicht entgehen lassen konnte.

… die Vereinten Nationen sagen voraus, dass die Bevölkerung in Dutzenden Ländern bis 2050 schrumpfen wird. Das ist eine gute Nachricht. In Anbetracht der Tatsache, dass die Population keiner anderen großen Tierart so stark, so schnell und mit so verheerenden Folgen für andere Arten gewachsen ist wie die unsere, sollten wir uns alle über den Bevölkerungsrückgang freuen. Rückläufige Bevölkerungszahlen werden den Druck, den acht Milliarden Menschen auf den Planeten ausüben, verringern. Als Direktor für Bevölkerung und Nachhaltigkeit am Center for Biological Diversity habe ich die verheerenden Auswirkungen unseres immer größer werdenden Fußabdrucks auf die globalen Ökosysteme gesehen.

Der Artikel wurde von Stephanie Feldstein, der Direktorin für Bevölkerung und Nachhaltigkeit am Center for Biological Diversity, verfasst.

Stephanie empfiehlt zwei Bücher, eines davon „Der Jane-Effekt“, das Jane Goodall gewidmet ist. Jane wünscht sich, genau wie Stephanie, eine kleinere Bevölkerung und arbeitet dafür. Sehen Sie sich dieses einminütige Video an, in dem Jane auf dem Weltwirtschaftsforum spricht.

„All diese Probleme, über die wir sprechen, wären kein Problem, wenn die Bevölkerung so groß wäre wie vor 500 Jahren.“

Stephanies Artikel im Scientific American erklärt die klimatischen Vorteile sinkender Fruchtbarkeitsraten:

Während viele davon ausgehen, dass ein Bevölkerungsrückgang unweigerlich der Wirtschaft schaden würde, fanden Forscher heraus, dass niedrigere Fruchtbarkeitsraten bis 2055 nicht nur zu geringeren Emissionen, sondern auch zu einem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens um 10 Prozent führen würden.

Sie fordert uns auf, von Wachstum zu Degrowth überzugehen, einem Begriff, der einen Rückgang der Menge an Gütern und Ressourcen bedeutet, die unsere Gesellschaften verbrauchen:

Der Bevölkerungsrückgang ist nur eine Bedrohung für eine auf Wachstum basierende Wirtschaft. Die Umstellung auf ein Modell, das auf Degrowth und Gerechtigkeit basiert, wird zusammen mit niedrigeren Geburtenraten dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen und Wohlstand und Wohlbefinden zu steigern.

Stephanie geht davon aus, dass die sinkenden Geburtenraten in den Ländern der ersten Welt die Versorgung der alternden Bevölkerung erschweren werden, und empfiehlt, die fehlenden jungen Menschen durch Einwanderung zu ersetzen:

Trotz der Tatsache, dass der unvermeidliche Bevölkerungsrückgang den Menschen und dem Planeten zugute kommen wird, haben die führenden Politiker der Welt wenig getan, um sich auf eine Welt jenseits des Paradigmas des endlosen Wachstums vorzubereiten. Sie müssen sich jetzt auf eine alternde Bevölkerung vorbereiten und gleichzeitig unsere sozioökonomischen Strukturen in Richtung Degrowth neu ausrichten. In der Zwischenzeit kann die Einwanderung dazu beitragen, einige der demografischen Schläge abzumildern, indem sie jüngere Menschen in alternde Länder bringt.

Neueste Nachrichten zur Entvölkerung sollten Stephanie glücklich machen

Nachdem ich in zahlreichen Artikeln auf den Rückgang der Lebendgeburten und den verblüffenden Anstieg der Sterblichkeit hingewiesen habe, möchte ich einige statistische Aktualisierungen mitteilen.

Geburten

Schweden ist eines der wenigen Länder, die Lebendgeburten nach Monaten ausweisen. Der jüngste Bericht enthält beunruhigende Nachrichten, da die Geburtenraten weiterhin rückläufig sind, anstatt sich zu erholen. So sind unter anderem die Geburten im Februar 2023 im Vergleich zum Februar 2021 um 12 % zurückgegangen. (In Schweden begann der Rückgang der Lebendgeburten neun Monate nach Beginn der Impfung der schwedischen Frauen im Jahr 2021)

Fötale Missbildungen in Großbritannien um 13% gestiegen

Wie arkmedic berichtet, stiegen die Abtreibungen aufgrund fötaler Fehlbildungen im Vereinigten Königreich 2021 im Vergleich zu 2020 um 13 %.

Der 13%ige Anstieg der Schwangerschaftsabbrüche mit Grund E (fetale Anomalien) erfolgte vor dem Hintergrund, dass sich die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche insgesamt im Jahr 2021 kaum verändert hat. Sie sind also auf einen anormalen und unerklärlichen Anstieg fötaler Anomalien zurückzuführen. Das kann doch sicher nicht auf die sicheren und wirksamen Covid-Impfstoffe zurückzuführen sein, die die britischen Frauen im Jahr 2021 akzeptieren mussten, oder?

