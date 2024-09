Von James Rickards

Wie Sie wissen, ist künstliche Intelligenz (KI) derzeit in aller Munde. Aus der Marktperspektive betrachtet, hat sie sicherlich eine Blasen-Dynamik angenommen.

Und ich glaube, dass der führende KI-Chiphersteller Nvidia kurz davor steht, unter die Räder zu kommen, was ab morgen Nachmittag, kurz nach 16 Uhr, einen viel breiteren Marktcrash auslösen könnte.

Aber aus einer breiteren KI-Perspektive sind die Nachrichten voll von Berichten darüber, wie Maschinen mit enormer Rechenleistung und atemberaubender Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Zugang zu Milliarden von Büchern und Dokumenten haben und sich selbst etwas beibringen können, die Weltherrschaft an sich reißen werden.

Stimmt das? Ich beschäftige mich seit Jahren mit künstlicher Intelligenz und ihrem Potenzial und habe daher ein tieferes Verständnis von künstlicher Intelligenz als der durchschnittliche Talkmaster.

Ich habe sogar einige Zeit mit dem drittschnellsten Supercomputer der Welt verbracht, der nicht von einer Regierung betrieben wird (dem HiPerGator AI Computer an der Universität von Florida), und zwar im Rahmen eines Projekts zur Anwendung allgemeiner Superintelligenz und KI auf Aufgaben der nationalen Sicherheit.

Wie weit ist die KI also fortgeschritten? Wie nahe ist sie daran, sich der menschlichen Intelligenz anzunähern? Und welche Gefahren birgt sie für die Menschheit?

Wir können einfach den Stecker ziehen – zumindest im Moment

Experimentatoren stellen sich nun vor, dass die Maschinen ein Eigenleben entwickeln und Menschen und die Zivilisation angreifen. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass man einfach den Stecker ziehen kann, wenn die Maschine durchdreht.

Apologeten der KI-Kapazitäten behaupten, dass es nicht funktionieren wird, den Stecker zu ziehen, weil die KI diese Strategie vorhersehen und sich in eine andere Maschine „exportieren“ wird, in einem „Catch-me-if-you-can“-Szenario, bei dem das Ausschalten eines Ortes den Code und die Algorithmen nicht davon abhält, anderswo aufzutauchen und weiter anzugreifen.

Das mag sein. Allerdings gibt es dabei allerlei logistische Probleme, z. B. die Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl von Rechnern mit der erforderlichen Rechenleistung, die Tatsache, dass die alternativen Rechner wahrscheinlich von Firewalls und digitalen Gräben umgeben sind, sowie eine Vielzahl von Konfigurations- und Interoperabilitätsproblemen.

Im Moment können Sie also einfach den Stecker ziehen. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Schutzmaßnahmen, die vorgeschlagen werden, um den potenziellen Schaden der KI zu begrenzen und gleichzeitig ihre enormen Vorteile zu nutzen.

Dies ist kein technischer Artikel, aber zu diesen Schutzmaßnahmen gehören Transparenz (damit Dritte Fehler erkennen können), Aufsicht, eine abgeschwächte Form des gegnerischen Trainings (damit die Maschine Probleme lösen kann, ohne sich in ihrer Freizeit gegen uns zu verschwören), zustimmungsbasierte Änderungen (die Maschine muss “um Erlaubnis bitten„, bevor sie autonomes maschinelles Lernen aktiviert), rekursive Belohnungsmodellierung (die Maschine bewegt sich nur in bestimmte Richtungen, wenn sie von Menschen “einen Klaps auf den Kopf“ erhält) und andere ähnliche Instrumente.

Natürlich funktioniert keiner dieser Schutzmechanismen, wenn die Macht hinter der KI bösartig ist und die Menschheit tatsächlich vernichten will. Das wäre so, als würde man einem verzweifelten Adolf Hitler Atomwaffen in die Hand geben. Wir wissen, was dann passiert wäre.

James Bond mit KI

Die Lösung wäre in diesem Fall eher politisch, forensisch und verteidigungsorientiert. Das Sammeln von Informationen würde eine große Rolle spielen. Natürlich entwickelt sich das schnell zu einem Geheimdienstkrieg zwischen Maschine und Maschine, in dem es um Sammlung und Täuschung geht.

Stellen Sie sich James Bond mit einem Hypercomputer anstelle einer Walther PPK vor. Die unmittelbarere Bedrohung durch die KI ist weniger ernst, aber dennoch beunruhigend, insbesondere für Investoren.

Anleger müssen vorsichtig sein, wenn sie sich bei der Finanzberatung auf GPT-Systeme verlassen, trotz ihrer enormen Rechenleistung. Die Ergebnisse sind nie besser als die Inputs, und die Marktinputs sind mit schlechten Modellen, falschen Annahmen, schlechten Prognosen und Verzerrungen übersät.

Müll rein, Müll raus.

Die künstliche Intelligenz wird beispielsweise bereits mit einer wütenden Ideologie programmiert. Sie erinnern sich vielleicht an Googles lächerlichen Gemini-Bildgenerator, der schwarze Wikinger, weibliche Päpste und andere absurde Bilder darstellte. Sie können sich die dystopische Zukunft vorstellen, die eine wache Superintelligenz schaffen könnte.

