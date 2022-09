Arzt findet „Rechtecke und umgekehrte Pyramiden (ähnliches aussehen wie ein Mikrochip)“ in degradierten mRNA-Impfstoffen, Wissenschaftler bestreiten Analyse

theepochtimes.com: Dr. Daniel Nagase hat mit einem Rasterelektronenmikroskop sowohl Pfizer- als auch Moderna-mRNA-Impfstoffe analysiert, die wochen- oder monatelang bei Raumtemperatur gelagert wurden, und dabei seltsame Objekte gefunden, die nach Ansicht mehrerer Ärzte, die mit The Epoch Times sprachen, nicht in den Fläschchen sein sollten – auch nicht nach dem Abbau.

Nagase machte Fotos von Kristallen, Kugeln, Fasern und vor allem von „Rechtecken und umgekehrten Pyramiden“: „Rechtecke und umgekehrte Pyramiden“.

Eines der Bilder zeigt eine „sechseckige kristalline Struktur, über der sich eine vierseitige rechteckige Struktur mit regelmäßig angeordneten Punkten in Form eines Gitters befindet.“

„vierseitige Strukturen über sechsseitigen Strukturen kommen in der Natur nicht vor“, so Nagase gegenüber The Epoch Times, „ebenso wenig wie Gittermarkierungen.“

Ein Molekularbiologe/Virologe, der Nagases Ergebnisse begutachtet hat, sagte der Epoch Times unter der Bedingung der Anonymität, dass die Ergebnisse der Rasterelektronenmikroskopie „unerwartete Inhalte enthüllen“.

„Am bemerkenswertesten ist eine ausgeprägte rechteckige Form, die hauptsächlich aus Kohlenstoff und Sauerstoff besteht“, so der Wissenschaftler gegenüber The Epoch Times.

REM-Aufnahme (Rasterelektronenmikroskop) eines Fläschchens von Pfizer, Charge vom März. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Nagase)

„Diese Form steht im Widerspruch zu den bekannten morphologischen Eigenschaften von Impfstoffkomponenten und biologischem Material. Weitere Untersuchungen der Impfstoffzusammensetzung sind angebracht, und eine unabhängige Überprüfung unter kontrollierten Bedingungen ist dringend erforderlich.“

Kein Stickstoff, kein Phosphor in der ersten Charge

Nagases größte Sorge ist, dass sie nur aus Kohlenstoff und Sauerstoff“ bestehen.

Er behauptet, dass Biologika wie RNA Anzeichen von Stickstoff und Phosphor aufweisen würden, aber seine erste Charge (vom März) von mikroskopischen Scans von Pfizer- und Moderna-Fläschchen zeigte keines dieser Elemente auf seinem Gerät.

In der Charge vom August wurde Phosphor nachgewiesen, „was darauf hindeutet, dass sich entweder DNA oder RNA in der Probe befindet“.

Das von ihm verwendete Rasterelektronenmikroskop ist in der Lage, Stickstoff in anderen Scans, die er der Epoch Times zeigte, nachzuweisen – und hat dies auch getan.

Die Marke des Geräts wollte er nicht preisgeben, weil „das die Maschine identifizieren könnte“.

Nagase ist ein Notarzt aus Kanada, der seit 2008 praktiziert. Er studierte Physiologie und Zellbiologie an der McGill University und besuchte auch die Dalhousie University Medical School.

Die Art von Mikroskop, die Nagase verwendet, ist in der Lage, einen Elektronenstrahl durch elektromagnetische Felder und Linsen zu schießen und den Strahl auf das zu analysierende Objekt zu konzentrieren, dann prallt der Strahl mit Elektronen und Röntgenstrahlen nach außen und zeigt, aus welchen chemischen Elementen das Objekt besteht.

Er hat zwei Serien von Analysen der mRNA-Impfstoffe durchgeführt. Die letzte wurde vor etwa vier Monaten durchgeführt, die neue im August. Er hat der Epoch Times ein neues Bild (die umgedrehte Pyramide aus dem Bild in diesem Artikel) aus seiner jüngsten Analyse geschickt und ist gerade dabei, viele Gigabytes an Daten aus der neuen Serie von Scans durchzugehen.

