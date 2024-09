Die vielen vergessenen gesundheitlichen Vorteile von Aspirin

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Aspirin bietet nicht nur Vorteile für die Herzgesundheit, sondern auch für die Krebsvorbeugung, die Verbesserung der Schwangerschaftsergebnisse bei Grippeinfektionen und die Behandlung von Fettlebererkrankungen und Lungenfibrose

Die langfristige Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin (über 10 Jahre) kann das Demenzrisiko verringern, insbesondere bei Menschen mit vorbestehender koronarer Herzkrankheit.

Aspirin kann die Glukoseverwertung verbessern, die Freisetzung von Fettsäuren verringern, den Cortisolspiegel senken und die Stoffwechselrate erhöhen, was möglicherweise zur Gewichtsabnahme und zum Hormonhaushalt beiträgt.

Studien deuten darauf hin, dass Aspirin die Überlebensrate auf Intensivstationen verbessern, das Fortschreiten von Bauchaortenaneurysmen verlangsamen und das Risiko der Entwicklung von Typ-2-Diabetes verringern kann

Wenn Sie die Einnahme von Aspirin in Erwägung ziehen, entscheiden Sie sich für sofort freisetzende, nicht umhüllte Versionen. Die empfohlene Dosierung hängt von Ihren Lebensumständen ab 82 mg bis 325 mg Tabletten täglich mit der größten Mahlzeit

Jahrelang haben Sie wahrscheinlich gehört, dass die tägliche Einnahme von Aspirin in niedriger Dosierung Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeugen kann. Jetzt machen die Gesundheitsbehörden plötzlich einen Rückzieher bei dieser Empfehlung.

Warum die Änderung? Sie behaupten, es gehe um Blutungsrisiken, aber es steckt mehr dahinter. Sehen Sie sich das Timing an – diese Änderung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem neuere, weitaus teurere Blutverdünner den Markt überschwemmen. Diese Medikamente können bis zu 550 Dollar pro Monat kosten, während man für Aspirin nur 1,50 Dollar bezahlen muss.

Dieses Muster haben wir schon bei Medikamenten wie Ivermectin gesehen. Sichere, wirksame und billige Medikamente werden verdrängt, um Platz für teurere Alternativen zu schaffen. Die Pharmaindustrie hat eine lange Tradition in diesem Bereich, die bis zur Einführung der nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) in den 1970er Jahren zurückreicht.

Sie raten Ihnen, Aspirin zu meiden, aber sagen sie Ihnen auch die ganze Wahrheit? Wie immer möchte ich Sie ermutigen, über die Schlagzeilen hinauszuschauen und zu überlegen, wer von diesen veränderten Richtlinien profitiert. Ihre Gesundheit – und Ihr Geldbeutel – könnten davon abhängen.

Aspirin ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler in der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD). Eine umfassende Überprüfung von 13 Studien zur Primärprävention hat kürzlich ergeben, dass niedrig dosiertes Aspirin mit einer geringen, aber statistisch signifikanten Verringerung schwerer CVD-Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall verbunden ist.

Die absolute Risikoreduktion kann bis zu 2,5 % betragen, was bedeutet, dass von 1.000 Personen, die Aspirin einnehmen, bis zu 25 weniger ein schweres CVD-Ereignis erleiden können. Die Wahrheit ist jedoch, dass Aspirin über die Herzgesundheit hinaus zahlreiche gesundheitliche Vorteile bietet, über die selten gesprochen wird. Wenn Sie sich über diese Vorteile informieren, können Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen.

Die Rolle von Aspirin bei der Krebsprävention

Jüngste Studien haben das Potenzial von Aspirin zur Vorbeugung von Darmkrebs (CRC) und anderen Krebsarten aufgezeigt. Die tägliche Einnahme von mindestens 75 Milligramm (mg) Aspirin über mehrere Jahre hinweg verringert nachweislich die langfristige Inzidenz und die Todesfälle durch Darmkrebs, wobei der größte Nutzen bei proximalem Dickdarmkrebs zu beobachten ist, d. h. bei bösartigen Tumoren, die im ersten und mittleren Abschnitt des Dickdarms, auch bekannt als rechte Seite des Dickdarms, auftreten.