Deutschland Übersterblichkeit nimmt wieder zu

Deutschland veröffentlicht eine Tabelle mit den täglichen Sterbefällen, die wir herunterladen und untersuchen können. Die Registerkarte mit dem Titel „D_2016_2023_Tage“ enthält diese täglichen Todesfälle für 2016–2023. Ich habe einen laufenden 7-Tage-Durchschnitt der Todesfälle im Jahr 2023 berechnet und mit dem laufenden Durchschnitt der Todesfälle im Zeitraum 2016–2019 für dieselben Tage verglichen.

Hier ist das Diagramm der überzähligen Todesfälle nach Tagen (die X-Achse ist die Tageszahl, die Y-Achse ist die überzählige Sterblichkeit, geglättet durch den 7-Tage-Durchschnitt):

Die Übersterblichkeit in Deutschland ist wieder auf ein beunruhigendes Niveau von 17 % gestiegen.

Wir sehen, dass die Übersterblichkeit und die verringerte Fruchtbarkeit zusammenwirken, um die Bevölkerung vieler westlicher Länder zu reduzieren, was Stephanie Feldstein vom Scientific American und ihre WEF-Freundin Jane Goodall glücklich macht.

Die Verringerung der CO2-Emissionen käme unserem Planeten zugute, sagen sie, und alle Defizite in der jüngeren Bevölkerung der westlichen Länder könnten durch Einwanderung ausgeglichen werden, wodurch die einheimische Bevölkerung ersetzt würde.

Die wichtige Wissenschaftszeitschrift Scientific American hat einen solch feierlichen Artikel nicht ohne Grund gewählt – sie möchte die Vorteile des bevorstehenden Bevölkerungsrückgangs hervorheben.

Können wir darüber nachdenken?

Es wäre ein Leichtes für mich, meinen Beitrag auf einer verschwörerischen Note zu beenden, indem ich sage: „Die Wissenschaftsförderer wollen uns alle tot sehen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren“ und „Die Verschwörungstheorie über den Ersatz ist endlich bestätigt.“

Das wäre ein prägnanter, knallharter Beitrag, der vielleicht viele Leser findet und ein gewisses Interesse weckt.

Da es sich bei meinen Lesern jedoch um kritische Denker handelt, möchte ich sie dazu anregen, die Bevölkerungssituation und die fortschreitende Entvölkerung mit einigen Nuancen zu betrachten. Vielleicht würde das Nachdenken über diese Fragen zu einer lebhaften Diskussion im Kommentarbereich führen.

Die Ethik und der Nutzen der Entvölkerung

Wir müssen uns schwierige Fragen stellen:

Haben wir in jedem Land das optimale Bevölkerungsniveau?

Welche Maßnahmen, die zu einer Verringerung der Bevölkerung führen, sind ethisch vertretbar und welche sind unethisch?

Selbst wenn die Verringerung der Bevölkerungszahl durch die rücksichtslosen Covid-Impfungen unethisch ist, wird die Welt davon profitieren?

Welche Art von Bevölkerungsveränderungen wird es geben, wenn der Trend zu COVID-Impfungen anhält?

Die oben genannten Fragen sind kompliziert.

Wir Menschen sind, wie die meisten Tiere, genetisch auf Fortpflanzung programmiert. Wir alle stammen NUR von Vorfahren ab, die instinktiv den Wunsch hatten, Sex zu haben, und die trotz zahlreicher Schwierigkeiten und Armut Kinder großgezogen haben.

Der Wunsch, sich fortzupflanzen, ist also bei vielen von uns von Natur aus vorhanden. Er spiegelt sich in unserer Kultur wider: Viele von uns finden Kinder süß und reizend, Schwangerschaft und Mutterschaft werden gefeiert, und so weiter.

Steht der Wunsch, sich fortzupflanzen, einmal im Widerspruch zu den Ressourcen, die uns von der Natur zur Verfügung gestellt werden? Vergleichen Sie zum Beispiel Russland und Bangladesch.

Sie können sofort sehen, dass die Bevölkerungsdichte in Bangladesch viel höher ist als in Russland. Haben beide Länder ein optimales Bevölkerungsniveau? Ich würde sagen, keines von beiden – Russland könnte mehr Menschen haben, und Bangladesch könnte weniger Menschen haben.

Die „Ethik der Entvölkerung“ ist ein Thema, das Tausende von Seiten erfordern würde, um die moralische Komplexität der Beeinflussung des Wunsches und der Fähigkeit der Menschen, sich fortzupflanzen, zu untersuchen.

Einige Dinge sind jedoch ganz einfach: Menschen unfruchtbar zu machen oder ihr Sterberisiko zu erhöhen, indem man sie zwingt, sich neuen, unbewiesenen biomedizinischen Behandlungen zu unterziehen, ist niemals richtig.

Ich möchte Sie einladen, in den Kommentaren zu schreiben. Findet eine Entvölkerung statt? Ist das eine gute Sache? Kann die Welt von einer Bevölkerungsreduzierung profitieren, wenn diese mit bösen Mitteln erreicht wird?

Lassen Sie uns wissen, was Sie denken!