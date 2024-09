Der Westen sieht die Palästinenser wirklich nicht als Menschen an

Caitlin Johnstone

Die Botschaft ist klar: Der Tod von Israelis ist eine schreckliche Tragödie, während der Tod von Palästinensern der normale Lauf der Dinge ist.

Nie wird die Entmenschlichung der Palästinenser in der westlichen Gesellschaft so deutlich wie dann, wenn Israelis während des völkermörderischen Angriffs auf Gaza etwas Schlimmes zustößt.

Heute trauern westliche Funktionäre öffentlich um sechs tote israelische Geiseln, darunter ein amerikanischer Israeli, die nach Angaben der IDF kürzlich von der Hamas getötet wurden.

Derjenige, der Joe Bidens Pressemitteilungen verfasst, veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, der Präsident sei “schockiert und empört” über den Tod der amerikanischen Geisel Hersh Goldberg-Polin.

In der Erklärung heißt es, der Präsident kenne die Eltern von Goldberg-Polin und sagte: “Ich bewundere sie und trauere mit ihnen mehr als Worte ausdrücken können” und dass “die Hamas-Führer für diese Verbrechen bezahlen werden”.

“Ich habe unermüdlich daran gearbeitet, ihren geliebten Hersh sicher zu ihnen zu bringen und bin untröstlich über die Nachricht von seinem Tod”, heißt es in der Erklärung, die übrigens eine Lüge ist – die Biden-Regierung hat mit Benjamin Netanyahu zusammengearbeitet, um ein Geiselabkommen auf Schritt und Tritt zu sabotieren. (Hier zu finden und auf Deutsch übersetzt.)

Ähnlich äußerten sich westliche Vertreter wie Vizepräsidentin Kamala Harris, der britische Premierminister Keir Starmer, der australische Premierminister Anthony Albanese und der kanadische Premierminister Justin Trudeau.

In all diesen Erklärungen wird der Tod der sechs israelischen Geiseln als eine schreckliche Tragödie dargestellt, die die Welt erschüttert, und die Hamas wird als eine Bande böser Schurken bezeichnet, die für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden muss.

Keiner dieser Funktionäre hat sich jemals zu der weitaus größeren Zahl unschuldiger Palästinenser geäußert, die im Gazastreifen mit ihrer Hilfe durch den Staat Israel getötet wurden. Keiner dieser Führer hat jemals den Millionen von Palästinensern sein Beileid ausgesprochen, deren Leben durch Israels Gräueltaten im Gazastreifen und in der Westbank in den vergangenen elf Monaten völlig zerstört wurde, oder den unzähligen Eltern, die ihre Kinder beerdigen mussten, die bei Israels völkermörderischem Angriff getötet wurden.

Westliche Regierungsvertreter machen deutlich, dass sie Palästinenser nicht als Menschen betrachten, wie sie Israelis als Menschen betrachten, ebenso wie die Propagandainstitutionen der Massenmedien, die über den Tod dieser Geiseln mit einer Intensität berichten, die bei den täglichen Massakern der IDF an Zivilisten in Gaza nicht zu finden ist. Von Samstag auf Sonntag wurden innerhalb von 24 Stunden 47 Palästinenser im Gazastreifen bei israelischen Luftangriffen getötet, ohne dass ihnen auch nur annähernd so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde wie den sechs israelischen Geiseln.

Israel tötet 47 weitere Palästinenser im Gazastreifen, Zahl der Todesopfer übersteigt 40.700 Ein Angriff zielte auf eine Schule, die vertriebene Palästinenser in Gaza-Stadt beherbergte

Israel tötet 47 weitere Palästinenser im Gazastreifen, die Zahl der Todesopfer übersteigt 40.700

Ein Angriff galt einer Schule, die vertriebene Palästinenser in Gaza-Stadt beherbergt

von Dave DeCamp@DecampDave #Gaza #Palästinenser #Israel #GazaCeasefireNow https://t.co/kaAKG0Vsvh pic.twitter.com/mKS06EbJhk — Antiwar.com (@Antiwarcom) September 1, 2024

Die Botschaft ist klar: Der Tod eines Israelis ist eine schreckliche Tragödie, während der Tod eines Palästinensers ein ganz normales Ereignis ist. Der Tod eines Israelis sollte für Sie so wichtig sein wie der Tod Ihrer eigenen Familie oder Freunde, während der Tod eines Palästinensers als ein routinemäßiges und natürliches Ereignis betrachtet werden sollte, wie ein Regentropfen, der vom Himmel fällt.

Und das ist eine wichtige Botschaft, die den Menschen im Westen vermittelt werden muss. Können Sie sich vorstellen, dass wir alle anfangen würden, uns über westliche Bomben, die im Nahen Osten abgeworfen werden, genauso zu sorgen, wie wir uns sorgen würden, wenn sie auf unser eigenes Land abgeworfen würden oder auf ein Land, dem wir Sympathie eingeredet haben? All ihr sorgfältig aufgebautes Einverständnis würde bröckeln, und die Menschen würden dem westlichen Imperium nicht länger erlauben, das zu tun, was es tun muss, um den Planeten zu beherrschen.

Diese Leute arbeiten aktiv daran, unseren grundlegenden Sinn für menschliches Mitgefühl zu untergraben. Sie versuchen, unsere Psyche so zu verdrehen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, in den Völkern, die vom Imperium angegriffen werden, dasselbe Maß an Menschlichkeit zu erkennen wie in den Völkern, die vom Imperium unterstützt werden. Autorisierte Bevölkerungen sollen als fürsorglich und mitfühlend angesehen werden, während nicht autorisierte Bevölkerungen als Ungeziefer betrachtet werden, das ausgerottet werden muss.

Ja, unsere Herrscher sind wirklich so böse, und die Propagandisten, die die Massenmedien kontrollieren, sind es auch.

Deshalb möchte ich heute den Millionen Palästinensern, die ihre Angehörigen verloren haben und deren Leben durch Israels vom Westen unterstützte Kampagne der Vernichtung, der ethnischen Säuberung und des Terrorismus ins Chaos gestürzt wurde, mein tiefstes Beileid aussprechen.

Und ich möchte meine Leserinnen und Leser daran erinnern, dass Israel exponentiell mehr Geiseln hält als die Hamas, und Israel sie routinemäßig ermordet, vergewaltigt und foltert.

Und es ist richtig, dass wir uns darum sorgen. Auch wenn es die Leute, die uns regieren, nicht tun.