Bei Frauen war die Einnahme von Aspirin über 20 Jahre hinweg mit einem Rückgang der Häufigkeit von Darmkrebs um 35 % verbunden. Die Wirkung scheint dosisabhängig zu sein, wobei eine längere Einnahmedauer mit einem größeren Nutzen verbunden ist. Aspirin kann auch die Überlebenschancen nach einer Darmkrebsdiagnose verbessern, denn bei regelmäßiger Einnahme sinkt die Darmkrebssterblichkeit um 29 % und die Gesamtsterblichkeit um 21 %.

Interessanterweise können die Vorteile der Aspirineinnahme bei Darmkrebs auch auf andere Krebsarten übergreifen. Eine Analyse von acht Studien ergab, dass das 20-Jahres-Risiko, an Krebs zu sterben, um 20 % und das Risiko, an Magen-Darm-Krebs zu sterben, um 35 % gesenkt wurde. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine niedrig dosierte Aspirineinnahme über mehrere Jahre hinweg ein wertvolles Instrument in Ihrer Krebspräventionsstrategie sein könnte.

Die Forschung hat auch eine Rolle für Aspirin bei der Behandlung bestimmter Arten von hepatozellulärem Karzinom (HCC), also Leberkrebs, aufgedeckt. Eine Fallstudie zeigte, dass Aspirin das Fortschreiten der Krankheit bei einem Patienten mit HCC, das durch Mutationen der adenomatösen Polyposis coli (APC) verursacht wurde, wirksam kontrollieren konnte. Diese Mutationen, die den Wnt-Signalweg aktivieren, wurden als Hauptursache für die Krebserkrankung des Patienten identifiziert.

Durch die Verabreichung von hochdosiertem Aspirin (300 mg täglich) gelang es den Ärzten, die Krankheit für fast fünf Jahre zu kontrollieren. Die Wirksamkeit von Aspirin in diesem HCC-Fall hängt mit seiner Fähigkeit zusammen, den Wnt-Signalweg zu hemmen, der eine entscheidende Rolle bei der Krebsentwicklung spielt. Bei Patienten mit APC-Mutationen wird der Wnt-Signalweg überaktiviert, was das Tumorwachstum fördert.

Aspirin wirkt durch die Aktivierung der Glykogensynthase-Kinase 3 beta (GSK3β), die wiederum die Phosphorylierung und den Abbau von β-Catenin, einem Schlüsselprotein des Wnt-Signalwegs, erhöht.

Dieser Mechanismus wirkt den Auswirkungen der APC-Mutation wirksam entgegen. Darüber hinaus kann die Wirkung von Aspirin als Cyclooxygenase-2-Hemmer (COX2) zu seiner krebshemmenden Wirkung beitragen. Dieser Fall zeigt, wie ein gängiges, preiswertes Medikament wie Aspirin für eine gezielte Krebstherapie auf der Grundlage spezifischer genetischer Profile umgewidmet werden kann.

Aspirin verbessert die Schwangerschaftsergebnisse während einer Influenza-Infektion

Niedrig dosiertes Aspirin kann auch während einer Influenza-Infektion in der Schwangerschaft von Nutzen sein. In einer Studie an Mäusen wurde festgestellt, dass die Behandlung mit Aspirin die Gefäßfunktion von schwangeren Mäusen, die mit dem Influenza-A-Virus infiziert waren, deutlich verbesserte. Bei den infizierten Mäusen war die Entspannung der Blutgefäße beeinträchtigt, doch die Behandlung mit Aspirin stellte die normale Gefäßfunktion wieder her.

