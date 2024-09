Die US-Präsidentschaftswahlen 2024 wurden bereits gestohlen

Paul Craig Roberts

Am 28. August habe ich einige der Wahlverfahren aufgelistet, die die Demokraten einführen, um die Präsidentschaftswahlen im November zu stehlen:

Minneapolis hat diejenigen, die illegal in die USA eingereist sind, als “von der Justiz betroffene Personen” bezeichnet und sie in eine geschützte Klasse eingestuft, die anscheinend auch das Wahlrecht einschließt.

Das DNC hat eine Klage gegen die Wahlbehörde von Georgia eingereicht, um die Vorschrift zu blockieren, dass die Bezirke die Richtigkeit der Stimmzettel vor der Bestätigung überprüfen müssen. Dies war bereits bei der Wahl 2020 ein Thema, als Stimmen aus Georgia und anderen Staaten ohne Beglaubigung bestätigt wurden.

In Wayne County, Michigan, dem 19. bevölkerungsreichsten Bezirk der USA (es gibt 3.244 Bezirke in den USA), zu dem Detroit, Warren und Dearborn gehören, sind 98 % der Wahlbeobachter, die die Präsidentschaftswahl 2024 überwachen sollen, Demokraten.

Der Oberste Gerichtshof von Wisconsin hat das Verbot von Wahlurnen aufgehoben, durch die gefälschte Stimmzettel in die Auszählung gelangen könnten. Hier die Schlagzeile von NBC News: “Wisconsin Supreme Court hebt Urteil auf, das die meisten Wahlurnen verbot”.

Das Biden-Regime stellt Einwanderern bei der Einreise einen Bundesausweis aus. In blauen Bundesstaaten werden Einwanderer als Wähler registriert, wenn sie einen Führerschein beantragen. Die Demokraten können dann über diese Registrierungen abstimmen.

Daher die erfundene Falschmeldung der demokratischen New Republic, dass “Kamala Harris viele neue Wähler inspiriert, sich registrieren zu lassen. “

So erklärt sich das herrschende Establishment den plötzlichen Anstieg der Stimmen illegaler Ausländer. Diese Stimmen könnten darauf zurückzuführen sein, dass illegale Einwanderer wählen gehen oder die Demokraten die Wahlurnen mit automatisch registrierten Illegalen füllen, die auf die Wählerlisten kommen, wenn sie einen Führerschein erhalten.

Da republikanische Wahlbeobachter aus dicht besiedelten Gebieten wie Wayne County (Michigan) abgezogen wurden, gibt es keine Kontrolle über die Stimmabgabe illegaler Einwanderer.

Newsweek berichtet: “Kamala Harris überholt Donald Trump in einer neuen Umfrage”.

Diese Umfrage stammt vom Florida Atlantic University Political Communication and Public Opinion Research Lab. Wenn ich mich recht erinnere, ist das die linke, von der Regierung und den Steuerzahlern Floridas finanzierte Universität, die dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und Donald Trump so viel Ärger bereitet hat.

Fragen Sie sich selbst, wie Kamala Harris in weniger als einem Monat von der am meisten verpönten Politikerin Amerikas zur Spitzenkandidatin für die Präsidentschaftswahlen aufsteigen konnte, zu einer so inspirierenden Kandidatin, dass die Wählerlisten mit neuen Wählern für Kamala überquellen.

Die Antwort ist, dass alles eine Inszenierung der Medien und des Establishments ist, um in den beschränkten Köpfen der sorglosen Amerikaner den Eindruck zu erwecken, dass die Wahl nicht gestohlen wurde, da Kamala in Führung liegt.

Die Republikaner und die Amerikaner scheinen nicht in der Lage zu sein, die Realität anzuerkennen und haben keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, um die Integrität der US-Wahlen zu schützen.

Es ist und bleibt Diebstahl.

Und niemand wird etwas dagegen unternehmen.