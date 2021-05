Ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank: Gaza – USA und der Westen unterstützen Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020). Herr Koenig ist Research Associate des Centre for Research on Globalization.

Das Verständnis des unendlichen Konflikts

„Ich habe gesagt, dass wir der Hamas und anderen Terrorgruppen einen sehr hohen Preis abverlangen werden, und wir tun dies und werden es auch weiterhin mit großer Kraft tun“, sagte Netanjahu in einer feurigen Videoansprache.

Israels Premierminister Netanyahu ist ein Kriegsverbrecher und sollte nach den Kriterien der Nürnberger Prozesse 1945 / 1946 für Kriegsverbrechen während seiner gesamten Amtszeit als Premierminister Israels zur Rechenschaft gezogen werden. Seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen ein wehrloses Palästina sind vergleichbar mit dem Holocaust.

Im Jahr 2016 wurde gegen Benjamin Netanjahu Anklage wegen Bestechung, Betrug und Untreue erhoben. Das Verfahren läuft noch, wurde aber vorübergehend „ausgesetzt“. Netanjahu hat die Vorwürfe als heuchlerisch abgetan und tut so, als gäbe es sie nicht. Obwohl ihm die Mehrheit zur Bildung einer Regierung fehlt, handelt er ungestraft, weil er es kann – er kann es, weil er die Rückendeckung der Vereinigten Staaten hat.

Noch wichtiger ist, dass Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen Palästina angeklagt worden ist.

Die Anklägerin des ICC, Frau Fatou Bensouda, sagte am 3. März 2021, dass sie eine Untersuchung über angebliche Verbrechen in den palästinensischen Gebieten eingeleitet hat. Sie fügte hinzu, dass die Untersuchung „Verbrechen innerhalb der Jurisdiktion des Gerichtshofs untersuchen wird, die angeblich seit dem 13. Juni 2014 begangen wurden“, und dass die Untersuchung „unabhängig, unparteiisch und objektiv, ohne Furcht oder Begünstigung durchgeführt werden wird.“

In einer schnellen Reaktion beschuldigte PM Netanjahu das Gericht der Heuchelei und des Antisemitismus. Natürlich ist die schnellste und oft effektivste Verteidigung und Gegenattacke, jede Anschuldigung, egal wie berechtigt sie ist, als Antisemitismus zu bezeichnen. Jemanden als Antisemiten zu bezeichnen, lässt die meisten Menschen verstummen, egal ob der Vorwurf wahr oder falsch ist. Das erklärt zum Teil, warum sich niemand traut, die Wahrheit über die von Israel begangenen Verbrechen auch nur auszusprechen.

*

Stellen Sie sich vor, die Juden waren die Hauptopfer des deutschen Dritten Reiches – eines Nazi-Regimes, und heute haben die politischen Führer Israels, von denen viele Nachkommen der Juden sind, die in den Nazi-Konzentrationslagern verfolgt und abgeschlachtet wurden, die Umwandlung Israels in ein zionistisches Viertes Reich zugelassen, das die Palästinenser im Stil des Holocausts hinrichtet. Sie haben dies in den letzten 73 Jahren ungestraft getan, wobei die aktuellen Massaker unerhörte Ausmaße erreicht haben.

Pro-Palästina-Proteste finden auf der ganzen Welt statt – und besonders jetzt, endlich, in ganz Europa. Arbeiter und junge Menschen schlossen sich am Samstag, den 15. Mai, in ganz Europa, unter anderem in London, Paris, Berlin und Madrid, Protesten an, um sich Israels Bombardierung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza entgegenzustellen. Die Demonstrationen fielen mit dem palästinensischen Nakba (Katastrophentag, 14. Mai 1948) zusammen, der die Gründung des Staates Israel durch die Zwangsvertreibung von 760’000 Palästinensern aus ihren Dörfern markiert.

