Wer hätte das gedacht. Seit 2022 hat das Aserbaidschan von Ilham Alijew die Richtung geändert und ist nun der neue strategische Verbündete Russlands und des Irans. Mit der maßgeblichen Unterstützung von Minsk hinter den Kulissen. Und das Beste kommt erst noch, denn es gibt noch viele Überraschungen.

Das entscheidende Treffen, in perfekter kaukasischer Manier

Das Treffen zwischen Putin und Alijew am 18. August verlief weitgehend unter dem Radar, aber in Wahrheit war es ein Treffen auf höchster Ebene, bei dem nach jahrelanger mühsamer Arbeit der letzte Stein für die strukturelle Stärkung der Nord-Süd-Route zwischen Russland und dem Iran gelegt wurde.

Aus den Erklärungen der beiden Präsidenten ging hervor, dass:

– Russland fördert die vielseitige und freundschaftliche Entwicklung Aserbaidschans und die gegenseitigen Beziehungen;

– Die russische und die aserbaidschanische Kultur stehen in ständigem Kontakt und Austausch, wobei die Volksdiplomatie, Studienprojekte und die Wiederbelebung der Geschichte verstärkt werden;

– Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern wird zu neuen förmlichen Abkommen führen, mit der Unterzeichnung verschiedener Dokumente, im wirtschaftlichen und… strategischen Bereich!

Dieser letzte Punkt ist von großer Bedeutung, da er auf den gemeinsamen Willen hinweist, den Nord-Süd-Korridor mit einem Verteidigungsschild zu versehen, und er ist Teil der Strategie zur Konsolidierung des Rimlands, die für den gesamten eurasischen Block und im weiteren Sinne für eine multipolare Welt von grundlegender Bedeutung ist.

Stellen Sie sich nur einmal die geografische Lage vor, in der wir uns befinden: Russland und der Iran teilen den Kaukasus in zwei Hälften und schaffen so eine Barriere zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer, die den Westen zwingt, sich immer weiter zurückzuziehen.

Dies wird wahrscheinlich (dies sind einige mögliche Projektionen) eine Reihe von Kettenreaktionen auslösen, sowohl kurz- als auch langfristig:

– Georgien wird unter enormen politischen und wirtschaftlichen Druck geraten. Das Land ist bereits Gegenstand ständiger Destabilisierungsversuche und gefärbter Revolutionen durch amerikanische und britische ausländische Agenten und befindet sich schon seit langem in einem Zustand schwerer institutioneller Instabilität. Es ist jedoch ein strategisch unverzichtbares Land, um die Solidität des eurasischen Blocks und die Kontrolle über die kaukasischen Meere zu gewährleisten; es ist auch das Land mit der größten Anzahl von Blockchain-Kryptowährungen und Komplementärwährungen und verfügt über eine große Anzahl von Servern und Betriebsbasen im Zusammenhang mit Cybersicherheit und Cyberspionage. Darüber hinaus gibt es noch ein historisches Problem: Die Georgier sind ein eigenes eurasisches Volk und folglich ist die Erlösung aus einer makroregionalen und multipolaren Perspektive ein Ziel, das nicht auf die lange Bank geschoben werden kann. Georgien könnte dann so unter Druck geraten, dass es die amerikanische Einmischung nicht mehr tolerieren kann; andererseits könnten die USA alles versuchen, um einen Staatsstreich oder einen Bürgerkrieg zu provozieren und das Land so weit zu destabilisieren, dass sie unter dem Vorwand der „russischen Gefahr“ eine militärische Intervention fordern. Auf jeden Fall werden die Aussichten Georgiens immer geringer, und die Machthaber werden zusammen mit dem Volk bald wichtige Entscheidungen treffen müssen.

– Die Türkei, der strategische Schlüssel zum Mittelmeer, wird sich mit einem noch stärkeren und selbstbewussteren Ostblock konfrontiert sehen. Dies wird die Dringlichkeit einer neuen Diplomatie mit Aserbaidschan und die Beilegung der bestehenden Streitigkeiten, insbesondere mit den Kurden und Armeniern, mit sich bringen. Dieser Schritt könnte die Türkei in die sehr heikle Phase zwingen, die sie derzeit durchläuft, nämlich die schrittweise Emanzipation vom Einfluss der NATO zugunsten einer stärkeren Zusammenarbeit mit den Ostmächten und insbesondere den BRICS+ und der SCO. Natürlich hätte die Türkei einen kommerziellen Nachteil, so dass sie sich auf diplomatische Lösungen stürzen müsste.

– Armenien könnte in diesem Sinne zu einer noch problematischeren Sollbruchstelle werden. Die westliche Einmischung ist so stark, dass keine echte diplomatische Lösung gefunden werden kann. Es stimmt auch, dass ein großer Teil der „Integrität“ Armeniens im Gleichgewicht zwischen Georgien und der Türkei liegt, die beide in der amerikanischen Umlaufbahn liegen. Wenn die georgische Stabilität zusammenbricht, was würde dann in Armenien passieren? Nicht zu unterschätzen ist auch die Frage der armenischen Christen, ein sehr heikler Streit, der aus internationaler Sicht die Entscheidungen aller beteiligten Länder in nicht geringem Maße bindet und der Grund für mögliche neue Interventionen internationaler Gremien ist.

