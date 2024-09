Das deutsche Geschäftsmodell defekt

Deutschland hat seit 6 Jahren kein Wachstum mehr

Drei Reiter der Apokalypse:

1. Das deutsche Geschäftsmodell, das auf billiger Energie aus Russland, wachsenden Exporten nach China und billigen Zulieferern in Osteuropa basierte, ist verschwunden.

2. Demografische Krise droht.

3. Es gibt eine unkontrollierte Einwanderung in das Sozialsystem.

Quelle: @jsblokland

Deutschland krank

IFO-Erwartungen sinken den vierten Monat in Folge, da die deutsche Industrie weiterhin schwach bleibt.

Quelle: Macrobond

Es ist noch schlimmer

Wir alle wissen, dass die deutsche Wirtschaft zusammenbricht und es seit vielen Jahren kein Wachstum mehr gibt. Es ist sogar noch schlimmer: Der Staatskonsum steigt und verschleiert die Schwäche der Realwirtschaft. Das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell.

Quelle: Oxford Economics

Krupp

Der einst mächtige Industriegigant ThyssenKrupp wird heute an der Börse zu einem Nullwert gehandelt. Die Aktien des Unternehmens spiegeln einen negativen Unternehmenswert wider, der auf eine Mischung aus schlechtem Management und den Herausforderungen der Geschäftstätigkeit in Deutschland zurückzuführen ist.

Quelle: Holger Zschaepitz

Wir schaffen das

In nur einem Jahrzehnt betrug der Wanderungssaldo nach Deutschland fast 6 Millionen Menschen. Das ist mehr oder weniger die Summe von Berlin und München.

Quelle: FT

Warte, was…?

Die deutsche Regierung interessiert sich mehr dafür, wie ein Vergewaltiger eines elfjährigen Kindes von den Taliban in Afghanistan behandelt werden wird. Sie haben ihm sogar 1.000 Euro in bar gegeben, damit er in ein paar Jahren nach Deutschland zurückkehren kann, wie sein Anwalt im deutschen Fernsehen behauptet.

Die Grünen

Deindustrialize!

Quelle: OWID

Das Auto

BYD verkauft etwa doppelt so viele Elektrofahrzeuge wie alle deutschen Autohersteller zusammen. Das passiert, wenn ein Land an Vorschriften aus dem letzten Jahrhundert festhalten will und Unternehmen damit beschäftigt sind, sich mit Gewerkschaften und Betriebsräten auseinanderzusetzen, anstatt das Geschäft zu betreiben.

Quelle: Michael A. Arouet