Hier ist, was ein Demonstrant, Khalid, in Manchester, UK, zu sagen hatte. Khalid hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Hebt die Belagerung Palästinas auf – Stoppt die Bombardierung Palästinas“. Er sagte,

„Israel sollte es besser wissen. Sie wissen, wie es sich anfühlt, ausgerottet zu werden. Sie hatten kein Heimatland und kamen als Gäste nach Palästina und jetzt haben sie die Häuser der Palästinenser genommen und versuchen, sie hinauszuwerfen. Die Palästinenser haben kein Wasser, sie haben kein Essen. Sie haben Leute wie [den britischen Premierminister] Boris Johnson und Präsidenten, die mit Israel konspirieren und ihnen Geld geben, um menschliches Leben zu zerstören“.

Israelische Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, finden immer mit der unerschütterlichen Unterstützung der Vereinigten Staaten statt. Kein US-Präsidentschaftskandidat hat eine Chance, auf den höchsten Stuhl des Imperiums, die Präsidentschaft, „gewählt“ zu werden, ohne seine oder ihre unhinterfragte Unterstützung für Zionist-Israel bewiesen zu haben. Ohne diese westliche Unterstützung wäre Israels Krieg gegen und Unterdrückung von Palästina bald vorbei.

Palästina könnte wieder aufatmen und ein freies Land werden, ein autonomes, souveränes, sich selbst erhaltendes Land, was es vor dem erzwungenen UN-Teilungsplan für Palästina war, und wie es in der UN-Resolution 181 II von 1947 vorgesehen war. Diese völkermörderische Konfliktsituation dauert nun schon fast ein dreiviertel Jahrhundert an – und hat unter der gegenwärtigen geopolitischen Konstellation des Nahen Ostens und der Welt, in der gehorsame Unterwerfung unter US-israelische Kommandos und Gräueltaten das Gebot der Stunde ist, kaum eine Chance, abzuflauen.

Hintergrund

Der Konflikt begann im Grunde mit der Gründung Israels. Das Vereinigte Königreich, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Auflösung des Osmanischen Reiches Besatzer der Halbinsel Palästina (Palästina und Transjordanien, siehe Karte), schlug der UNO als Bedingung für den Rückzug des Vereinigten Königreichs die Gründung Israels im westlichen Teil des damaligen Palästinas und Transjordaniens vor. Der sogenannte UN-Teilplan für Palästina wurde am 29. November 1947 von der UN-Generalversammlung als Resolution 181 (II) verabschiedet. Die damals 57 UN-Mitglieder stimmten mit 33 (72%) dafür, 13 gegen die Resolution, bei 10 Enthaltungen und einer Abwesenheit. Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde zu diesem Vorschlag nie konsultiert. Daher bleibt für viele Wissenschaftler die Rechtmäßigkeit des UN-Teilungsplans fraglich.

Der Plan versuchte, die widersprüchlichen Ziele und Ansprüche zweier konkurrierender Bewegungen, des palästinensischen Nationalismus und des jüdischen Nationalismus, oder Zionismus, zu lösen. Der Plan forderte auch eine Wirtschaftsunion zwischen den beiden vorgeschlagenen Staaten und den Schutz von religiösen und Minderheitenrechten.

Unmittelbar nach Verabschiedung der Resolution durch die Generalversammlung brach jedoch ein Bürgerkrieg aus und der Plan wurde nicht umgesetzt. Die Überreste dieses Bürgerkriegs, die Nicht-Akzeptanz dieser UN-Resolution 181 durch Palästina, bei der die historischen Besitzer des Landes nicht konsultiert wurden, wirken bis heute nach.

*

Nach dem Fall des Osmanischen Reiches wurde die britische Verwaltung durch den Völkerbund unter dem Palästina-Mandat 1923 formalisiert, als Teil der Aufteilung des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg. Das Mandat bekräftigte die britische Verpflichtung aus der Balfour-Deklaration von 1917, in Palästina eine „Nationale Heimstätte“ für das jüdische Volk zu errichten, mit dem Vorrecht, dies zu verwirklichen.

