Wie die USA Netanjahu die Sabotage eines Waffenstillstands im Gazastreifen ermöglichten

Von Jeremy Scahill

Nachdem die Leichen von sechs weiteren israelischen Geiseln der Hamas im Gazastreifen gefunden wurden, wächst in Israel der Druck auf die Regierung, ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen und die übrigen Geiseln und Soldaten, die am 7. Oktober gefangen genommen wurden, freizulassen. Die Meldung vom Sonntag, dass die Gefangenen, darunter ein amerikanischer Doppelbürger, in einem Tunnel in Rafah entdeckt wurden, hat die Wut auf Premierminister Benjamin Netanjahu weiter angeheizt, insbesondere bei den Familien der in Gaza Gefangenen. Sie beschuldigten den Ministerpräsidenten, die Verhandlungen zur Befreiung ihrer Angehörigen zu sabotieren, und sagten: „Ihr Blut klebt an seinen Händen“.

Hochrangige israelische Beamte, allen voran der Verteidigungsminister, haben sich der öffentlichen Forderung angeschlossen, Netanjahu solle die Verhandlungen über einen Waffenstillstand nicht länger behindern, während die Hamas erklärt hat, sie werde sich an keinem Prozess beteiligen, solange die USA Israel nicht davon überzeugen, einen Verhandlungsrahmen zu akzeptieren, dem die Hamas Anfang Juli zugestimmt hat. Sowohl die Hamas als auch die Familien der israelischen Gefangenen, die noch im Gazastreifen festgehalten werden, haben erklärt, dass Netanjahu die Verantwortung für die Fortsetzung des Krieges und die Verhinderung des Gefangenenaustauschs trägt.

Das Weiße Haus hofft offensichtlich, dass die Ereignisse der letzten 24 Stunden den derzeitigen Kurs ändern. Nachdem er am Samstagabend über die in Rafah aufgefundenen Geiseln informiert worden war, sagte Präsident Joe Biden, der in Delaware Urlaub macht: „Ich glaube, wir stehen kurz vor einer Einigung“, und fügte hinzu: „Wir glauben, dass wir das Geschäft abschließen können, denn alle haben gesagt, dass sie mit den Prinzipien einverstanden sind.“

Am Sonntagnachmittag kam es in Teilen Israels zu Straßenprotesten, und der Bürgermeister von Tel Aviv kündigte für Montag einen kommunalen Streik an. „Wir werden allen Angestellten erlauben, auf die Straße zu gehen und den Kampf der Familien zu unterstützen“, schrieb er auf Twitter/X.

Nach einem Treffen mit einer Vereinigung von Familienangehörigen israelischer Gefangener am Sonntag kündigte der Vorsitzende des größten israelischen Gewerkschaftsverbands Histadrut einen Generalstreik an. Sollte diese Aktion über einen symbolischen Streik von ein oder zwei Tagen hinausgehen, könnte sie sich zu einer gewaltigen Krise für Netanjahu auswachsen. „Netanjahu hat die Geiseln im Stich gelassen. Dies ist nun eine Tatsache“, erklärte der Familienverband in einer Erklärung. „Wir rufen die Öffentlichkeit auf, sich vorzubereiten. Wir werden das Land zum Stillstand bringen. Die Verlassenheit ist vorbei.“

Vizepräsidentin Kamala Harris veröffentlichte eine Erklärung, in der sie Israels Version der Ereignisse um die in Rafah entdeckten Gefangenen bestätigte und Netanjahus Versprechen, die Hamas zu eliminieren, wiederholte. „Die Hamas ist eine bösartige terroristische Organisation. Mit diesen Morden hat die Hamas noch mehr amerikanisches Blut an ihren Händen“, sagte sie und bezog sich dabei auf den Tod von Hersh Goldberg-Polin, einem Doppelbürger, dessen Eltern Anfang des Monats auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago sprachen. Goldberg-Polin wurde am 7. Oktober vom Nova-Musikfestival entführt und verlor einen Teil seines Arms, als eine Granate in einem Unterstand explodierte, in dem er sich versteckt hatte. „Die Bedrohung, die die Hamas für das israelische Volk – und die amerikanischen Bürger in Israel – darstellt, muss beseitigt werden, und die Hamas kann den Gazastreifen nicht kontrollieren.“