Dies ist wichtig, da eine Gefäßfunktionsstörung während der Schwangerschaft zu Komplikationen wie Präeklampsie und eingeschränktem Wachstum des Fötus führen kann. Die Studie ergab auch, dass Aspirin die Entzündung in den Blutgefäßen reduzierte und die Ausbreitung des Virus von der Lunge auf andere Gewebe verringerte. Vor allem aber verbesserte die Aspirinbehandlung die Ergebnisse für die Nachkommen, einschließlich besserer Überlebensraten und höherer Geburtsgewichte.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die gefäßschützende Wirkung von Aspirin auch bei einer Grippeinfektion zu einer gesünderen Schwangerschaft beitragen kann. Die in der Studie verwendete Dosierung war vergleichbar mit den niedrigen Aspirindosen, die bereits einigen schwangeren Frauen mit hohem Risiko zur Vorbeugung von Präeklampsie verschrieben werden. Dies deutet darauf hin, dass die Behandlung ohne weiteres in die klinische Praxis übertragen werden könnte. Wie Georgi Dinkov jedoch anmerkt:

“Die noch bessere Nachricht ist, dass diese Erkenntnisse nicht nur für die Grippe und/oder die Schwangerschaft gelten. COVID-19 wie auch die meisten anderen Virusinfektionen verursachen einen ähnlichen systemischen Entzündungszustand, der in erster Linie das Gefäßsystem betrifft. Daher deutet die Studie … darauf hin, dass Aspirin auch bei allen anderen viralen Erkrankungen eine brauchbare prophylaktische und therapeutische Maßnahme sein könnte.”

Aspirin-Therapie ist vielversprechend bei Fettlebererkrankung

Die tägliche Einnahme von Aspirin kann mehr Vorteile bieten, als Sie denken. Eine Studie, die auf der Tagung 2023 der American Association for the Study of Liver Diseases vorgestellt wurde, ergab, dass niedrig dosiertes Aspirin eine wirksame Behandlung für die mit einer metabolischen Funktionsstörung assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) sein könnte, eine Erkrankung, die früher als nichtalkoholische Fettlebererkrankung bekannt war.

Die neue Terminologie zielt darauf ab, die der Erkrankung zugrunde liegende Stoffwechselstörung genauer wiederzugeben, indem die metabolischen Risikofaktoren und die Pathophysiologie und nicht nur das Fehlen von Alkoholkonsum betont werden. In einer bahnbrechenden Studie fanden Forscher heraus, dass die tägliche Einnahme von 81 mg Aspirin bei Patienten mit MASLD zu erheblichen Verbesserungen der Lebergesundheit führte.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten verzeichneten die Teilnehmer, die Aspirin einnahmen, eine erhebliche Verringerung des Leberfettgehalts im Vergleich zu den Teilnehmern, die ein Placebo erhielten. Dieser Rückgang des Leberfettgehalts ging mit Verbesserungen bei anderen Markern für die Lebergesundheit einher, darunter Entzündungen und Fibrose.

Die Ergebnisse der Studie sind besonders interessant, weil sie zeigen, dass Aspirin mehrere Aspekte der Lebergesundheit ansprechen kann. Aspirin reduzierte nicht nur die Fettmenge in der Leber, sondern zeigte auch vielversprechende Ergebnisse bei der Bekämpfung von Entzündungen und Fibrose – zwei Schlüsselfaktoren für das Fortschreiten von Lebererkrankungen.

Bei den Teilnehmern, die Aspirin einnahmen, sank der intrahepatische Lipidgehalt – die Menge des in den Leberzellen gespeicherten Fetts – um 17,3 %, während er bei den Teilnehmern der Placebogruppe um 30,3 % anstieg. Dieser auffällige Unterschied deutet darauf hin, dass Aspirin die Ansammlung von Fett in der Leber, ein Kennzeichen der MASLD, möglicherweise aufhalten oder sogar umkehren könnte.

Darüber hinaus zeigten sich in der Aspirin-Gruppe Verbesserungen bei den Leberenzymwerten und anderen Markern für die Lebergesundheit, was auf eine allgemeine positive Wirkung auf die Leberfunktion hindeutet.

Aspirin verbessert die Sterblichkeitsrate auf der Intensivstation

Während sich die vorangegangene Studie auf die Vorteile von Aspirin bei Fettlebererkrankungen konzentrierte, deuten neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass sich das Potenzial von Aspirin auch auf die Intensivpflege erstreckt. Eine groß angelegte Studie, an der 146’191 Patienten auf der Intensivstation teilnahmen, ergab, dass die Einnahme von Aspirin während des Aufenthalts auf der Intensivstation mit einer signifikanten Senkung der 28-Tage-Sterblichkeitsrate verbunden war.