Die Balfour-Deklaration war eine öffentliche Erklärung, die von der britischen Regierung 1917 während des Ersten Weltkriegs herausgegeben wurde und in der sie ihre Unterstützung für die Errichtung einer „nationalen Heimstätte für das jüdische Volk“ in Palästina ankündigte, einem damals osmanischen Gebiet mit einer kleinen jüdischen Bevölkerungsminderheit. Die Erklärung war in einem Brief vom 2. November 1917 des britischen Außenministers Arthur Balfour an Lord Rothschild, einen Führer der britischen jüdischen Gemeinde, zur Weiterleitung an die Zionistische Föderation von Großbritannien und Irland enthalten. Die Frage wird auch heute noch gestellt: Wie legitim war diese Erklärung im Sinne des Völkerrechts? Viele Wissenschaftler sehen diese Erklärung auch heute noch als einseitigen Schritt und als Bruch des Völkerrechts an, da eine Konsultation der Palästinensischen Autonomiebehörde nie stattgefunden hat.

*

Bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung im November 1947 waren die USA unter den 33 Ländern, die FÜR den Teilungsplan stimmten. Interessanterweise bemerkte Präsident Truman jedoch später,

„Die Tatsachen waren, dass es nicht nur Druckbewegungen rund um die Vereinten Nationen gab, wie man sie dort noch nie gesehen hatte, sondern dass auch das Weiße Haus einem ständigen Sperrfeuer ausgesetzt war. Ich glaube nicht, dass ich jemals so viel Druck und Propaganda auf das Weiße Haus gerichtet hatte wie in diesem Fall. Die Hartnäckigkeit einiger weniger extremer zionistischer Führer – die aus politischen Motiven heraus handeln und politische Drohungen aussprechen – hat mich gestört und verärgert.“

Dieser zionistische Druck sollte den Maßstab für das setzen, was folgen sollte – bis zum heutigen Tag.

David Ben-Gurion, zionistischer Staatsmann und politischer Führer, war der erste Premierminister ( 1948-53, 1955-63) und Verteidigungsminister (1948-53; 1955-63) Israels. In einem Brief an seinen Sohn im Oktober 1937 erklärte Ben-Gurion, dass die Teilung ein erster Schritt zum „Besitz des Landes als Ganzes“ sein würde (Hervorhebung durch den Autor).

Bis heute, dreiundsiebzig Jahre später, ist der Konflikt nicht gelöst. Ganz im Gegenteil. Er ist der am längsten andauernde Krieg bzw. die am längsten andauernde Aggression in der jüngeren Menschheitsgeschichte geworden. Ein Krieg ist es eigentlich nicht, denn eine schiere Unterdrückung und ein buchstäbliches Abschlachten gegen einen vermeintlichen Feind wie Palästina, das keine nennenswerten Waffen hat und mit den ausgefeiltesten von den USA gesponserten Waffensystemen bombardiert und beschossen wird, kann nicht als Krieg bezeichnet werden. Es ist schierer Völkermord. Die palästinensischen Waffen der Wahl sind meist Steine; Steine, die von Palästinensern auf die israelischen IDF-Invasoren geworfen werden, die sie dann mit Maschinengewehren niedermähen, meist Zivilisten, Frauen und Kinder.

Die bis an die Zähne bewaffneten israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) dringen in den Gazastreifen und die palästinensischen Gebiete im Westjordanland mit den modernsten Maschinengewehren, Bomben und weißem Phosphor ein und praktizieren wahlloses Töten. Die IDF zerstört palästinensische Wohnviertel, Verwaltungsgebäude, Schulen, Geschäfte, die kleine verarbeitende Industrie, die ihre Wirtschaft ausmacht – sie zerstört ein Volk, das bereits am Rande der extremen Armut und Verzweiflung steht. Keine Gnade. Wie nennt man Menschen, die solche unaussprechlichen Verbrechen begehen?

Wie nennt man diese Art der Aggression? – Buchstäblich Hunderte, Tausende von Menschen zu töten, ohne sich zu verteidigen, im größten offenen Gefängnis der Welt – Gaza – Heimat von mehr als 2 Millionen Menschen, die im Elend leben, deren Häuser und Infrastruktur ständig zerstört werden, schmerzhaft teilweise wieder aufgebaut werden – nur um wieder zerstört und in Stücke gebombt zu werden. Diejenigen, die nicht an den direkten israelischen Aggressionen sterben, sterben vielleicht an den indirekten Auswirkungen – Hunger, Elend, Krankheit und Selbstmord – dieser ständigen, erbärmlichen Feindseligkeit, die auf dem Gebiet ausgeübt wird, das nach dem UN-Teilungsplan ein autonomes Palästina, die Heimat des palästinensischen Volkes sein sollte.