Nagase sagte, dass er beide Stapel aus „verschiedenen Städten“ in Westkanada erhalten hat.

Die neuen Bilder seien der ersten Analyse „sehr ähnlich“, behauptet er.

Nagase sagte der Epoch Times, dass er in seiner ersten Analyse „Kohlenstoff-Sauerstoff-Strukturen in Form von Kristallen, Kugeln, Fasern, Rechtecken und umgekehrten Pyramiden“ gefunden habe.

Bei der zweiten Analyse hat Nagase „keine Kohlenstoffkugeln oder -fasern gesehen“.

REM-Bild (Rasterelektronenmikroskop) von einem Pfizer-Fläschchen, Charge vom August. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Nagase)

Die Pfizer-Fläschchen, die er für die Analyse im März erhielt, wurden bei Raumtemperatur etwa zwei Monate lang aufbewahrt, die Moderna-Fläschchen etwa einen Monat lang, sagt er.

Die Fläschchen für die Analyse im August wurden etwa zwei Wochen lang bei Raumtemperatur aufbewahrt.

Elemente, Temperatur und Zeit

Dr. Lisa Morici erklärte im Dezember 2020 gegenüber Health.com, dass die mRNA schnell abgebaut wird. Es gibt auch Enzyme in der Umwelt und überall um uns herum, die mRNA abbauen“, was erklärt, warum die Impfstoffe so tief eingefroren werden müssen.

Dr. Michael Palmer, ein Mikrobiologe, erklärte gegenüber The Epoch Times, dass die Impfstoffproben „etwa zwei Monate lang in flüssigem Zustand verrotten mussten … wir wissen nicht, ob die seltsamen Formen, die in diesen Proben beobachtet wurden, tatsächlich im ursprünglichen Material vorhanden waren“.

„In dieser Zeit kann viel passieren, und wir wissen nicht, ob die seltsamen Formen, die in diesen Proben beobachtet wurden, tatsächlich im nativen Material vorhanden waren“, so Palmer.

Er räumte jedoch ein, dass das völlige Fehlen von Phosphor und Stickstoff in den Röntgenspektren „potenziell wichtig“ ist.

„Sowohl die mRNA als auch die Lipid-Nanopartikel sollten diese beiden Elemente enthalten; und was auch immer für ein chemischer Abbau mit den enthaltenen chemischen Verbindungen während dieser zwei Monate stattgefunden haben mag, die chemischen Elemente, aus denen diese Verbindungen bestanden, wären erhalten geblieben“, so Palmer weiter.

REM-Aufnahme (Rasterelektronenmikroskop) von einem Pfizer-Fläschchen, Charge März (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Nagase)

„Wir müssten jedoch genau wissen, welche Schritte bei der Vorbereitung dieser Proben für die Elektronenmikroskopie unternommen wurden. Könnte es sein, dass die Lipide und die mRNA oder deren Abbauprodukte abgewaschen wurden und nur die seltsamen Formen übrig blieben? Außerdem wurden alle Spektren von den seltsamen Formen aufgenommen und keine vom Hintergrund zwischen ihnen. Auf der Grundlage der begrenzten Informationen in dem Video halte ich die Abwesenheit von mRNA und von Lipid-Nanopartikeln nicht für schlüssig bewiesen“, so Palmer abschließend.

Ein anderer Mikrobiologe, Dr. Sucharit Bhakdi (im Ruhestand), stimmte Palmers Standpunkt „teilweise, aber nicht vollständig“ zu.

„Tatsache ist das ‚Monopol‘ von Kohlenstoff und Sauerstoff in allen Analysen“, betonte Bhakdi.

„Dies steht im Zusammenhang mit den Nachrichten über ‚leere‘ Chargen“, sagte er.

Die Idee der „schlechten Charge“ oder „leeren Charge“ bezieht sich auf die Behauptung, dass verschiedene Chargen von Impfstofffläschchen unterschiedliche Substanzen enthalten.