Dieser Effekt war besonders bemerkenswert bei Patienten mit Symptomen des systemischen Entzündungssyndroms (SIRS), aber ohne Sepsis. Die Ergebnisse tragen zu einem weiteren Verständnis der zahlreichen gesundheitlichen Vorteile von Aspirin bei. Es könnte nicht nur dazu beitragen, Ihre Leber vor Fettansammlungen und Entzündungen zu schützen, sondern auch Ihre Überlebenschancen verbessern, falls Sie einmal auf der Intensivstation liegen sollten.

Die Rolle von Aspirin bei der Vorbeugung von Diabetes und abdominalen Aortenaneurysmen

Aspirin hat auch eine schützende Wirkung gegen Typ-2-Diabetes. Eine Analyse der ASPREE-Studie, an der 16’209 Erwachsene im Alter von 65 Jahren und älter teilnahmen, ergab, dass diejenigen, die niedrig dosiertes Aspirin (100 mg täglich) einnahmen, ein um 15 % geringeres Risiko hatten, an Diabetes zu erkranken, als diejenigen, die ein Placebo erhielten. Diese Erkenntnis verleiht dem potenziellen Nutzen einer Aspirintherapie, insbesondere bei älteren Erwachsenen, eine neue Dimension.

Die Studie ergab auch, dass die Einnahme von Aspirin mit einem langsameren Anstieg des Nüchtern-Plasmaglukosespiegels im Laufe der Zeit verbunden war, was darauf hindeutet, dass Aspirin zu einer besseren Blutzuckereinstellung beitragen könnte, selbst bei Personen, die keinen ausgewachsenen Diabetes entwickeln.

Eine große Kohortenstudie, an der 3’435 Patienten teilnahmen, ergab außerdem, dass die Einnahme von Aspirin mit einem langsameren Fortschreiten von abdominalen Aortenaneurysmen (AAA) verbunden ist, insbesondere bei Männern und Nichtrauchern. Dies zeigt noch mehr über den potenziellen Nutzen von Aspirin, der über die Herzgesundheit und die Diabetesprävention hinausgeht.

AAAs sind ein ernstes Gefäßleiden, das zu lebensbedrohlichen Rupturen führen kann, wenn es nicht behandelt wird. Die Studie ergab, dass bei Patienten, die Aspirin einnahmen, die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Fortschreitens des Aneurysmas um 36 % geringer war als bei Patienten, die kein Aspirin einnahmen. Obwohl Aspirin keinen signifikanten Einfluss auf die langfristige Sterblichkeit oder das Risiko schwerer Blutungen hatte, könnte sein Potenzial, das AAA-Wachstum zu verlangsamen, die Behandlung dieser Erkrankung entscheidend verändern.

Beeindruckende antifibrotische Wirkung von Aspirin

Aspirin könnte auch zur Behandlung von Lungenfibrose nützlich sein, einer Lungenerkrankung, die auftritt, wenn das Lungengewebe beschädigt und vernarbt wird. Diese Verdickung und Versteifung des Gewebes erschwert es der Lunge, richtig zu arbeiten, und führt zu einer Abnahme der Lungenfunktion.

Aspirin kann helfen, die Vernarbung der Lunge zu bekämpfen. In einer Studie wurde festgestellt, dass Aspirin die Differenzierung und Migration von Lungenfibroblasten, die maßgeblich an der Fibrose oder Narbenbildung beteiligt sind, deutlich hemmt. Als die Forscher fibrotische Lungenzellen mit Aspirin behandelten, verringerte sich die Expression von Proteinen, die mit Fibrose assoziiert sind, wie Kollagen, Fibronektin und Alpha-Glattmuskel-Aktin, deutlich.