Die Hamas hat noch keine detaillierte Antwort auf Israels Beschuldigung gegeben, dass Hamas-Kämpfer die sechs Gefangenen ermordet haben, machte aber Israel für ihren Tod verantwortlich. „Wir machen den kriminellen Terroristen Benjamin Netanjahu und die voreingenommene amerikanische Regierung für das Scheitern der Verhandlungen zur Beendigung der Aggression gegen unser Volk und zur Freilassung der Gefangenen im Rahmen eines Austauschs verantwortlich“, erklärte die Gruppe in einer Erklärung. „Wir machen ihn auch für das Leben der Gefangenen verantwortlich, die durch die Kugeln seiner Armee getötet wurden“.

Das Weiße Haus hat in den letzten Wochen seine Bemühungen um einen Waffenstillstand so dargestellt, als ginge es nur darum, eine Handvoll technischer Details zu klären, und Harris sagte, sie arbeite „unermüdlich“ mit Biden „rund um die Uhr“, um einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg zu erreichen. Doch während die US-Verhandlungsführer Netanjahu zu beschwichtigen versuchten, führte der israelische Staatschef eine unerbittliche zweimonatige Kampagne, um eine Einigung zu vereiteln, und die Hamas hat den Prozess angeprangert und behauptet, dass der US-Rahmen, dem sie Anfang Juli zugestimmt hat, respektiert werden sollte.

Ein Hamas-Beamter, der an den Waffenstillstandsverhandlungen beteiligt war, sagte gegenüber Drop Site News, dass der Vizepräsident und andere US-Beamte die Öffentlichkeit absichtlich über den Prozess getäuscht hätten, weil sie befürchteten, dass der Gaza-Krieg den Siegchancen der Demokraten im November schaden würde.

„Kamala Harris ist jetzt davon besessen, wie sie Trump besiegen kann, wie sie die Wahl gewinnen kann, und sie weiß, dass der Völkermord in Gaza und diese Massaker ein entscheidendes Element in der Kampagne sind“, sagte Basem Naim, ein Mitglied des politischen Büros der Hamas. „Sie will den Eindruck erwecken, dass etwas im Gange ist, was nicht richtig ist“.

In einem Interview sagte Naim, dass die USA – aus politischen Gründen – zwar einen vorübergehenden Waffenstillstand anstreben, der die Freilassung der in Gaza gefangen gehaltenen Israelis und die Versorgung des belagerten Streifens mit Hilfsgütern ermöglicht, dass sie aber nicht darauf bestehen, dass Israel seinen Krieg gegen die Palästinenser in Gaza beendet.

„Sie streben einen Waffenstillstand an, aber sie sind nicht für eine dauerhafte Beendigung des Krieges“, sagte Naim. „Es gibt eine taktische Diskussion darüber, wie man die Ziele [Israels] auf eine andere Art und Weise erreichen kann, die dem Ansehen der USA auf internationaler Ebene nicht schadet, während sie den Völkermord unterstützen, weil sie wissen, dass dies ihre Chancen auf einen Wahlsieg beeinträchtigt.“

Er glaubt, dass die USA auch erkannt haben, dass Israels Kriege es in den Augen eines Großteils der Welt zu einem Paria gemacht haben und die Lebensfähigkeit einer Nation bedrohen, die für die Vorherrschaft der USA in der Region von zentraler Bedeutung ist. „Die strategischen Interessen Amerikas, Israel als fortschrittlichen Stützpunkt an der Frontlinie zu erhalten, sind in Gefahr“, sagte Naim.

