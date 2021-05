Arzt und Nuklearkardiologe: Covid-19 und die Covid-Impfungen sind von Menschen gemachte Bio-Waffen

„Diese ‚Impfstoff‘-Einführung ist das größte Forschungsprojekt in der Geschichte der Menschheit. Sie sind entweder Teil der Versuchsgruppe oder Teil der Kontrollgruppe. Dr. Mengele wälzt sich in seinem Grab und fragt sich, warum er nicht die Kapazitäten hatte, diese Art von menschlicher Manipulation durchzuführen.“ – Physiker und Nuklearkardiologe Dr. Richard Fleming

Del Bigtree, Gastgeber der wöchentlichen investigativen Nachrichtensendung „The High Wire“, führte am 13. Mai ein starkes Interview mit Dr. Fleming. Nach dem Interview sagte Del, der bei seiner Berichterstattung stets Vorsicht walten lässt, dass „The High Wire“ die Möglichkeit, Covid-19 könne natürlich aufgetreten sein – daß eine Fledermaus das Virus auf einem Feuchtmarkt in China auf den Menschen übertragen habe – nicht mehr in Betracht ziehen würde. Del schloß mit der festen Überzeugung, dass „The High Wire“ die Position einnehmen würde, Covid-19 sei eine von Menschen hergestellte Biowaffe.

Dr. Fleming war während seiner gesamten Karriere Impfbefürworter, aber er weiß, dass die Covid-Impfungen keine Impfstoffe sind. Eine Zusammenfassung seiner Schlussfolgerungen: