Wie Lula und Modi einen Splitter in das Herz des BRICS-Blocks trieben

Ohne einen starken, zusammenhängenden und harmonischen BRICS-Block ist eine organisierte, friedliche und kooperative multipolare Welt gefährdet.

Die Ankündigung des russischen Außenministers Sergej Lawrow, die Aufnahme neuer Mitglieder in den BRICS-Block vorübergehend auszusetzen, wurde von vielen mit Sorge und Bestürzung aufgenommen. Schon bald zogen dunkle Wolken über der multipolaren Welt auf, insbesondere als bekannt wurde, dass es eine Warteliste von 40 Ländern gibt, die dem Block beitreten wollen. Kam Lavrovs Ankündigung so unerwartet?

Ohne einen starken, zusammenhängenden und harmonischen BRICS-Block ist eine organisierte, friedliche und kooperative multipolare Welt gefährdet. Die Fähigkeit, die wirtschaftliche Zusammenarbeit (hauptsächlich) zum Hintergrund zu machen, vor dem Widersprüche zwischen Nationen, die einseitig und bilateral betrachtet werden, zugunsten eines größeren Gutes, von dem alle gleichermaßen profitieren, beiseite geschoben werden, ist meiner Meinung nach die große Stärke eines Blocks wie der BRICS.

Die Geschichte lehrt uns jedoch, dass Imperien nicht in Frieden sterben und ihre Ablösung durch neue – nicht immer fortschrittlichere – Regierungsformen fast nie ohne Rückschläge und Unebenheiten verläuft. Deshalb ist zu erwarten, dass die westliche Hegemonialmacht, angeführt von den USA, so lange fortbestehen wird, bis ihre Kraft, kollektive Verständigungen zu verhindern, die ihre Vorherrschaft schwächen, erschöpft ist. Die multipolare Welt ist selbst die Negation jeder hegemonialen Vorherrschaft.

Während also jeder Zeuge des Abdriftens von Präsident Lula da Silva werden konnte, der vom bolivarischen Venezuela das verlangte, was er von keinem anderen Land mit Wahlen verlangt – nämlich zu zeigen, dass seine Institutionen nicht nach dem jeweiligen nationalen Recht, sondern nach der regelbasierten Ordnung funktionieren -, ist es auch wahr, dass dieses Verhalten jeden erschreckte, der sich wie ich nach einer gerechteren Welt sehnt und dafür kämpft. Die Wahrheit ist, dass das Abgleiten des brasilianischen Präsidenten in die von den USA und ihrer „internationalen“ Ordnung auferlegte narrative Sphäre viele Fragen aufwirft, wenn es um die BRICS geht.

Wie steht es in Anbetracht dieser Tatsachen um den Beitritt Venezuelas zu den BRICS? Hat das Brasilien von Lula da Silva jetzt die moralischen Voraussetzungen, um den Beitritt Venezuelas zu den BRICS zu akzeptieren? Was bleibt von seinem Image übrig, wenn es den Beitritt ohne Auflagen und Bedingungen akzeptiert? Wird es zur Unterstützung eines souveränen Venezuela zurückkehren? Welche Brüche wird eine negative brasilianische Haltung gegenüber dem Beitritt des bolivarischen Venezuelas in den Block (von dem wir hier sprechen, das andere würde niemals beitreten) verursachen? War das nicht der eigentliche Coup von Lula da Silva? Um die politischen Bedingungen zu schaffen, die es rechtfertigen, den Beitritt Venezuelas zu den BRICS nicht zu akzeptieren? Und wer wird davon profitieren? Welches Land und welcher Block hat ein Interesse daran, dass die größten Ölreserven der Welt nicht in eine Sphäre der wirtschaftlichen Zusammenarbeit integriert werden, die weitgehend von Russland und China beeinflusst wird? Sicherlich nicht Brasilien.

Unabhängig davon, ob diese Fragen materiell begründet sind oder nicht, stellt die Haltung von Lula da Silva zu den venezolanischen Wahlen einen tiefen Einschnitt in die künftige Expansion der BRICS in Lateinamerika dar, denn nach Argentinien, das sich zurückgezogen hat, und Chile, dessen Präsident das Vertrauen des chilenischen Volkes missbraucht hat, wäre Venezuela der nächste Kandidat. Denn noch einmal: Wem würde es nützen, die Expansion der BRICS in Latein- und Mittelamerika zu blockieren?