In einem Mausmodell der Lungenfibrose verringerte die Aspirinbehandlung die Kollagenablagerung und die Lungenfibrose im Vergleich zu unbehandelten Mäusen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Aspirin dazu beitragen kann, die übermäßige Narbenbildung und den Gewebeumbau bei Lungenfibrose zu verhindern. In Anbetracht der weiten Verfügbarkeit, der geringen Kosten und des bewährten Sicherheitsprofils von Aspirin stellt es eine interessante Option für die Behandlung der Lungenfibrose dar.

Die Studie wirft auch ein Licht auf die Art und Weise, wie Aspirin die Lungenfibrose bekämpfen könnte – durch die Förderung eines zellulären Prozesses namens Autophagie. Die Autophagie ist die Art und Weise, wie die Zellen beschädigte Bestandteile recyceln und die Homöostase aufrechterhalten. Interessanterweise wurde in Lungengewebe von Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose eine unzureichende Autophagie beobachtet.

Die Forscher fanden heraus, dass die Behandlung mit Aspirin die Marker der Autophagie in fibrotischen Lungenzellen und -geweben erhöht. Mit Hilfe der Elektronenmikroskopie beobachteten die Forscher in den mit Aspirin behandelten Proben auch mehr Autophagosomen (an der Autophagie beteiligte Strukturen). Wurde die Autophagie mit Hilfe von Hemmstoffen blockiert, kehrte dies die antifibrotische Wirkung von Aspirin um. Dies deutet darauf hin, dass Aspirin die Autophagie aktiviert, um beschädigte Proteine zu beseitigen und die Bildung von Narbengewebe zu verhindern.

Durch die Förderung dieses natürlichen zellulären Reinigungsprozesses könnte Aspirin möglicherweise das Fortschreiten der Lungenfibrose verlangsamen oder sogar umkehren, was die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile von Aspirin ergänzt und neue Möglichkeiten für seinen therapeutischen Einsatz eröffnet.

Langfristige Einnahme von Aspirin bietet kognitive Vorteile

Während frühere Forschungen zum kognitiven Nutzen von Aspirin uneinheitlich ausfielen, unterstreicht eine in der Zeitschrift Alzheimer’s Research & Therapy veröffentlichte Studie die Bedeutung einer langfristigen Einnahme. Die Analyse ergab, dass die Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren entscheidend für die Feststellung einer schützenden Wirkung gegen Demenz ist.

Dies deutet darauf hin, dass der Beginn der Aspirineinnahme im mittleren Alter und die Fortsetzung der Einnahme über mindestens ein Jahrzehnt kognitive Vorteile bieten kann. Die schützende Wirkung von Aspirin bei Demenz wurde vor allem bei Menschen mit vorbestehender koronarer Herzkrankheit (KHK) festgestellt.

Bei KHK-Patienten war die Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin mit einem um 31 % verringerten Risiko für die Alzheimer-Krankheit, einem um 69 % verringerten Risiko für vaskuläre Demenz und einem um 54 % verringerten Risiko für alle Demenzarten verbunden. Wenn Sie eine KHK haben, könnte niedrig dosiertes Aspirin also einen doppelten Nutzen für Ihre kardiovaskuläre und kognitive Gesundheit haben.

Aspirin’s Stoffwechsel-Magie: Von der Fettverbrennung bis zum Hormonhaushalt

Aspirin verbessert auch die Nutzung von Glukose zur Energiegewinnung durch den Körper und verringert gleichzeitig die Freisetzung von Fettsäuren aus den Fettzellen, insbesondere von Linolsäure (LA), einem Omega-6-Fett, das wesentlich zu chronischen Krankheiten beiträgt.

Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die meisten Amerikaner einen Überschuss an LA in ihrem Gewebe haben und es sieben Jahre einer LA-armen Diät bedarf, um sie auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Daher sollten Sie vermeiden, dass vermehrt LA aus den Fettspeichern in Ihren Körper freigesetzt wird. Es ist besser, LA allmählich freizusetzen und der Leber die Möglichkeit zu geben, es zu verarbeiten. Da LA wasserlöslich ist, kann es über den Urin ausgeschieden werden, ohne dass es in entzündungsfördernde Prostaglandine umgewandelt wird.

