Australien plant bei künftigen Pandemien keine groß angelegten Abriegelungen mehr, sondern setzt auf gezielte Überwachung, individuelle Quarantänen und spezifische Mandate.

Australien: Der Plan für künftige Pandemien sind keine groß angelegten Abriegelungen, sondern gezielte, individuelle Überwachung, Quarantänen und Mandate

Von Rhoda Wilson

Aufgrund der Infrastruktur, die im Rahmen der digitalen ID in Australien eingerichtet wurde, wird die nächste Pandemie wahrscheinlich nicht zu langfristigen, groß angelegten Abriegelungen führen, sondern eher zu gezielter Überwachung, Abriegelungen und Anordnungen zur Einhaltung der Vorschriften.

Ein von „philanthropischen“ Stiftungen finanzierter Bericht skizziert die künftige Pandemiebekämpfung in Australien und gibt Empfehlungen für die Datenerfassung in Echtzeit, die Einrichtung eines australischen Zentrums für Seuchenkontrolle und die Entscheidungsfindung der Regierung durch Datennutzung. Ziel ist eine gut koordinierte Reaktion auf künftige Pandemien, wobei der Schwerpunkt auf gezielter Überwachung, Datenaustausch und Compliance-Richtlinien liegt.

Darüber hinaus prägt Social Impact Investing durch ESG-Scoring das Narrativ und die Agenda für den Umgang von Unternehmen mit Pandemien, wobei der Schwerpunkt auf Gerechtigkeit und Integration liegt.

Alles deutet darauf hin, dass die künftige Reaktion auf Pandemien in Australien eine gezielte Überwachung, Schnelltests und die Einhaltung von Impfvorschriften umfassen wird, die alle durch Technologien wie digitale IDs unterstützt werden. Das übergeordnete Ziel ist die Schaffung eines nahtlosen, individualisierten Ansatzes für das Pandemiemanagement, was Auswirkungen auf die Demokratie und den öffentlichen Druck haben könnte.

Was ist geplant, wenn die nächste Pandemie angekündigt wird?

Von Kate Mason

Ich bin auf einen Facebook-Post gestoßen, in dem darüber diskutiert wurde, ob es in Zukunft Abriegelungen wegen einer Pandemie geben wird. Die Meinungen der Leute waren vor allem, dass sie sich im Falle einer groß angelegten Abriegelung nicht daran halten würden und dass die Regierung nicht noch einmal eine groß angelegte Abriegelung versuchen würde, weil so viele Menschen gegen die staatlichen Covid-19-Maßnahmen in den Jahren 2021-2022 protestiert haben.

Ich glaube nicht, dass es in Zukunft langfristige groß angelegte Abriegelungen geben wird. Und wenn, dann werden sie nur für kurze Zeit gelten. Ich sage dies, weil die Infrastruktur für die Überwachung im Rahmen der digitalen ID – wie auch andere staatliche Maßnahmen, Gremien und Gesetze, die in den letzten Jahren eingeführt wurden – eingeführt wird, die eine gezielte Überwachung, Sperrungen und Anordnungen zur Einhaltung der Vorschriften ermöglichen.

Überwachung, gezielte Abriegelungen und Anordnungen zur Einhaltung von Vorschriften werden in diesen Ausschnitten mit Vertretern der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erörtert (vollständiges Video HIER) [Hinweis: Wir konnten den 4-minütigen Clip, der in Masons Artikel enthalten ist, nicht hochladen, daher haben wir das Video unten eingebettet und beginnen mit dem ersten Teil von Masons Clip]:

Al Jazeera Englisch: Welche Risiken birgt das Mpox-Virus? | Inside Story, 18. August 2024 (27 Min.)

Professor Mukesh Kapila, ehemaliger Direktor für Notfälle bei der WHO, sagt klar und deutlich, dass Grenzschließungen und panische Strategien nicht wieder angewendet werden sollten und dass die Covid-Maßnahmen ebenso viele Probleme geschaffen haben, wie sie lösen sollten. Die Antwort liegt eindeutig in der gezielten Abriegelung derjenigen, die das Virus haben, und derjenigen, die mit ihm in Kontakt sind (was auf strenge Überwachungsmaßnahmen hindeutet), sowie in gezielten mRNA-Injektionen zur Frühintervention (die Zahl der injizierten Personen wird sich mit der Verbreitung des Virus erhöhen), die mit einem digitalen ID-System verknüpft sind.

In einem Interview mit Reality Check Radio spreche ich über die nächste Stufe der (obligatorischen) digitalen ID in Australien – TEx (wie kürzlich von Bill Shorten angekündigt), und ich erkläre, warum ich glaube, dass Lockdowns gezielt eingesetzt werden:

Kate Mason: Digitale ID Australien, 24. August 2024 (28 Min.)

Den Link zu einem umfassenderen Einblick in die Ankündigung des Digital Identity Trust Exchange („TEx“) finden Sie HIER.

Fault Lines-Bericht

Der Plan für Australiens zukünftige Pandemie-Reaktionen wurde in einem „unabhängigen“ Bericht dargelegt, der im Oktober 2022 veröffentlicht wurde: „Fault lines: an independent review into Australia’s response to Covid-19“ (Bruchlinien: eine unabhängige Untersuchung der australischen Reaktion auf Covid-19). Der Bericht wurde von Social Impact „Philanthropen“ finanziert: John & Myriam Wylie Foundation, die Minderoo Foundation und die Paul Ramsay Foundation.

John und Myriam Wylie sind Eigentümer der Investmentplattform Tanarra. Eine Investmentfirma, die 3 Milliarden Dollar verwaltet. Tannara ist stark in Überwachungstechnologien investiert.

Minderoo ist die philanthropische Einrichtung von Andrew und Nicola Forrests, die stark in Social Impact Bonds investiert.

Die Paul Ramsay Foundation ist ein Unternehmen für Social Impact Bonds. Auf die Paul Ramsay Foundation gehe ich HIER näher ein.

Oberflächlich betrachtet sah der Fault Lines-Bericht (falls Sie ihn nicht gelesen haben) gut aus:

Unabhängiger Bericht: „Fragmentierte“ Pandemiebekämpfung lässt die Schwächsten im Stich,

The Sydney Morning Herald, 20. Oktober 2022

Der Fault Lines-Bericht stellte fest, dass die australische Regierung mit harter Hand auf den Covid reagiert hat, was zu weiteren gesellschaftlichen Ungleichheiten geführt hat, d. h., dass jeder, der gefährdet war, noch gefährdeter wurde. Dies hatte beispielsweise schwerwiegende Auswirkungen auf das Lernen von Kindern, häusliche Gewalt, den sozioökonomischen Status und die psychische Gesundheit der Menschen usw.

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 35

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 6

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 26

Menschen, die gegen die Übervorteilung durch die Regierung gekämpft hatten, feierten die Veröffentlichung des Fault Lines-Berichts. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Schäden, die durch eine Regierungspolitik verursacht werden, dann benutzt werden, um eine noch ruchlosere Lösung zu rechtfertigen, und das ist es, was der Fault Lines Bericht vorschlägt. Ich habe den Fault Lines-Bericht damals gelesen und war entsetzt, also habe ich ein Video veröffentlicht:

Kate Mason: Fault Lines | An Independent review into Australia’s response to covid-19 | Report unpacked, 22. Oktober 2022 (36 Min.)

Ich möchte den Bericht „Fault Lines“ wieder in das Bewusstsein der Menschen rücken. Insbesondere im Hinblick auf die Abriegelung, die Zukunftsvision für Pandemien und die Verknüpfung mit der digitalen Identität. Vorgewarnt ist gewappnet.

Der Fault Lines-Bericht endet mit der Vision, wie mit künftigen Pandemien umgegangen werden soll. Der Bericht versichert uns, dass Pandemien immer häufiger auftreten werden und dass daher eine gut geölte Maschine vorhanden sein muss, damit Störungen begrenzt werden.

Die Vision für künftige Pandemiepolitiken

Der Bericht „Fault Lines“ setzt die folgenden Punkte auf die Tagesordnung:

Echtzeitdaten über Reisen, Gesundheit, Kundenausgaben und Standort. Dies bedeutet, dass eine digitale ID vorhanden ist.

Harmonisierte Systeme – was bedeutet, dass groß angelegte Abriegelungen allenfalls vorübergehend sein werden.

Ein australisches Zentrum für Seuchenkontrolle.

Einrichtung eines gerichtsübergreifenden Exzellenzzentrums für den öffentlichen Dienst.

Einrichtung eines Gremiums aus multidisziplinären Experten und Vertretern, das die Regierungen und das nationale Kabinett bei Gesundheitskrisen berät.

Betroffene erhalten sofortige Zahlungen (diese werden von der Einhaltung der Vorschriften abhängig gemacht).

Menschen, die aus dem Ausland kommen oder zurückkehren, werden unter Quarantäne gestellt.

Strenge Methoden zur Verfolgung, Rückverfolgung, Prüfung und Quarantäne sind bereits im Einsatz – gezielte Abriegelungen finden statt.

Es werden gestraffte „Gesundheits“-Nachrichten verbreitet. Alle Regierungsbehörden, der Privatsektor und Nichtregierungsorganisationen (NROs) werden im Gleichschritt handeln. Menschen mit multikulturellem Hintergrund werden in ihrer Landessprache angesprochen.

Das System wird so nahtlos sein, dass der Einzelne gezwungen sein wird, sich zu fügen oder … ? Dies wird nicht näher erläutert.

Wenn der Bericht richtig ist, wird die nächste „Pandemie“ kein chaotisches, lautes, ad-hoc, verwirrendes, turbulentes Unterfangen sein. Sie wird stromlinienförmig sein, d. h. alle Aspekte der Verwaltung von Menschen werden synchronisiert und durch Daten begründet sein. Die Menschen werden mit technokratischer Effizienz verwaltet werden. Dies hat Auswirkungen auf die Demokratie und den öffentlichen Druck.

Das im Folgenden erwähnte ACDCP ist das australische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention.

Das Nationale Kabinett wurde im Jahr 2020 für die Covid-Reaktion der Regierung gebildet. Es hat sich nicht aufgelöst und befasst sich mit einer Reihe von Ressorts, wie Sie HIER finden.

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19, Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 76

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19, Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 77

Verfolgung und Rückverfolgung von Personen

Ich gehe jede Wette ein, dass bei der nächsten Pandemie in Australien das kürzlich von der Regierung angekündigte digitale ID-System Trust Exchange (TEx) obligatorisch wird, um Waren und Dienstleistungen zu erwerben, zu arbeiten und Zugang zu staatlichen Dienstleistungen zu erhalten.

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 26

Massenhafte Abriegelungen sind nicht notwendig, wenn Sie über Kontaktverfolgung, einsatzbereite Impfstoffe und klare Kommunikationsstrategien verfügen:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 28

Empfehlungen des Fault Lines-Berichts

Empfehlung 1 – Verstärkte Krisenvorbereitung, Planung und Erprobung

Erstens wird in dem Bericht gefordert, die Definition einer Pandemie zu erweitern:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 45

Das Konzept der Regierung für die künftige Pandemie muss zuvor gründlich eingeübt werden, wobei viele Beteiligte – Regierung, Wirtschaft, Polizei, NRO usw. – einbezogen werden müssen:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 45

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 45

Die Versorgungsketten müssen in die Pläne einbezogen werden, dies gilt für medizinische Geräte, aber auch für Lebensmittel. Daher die Rückverfolgung unserer Lebensmittelsysteme, die derzeit durchgeführt wird (Klimawandel und Nachhaltigkeit sind weitere Begründungen für die Rückverfolgung von Lebensmitteln):

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 46

Die Minister der verschiedenen Bundesstaaten und Territorien werden im Gleichschritt handeln:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 46

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Notfälle müssen geklärt werden:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 46

Bei den genannten viktorianischen Rechtsvorschriften handelt es sich um das umstrittene Gesetz 2021 zur Änderung des Gesetzes über öffentliche Gesundheit und Wohlergehen (Pandemie-Management):

Pandemiegesetz der viktorianischen Regierung nach wochenlangen Verhandlungen von Ober- und Unterhaus verabschiedet, ABC News, 2. Dezember 2021

Es wird zu gezielten Schließungen kommen, und die Arbeitgeber werden gesetzliche Verpflichtungen in Bezug auf Impfvorschriften, Tests und andere Compliance-Richtlinien zu erfüllen haben:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 46

Empfehlung 2 – Einrichtung eines Expertengremiums und einer vertrauenswürdigen Stimme für die öffentliche Gesundheit

Einrichtung eines australischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 49

Das Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention koordiniert die Überwachung, Verfolgung, Datenerfassung und -analyse:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 51

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 51

Das ACDCP ist mit den Staaten und Territorien verbunden:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 51

Das ACDCP berät den AHPPC:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 51

Der AHPPC ist der Chief Medical Officer und die Staaten und Territorien sind Chief Health Officers:

Die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation („CSIRO“) wird erwähnt:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 51

HIER finden Sie die CSIRO-Initiative „Strengthening Australia’s Pandemic Preparedness“ (Stärkung der australischen Bereitschaft für Pandemien) mit Schwerpunkt auf Impfstoffen und Tests:

Stärkung der australischen Bereitschaft für Pandemien, CSIRO

Strengthening Australia’s Pandemic Preparedness, Zusammenfassung PDF, CSIRO, 2022, S. 5

Die Regierung ist derzeit dabei, ein australisches Zentrum für Seuchenkontrolle einzurichten:

Das vorläufige australische Zentrum für Seuchenkontrolle (CDC), Ministerium für Gesundheit und Altenpflege, australische Regierung

Empfehlung 3- Verbesserung der Entscheidungsfindung der Regierung durch umfassendere Beratung und größere Transparenz

Ein Gremium aus nichtmedizinischen Experten wird ausgewählt, um die Regierung über die Pandemiepolitik zu informieren. Das Problem dabei ist, dass die ausgewählten Gremiumsmitglieder das Gesamtbild der Pandemie und die medizinischen Maßnahmen nicht in Frage stellen werden:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 53

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 54

Empfehlung 4 – Finanzierung der Zusammenarbeit, Fähigkeit und Kommunikation im öffentlichen Dienst

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 59

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 60

Der australische öffentliche Sektor wird derzeit reformiert:

Über die APS-Reform, Australische Regierung

Über die APS-Reform, Australische Regierung

Das bedeutet, dass die Rolle der Regierung darin besteht, Daten zu sammeln, zu kuratieren und Lösungen auf der Grundlage der Daten umzusetzen. Dies ist untrennbar mit intelligenter Technologie oder Städten und der Überwachung der Menschen durch digitalisierte Werkzeuge verbunden:

Global Agenda Council on the Future of Government,

Weltwirtschaftsforum, Februar 2017

Global Agenda Council on the Future of Government,

Weltwirtschaftsforum, Februar 2017, S. 3 und 7

Global Agenda Council on the Future of Government,

Weltwirtschaftsforum, Februar 2017, S. 8

Gezielte Nachrichtenübermittlung – die Regierung war nicht in der Lage, kulturell und sprachlich unterschiedliche Gemeinschaften innerhalb Australiens zu erfassen. Anstatt der australischen Regierung zuzuhören, hörten sie auf Kommentare in ihrer Muttersprache aus ihren Heimatländern. Laut Fault Lines führte dies dazu, dass die CALD-Gemeinschaften „falsch informiert“ wurden und zur Zielscheibe von ruchlosen Akteuren wurden, die „Fehlinformationen“ verbreiteten. Die Regierung muss dies korrigieren:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 62

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 62

Schließlich sieht es nicht gerade demokratisch aus, wenn die Regierung stark multikulturelle Gebiete ins Visier nimmt und die Armee schickt, um die Einbürgerungspolitik durchzusetzen:

Die Gebiete in Sydney, die im Jahr 2022 als „besorgniserregende Gebiete“ eingestuft wurden, waren alle sehr multikulturell. Die Menschen, die in diesen Gebieten lebten, konnten ihr lokales Regierungsgebiet nicht verlassen:

Empfehlung 5 – Modernisierung der Datennutzung durch die Regierungen

Daten werden unter dem Vorwand der „Stärkung der Daten“ freier zugänglich gemacht. Daten über Menschen sollen geteilt werden und müssen die Standardeinstellung sein:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 65

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 65

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 65

Was die Partnerschaft von Google und Apple mit der australischen Regierung betrifft, so verwendet die Anwendungsprogramm-Schnittstelle Bluetooth, um ein Protokoll anderer Geräte zu erstellen, die sich in der Nähe befinden:

Google und Apple veröffentlichen Technologie zur Unterstützung bei der Rückverfolgung von Coronavirus-Kontakten, ABC News, 21. Mai 2020

Die gemeinsame Nutzung von Daten ist die Standardeinstellung:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 65

Das Gesetz über Datenverfügbarkeit und -transparenz (Data Availability and Transparency Act 2022) ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors, so dass australische Regierungsstellen (Commonwealth) ihre Daten mit anderen Commonwealth-Stellen, australischen Staats- oder Gebietsregierungen oder australischen Universitäten teilen können. Zu finden HIER.