Russland und China wird dieser Vorstoß sicherlich nicht gefallen haben, und obwohl sie es nicht sagen werden, wird es ihnen nicht entgangen sein, dass es sich um einen Versuch handelt, Venezuela einem politischen Prozess zu unterwerfen, der das Land in die Sphäre der „regelbasierten Ordnung“ der USA bringen wird. Damit wird das Land in die Vorhölle gestellt, in der sich alle anderen befinden, mit Ausnahme von Kuba und Nicaragua. Sie wollen zur multipolaren Welt gehören, dürfen es aber nicht; sie könnten aus der regelbasierten Ordnung austreten, wollen es aber nicht, oder sie haben nicht die Kraft und den Mut dazu.

Während diese Fragen zu den schwerwiegenden Widersprüchen gehören, mit denen der Block konfrontiert ist und die auf der für Oktober 2024 in Kasan geplanten Konferenz wahrscheinlich nicht gelöst werden können, gibt es einen anderen Prozess, der meiner Meinung nach viel schädlicher und gefährlicher für die Existenz des Blocks selbst ist. Ein BRICS mit seinen derzeitigen Merkmalen und unter Beibehaltung der Fähigkeit, politische Gruppen zu vereinen, die dem Multilateralismus verpflichtet sind. Hier geht es um die Situation in Indien und die Gründe für Modis Besuch in Kiew, seine Umarmung von Zelensky und die Misshandlungen, die der Präsident des bevölkerungsreichsten Landes erleiden musste und die der ehemalige Präsident des Landes, das in so kurzer Zeit die weltweit meisten Einwohner verloren hat, auf sich genommen hat. Jüngsten Zählungen zufolge hat die Ukraine 19 Millionen Einwohner. Im Jahr 1991 waren es noch über 50 Millionen!

Einige indische Analysten haben die Möglichkeit geäußert, dass Präsident Modi die Ukraine unter anderem deshalb besucht hat, weil er die seit 2009 laufende Modernisierung und Wartung der Antonow-Flotte (40 An-32 in der Ukraine und 65 in Indien) abschließen musste. Wie die Website The Print berichtet, weigern sich die Russen offenbar, Teile zu liefern, damit die Ukraine die Arbeiten an den fünf dort befindlichen Flugzeugen abschließen kann. Ein weiterer Grund für den Besuch war die Zusammenarbeit in der Marineindustrie, insbesondere im Hinblick auf Schiffsmotoren, die von Indien verwendet werden, dessen Fabrik Zorya-Mashproekt in Mykolaev 2022 von den russischen Streitkräften zerstört wurde. Nach Angaben der Website Indian Defense News hat Modi die Vorwürfe von Zelensky zugelassen, damit Bharat Forge 51 % von Zorya kauft und damit die Produktion von Schiffsgasturbinen garantiert. Auch Indien beteiligt sich an der Ausplünderung der Ukraine. Wie es scheint, hat Modi von Anfang an Tribut gezahlt, damit Indien einen Anteil am nationalen Reichtum der Ukraine erhält.

Wenn man die Karikatur sieht, die sich aus den Gründen ergibt, warum Modi zum „Handkuss“ nach Kiew gereist ist, um seine Marineflotte zu modernisieren, damit er seinem chinesischen Rivalen Paroli bieten kann, dann gibt es noch andere Situationen, die nicht nur die Interessen der Länder des Blocks in direkten Gegensatz zueinander stellen (wie im Fall Indien vs. China, in dem Indien gegen China hetzt). China, wo Indien militärisch zu China aufschließt und als Ziel für die Verlagerung von Unternehmen dient, die die USA aus der VR China abziehen wollen), sondern auch und vor allem solche, die die Interessen der Länder des Blocks gegen die direkten Interessen der Feinde der Multipolarität selbst ausspielen: die USA. Andererseits ist die Tatsache, dass Indien ukrainische Turbinen in Fregatten aus russischer Produktion einbaut (Fregatten des Projekts 11356, die in den nächsten zwei Jahren ausgeliefert werden sollen), in all dieser Komplexität absolut bedeutsam.

Indien ist derzeit ein wichtiger Exporteur von leichten Waffen, im Wesentlichen. Und wer ist sein größter Abnehmer? Die Vereinigten Staaten (und auch Frankreich und Israel). Ein Großteil dieser Waffen besteht aus Munition, insbesondere 155-mm-Munition, an der es in der Ukraine am meisten mangelt. Es ist gut zu sehen, dass die Ukraine jetzt ein Ziel für indische Munition ist, die indirekt, wenn nötig, von Neu-Delhi nach Washington und Paris gelangt und dort die Bestände auffüllt und andere – oder dieselben – frei macht, um sie auf den „strategischen“ russischen Freund und Partner zu werfen. Kann man sich einen größeren Widerspruch vorstellen als diesen? Indien kauft direkt und indirekt Militärtechnologie und liefert Waffen, die von der von der NATO angeheuerten Armee gegen Russland eingesetzt werden. Indien, inzwischen einer der größten Militärexporteure der Welt, hat ein direktes Interesse am Krieg im Donbass. Ein Krieg, der von der NATO gegen einen wichtigen Freund geführt wird.

Und wenn Indiens „Unterstützung“ für Kiew an sich schon alles sehr unethisch und durchschaubar erscheinen lässt und Heuchelei und Zynismus zu den wichtigsten Vermittlern bilateraler und multilateraler Beziehungen in den BRICS-Staaten macht, wie steht es dann mit der Lieferung von Brahmos-Raketen an die Philippinen, die ebenfalls von The Print angekündigt wurde? Brahmos-Raketen sind Überschall-Marschflugkörper (Mach 2,8) und wurden in einem gemeinsamen Projekt mit Russland entwickelt. Diese Raketen sind auch schiffsabwehrend und werden von den Philippinen gegen… China eingesetzt! Aber das ist noch nicht alles: Die Philippinen sind auf dem Weg, die Ukraine„ des Südchinesischen Meeres zu werden, die von den USA als monumentale Marinebasis für ihr Eindämmungsprojekt“ gegen den asiatischen Riesen genutzt wird. Schließlich haben die USA jetzt privilegierten Zugang zu einer der fortschrittlichsten Raketentechnologien Russlands. Die neue Version dieser Raketen (Brahmos II) ist hypersonisch und wurde aus der ersten Version weiterentwickelt.

Wenn die Widersprüche politisch sind, hat jeder sie zur Kenntnis genommen; wenn sie wirtschaftlich werden, haben viele sie abgetan; aber jetzt werden die Widersprüche militärisch und befinden sich inmitten eines verzweifelten Wettrüstens, dem nicht einmal Brasilien entkommt. Wir alle wissen um die Gier der Länder der regelbasierten Ordnung nach brasilianischen öffentlichen Rüstungsunternehmen. Eine Beteiligung Brasiliens an der Bombardierung Russlands wäre nicht nur ein Verrat, sondern würde die Situation verdeutlichen.

Wenn wir keine Lösung für all diese Widersprüche im institutionellen und ordnungspolitischen Bereich finden können, wird irgendwann eine Zeit kommen, in der aus diesem Durcheinander eine gewisse Klarheit entsteht. Aus der These und der Antithese wird eine Art Synthese entstehen. Im Moment bin ich der Meinung, dass Russland (zumindest im Moment) der größte Akteur für den Erfolg der BRICS ist. Der zweite große Akteur ist China. Die BRICS sind ein Impfstoff (wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit) gegen Versuche, diese beiden Länder von anderen Ländern mit internationalem Einfluss zu isolieren. Indien und Brasilien haben ein großes Interesse an den BRICS, aber dieses Interesse wird in diesen Ländern diffus betrachtet und mit den Interessen, die mit der Zugehörigkeit zur regelbasierten Ordnung (Fälle der G20) verbunden sind, zumindest in gewissem Maße, in Einklang gebracht – und fast nie priorisiert. Südafrika befindet sich in einem ähnlichen Schwebezustand, hat aber noch weniger Wahlmöglichkeiten.

Es wird also nicht einfach sein, diese Probleme zu lösen, und die Ereignisse in Kasan werden zeigen, wie tief Lula und Modi den Splitter im Herzen der Organisation eingegraben haben. Die Zeit wird zeigen, inwieweit beide die Organisation vorantreiben – oder begraben – werden. Wenn wir den Eindruck haben, dass Russland – und China – mehr ziehen als die anderen, dann sind das keine guten Nachrichten für die multipolare Welt.

Hoffen wir, dass es nichts ist!