Schaffung eines Rahmens

Im Mai legte Biden einen Fahrplan für einen dauerhaften Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln“ vor, der von Israel selbst vorgeschlagen worden war. „Dies ist wirklich ein entscheidender Moment. Israel hat seinen Vorschlag gemacht“, sagte Biden am 31. Mai. „Die Hamas sagt, sie wolle einen Waffenstillstand. Dieses Abkommen ist eine Gelegenheit zu beweisen, ob sie es wirklich ernst meint. Die Hamas muss das Angebot annehmen.“

Am 10. Juni verabschiedete der UN-Sicherheitsrat eine Resolution, die den Rahmen bestätigte. Am 2. Juli gab die Hamas bekannt, dass sie der Wiederaufnahme von Waffenstillstandsgesprächen auf der Grundlage dieses Rahmens zugestimmt habe. „Wir sind zu Verhandlungen bereit, die eine Einstellung der Aggression und einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen zum Ziel haben“, sagte der ranghohe Verhandlungsführer Khalil Al-Hayya, ein Stellvertreter des Hamas-Führers Yahya Sinwar. „Wir sind zu echten Verhandlungen bereit, wenn Netanjahu sich an die von Präsident Biden dargelegten Prinzipien hält“.

Damals hatten die Hamas-Unterhändler angedeutet, sie seien offen für ein Drei-Phasen-Abkommen, das keine sofortige Verpflichtung zu einem dauerhaften Waffenstillstand und einem vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen als Vorbedingung für die Fortsetzung des Prozesses voraussetzt. Zuvor hatte die Hamas darauf bestanden, dass jede Vereinbarung klar definierte Schritte enthalten müsse, die ein Ende des israelischen Krieges gewährleisten.

Drop Site News hat interne Verhandlungsdokumente eingesehen, aus denen hervorgeht, dass die Hamas am 2. Juli die internationalen Vermittler formell darüber informiert hat, dass sie den Rahmenvertrag akzeptiert hat, der nach Angaben der Hamas von den USA geändert und von Israel am 24. Juni genehmigt worden war. Mit dieser Änderung wurde die Formulierung gestrichen, auf der die Hamas zuvor bestanden hatte und die besagte, dass spätestens 14 Tage nach Beginn der ersten Phase eines Abkommens Verhandlungen über die „notwendigen Vorkehrungen für die Rückkehr zu einer dauerhaften Ruhe (dauerhafter Waffenstillstand)“ stattfinden sollten, wie es in einem Entwurf heißt, der Drop Site News vorliegt. Die Hamas sah in diesem Kompromiss einen starken Beweis für ihren Willen, eine Einigung zu erzielen.

„Wenn man einen Zeitplan für die Verhandlungen der letzten 10 Monate aufstellt, wird man ein gleichbleibendes Muster der Israelis feststellen: Jedes Mal, wenn wir kurz vor einer Einigung stehen, verüben sie entweder neue Massaker oder weichen von der Vereinbarung ab und fügen neue Bedingungen hinzu“, sagte Naim.

Die israelische Regierung reagierte nicht auf ein Ersuchen um Stellungnahme.

Netanjahus „Coup“ gegen seinen eigenen Waffenstillstandsvorschlag

Seit Anfang Juli hat Netanjahu die israelischen Angriffe im Gazastreifen intensiviert, wiederholt neue Bedingungen zu dem Rahmenabkommen hinzugefügt und Ismail Haniyeh, den politischen Führer der Hamas und deren Hauptverhandlungsführer, in Teheran ermordet. Zu den neuen Forderungen Netanjahus gehört das Recht, den Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zu Ägypten weiterhin zu besetzen, die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah aufrechtzuerhalten und israelische Truppen im Zentrum des Gazastreifens entlang der Netzarim-Achse zu stationieren, wo IDF-Kräfte Kontrollpunkte einrichten würden, um Palästinenser zu durchsuchen, die in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zurückkehren wollen.

Ägypten hat sich gegen die israelischen Vorschläge ausgesprochen, im Philadelphi-Korridor zu bleiben. Israel forderte Kairo auf, ein Abkommen aus dem Jahr 2005, einen Sicherheitsanhang zum 1979 unterzeichneten Camp-David-Vertrag, zu ändern, das Israel die Stationierung seiner Streitkräfte dort untersagt. Ägypten lehnte dies mit den Worten ab: „Die Eröffnung einer Diskussion über die Änderung des Camp-David-Vertrags könnte zu neuen Krisen führen, denen der Vertrag nicht standhalten könnte, insbesondere angesichts der wachsenden Wut in Ägypten über die israelischen Praktiken [in Gaza].“ Unterdessen veröffentlichte die unabhängige ägyptische Nachrichtenseite Madr Masr kürzlich Satellitenbilder, die zeigen, dass Israel seine Präsenz entlang des Netzarim verstärkt hat. Die israelischen Streitkräfte haben fünf Monate nach Kriegsbeginn damit begonnen, Gebiete entlang dieser Achse mit Bulldozern zu räumen, und beharren darauf, dass sie im Rahmen eines Abkommens mit der Hamas dort präsent bleiben wollen.

