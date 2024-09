Moderna will die Nachfrage nach dem COVID-19 mRNA-Impfstoff ankurbeln und startet eine teure Werbekampagne

Von Trialsitenews

Die Food and Drug Administration (FDA) hat vor kurzem die Verwendung der aktualisierten COVID-19 mRNA-Formeln genehmigt, die sowohl von Pfizer-BioNTech als auch von Moderna (Nasdaq: MRNA) entwickelt wurden. Wenn jedoch die COVID-19-Impfquote der letzten Saison ein Indikator ist, bleiben die Aussichten auf eine auch nur mäßige Impfquote gering. Warum ist dies angesichts der jüngsten SARS-CoV-2-Welle im Sommer der Fall? Erstens bedeutet eine mildere, mit SARS-COV-2 omicron verwandte Variante, dass Krankenhauseinweisungen und Todesfälle zwar immer noch vorkommen, aber bei weitem nicht mehr in dem Maße wie früher. Außerdem bedeutet die weit verbreitete Immunität sowohl durch frühere Infektionen als auch durch Impfungen, dass ein großer Teil der Bevölkerung zumindest einen gewissen Schutz gegen SARS-CoV-2 aufrechterhält. Es hat sich herausgestellt, dass der Antikörperschutz zwar nachlässt, der längerfristige T-Zellen-Schutz jedoch fortbestehen kann. Nicht annähernd so viel diskutiert, aber ebenso relevant sind zumindest einige Bedenken hinsichtlich der Sicherheit – und genügend wissenschaftliche Informationen, die durch veröffentlichte Papiere durchsickern, um in privaten akademischen Wissenschaftskreisen negatives Gerede über die mRNA-Impfstoffe auszulösen. Die Aussichten für eine breite Akzeptanz und Einführung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe sind trotz des jüngsten Anstiegs der Infektionen nicht gut. Die Unternehmensleitung von Moderna ist sich dieser schwierigen Entwicklung, die eine noch geringere Nachfrage nach ihrem COVID-19-Impfstoff als in der letzten Saison erwarten lässt, durchaus bewusst.

Aus diesem Grund hat das Unternehmen den Start einer neuen Sensibilisierungskampagne angekündigt. Die Initiative mit dem Titel „Do It For You & Them“ ist Teil der umfassenderen Bemühungen von Moderna, die Impfraten in den Vereinigten Staaten zu erhöhen, da die COVID-19-Infektionsraten im ganzen Land nach wie vor hoch sind – eine weitere Saison, die durch das bereits erwähnte mangelnde Interesse an einer Impfung ausgelöst wird, könnte buchstäblich zur Stornierung des Impfstoffprodukts dieses Unternehmens führen.

Wie sieht also die Strategie des Unternehmens aus, um diese enorme Marktherausforderung zu meistern?

Francesca Ceddia, Chief Medical Affairs Officer von Moderna, erklärt: „COVID-19 stellt nach wie vor ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und ist eine der Hauptursachen für Krankenhausaufenthalte aufgrund von Atemwegserkrankungen, unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand.“ Der medizinische Leiter des Unternehmens wies auf die Bedeutung von Impfungen im Allgemeinen hin und erklärte: „Impfungen sind nach wie vor ein entscheidendes Instrument zur Prävention von COVID-19, zur Milderung der Auswirkungen von Long COVID und zum Schutz der Gesundheit unserer Gemeinden. Wir engagieren uns weiterhin stark für die öffentliche Gesundheit und ermutigen die Menschen, ihre Impfungen in diesem Herbst auf den neuesten Stand zu bringen. Diese Bemühungen werden eine wichtige Rolle bei der Information und Aufklärung der Menschen über die anhaltenden Risiken von COVID-19 in ihren Gemeinden spielen.“

Die Öffentlichkeit an die Risiken erinnern

Das Unternehmen begründet seinen Appell an die Öffentlichkeit in erster Linie mit den anhaltenden Risiken, die mit COVID-19 verbunden sind, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie älteren Menschen, Personen mit Komorbiditäten und immungeschwächten Personen.

Nach Angaben der CDC ist die Wahrscheinlichkeit, wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, bei Menschen über 65 Jahren mindestens dreimal so hoch wie bei Grippe und siebenmal so hoch wie bei RSV. Hinzu kommt, dass über 95 % der Erwachsenen, die im Zeitraum 2023-2024 wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nicht nachweislich den neuesten Impfstoff erhalten hatten.