Es ist ein andauernder – scheinbar nie endender – Konflikt, seit der ersten Intifada, die im Dezember 1987 begann (Intifada im Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts ist ein konzertierter palästinensischer Versuch, die israelische Macht abzuschütteln und Unabhängigkeit zu erlangen).

Die Oslo-Verträge I und II sind zwei Abkommen zwischen der israelischen Regierung und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) von 1993 bzw. 1995, die von Norwegen unterstützt wurden, um Frieden zwischen den beiden Parteien zu erreichen. Die Osloer Abkommen scheiterten bitter an der Frage von Jerusalem, das die religiöse Hauptstadt für beide Länder werden sollte, aber Israel weigerte sich und beanspruchte Jerusalem als sein Eigentum, wodurch die heilige Stadt zur Hauptstadt Israels wurde. Der erste ausländische Führer, der Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannte, war US-Präsident Donald Trump am 6. Dezember 2017.

*

Es gab jedoch noch ein anderes, weniger besprochenes, aber ebenso wichtiges Thema – eine Frage des Überlebens – innerhalb der Osloer Verträge: Die gerechte Aufteilung der Wasserressourcen. Israel hat dem nie zugestimmt, denn etwa 85% aller Wasserressourcen des ehemaligen palästinensischen Landes liegen heute innerhalb der Grenzen dessen, was im Partitanenplan als Palästina definiert wurde. Dies basiert auf einer Studie der Weltbank, an der ich teilgenommen habe. Auf Drängen Israels legten die USA ihr Veto gegen die Veröffentlichung der Studie ein. Daher wurde der Bericht nie offiziell veröffentlicht und öffentlich zugänglich gemacht.

Nachfolgende, so genannte Friedensprozesse, die meist von den USA gesponsert wurden, sind bis heute gescheitert, weil sowohl Israel als auch die USA kein Interesse an einer friedlichen Lösung haben. Keine der beiden Nationen hat ein Interesse an einem Friedensvertrag, da die USA den Konflikt brauchen, um die Kontrolle über den Nahen Osten zu behalten, während Israel nicht die Absicht hat, die (Sklaven-)Kontrolle über Palästina aufzugeben, da sein Wohlergehen von der Gesamtkontrolle über das ehemals arabisch-palästinensische Gebiet abhängt, und insbesondere von Palästinas Wasserressourcen. Ohne sie wäre Israel eine trockene und unproduktive Wüste.

Es gibt einen Zweck hinter dieser illegalen, aber ständig wachsenden Zahl von israelischen Siedlungen auf palästinensischem Gebiet: Die Kontrolle über das Wasser. Die Siedlungen befinden sich meist über oder in der Nähe von unterirdischen Wasserressourcen. Dies ist eine Möglichkeit, das Wasser in Palästina zu kontrollieren. Dies geschieht nicht nur in der so genannten Westbank, sondern auch in Gaza, wo die Wasserressourcen wirklich knapp sind. Gaza ist das wasserärmste Gebiet der Welt pro Kopf. Die wenigen Wasservorkommen in Gaza werden von israelischen Siedlungen überlagert.

Diese völlig illegale und oft von der UN verurteilte israelische Siedlungsstrategie – die auch von Israel völlig ignoriert wird – reduziert allmählich das palästinensische Land und erhöht Israels Kontrolle über die entscheidenden palästinensischen Wasserressourcen. Siehe Karte.

Die Verhinderung, die eigenen Wasserressourcen zu verwalten und damit die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln durch eigene Landwirtschaft zu erhöhen, macht aus Palästina einen israelischen Sklavenstaat.

Darüber hinaus hat Israel es in der Hand, die Grenze zum Gazastreifen zu öffnen oder zu schließen und nach Belieben minimale Mengen an Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Gütern in den Gazastreifen zu lassen, sowie genau die benötigte Anzahl von schlecht bezahlten Palästinensern (buchstäblich Sklavenarbeit) morgens über die Grenze zu schicken, um in Israel zu arbeiten, und nachts in ihre palästinensischen Häuser zurückzukehren. Das ist schiere Apartheid-Ausbeutung. Darüber hinaus erkennt Israel die territorialen Mittelmeergewässer des Gazastreifens nicht an, was ein Mittel zur Selbsterhaltung der Palästinenser und zu wirtschaftlicher Industrietätigkeit wäre.

Laut einem OECD-Bericht von 2016 ist Israel die Nation mit der höchsten Armutsrate unter den OECD-Ländern, d.h. 21% der Israelis leben unter der Armutsgrenze. Das ist mehr als in Mexiko, der Türkei und Chile. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 11%. Diese Zahl (21%) mag etwas übertrieben sein, angesichts des relativ großen informellen Sektors und der Transferzahlungen von Juden im Ausland nach Israel sowie von internationalen jüdischen Organisationen.

Nichtsdestotrotz ist es klar, dass Israel wirtschaftlich nicht autonom ist und Palästina zum Überleben braucht, sowohl in Bezug auf die konfiszierten palästinensischen Wasserressourcen, als auch auf die palästinensische Sklavenarbeit. Daher gibt es kaum Hoffnung, dass die von der UN geplante Zweistaatenlösung letztendlich zustande kommt. Es besteht wenig Hoffnung, dass sich diese Situation unter den gegenwärtigen geopolitischen Bedingungen ändern wird. Die USA wollen den Nahen Osten dominieren und brauchen Israel als Garnisonsstaat, der für die USA bis an die Zähne bewaffnet sein wird – um schließlich zu wachsen und Washingtons Stellvertreter als Herrscher des Nahen Ostens zu werden.

*

Eine Frage, die selten, wenn überhaupt, gestellt wird: Welche Rolle spielt die Hamas in diesem nicht enden wollenden israelisch-palästinensischen Konflikt? Seit 2007 regiert die Hamas offiziell die über 2 Millionen Einwohner des 363 Quadratkilometer großen Gaza-Streifens. Die Hamas ist auch die paramilitärische oder Verteidigungsorganisation Palästinas. Es heißt, die Hamas werde größtenteils vom Iran finanziert. Stimmt das? Und wenn ja, ist der Iran der einzige Geldgeber der Hamas?

Es ist jedoch merkwürdig, dass die Hamas immer wieder Israel angreift, indem sie einfache Raketen auf israelische Städte abschießt, Raketen, die meistens vom Abwehrsystem der IDF abgefangen werden oder nur minimalen Schaden verursachen. Aber sie verursachen vorhersehbar minimale Schäden gegen eine IDF, die von den USA mit den neuesten Waffen- und Verteidigungssystemen ausgestattet ist.

Dennoch löst ein Hamas-Angriff auf Israel regelmäßig eine heftige Vergeltung aus; Bombardements, die nicht so sehr auf die Hamas zielen, wie Netanjahu einschüchtert: „Wir würden einen sehr hohen Preis von der Hamas und anderen Terrorgruppen fordern…“ , sondern auf die Zivilbevölkerung. Die schwersten Opfer sind zivile Bürger des Gazastreifens, darunter viele Frauen und Kinder, nach einem israelischen „Selbstverteidigungs“-Vergeltungsschlag. Dies ist natürlich keine Selbstverteidigung. Die Hamas-Angriffe folgen meist auf eine israelische Provokation.

Warum sollte die Hamas zurückschlagen, wenn sie weiß, dass sie Israel keinen Schaden zufügt, aber jedes Mal ein tödliches Massaker an der Bevölkerung von Gaza auslöst? – Auf den ersten Blick sehen die israelischen Provokationen wie „falsche Flaggen“ aus. Könnten sie falsche Flaggen mit der willigen Beteiligung der Hamas sein? Wenn ja, mit wem kollaboriert die Hamas?

Das sind Fragen, auf die es sicherlich keine sofortige Antwort gibt. Aber das 14-jährige Muster von wiederholt ähnlichen Ereignissen wirft die Frage auf – gibt es eine andere (Hamas-)Agenda hinter dem, was man sieht?