– Zugang zum Schwarzen Meer. Es stimmt zwar, dass Aserbaidschan keinen Zugang zum Schwarzen Meer, sondern zum Kaspischen Meer hat, aber es stimmt auch, dass die Gewährleistung eines größeren strategischen Drucks an der Südostfront des Schwarzen Meeres für Russland und kollateral auch für den Iran einen Vorteil bedeuten würde, was die maritime Vorherrschaft in der Region angeht. Das ist kein geringer Vorteil, denn es geht nicht nur um den Seeraum, sondern auch um den Luftraum und den Zugang zu Primärressourcen.

Präsident Aliyeh bekräftigte seinerseits, dass der freundschaftliche Charakter der russisch-aserbaidschanischen Beziehungen durch ein gemeinsames Engagement für die Stabilität im Südkaukasus in militärischer Hinsicht und einen verstärkten Handel mit Gas und Rohstoffen gegeben ist.

Der nicht unbedeutende Präzedenzfall mit Belarus

Wie bereits bekannt ist, hat der westliche Block Weißrussland kürzlich erneut provoziert und bedroht. Nach diesem Vorfall appellierte Präsident Lukaschenko an Wladimir Putin, die gemeinsame Interventionsstrategie für den Fall einer Ausweitung des Ukraine-Konflikts zu bekräftigen.

Es ist kein Zufall, dass Putins Besuch in Aserbaidschan nach Gesprächen mit Lukaschenko stattfand.

Im Mai dieses Jahres stattete Lukaschenko Baku einen offiziellen Staatsbesuch ab, um die bilateralen Abkommen mit Aserbaidschan neu zu gestalten und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken und auszubauen. Viele andere Besuche hatten bereits stattgefunden: 2007, 2010, 2013, 2015, 2016 und 2021.

Es sei darauf hingewiesen, dass sowohl Lukaschenko als auch Aliyeh starke und eigenständige Persönlichkeiten sind, die beide über Charisma und großes Vertrauen in der Bevölkerung verfügen, was Stabilität im politischen, finanziellen und wirtschaftlichen System sowie einen gewissen Entwicklungsschub garantiert.

Minsk hat sich stets für die territoriale Integrität Aserbaidschans eingesetzt und wiederholt verschiedene Initiativen zur Lösung des Karabach-Konflikts vorgeschlagen, ohne dass die armenische Regierung darauf eingegangen wäre. Als der armenische Präsident Pashinyan nach der regionalen Eskalation wiederholt versuchte, Baku mit der OVKS in die Enge zu treiben, war es Lukaschenko, der Armenien in seine Schranken wies.

Zum besseren Verständnis: Im Bereich des Handels haben Minsk und Baku mehr als 120 Verträge und Abkommen in verschiedenen Sektoren unterzeichnet, aserbaidschanische Unternehmen beteiligen sich an der Belarussischen Universellen Warenbörse (BUTB) und haben verschiedene Handelsforen organisiert. Allein im vergangenen Jahr hat sich der Netto-Handelsumsatz rechnerisch verdoppelt. Aserbaidschan ist einer der wichtigsten Obst- und Gemüselieferanten für den belarussischen Markt, eine Gunst, die von Belarus, dem Hauptexporteur der Agrarindustrie, mit einem sehr hohen technologischen Potenzial erwidert wird. Weißrussland hat in Aserbaidschan auch in erheblichem Umfang in die Entwicklung von Telekommunikation und Verkehr sowie in den Verteidigungssektor investiert, wo es Flughäfen und mehrere ballistische Anlagen eröffnet hat. In letzterem Bereich hat Lukaschenko wiederholt die Notwendigkeit einer aserbaidschanischen Führungsrolle im Südkaukasus betont.

Vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen und der Versuche, Belarus in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Technologie zu blockieren, bleibt die Bedeutung der Partnerschaft zwischen Minsk und Baku ein Zeichen dafür, dass der Druck feindlicher Instanzen gebrochen wird. Mit Weitsicht und Pragmatismus haben sich die beiden Länder strategische Ziele gesetzt, die sie unnachgiebig im nationalen Interesse verfolgen.

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und Weißrussland bei der Gewährleistung der Stabilität des Kaukasus hat nicht nur mit ihren jeweiligen wirtschaftlichen Interessen zu tun, sondern auch mit der Notwendigkeit, den kaukasischen Raum zu stärken und den eurasischen Block stark zu halten. Eine Stabilität, von der alle profitieren, nicht nur Russland und der Iran.

Eine perfekte Hilfestellung, die zum richtigen Zeitpunkt kommt, kurz vor der Eröffnung des Monats September, der bereits sehr heiß erwartet wird: Das Östliche Wirtschaftsforum in Wladiwostok könnte die endgültige Einigung über den Beitritt vieler neuer Länder zu BRICS+ markieren, den Auftakt zu einem BRICS + SCO-Abkommen, das für den Westen nur eines bedeuten würde…