REM (Rasterelektronenmikroskop)-Aufnahme eines Moderna-Fläschchens, Charge März (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Nagase)

Palmer und Bhakdi haben vor ein paar Tagen eine Studie veröffentlicht, in der die Expression von Spike-Proteinen auch nach neun Monaten noch nachgewiesen werden konnte, ebenso wie die Entzündung verschiedener Organe aufgrund einer Autoimmunreaktion.

„Dr. Nagase hatte zwar keine frischen Proben, aber was er gefunden hat, stimmt mit dem überein, was alle anderen gefunden haben, als sie frische Proben hatten. Wir können zwar nicht sagen, worum es sich dabei handelt, aber wir wissen, dass sie zumindest auf einen mangelhaften Produktionsprozess hindeuten“, sagte Sasha Latypova, eine ehemalige Führungskraft in der Pharmaindustrie, die am E-Mail-Austausch zwischen Palmer und Bhakdi beteiligt war.

Zur Frage der Temperatur erklärte Nagase: „Der Sinn der Untersuchung von ungekühlten Fläschchen ist es, zu sehen, wie sich der Impfstoff unter Bedingungen verhält, die dem menschlichen Körper besser entsprechen.“

Er glaubt, dass „die Kühltemperatur keinen Sinn macht“.

„Negative 40 [Grad Celsius] sind keine biologische Temperatur. Für die mehrmonatige Lagerung von DNA/RNA sind nur -20 Grad erforderlich. Die Verfallsdaten für die mRNA-Impfstoffe liegen alle bei 6 Monaten oder weniger (nach dem, was ich gesehen habe, basierend auf dem Herstellungsdatum)“, sagte Nagase.

Wissenschaftliche Debatte

Ein kürzlich in den Ruhestand getretener Elektronenmikroskopiker/Forscher aus Yale, der mit The Epoch Times sprach, wies Nagases Ergebnisse mit der Begründung zurück, dass die Impfstoffe unter suboptimalen Bedingungen gelagert worden seien und es für die Forschung „kein Protokoll“ gebe.

„Es gibt keine gültigen wissenschaftlichen Protokolle, um den Inhalt von Impfstoffen mit diesen Methoden zu analysieren. Ferner ist die Vorbereitung von Proben für die Elektronenmikroskopie leider sehr anfällig für die Einbringung von Artefakten (Beschädigung der Integrität der Probe durch schlechte Vorbereitungstechniken), die bei sehr starker Vergrößerung oft falsch interpretiert werden“, sagte der Wissenschaftler unter der Bedingung der Anonymität.

Nagase antwortete mit dieser Widerlegung: „Der Sinn einer Promotion besteht darin, eine Forschungsarbeit zu verfassen, um zu beweisen, dass man den analytischen Denkprozess beherrscht, um eine unbekannte Frage anzugehen und zu beantworten. Ein ordentlicher Promotionsausschuss würde also die Fähigkeit eines Studenten bewerten, ein Protokoll zu erstellen, um eine Frage zu beantworten, für die es kein etabliertes Protokoll gibt. Der entscheidende Faktor bei der Feststellung, ob ein Student einen „Doktortitel“ hat, ist die Fähigkeit zur Wissenssynthese. Wissen zu schaffen, wo vorher keines war.“

REM-Aufnahme (Rasterelektronenmikroskop) eines Fläschchens von Pfizer, Charge vom März. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Nagase)

Der ehemalige Elektronenmikroskopiker stellte Nagases Arbeit weiter in Frage: „Dr. Nagase sieht zum Beispiel etwas, das wie ein Mikrochip aussieht – wenn man etwas hunderttausendfach vergrößert, ist es schwer zu interpretieren, was man da sieht. Es ist in etwa so, als würde man einen Tintenklecks betrachten, denn viele Menschen haben unterschiedliche Interpretationen. Manche Leute sehen einen Vogel, andere einen Baum“.