Die gemeinsame Nutzung von Daten war während des Covid problematisch, wenn Menschen die Grenzen von Bundesstaaten und Territorien überschritten. Dies muss gestrafft werden:

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19, Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 66

Die Regierung ist derzeit dabei, das australische Datenschutzgesetz zu überarbeiten:

Antwort der Regierung |Privacy Act Review Report,

Australische Regierung, 2023

Antwort der Regierung |Privacy Act Review Report, Australische Regierung, 2023, S. 16

Antwort der Regierung |Privacy Act Review Report, Australische Regierung, 2023, S. 17

Wie bereits erwähnt, stimmt die Regierung zu, dass im Rahmen von Notstandserklärungen – Gesundheit, Klima, Biosicherheit, Terrorismus, Cybersicherheit – auf das Recht der Menschen auf Schutz der Privatsphäre verzichtet wird. Das Recht der Öffentlichkeit, der Weitergabe ihrer Daten zuzustimmen, wird für Forschung, die im „öffentlichen Interesse“ liegt, aufgehoben.

Empfehlung 6 – Ein unabhängiges Büro des Generalgutachters

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 70

Eine unabhängige Untersuchung von Australiens Reaktion auf Covid-19,

Fault Lines, 20. Oktober 2022, S. 72

Die Regierung ist dabei, unter dem Deckmantel des „Wohlbefindens“ ein australisches Zentrum für Bewertung zu schaffen:

Australisches Zentrum für Evaluierung zur Messung dessen, was funktioniert, Ressort des Finanzministeriums,

25. Mai 2023

Und:

Australisches Zentrum für Evaluierung, Finanzministerium, Australische Regierung

Was das bedeutet

Die Regierung ist seit 2020 mit der Verabschiedung von Gesetzen, digitalen Überwachungsinstrumenten und übergreifenden Gremien beschäftigt, um eine gezielte Überwachung, den Austausch von Daten, die Auftragsverfolgung und australienweit koordinierte Systeme einführen zu können. Dies wird für die nächste Pandemie, die Australien erreicht, nahtlose, individualisierte Ansätze für Tests, Quarantäne und Impfstoffverordnungen ermöglichen.

Ich glaube, dass die nächste Pandemie ähnlich wie die Biosicherheitsmaßnahmen gegen Schädlinge ablaufen wird, zwei Beispiele sind:

1. In den Jahren 2022-2023 begann die Regierung von NSW mit der Tötung von Bienen, weil in einem Sentinel-Bienenstock Varroa gefunden wurde (ich habe die Maßnahmen der Regierung intensiv recherchiert und mich dafür eingesetzt, und die ganze Sache stank zum Himmel). Es begann mit kleinen roten Zonen, die im Umkreis von 10 km um jeden Ort, an dem eine Varroamilbe gefunden wurde, gezogen wurden; jeder in der roten Zone musste seine Bienen töten. Die roten Zonen wurden immer weiter ausgedehnt, bis nach Angaben des DPI 40.000.000 Bienen getötet wurden (diese Zahl erscheint jedoch niedrig). In der nachstehenden Karte sind die roten Zonen die Gebiete, in denen Bienen getötet werden, und die lila Zonen die Gebiete, in denen Bienen überwacht werden. Dies ist eine frühe Karte, der noch viele weitere Gebiete hinzugefügt wurden, aber sie zeigt den Ansatz.

Die Regierung von Queensland legt derzeit Köder aus (mehrfach in demselben Gebiet) und versprüht Chemikalien aus Flugzeugen und Drohnen über Teilen von Queensland, um Feuerameisen zu töten. Das Gebiet, in dem dies geschieht, wird immer größer (dies ist eine alte Karte, zeigt aber die Vorgehensweise):

Meines Erachtens wird der künftige Umgang mit Pandemien (im Fault Lines-Bericht heißt es, man wolle die Definition von Pandemien erweitern) in etwa so aussehen:

Wenn bei einer Person ein Virus festgestellt wird, werden ihre Bewegungen während einer bestimmten ansteckenden Zeit erfasst, und alle engen Kontaktpersonen – die zum Beispiel in der Nähe einer Person im Zug sitzen – werden benachrichtigt, dass sie in Quarantäne gehen müssen.

Bei denjenigen, die unter Quarantäne stehen, werden Tests durchgeführt.

Es wird eine leicht verfügbare mRNA-Injektion verabreicht.

Die umliegende Gemeinschaft wird überwacht und genauer beobachtet.

Das Virus wird sich natürlich ausbreiten, daher wird der Prozess schrittweise fortgesetzt.

Diejenigen, die sich in der anfänglichen Quarantäne befinden, werden injiziert und wieder freigelassen, wenn sie sich fügen.

Diejenigen, die sich nicht daran halten, werden keinen Zugang zu Notfallzahlungen haben und nicht aus dem Hausarrest entlassen werden können (Einzelheiten dazu werden im Laufe der Zeit noch bekannt gegeben).