*

Was fast genauso kriminell ist wie die Aggressionen der IDF, ist das fast völlige Schweigen des Westens und der Welt im Allgemeinen gegenüber Israels Gräueltaten an der palästinensischen Bevölkerung. Es ist eine unausgesprochene Toleranz für die Gemetzel, die Israel in Palästina anrichtet, besonders im Gaza-Streifen, dem größten Freiluftgefängnis der Welt.

Zum Beispiel scheint das politische UN-Gremium trotz hunderter Resolutionen, die Israels illegale Handlungen gegen Palästina verurteilen und anprangern, einschließlich der ständig wachsenden Zahl illegaler israelischer Siedlungen auf palästinensischen Gebieten, gegenüber Israel glücklos zu sein. Schwache Verurteilungen Israels, die beide Parteien zur Vernunft rufen – lassen Israel völlig kalt und ungestört. Es gibt keinerlei Bestrafung, nicht vom UN-System, nicht von den westlichen Verbündeten, von denen die meisten Vasallen Washingtons und der NATO sind.

Die Biden-Administration hat die übliche imperialistische Position der zynischen Neutralität eingenommen, als wäre sie ein unbeteiligter, desinteressierter Akteur, während sie Israel als eine Art Opfer darstellt, anstatt als den brutalen zionistischen Apartheidstaat, der es ist. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Schaffung Israels dazu diente, dass die USA einen Garnisonsstaat hatten, um ihre Interessen im Nahen Osten zu schützen.

Nehmen Sie den UN-Generalsekretär. Anstatt die israelische Rücksichtslosigkeit zu verurteilen und Rechenschaft zu fordern, forderte der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Antonio Guterres, das Netanjahu-Regime lediglich auf, „maximale Zurückhaltung zu üben und das Recht auf friedliche Versammlungsfreiheit zu respektieren.“

Der Generalsekretär selbst bekräftigt sein Engagement, auch über das Nahost-Quartett, „Palästinenser und Israelis bei der Lösung des Konflikts auf der Grundlage der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, des Völkerrechts und bilateraler Abkommen zu unterstützen“. Das 2002 gegründete Quartett besteht aus den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Russland. Sein Mandat ist es, bei der Vermittlung des Friedens im Nahen Osten zu helfen. Bis zum heutigen Tag haben sie keine greifbaren Ergebnisse erzielt.

Denn sie WOLLEN KEINEN Frieden erreichen. Aus den bereits erwähnten Gründen ist Frieden weder im Interesse Israels noch im Interesse des Westens, angeführt von den Vereinigten Staaten. Um den Konflikt am Brennen zu halten, ist es nicht wichtig, Hunderte, Tausende, Zehntausende von palästinensischen Leben zu opfern. Es ist nur ein Kollateralschaden einer größeren Agenda – die Kontrolle über den Nahen Osten und seine Reichtümer, ein Schritt zur Kontrolle der ganzen Welt.

Immer wieder hat Guterres sich selbst und das Amt, das er innehat, entehrt, indem er es versäumt hat, die US/NATO/Israel-Aggression anzuprangern und Rechenschaft für hohe Verbrechen zu fordern, die zu schwerwiegend sind, um sie zu ignorieren.

Wenn die UNO unfähig oder nicht willens ist, die Verantwortung zu übernehmen, Israel zu zügeln, sollte vielleicht die Gruppe der 77 (mittlerweile mehr als 120 UN-Mitgliedsländer) einen gemeinsamen Standpunkt einnehmen, Druck auf Israel ausüben und als Vermittler darum bitten, mit Israel und Palästina direkt zu verhandeln, um eine nachhaltige Friedenslösung zu erreichen, einschließlich der ursprünglichen Zwei-Staaten-Lösung, zurück zu den israelisch-palästinensischen Grenzen vor 1967. Lassen Sie uns, die UN, aktiv werden, um eine dauerhafte Lösung für die zu Tode gestressten, hungernden und gequälten Palästinenser zu suchen und zu finden, besonders für die aus dem Gazastreifen.