Mit der Kampagne „Do It For You & Them“ (Tu es für dich und sie) versucht das Unternehmen in seinen Medienbeiträgen, die Besorgnis der Öffentlichkeit so weit zu steigern, dass sie sich zu einer weiteren jährlichen Auffrischung der mRNA-Impfung entschließt. In einem scheinbar emotionalen Appell bringt das Unternehmen zum Ausdruck, dass COVID-19 nicht nur schwerwiegende gesundheitliche Risiken und langfristige Auswirkungen hat, sondern auch das tägliche Leben von Millionen von Menschen beeinträchtigen kann, so dass sie die wichtigen Momente des Lebens verpassen – einschließlich der Momente, in denen ihre Angehörigen sie am meisten brauchen.

Das Unternehmen behauptet in der jüngsten Pressemitteilung, dass durch eine Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna „Einzelpersonen ihre alltäglichen Freuden schützen und die Wahrscheinlichkeit verringern können, dass sie die bereicherndsten Momente des Lebens verpassen“. Diese Behauptungen scheinen über das hinauszugehen, was wissenschaftlich gesichert ist.

Der Aufruf zum Handeln in der Kampagne verweist das Publikum auf die neue Website von Moderna zur Aufklärung über die Krankheit, ForYouAndThem.com, wo die Menschen aktuelle Informationen finden und den Impfstoff-Locator des Unternehmens nutzen können, um Impfstellen in ihrer Nähe zu finden. Die umfassende Medienkampagne wird über lineare Fernsehkanäle und digitale Kanäle laufen, einschließlich des vernetzten Fernsehens und sozialer Medienplattformen. Darüber hinaus geht Moderna Partnerschaften mit wichtigen Einzelhändlern ein, um die Botschaft über deren Werbenetzwerke zu verbreiten und sowohl in den Geschäften als auch online für Aufmerksamkeit zu sorgen.

„Bei unserer Kampagne geht es darum, die Menschen auf einer persönlichen Ebene anzusprechen und sie daran zu erinnern, wie wichtig es ist, gesund zu bleiben – nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Menschen, die auf sie angewiesen sind“, sagte Kate Cronin, Chief Brand Officer bei Moderna. „Bei dieser Kampagne geht es darum, wie viele Menschen sich wirklich darauf verlassen, dass wir zuverlässig und präsent sind, sei es bei alltäglichen Bedürfnissen oder bei etwas Bedeutsamerem wie der Teilnahme von Eltern oder Großeltern an einer Schulaufführung. Indem wir uns auf die emotionalen Auswirkungen von Impfungen konzentrieren, hoffen wir, die Menschen zu inspirieren, aktiv zu werden und für ihre Lieben da zu sein, indem sie ihre Impfungen auf dem neuesten Stand halten.“

Die aktualisierten COVID-19-Impfstoffe, darunter auch die von Moderna, sind jetzt im Einzelhandel erhältlich, einschließlich unabhängiger Apotheken, integrierter Liefernetzwerke (IDNs) und Gesundheitssysteme.

Sehen Sie sich das Video der Moderna-Kampagne „Do It For You & Them“ an .

Sorgen um den Aktienkurs?

Wie TrialSite bereits seit über einem Jahr berichtet, befindet sich dieses Unternehmen in Schwierigkeiten. Während Top-Analysten von Investmentbanken Wege fanden, Aktienkurse von weit über 120 pro Aktie zu rechtfertigen, sagte TrialSite voraus, dass die gesamte kommerzielle Prämisse hinter dem Unternehmen immer unsicherer wird, wenn sich der Krebsimpfstoff des Unternehmens nicht außerordentlich gut entwickelt. Der Gründer von TrialSite , Daniel O’Connor, hat vorausgesagt, dass das kommerzielle mRNA-Impfstoff-Franchise des Unternehmens nicht ausreichen wird, um die MRNA-Aktie voranzutreiben, und dass das Unternehmen einen Blockbuster-Status mit seinen Krebsimpfstoffen in der Erprobung erreichen muss. Sollte dies nicht der Fall sein, wird das Unternehmen im Jahr 2025 möglicherweise auf Fusionen und Übernahmen zurückgreifen müssen.

Die Herausforderungen bei den Krebsimpfstoffen sind jedoch vielfältig, zumal sie für jeden Patienten personalisiert sind. Während sich der Markt in den letzten Wochen zumindest vorübergehend zu erholen scheint, deutet der aktuelle Kurs von Moderna von 77,59 auf den von TrialSite seit einiger Zeit vorhergesagten stetigen Rückgang hin. Aber die Analysten beginnen, die wahre Situation zu erkennen. Ein Blick auf die Metriken von Marketwatch zeigt, dass im Vergleich zu vor drei Monaten mehr Analysten von einer Kaufposition zu einer Halteposition wechseln und weniger Analysten konsequent eine Kaufposition beibehalten.