„Niemand in der Hamas kann irgendeine Form der israelischen Präsenz im Netzarim-Korridor und die Untersuchung der Menschen bei ihrer Heimkehr akzeptieren. Und niemand akzeptiert dies und die militärische Präsenz im Philadelphi-Korridor und am Rafah-Übergang“, sagte Naim. „Ich denke, die einzige Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen, besteht darin, diese Punkte aus jedem Abkommen zu streichen“, andernfalls ‚bedeutet das, dass wir eine dauerhafte Besetzung des Gazastreifens akzeptieren‘.

Naim sagte auch, dass Israel auf einem neuen Vetorecht bei der Freilassung palästinensischer Gefangener bestehe, was die Freilassung wichtiger politischer Gefangener verhindere, einschließlich derjenigen von Hamas und anderen Widerstandsgruppen, die mehrjährige Haftstrafen verbüßen. „Netanjahu hat die Bedingungen für den Gefangenenaustausch, über den bereits seit Monaten verhandelt wurde, völlig verändert“, sagte Naim. „Ich denke, dass es für jeden Palästinenser beschämend wäre, ein solches Abkommen zu akzeptieren“.

Anstatt auf der Einhaltung dessen zu bestehen, was Biden im Mai als Israels eigenen Vorschlag bezeichnete, haben die USA Netanjahus Bemühungen um eine unbefristete Präsenz israelischer Streitkräfte im Gazastreifen und eine unbefristete Kampagne von Militärangriffen nachgegeben. Seit der Ermordung Haniyehs und der Ernennung von Sinwar, dem Gaza-Führer der Hamas, zu seinem Nachfolger, hat die Hamas erklärt, dass sie sich nicht an dem Prozess beteiligen wird, den sie als manipulierten Prozess bezeichnet, der sich als Verhandlungen ausgibt. „Die neuen Bedingungen, die [Netanjahu] hinzufügt, sind ein Schlag gegen seinen eigenen Vorschlag“, sagte Naim.

US-Außenminister Antony Blinken trifft den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi in El-Alamein am 20. August 2024. Foto von KEVIN MOHATT/POOL/AFP via Getty Images.

Blinkens Verlust an Glaubwürdigkeit

Anfang August betonte das Weiße Haus, dass ein Waffenstillstand in greifbarer Nähe sei, und legte einen so genannten „endgültigen Überbrückungsvorschlag“ zur Lösung der noch offenen Fragen vor. „Wir sind näher dran als je zuvor“, sagte Biden am 16. August. Vier Tage später traf Außenminister Antony Blinken in Tel Aviv mit Netanjahu zusammen. „Er unterstützt es“, sagte Blinken nach dem Treffen zu Reportern. „Es ist nun an der Hamas, dasselbe zu tun.“ Nur wenige Stunden nach Blinkens Abreise aus Israel verbreiteten Netanjahus Leute Berichte, in denen sie diese Behauptungen bestritten und behaupteten, der israelische Premierminister habe Blinken tatsächlich davon überzeugt, Israels fortgesetzte Besetzung von Teilen des Gazastreifens zu akzeptieren. Die USA haben dies bestritten.

„Blinken hat dem gesamten Prozess geschadet, weil er seine Glaubwürdigkeit als seriöser Vermittler verloren hat“, sagte Naim. „Wir sehen heute das schlechteste Beispiel eines Außenministers einer Supermacht. Sehr schwach, sehr schwach. Er ist ein großer Versager.“

Naim sagte, die so genannten Überbrückungsvorschläge setzten sich weitgehend dafür ein, dass die Hamas einige Aspekte der neuen Forderungen akzeptiert, die Netanjahu eingebracht hatte, nachdem die Hamas dem Rahmenabkommen von Biden und der UNO zugestimmt hatte.