Aspirin senkt auch den Cortisolspiegel – indirekt durch die Verringerung von Entzündungen und direkt durch die Hemmung eines Enzyms, das inaktives Cortison in aktives Cortisol umwandelt. Aspirin verringert die durch Stress ausgelöste Aldosteronproduktion und kann so zur Senkung des Blutdrucks beitragen.

Es erhöht den Kohlendioxid- und Progesteronspiegel und hemmt gleichzeitig einen wichtigen Entzündungsweg, NF kappa-B, was dem Körper helfen kann, auf natürliche Weise die Produktion von zwei wichtigen Hormonen zu steigern: Testosteron und Progesteron.

Aspirin entkoppelt auch die Mitochondrien. Diese Entkopplung des oxidativen Stoffwechsels der Mitochondrien von der ATP-Produktion kann dazu beitragen, die Stoffwechselrate zu erhöhen und die Gewichtsabnahme zu unterstützen. Dinitrophenol (DNP) entkoppelt wie Aspirin den mitochondrialen Stoffwechsel und führt zu einer deutlichen Gewichtsabnahme. Die wirksame Dosis von DNP liegt jedoch gefährlich nahe an der toxischen Dosis, weshalb es für den klinischen Einsatz zu riskant ist und in den USA nicht mehr erhältlich ist.

Richtlinien für den Kauf von Aspirin

Wenn Sie sich für Aspirin entscheiden, meiden Sie die beschichteten Versionen mit verlängerter Wirkstofffreisetzung aufgrund ihrer Zusatzstoffe. Entscheiden Sie sich für Aspirin mit sofortiger Wirkstofffreisetzung, das Sie bei Amazon finden können. Prüfen Sie die Liste der inaktiven Inhaltsstoffe sorgfältig – Maisstärke sollte als einziger Bestandteil aufgeführt sein. Nach gründlicher Recherche habe ich ein Produkt gefunden, das diese Kriterien erfüllt. Die empfohlene Dosierung ist abhängig von Ihren Lebensumständen 82 mg bis 325 mg Tablette täglich mit Ihrer größten Mahlzeit.

Ich bin von der vorbeugenden Wirkung von Aspirin überzeugt und nehme jetzt täglich 111 mg Aspirinpulver in USP-Qualität von Health Natura (60 g ) für weniger als 20 $. Ich verwende jedoch eine 99 % reine USP-Aspirin-Version, die nicht in Tablettenform vorliegt. Ich finde seine aufbauende, antilipolytische, entzündungshemmende, kortisol- und östrogenhemmende Wirkung ansprechend, und seine Sicherheit ist gut belegt.

Wenn Sie empfindlich auf Aspirin reagieren, sollten Sie stattdessen ein Präparat mit Salicylsäure oder Weidenrinde verwenden. Wenn Sie Aspirin einnehmen, verwandelt Ihr Körper die Acetylsalicylsäure in Salicylsäure, die für die entzündungshemmende, schmerzlindernde und antithrombotische Wirkung des Aspirins verantwortlich ist. Diese Verbindung kommt natürlich in der Weidenrinde vor.

Insgesamt ist Aspirin ein vielseitiges und unterschätztes Medikament mit einem breiten Spektrum an gesundheitlichen Vorteilen, die über seine bekannten kardiovaskulären Anwendungen hinausgehen. Von der Krebsvorbeugung über verbesserte Schwangerschaftsergebnisse bis hin zu potenziellen Behandlungen von Lebererkrankungen und kognitivem Verfall – die vielfältigen Wirkungen von Aspirin verdienen weitere Forschung und Beachtung.

Seine Auswirkungen auf den Stoffwechsel und sein Potenzial, den Hormonhaushalt zu beeinflussen, erweitern sein therapeutisches Potenzial. Die Bandbreite der potenziellen Vorteile von Aspirin deutet darauf hin, dass dieses weit verbreitete, preiswerte Medikament möglicherweise mehr zur Unterstützung der allgemeinen Gesundheit und zur Vorbeugung verschiedener chronischer Erkrankungen beitragen kann, als von den Gesundheitsbehörden anerkannt wird.