Solange sie unter Quarantäne stehen, wird die Bewegung nach draußen durch digitale Überwachung erschwert.

Es wird keine Massenabriegelungen geben, bei denen zu viele von uns abgeschottet werden und sich deshalb zusammenschließen und „genug“ sagen! Dies ist sehr wichtig, um zu überlegen, wie die Menschen in den kommenden Jahren zusammenstehen können.

Noch ein Wort zu Impact Markets

Es ist wichtig, dass der Fault Lines Bericht von Social Impact Investoren finanziert wurde. Social Impact Investing ist mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Scoring („ESG“) verbunden. Dr. Julianne Romanello stellt fest, dass der ESG-Social Impact Investing-Rahmen „die Macht beinhaltet, die Köpfe der Menschen zu formen und zu kontrollieren und die Gesellschaft so zu gestalten, dass sie denjenigen zugute kommt, die bereits über die Finanzwelt die Menschen beherrschen und die keine Skrupel haben, Täuschung und Spaltung zu betreiben.“

Minderoo und die Paul Ramsay Foundation sind beide Mitglieder des Global Impact Investing Network („GIIN“). GIIN ist der „globale Verfechter von Impact Investing, der sich dafür einsetzt, dessen Umfang und Effektivität auf der ganzen Welt zu erhöhen.“

Die Investitionen und Renditen werden über den ESG-Rahmen – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – abgewickelt. Nur Unternehmen, die eine gute ESG-Bewertung haben, werden in der Lage sein zu überleben. Das bedeutet, dass die Unternehmen in die Gesundheits- und Klimaschutzagenda einsteigen müssen, in die erzwungenen gentechnisch veränderten Organismen, Injektionen, synthetische Biologie, synthetische Lebensmittel, Kohlenstoffverfolgung und -rückverfolgung, gentechnisch verändertes „Climate Smart“-Saatgut und -Pflanzen, „erneuerbare Energien“, massenhafter kritischer Mineralienabbau, verwalteter Rückzug, Veränderung der Sonneneinstrahlung usw., soziales Engagement (Unterstützung der Social Impact Bonds – Wohlbefinden, Überwachung, Interventionen, die das Wohlfahrtssystem in einen gewinnorientierten Markt verwandeln) und Governance-Systeme (wie gut „kümmert“ sich das Unternehmen um die Menschen bei Pandemien – als ein Beispiel).

ESG- und Social-Impact-Investitionen sind ein Schlüsselmechanismus zur Schaffung einer globalen, zentralisierten Kontrollinfrastruktur, die für das One-Health-Modell von zentraler Bedeutung sein wird und jeden im Rahmen der 17 SDGs der Vereinten Nationen einschließt.

Wie hier zu finden:

Und HIER wird deutlich, dass die Art und Weise, wie Unternehmen mit Pandemien umgehen, über Erfolg oder Misserfolg entscheidet:

ESG als Aktienimpfstoff, Morning Star, 24. April 2020

ESG als Aktienimpfstoff, Morning Star, 24. April 2020

ESG als Aktienimpfstoff, Morning Star, 24. April 2020

Und hier:

Kurz gesagt: ESG ist die Übernahme der Geschäftswelt und der Finanzen in die Finanzierungsagenda. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, um genau zu sein.

Das Narrativ besagt, dass Covid eine gerechtere Welt geschaffen hat, in der Gleichheit und Inklusion – was bedeutet, dass alle geimpft werden und dass man den Menschen Geld gibt, damit sie nicht verhungern und obdachlos werden, während sie unter Hausarrest stehen, d.h. eingesperrt werden – die Sorge um die Wirtschaft übertrumpft. In dieser neuen Weltordnung, in der unter rollenden Drohungen „niemand zurückgelassen wird“, haben diejenigen von uns, die wollen, dass sie uns in Ruhe lassen, einige ernsthafte Herausforderungen vor sich.

Oh, und in dem Feenstaub der „Werte vor dem Wert“, der über Hausarrest, Zwangsinjektionen, Polizeibrutalität, Aufhebung von Menschenrechten und massiver Überwachung versprüht wird, wird diese Realität nie berücksichtigt:

Fast 500 neue Milliardäre haben sich im vergangenen Jahr in die Reihen von Jeff Bezos und Elon Musk eingereiht und die reichsten Menschen der Welt um 5 Billionen Dollar reicher gemacht

Business Insider, 7. April 2021

Das Spiel ist manipuliert!