Worauf Nagase antwortete: „Die Chip-Fotos sind 1.000- bis 2.000-fach vergrößert. So steht es auf dem Foto. Ein Rasterelektronenmikroskop kann keine ‚Hunderttausende‘ machen. Das ist das Gebiet der Transmissionselektronenmikroskopie, und wenn er tatsächlich etwas Erfahrung mit der Elektronenmikroskopie hätte, könnte er anhand der Art des Bildes erkennen, ob es sich um ein Raster- oder Transmissionselektronenmikroskop handelt.“

Der Wissenschaftler stellte auch Nagases Beweiskette in Frage und sagte, dass die Bilder nicht von den Impfstoffen stammten, da sie keine biologischen Inhalte enthielten.

„Ich habe den Nachweis, dass die Proben vom Gesundheitsamt der Provinz stammen“, antwortete Nagase.

Andere Ärzte

Dr. Sherri Tenpeny ist eine Ärztin, die seit etwa 30 Jahren vor den Gefahren von Impfstoffen warnt.

„Dr. Nagase ist ein weiterer in einer Reihe von Forschern, die ungewöhnliche Inhalte in einem Impfstoff-Fläschchen entdeckt haben, das eigentlich unter sterilen Bedingungen hergestellt werden sollte“, so Tenpenny gegenüber The Epoch Times.

„Forscher in Spanien, Großbritannien, Deutschland, Japan und Brasilien, die mehrere Impfstofflösungen unter einem Mikroskop mit verschiedenen Vergrößerungen untersucht haben, haben alle Partikel gefunden, die in keiner Spritze sein sollten“, sagte Tenpenny.

REM-Aufnahme (Rasterelektronenmikroskop) eines Moderna-Fläschchens, März-Charge. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Nagase)

Tenpenny sagte, dass es viele Artikel gibt, die ihre Ergebnisse widerlegen.

„Das bedeutet natürlich, dass sie genau über das Ziel hinausschießen“, sagte sie.

„Unabhängig von seiner Identifizierung sollte es nicht in den Körper injiziert werden, und Partikel wie diese führen möglicherweise zu vielen der Nebenwirkungen, die den Injektionen zugeschrieben werden.“

Sine Qua Non für einen biologischen Ursprung

Dr. James Thorp hält diese Einschlüsse in den Fläschchen für „bizarr“ und kann sie „nicht definitiv definieren“.

„Ich halte es für sehr sonderbar, dass die Elektronenmikroskopie in allen untersuchten Bereichen dokumentiert, dass keiner der Inhalte biologischen Ursprungs zu sein scheint. Bei der elektronenmikroskopischen Untersuchung wurden keine Elemente von Stickstoff oder Phosphor gefunden. Sowohl Stickstoff als auch Phosphor sind eine conditio sine qua non für einen biologischen Ursprung“, so Thorp gegenüber The Epoch Times.

„Ich würde nicht erwarten, dass die Impfprobe, die mehrere Wochen lang bei Raumtemperatur gelagert wurde, negativ auf diese beiden Elemente getestet wird, die eine biologische Quelle definieren würden. Natürlich würden sich DNA oder RNA zersetzen, aber als Chemiestudent würde ich nicht erwarten, dass Stickstoff und Phosphor aus diesen alten Proben vollständig eliminiert werden“, sagte er.

„Die Arbeit von Dr. Nagase sollte nicht isoliert betrachtet werden. Wir sollten bedenken, dass auch andere ähnliche ‚verunreinigende‘ Elemente in den Fläschchen gefunden haben, und dies sollte zu sofortigen Maßnahmen führen, um zu untersuchen, worum es sich bei der ‚Verunreinigung‘ handelt“, erklärte Dr. Janci Lindsay, Toxikologe und Molekularbiologe, gegenüber The Epoch Times.

„In der Zwischenzeit sollte das Impfprogramm gestoppt werden. Das wäre die logische Reaktion, wenn die Regierungen der Welt wirklich an der Gesundheit und Sicherheit ihrer Bürger interessiert wären. Dass dies nicht der Fall ist, spricht Bände über die wahren Absichten dieses Programms“, sagte sie.

REM-Aufnahme (Rasterelektronenmikroskop) eines Moderna-Fläschchens, März-Charge. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Nagase)

REM-Aufnahme (Rasterelektronenmikroskop) eines Moderna-Fläschchens, März-Charge. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Nagase)

Pfizer und Moderna reagierten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.