Ein aufgewecktes 1984

Wahrscheinlich kennen Sie George Orwells klassischen dystopischen Roman Neunzehnhundertvierundachtzig(der oft als 1984 veröffentlicht wird ). Er wurde 1948 geschrieben; der Titel kommt von der Umkehrung der letzten beiden Ziffern von 1948.

Orwell schuf für sein Buch ein originelles Vokabular, von dem vieles heute noch gebräuchlich ist, wenn auch auf sardonische Weise. Begriffe wie Gedankenpolizei, Big Brother, Doublethink, Newspeak und Gedächtnislücke stammen alle aus Neunzehnhundertvierundachtzig.

Orwell wollte mit diesem Buch davor warnen, wie sich bestimmte Länder nach dem Zweiten Weltkrieg und zu Beginn des Kalten Krieges entwickeln könnten. Er war sicherlich besorgt über den Stalinismus, aber seine Warnungen galten auch für die westlichen Demokratien.

Als das Kalenderjahr 1984 verstrich, atmeten viele erleichtert auf, dass Orwells Prophezeiung nicht eingetreten war. Doch dieser Seufzer der Erleichterung war verfrüht. Orwells Albtraumgesellschaft ist heute in Form des kommunistischen Chinas da.

1984 kommt nach China

China verfügt über die meisten der in Orwells Buch beschriebenen totalitären Gesellschaftsformen. China arbeitet intensiv an der künstlichen Intelligenz und setzt Gesichtserkennungssoftware und eine allgegenwärtige digitale Überwachung ein, um seine Bürger im Auge zu behalten. Das Internet wird zensiert und überwacht. Die Gedankenpolizei verhaftet Sie, wenn Sie Ihre Meinung gegen die Regierung oder ihre Politik äußern.

Die schlimmsten Exzesse Chinas werden zwar nicht in den USA oder in dem, was heutzutage als Westen gilt, passieren, aber die weniger extremen Aspekte des chinesischen Überwachungsstaats könnten es.

Und obwohl Sie vielleicht nicht verhaftet werden, wenn Sie unpopuläre Meinungen äußern oder die vorherrschenden Dogmen in Frage stellen (zumindest noch nicht), könnten Sie mit anderen Sanktionen rechnen. Sie könnten sogar Ihren Arbeitsplatz verlieren und kaum noch einen neuen finden. Denken Sie an die Abschaffung der Kultur.

Aber das gilt nicht nur für China. Der Gründer der Messaging-App Telegram, Pavel Durov, wurde gerade an einem Flughafen in Frankreich verhaftet. Es ist gut möglich, dass die US-Regierung zusammen mit der EU eine Rolle bei der Verhaftung gespielt hat.

Die Behörden behaupten, Telegram habe Kinderpornografie und andere abscheuliche Handlungen gefördert. In Wirklichkeit wurde Durov jedoch verhaftet, weil er den Aufforderungen der westlichen Regierung, bestimmte Informationen und Ansichten zu zensieren, nicht nachkam. Und weil er den Behörden keine Informationen über die Produzenten dieser Inhalte geben wollte (Telegram bietet den Produzenten Verschlüsselungsoptionen).

Das ist der wahre Grund für die Verhaftung von Durov. Ist Elon Musk der Nächste?

„Zeig mir den Mann und ich zeige dir das Verbrechen“

Hier in den USA wurden die Konten vieler konservativer Teilnehmer an sozialen Medien geschlossen oder gesperrt, und zwar nicht wegen Drohungen, Vulgarität oder der Förderung von Kinderpornografie, sondern wegen Kritik an „progressiven“ Ansichten (wenn auch Kritik mit einigen scharfen Kanten).

In der Zwischenzeit können Personen mit progressiven Ansichten in den sozialen Medien fast alles sagen, einschließlich der impliziten Befürwortung von Gewalt. Aber es passiert nichts.

Das Problem ist, dass sich der Trend sehr schnell in diese Richtung bewegt und nur schwer zu stoppen ist. Und eine ausgeklügelte Überwachungstechnologie zur Überwachung der Bürger ist bereits vorhanden…

So können beispielsweise Kameras mit der neuesten Überwachungstechnologie Millionen von Gesichtern in Echtzeit mit einer Genauigkeit von über 99 % erkennen und zuordnen. Sie werden als Mittel zur Terrorismus- und Verbrechensbekämpfung angepriesen, was sie sicherlich auch sind.

Aber wie Stalins skrupelloser Geheimpolizeichef Lawrentij Beria sagte: „Zeig mir den Mann, und ich zeige dir das Verbrechen“. Es ist leicht zu erkennen, dass diese Macht missbraucht wird, um ganz normale Bürger ins Visier zu nehmen.

(Nebenbei bemerkt: Beria hat sich selbst bestätigt, denn er wurde später wegen Hochverrats verhaftet und hingerichtet).

Um auf KI zurückzukommen: Das Problem ist, dass KI ein Instrument der Tyrannei sein kann, sobald die bösen Akteure die Literatur mit irreführenden Informationen füllen und die Voreingenommenheit der Entwickler den Code infiltriert.

Alles in allem ist KI definitiv etwas, das man im Auge behalten sollte, und wir sollten wichtige Fragen stellen. Aber wir sollten uns keine Sorgen machen, dass sie in absehbarer Zeit die Weltherrschaft übernimmt.

Wir sollten uns vielmehr Sorgen machen, dass wir wie das kommunistische China werden.