„Wir sind bereit, uns zu Verhandlungen zusammenzusetzen, wenn wir über einen Ausführungsplan diskutieren, um das umzusetzen, worauf wir uns am 2. Juli geeinigt haben“, sagte Naim. „Wir sind nicht bereit, über einen neuen Vorschlag zu verhandeln, weil [Netanjahu] neue Bedingungen hinzugefügt hat, die nichts mit den alten zu tun haben.“

Das Weiße Haus besteht darauf, dass es Fortschritte macht. „Die Gespräche auf hoher Ebene in Kairo in den letzten Tagen waren konstruktiv und wurden in dem Bestreben aller Seiten geführt, ein endgültiges und umsetzbares Abkommen zu erreichen“, sagte ein Beamter des Außenministeriums in einer Erklärung gegenüber Drop Site News. „Der Prozess wird in Arbeitsgruppen fortgesetzt, um verbleibende Fragen und Details weiter zu klären. Wir unterstreichen die Dringlichkeit eines Abkommens für alle Seiten“.

Die Hamas behauptet, sie habe nicht direkt an den Verhandlungen oder „Arbeitsgruppen“ teilgenommen, sondern lediglich von ägyptischen und katarischen Vermittlern Informationen erhalten und dann ihre Antworten gegeben. „Wir waren nicht an den Verhandlungen beteiligt“, sagte Naim. „Die letzte Verhandlungsrunde fand nur zwischen den Vermittlern, den Amerikanern und [Israel] statt“.

Er fügte hinzu, dass die Vermittler der Hamas mitgeteilt hätten, dass die israelischen Delegationen von Netanjahu offenbar nicht ermächtigt seien, Entscheidungen zu treffen, und dass Netanjahu oft, wenn Fortschritte möglich erscheinen, sein Veto gegen die Vorschläge seiner eigenen Delegation einlege. „Sie sind nicht befugt, ernsthaft über irgendeinen Punkt zu verhandeln“, sagte Naim. „Es gibt nur Verhandlungen zwischen den Vermittlern und den Israelis. Oder genauer gesagt, es sind Verhandlungen zwischen den Vermittlern, den Amerikanern und Netanjahu. Und in diesem Fall ist der Vermittler die israelische Delegation“.

Am Donnerstag stimmte das israelische Sicherheitskabinett dafür, Netanjahus Forderung zu unterstützen, dass die israelischen Streitkräfte entlang des Philadelphi-Korridors zwischen Gaza und Ägypten verschanzt bleiben. Medienberichten über die Sitzung zufolge hat Netanjahus eigener Verteidigungsminister Yoav Gallant dagegen Einspruch erhoben. „Die Bedeutung der Sache ist, dass die Hamas dem nicht zustimmen wird, so dass es kein Abkommen geben wird und keine Geiseln freigelassen werden“, sagte Gallant Berichten zufolge. „Sie führen die Verhandlungen allein“, fügte er hinzu, “wir erfahren alles erst im Nachhinein.“ Der Vorschlag von Netanjahu wurde mit der einzigen Gegenstimme von Gallant angenommen.

Naim sagte, dass der kürzlich von US-Beamten geäußerte Optimismus in Bezug auf ein Abkommen zur Beendigung des Krieges ein Versuch sei, eine zunehmend düstere Realität zu verschleiern, die durch Israels gewaltsame Invasion von Teilen des Westjordanlandes, die am Mittwoch begann, auf verheerende Weise unterstrichen wurde.

„Was in Gaza und im Westjordanland geschieht, ist ein klares Zeichen, ein klarer Hinweis darauf, dass dieser Konflikt eine politische Lösung braucht. Und die Palästinenser haben alle Rechte, um ihre nationalen Ziele zu erreichen: Würde, Freiheit und Unabhängigkeit, Souveränität“, sagte Naim. „Wenn wir diese faschistischen Führer in Israel lassen, werden sie nicht nur die Lage hier, sondern in der ganzen Region destabilisieren. Denn Tag für Tag verwandeln sie diesen politischen Konflikt in einen religiösen Konflikt.“